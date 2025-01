Um dos maiores clássicos da Inglaterra e, quem sabe, do mundo: dois times do Big Six se enfrentam pela competição Carabao Cup, ou, se preferir, a Copa da Liga Inglesa. No dia 8 de janeiro, as equipes entram em campo para o confronto de ida no inovador Hotspur Stadium, às 12h.



É claro que você quer saber os melhores palpites e as melhores casas de apostas do Brasil para esse grande duelo. Não se preocupe! Continue lendo, e eu vou te mostrar tudo isso, além de muitas outras informações sobre essa empolgante partida entre Liverpool e Tottenham. Fique por dentro de tudo!



Copa da Liga Inglesa - A copa mais antiga do Mundo



A Copa da Liga Inglesa, também conhecida como Carabao Cup por motivos de patrocínio, é uma das competições mais tradicionais do futebol inglês. Criada em 1960, ela reúne clubes de todas as divisões do futebol da Inglaterra, proporcionando oportunidades para equipes menores desafiarem os gigantes da Premier League.



No duelo em questão, Liverpool x Tottenham, dois dos clubes mais famosos e bem-sucedidos da Inglaterra, se enfrentam em busca de um lugar nas semifinais. O Liverpool, conhecido por sua história vitoriosa tanto na Inglaterra quanto na Europa, é um dos maiores clubes do país, sempre disputando os títulos mais importantes.



Por outro lado, o Tottenham, apesar de não ter conquistado tantos troféus quanto o Liverpool, se destaca por sua torcida apaixonada e por ser uma das equipes mais competitivas da Premier League nos últimos anos, sendo uma boa opção para apostar na EFL.



Tottenham - Buscando um título de expressão

O Tottenham Hotspur vive uma temporada de altos e baixos, mas continua sendo uma das equipes mais competitivas da Premier League. Sob o comando de Ange Postecoglou, o clube busca recuperar seu lugar entre os maiores da Inglaterra, principalmente após algumas temporadas sem conquistar títulos de expressão.



Em relação ao elenco, o Tottenham enfrenta alguns desafios com bastante desfalques importantes. Lesões de jogadores-chave, como o atacante Richarlison e o defensor Cristian Romero, têm impactado a formação ideal do time.



Nos últimos jogos, o Tottenham tem mostrado um futebol equilibrado, mas ainda precisa ajustar sua consistência defensiva e a eficiência nas finalizações. A equipe vem de algumas vitórias importantes na Carabao Cup, principalmente na fase anterior, a qual superou o Manchester United.



Últimos resultados do Tottenham



Tottenham 1 x 2 Newcastle - Premier League;



Tottenham 2 x 2 Wolves - Premier League;



Nottingham Forest 2 x 2 Tottenham - Premier League;



Tottenham 3 x 6 Liverpool - Premier League;



Tottenham 4 x 3 Manchester United - Copa da Liga Inglesa.



Liverpool - Aproveitando o embalo da Premier League



O Liverpool vive uma temporada de grande ascensão sob o comando de Arne Slot, que tem implementado um estilo de jogo inovador e eficaz. Após um início de temporada promissor, o time conquistou a liderança da Premier League, principalmente devido a vitórias decisivas contra os grandes adversários do "Big Six".



A equipe tem se destacado pela solidez defensiva e pelo dinamismo ofensivo, com Mohamed Salah brilhando como o principal artilheiro, liderando a linha de frente e contribuindo significativamente para os resultados positivos.



Com a moral elevada, a equipe está focada em manter o embalo não apenas na Premier League, mas também na busca por um título na Carabao Cup. O time de Arne Slot tem mostrado uma evolução contínua, adaptando-se bem ao seu novo estilo de jogo, e a confiança no elenco está em alta.



Últimos resultados do Liverpool



Liverpool 2 x 2 Manchester United - Premier League;



West Ham 0 x 5 Liverpool - Premier League;



Liverpool 3 x 1 Leicester - Premier League;



Tottenham 3 x 6 Liverpool - Premier League;



Southampton 1 x 2 Liverpool - Copa da Liga Inglesa.



Os 5 melhores palpites do jogo - Tottenham x Liverpool



Para você que deseja apostar na Copa da Liga Inglesa ou está em busca de um palpite no Liverpool x Tottenham, preparei os 5 melhores mercados nas melhores sites de apostas do mundo.



Todos foram pensados após análises detalhadas das chances de cada time e o que esperar desse grande clássico do futebol inglês. Confira:



Odds para apostar em Tottenham x Liverpool na Copa da Liga Inglesa







Mohamed Salah marca a qualquer momento



Mohamed Salah está em grande forma e é o principal atacante do Liverpool. Ele tem sido decisivo nas vitórias da equipe, e sua capacidade de finalizar em momentos cruciais o torna uma aposta quase certa para balançar as redes.



Contra uma defesa do Tottenham que, por vezes, tem demonstrado fragilidade, Salah tem grandes chances de marcar e continuar com sua excelente média de gols. Apostar em Salah como autor de um gol é uma das apostas mais seguras deste confronto.



Gols na partida - mais de 2,5



Ambas as equipes têm mostrado um futebol ofensivo e são conhecidas por suas linhas de ataque eficientes. O Tottenham, apesar das oscilações, possui jogadores de destaque como James Maddison e Solanke, capazes de balançar as redes a qualquer momento, principalmente Solanke em jogadas aéreas.



O Liverpool, por sua vez, conta com uma linha de frente poderosa, incluindo Salah, que está sempre em busca do gol. Portanto, esperar um jogo com muitos gols faz sentido, visto o estilo de jogo das duas equipes. Apostar em mais de 2,5 gols é uma boa escolha para quem acredita em uma partida movimentada.



Total de escanteios – mais de 9,5



O palpite em mais de 9,5 escanteios é uma boa escolha para o jogo entre Tottenham e Liverpool, pois ambas as equipes tendem a gerar muitas jogadas ofensivas e cruzamentos ao longo da partida. O Liverpool, com seu estilo de pressão alta e ataques rápidos, e o Tottenham, que também aposta em contra-ataques rápidos, devem criar várias situações de perigo pelas laterais do campo.



Com a expectativa de um jogo movimentado e de constante disputa de bola, o número de escanteios tende a ser elevado, tornando uma aposta em mais de 9,5 escanteios uma opção sólida e com boas chances de sucesso.



Cartão amarelo para um dos jogadores do Liverpool



Dado o estilo de jogo intenso e físico adotado pelo Liverpool, é bastante provável que um dos jogadores da equipe receba um cartão amarelo durante o confronto contra o Tottenham.



A equipe de Arne Slot é conhecida por pressionar o adversário o tempo todo, o que pode gerar disputas acirradas e entradas mais duras. Além disso, em jogos contra grandes rivais, podem aumentar a chance de faltas e, consequentemente, de cartões.



Apostar em um cartão amarelo para um jogador do Liverpool é uma escolha sólida, pois a equipe frequentemente se envolve em jogadas intensas que podem resultar em advertências. No último jogo contra o Manchester United, um dos times do Big Six, válido pela Premier League, o time levou 2 cartões.



Ambas as equipes marcam e over 2,5 gols



Este é um palpite interessante porque, com o potencial ofensivo de Tottenham e Liverpool, é muito provável que ambas as equipes consigam balançar as redes. O Tottenham, apesar de oscilar defensivamente, tem atacantes de qualidade, capazes de fazer gols em qualquer situação. Sendo que nos últimos 5 jogos, apenas 1 jogo ficou sem marcar.



Já o Liverpool tem goleado bastante seus adversários, sem contar que, nos últimos 5 jogos, não marcou menos que 2 gols por partida. No último jogo contra o Tottenham, a partida terminou 3 a 6 para os Reds.



Próximos jogos do Tottenham e Liverpool







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Nos últimos confrontos, o Liverpool se destacou pela sua consistência ofensiva e o Tottenham buscou resultados mais positivos, principalmente em casa. Revise junto comigo os últimos confrontos para entender como as equipes têm se comportado nesses últimos jogos.



Tottenham 3 x 6 Liverpool - 22/12/2024



Liverpool 4 x 2 Tottenham - 05/05/2024



Tottenham 2 x 1 Liverpool - 30/09/2023



Liverpool 4 x 3 Tottenham - 30/04/2023



Tottenham 1 x 2 Liverpool - 06/11/2022



Escalações das equipes para a Copa da Liga Inglesa



As escalações de Liverpool x Tottenham sempre precisam ser analisadas com atenção, pois podem influenciar diretamente o desempenho das equipes em campo. Por isso, separei as possíveis escalações, levando em consideração que o Tottenham está com muitos desfalques e tem mudado constantemente o time, enquanto o Liverpool tem repetido bastante suas escalações.



Tottenham



Como comentei, os Spurs têm enfrentado dificuldades devido aos diversos desfalques e à falta de consistência em suas atuações. Eles até precisaram contratar outro goleiro às pressas, após a lesão do goleiro titular, Vicario.



A lista de desfalques é longa e inclui Bentancur, Destiny, Cristian Romero, Ben Davies, Wilson Odobert, Richarlison e Van de Ven. A equipe joga no sistema 4-2-3-1. A seguir, a possível escalação é:



Goleiro: Austin;



Austin; Defesa: Spence, Gray, Drguin, Porro;



Spence, Gray, Drguin, Porro; Meio-campo: Sarr, Bergvall, Werner, Kulusevski, Johnson;



Sarr, Bergvall, Werner, Kulusevski, Johnson; Ataque: Solanke.

Liverpool

Os Reds, sob o comando de Arne Slot, seguem forte na temporada, com uma formação 4-2-3-1 focada em posse de bola e transições rápidas. O time conta com apenas um desfalque, o zagueiro Joe Gomez. Veja a possível escalação:



Goleiro: Alisson;



Alisson; Defesa: Robertson, van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold;



Robertson, van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold; Meio-campo: Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Jones, Salah;



Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Jones, Salah; Ataque: Luis Díaz.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Os três artilheiros do time, somam juntos 22 gols, Solanke (7), Maddison (8) e Johnson (7);

O Liverpool venceu 4 dos últimos 5 jogos, somente empatou contra o Manchester United;

O Tottenham marcou pelo menos 1 gol nos últimos 5 jogos contra o Liverpool;

Nos últimos 5 jogos contra o Liverpool, o Tottenham venceu apenas 1.



Melhores casas de apostas para apostar na Copa da Liga Inglesa







Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Tottenham x Liverpool pela Copa da Liga Inglesa?



O jogo entre Tottenham x Liverpool pela Copa da Liga Inglesa ocorrerá no Tottenham Hotspur Stadium, localizado em Londres, a casa do Tottenham. A partida está marcada para o dia 8 de fevereiro, às 12h, e será mais um grande clássico que promete movimentar as estatísticas de Liverpool x Tottenham e gerar muitas expectativas entre os torcedores.



Onde assistir Tottenham x Liverpool?



Para assistir ao confronto entre Tottenham x Liverpool pela Copa da Liga Inglesa, você pode acompanhar a partida ao vivo pela ESPN, que detém os direitos de transmissão da competição no Brasil. Com a disputa acirrada, se você fizer o palpite na Copa da Liga Inglesa certamente estará acompanhando um duelo cheio de emoções e grandes jogadas.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Embora Tottenham x Liverpool seja sempre uma partida imprevisível, o Liverpool é amplamente considerado o favorito para vencer. No entanto, não podemos descartar a possibilidade de surpresa. Portanto, para quem estiver analisando as estatísticas de Liverpool x Tottenham e considerando um palpite na Copa da Liga Inglesa, o Liverpool é a escolha mais segura, mas com atenção ao potencial de reação do Tottenham.



Recado do autor



