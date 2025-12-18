Palpite Senegal x Botsuana – Copa Africana de Nações – 23/12/2025

Palpite Senegal x Botsuana, em quem apostar? Entenda o cenário da estreia na Copa Africana de Nações com estatísticas, tendências recentes, melhores odds e dicas de aposta para o Grupo D.

Palpite Senegal x Botsuana: Senegal e Botsuana se enfrentam nesta terça-feira (23), às 12h (de Brasília), no Grand Stade de Tanger, pela 1ª rodada da Copa Africana de Nações 2025. O duelo marca a estreia das seleções no torneio.

O Senegal chega cercado de expectativas, impulsionado pela força do elenco, pela experiência internacional e pela liderança de Sadio Mané. Mesmo como favorito, a equipe costuma adotar postura ofensiva e deixa espaços ao longo da partida.

O Botsuana entra como azarão, mas aposta na intensidade e na coragem para competir. Diante de um Senegal dominante, a tendência é de jogo aberto, o que sustenta a aposta em ambas as equipes marcam como palpite principal.

Jogo Senegal x Botsuana Palpite rápido Ambas marcam - sim Odds 2.52 na Superbet Data e horário Terça-feira – 23/12 – 12h00 (de Brasília) Estádio: Grand Stade de Tanger Onde assistir: BandSports

Quer apostar na estreia da Copa Africana de Nações e ainda tem dúvidas? Aproveite as principais odds do mercado e faça seu palpite Senegal x Botsuana com mais segurança.

Palpites Senegal x Botsuana: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambas as equipes marcam – sim – odds 2.52 na Superbet

Apesar de ousado, o BTTS tem valor. O Senegal marcou gols em 8 dos últimos 9 jogos, ficando zerado apenas contra o Brasil em amistoso. A equipe mantém produção ofensiva constante, mesmo quando controla o ritmo.

Botswana é irregular, mas já mostrou capacidade de marcar: fez 2 e 3 gols contra Guiné e Zâmbia recentemente. Esse histórico sustenta a chance das redes balançarem para ambos.

Palpite 2: Senegal vence os dois tempos – odds 1.65 na Betnacional

Atual campeão da CAN, o Senegal quer largar forte. A equipe soma apenas duas derrotas nos últimos 10 jogos sob comando de Papa Thiaw e costuma impor intensidade desde o início.

O recorte recente reforça a tese: goleadas sobre Quênia, Mauritânia e Sudão do Sul, todas com vitórias senegalesas nas duas etapas.

Palpite 3: Resultado final – empate – odds 5.00 na Multibet

O empate aparece como alternativa de risco calculado. A diferença técnica puxa o mercado 1x2 para o Senegal, inflando a cotação do X.

Botswana empatou 6 dos últimos 10 jogos fora, e as estreias costumam ser mais travadas. Para quem busca odds altas, o empate não deve ser descartado.

Odds Senegal x Botsuana - Resultado final pela Copa Africana de Nações:

Casa de apostas Palpite Atalanta Empate Palpite Inter Superbet 1.23 5.50 17.00 Betnacional 1.26 5.50 12.00 Multibet 1.18 5.00 13.00

Senegal x Botsuana palpite: Análise do confronto e prognóstico

Mesmo como atual campeão, o Senegal estreia sob questionamentos. As escolhas de Papa Thiaw, principalmente por atletas sem plena condição física, geram dúvidas sobre o desempenho inicial.

Alguns jogadores importantes chegam com limitações, o que pode afetar a intensidade. Botswana, por outro lado, vive jejum de seis jogos sem vitória, mas ainda mira uma vaga nas oitavas em um Grupo D equilibrado.

Com esse cenário, a tendência é de jogo aberto, com chances para os dois lados. No momento em que este prognóstico foi escrito, o mercado de ambas marcam surge como a principal sugestão.

Palpite Senegal: Há confiança nos números, apesar dos riscos

Papa Thiaw banca suas escolhas com base no ótimo retrospecto recente. Sob seu comando, o Senegal soma 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 14 partidas, números que sustentam o favoritismo mesmo com incertezas físicas no elenco.

O grande nome segue sendo Sadio Mané, que mantém bom nível no futebol saudita e continua decisivo pela seleção. Seu protagonismo ofensivo é peça-chave para compensar eventuais limitações físicas de outros jogadores.

Coletivamente, o Senegal apresenta média de 1,7 gol por jogo e tem como principal virtude a defesa, que sofreu pouquíssimos gols nas Eliminatórias da CAN, reforçando a consistência do time.

Últimos jogos do Senegal

Senegal 8 x 0 Quênia – Amistoso Internacional – 18/11/2025;

Brasil 2 x 0 Senegal – Amistoso Internacional – 15/11/2025;

Senegal 4 x 0 Mauritânia – Eliminatórias da CAN – 14/10/2025;

Sudão do Sul 0 x 5 Senegal – Eliminatórias da CAN – 10/10/2025;

RD Congo 2 x 3 Senegal – Eliminatórias da CAN – 09/09/2025.

Palpite Botsuana: Chegam como zebras e tentam surpreender na estreia

Botswana chega à Copa Africana em momento delicado. A sequência de seis jogos sem vitória expõe dificuldades técnicas e aumenta a pressão logo na estreia.

O técnico Morena Ramoreboli aposta na entrega e na disciplina tática para competir, mesmo com um elenco formado majoritariamente por jogadores sem grande experiência internacional.

Os números refletem os desafios: média ofensiva de apenas 0,7 gol por partida e uma defesa que costuma ser vazada com frequência. Ainda assim, em um jogo de estreia, a seleção busca explorar os erros do adversário para tentar surpreender e ser um bom palpite de futebol.

Últimos jogos do Botsuana

Guiné 2 x 2 Botsuana – Eliminatórias da CAN – 14/10/2025;

Botsuana 0 x 1 Uganda – Eliminatórias da CAN – 09/10/2025;

Moçambique 2 x 0 Botsuana – Eliminatórias da CAN – 08/09/2025;

Argélia 3 x 1 Botsuana – Eliminatórias da CAN – 04/09/2025;

Malawi 1 x 1 Botsuana – Amistoso Internacional – 06/07/2025.

Escalações Senegal x Botsuana

O provável time do Senegal tem: Édouard Mendy, Ilay Camara, Mamadou Sarr, El Hadji Diouf, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Pathé Ciss, Pape Gueye, Sadio Mané, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson.

Treinador: Pape Thiaw;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

A provável escalação de Botswana tem: Keagile Kgosipula, Thabo Leinanyane, Moshe Gaolaolwe, Alford Velaphi, Mothusi Johnson, Segolame Boy, Gape Mohutsiwa, Thabang Sesinyi, Lebogang Ditsele, Kabelo Seakanyeng, Tumisang Orebonye.

Treinador: Paulo Duarte;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Senegal x Botsuana onde assistir ao vivo

A partida Senegal x Botsuana terá transmissão ao vivo na BandSports, com cobertura completa do confronto. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Senegal x Botsuana

Senegal 3 x 0 Botsuana – Copa Africana de Nações – Eliminatórias – 19/11/2014;

Botsuana 0 x 2 Senegal – Copa Africana de Nações – Eliminatórias – 10/09/2014.

Palpite Senegal x Botsuana - Copa Africana das Nações - Prognóstico final

O Senegal chega como favorito pela força do elenco, pelo ótimo momento recente e pela consistência defensiva. Mesmo com questionamentos físicos, a equipe tende a controlar o jogo e criar as melhores chances desde o início.

Botsuana aposta na organização e na entrega para tentar equilibrar o confronto, mas enfrenta limitações técnicas. O cenário aponta vantagem senegalesa, com possibilidade de jogo aberto.

Senegal x Botsuana palpite - Perguntas Frequentes

O Senegal chega como favorito?

Sim. O Senegal é favorito por conta do elenco mais qualificado e do histórico positivo recente.

Sadio Mané deve ser titular?

A tendência é que Sadio Mané inicie a partida entre os titulares, sendo a principal referência ofensiva.

A diferença física pode pesar no segundo tempo?

Sim. O elenco mais forte e profundo do Senegal costuma fazer diferença na etapa final, especialmente contra seleções com menor rotação.

