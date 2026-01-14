Palpite São Paulo x São Bernardo: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite São Paulo x São Bernardo pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o duelo na Arena Barueri

São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Morumbi, pela rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor volta a atuar em casa após cerca de 80 dias, mas chega pressionado pela derrota por 3 a 0 para o Mirassol na estreia.

O São Bernardo, por outro lado, vive cenário oposto. A equipe chega confiante após golear o Capivariano e aposta na força coletiva para surpreender fora de casa.

Com momentos distintos e equilíbrio no confronto, a tendência é de um jogo disputado. Quer montar seu palpite em São Paulo x São Bernardo com mais segurança? Veja abaixo as análises e os melhores mercados, com destaque para a opção de empate.

Jogo São Paulo x São Bernardo Palpite rápido Empate Odds 3.65 na Betano Data e horário Quinta-feira – 15/01 – 21h45 (de Brasília) Estádio Cícero de Souza Marques Onde assistir TNT e HBO Max

Palpites São Paulo x São Bernardo: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Empate, com odds de 3.65 na Betano

Em condições normais, o empate não seria a primeira escolha. Porém, o São Paulo atravessa um momento instável e a goleada sofrida na estreia expôs limitações do time de Crespo, especialmente no sistema com três zagueiros.

Do outro lado, o São Bernardo chega confiante após largar bem no campeonato. Assim, a igualdade aparece como um caminho plausível para quem vê dificuldades do Tricolor, mas reconhece que o mando de campo pode evitar uma nova derrota.

Palpite 2: Ambas equipes marcam, com odds de 2.05 na Br4Bet

O São Paulo passou em branco na estreia, muito por conta de um meio-campo pouco criativo e de um ataque ainda em ajuste. A tendência é de evolução, especialmente se peças mais experientes ganharem ritmo ao longo da semana.

O São Bernardo mostrou postura ofensiva ao marcar quatro gols no primeiro jogo e costuma jogar de forma agressiva. Com esse cenário, o mercado de ambas marcam surge como uma alternativa interessante para o confronto.

Palpite 3: Jogo com menos de 1,5 gols, com odds de 2.95 na BetMGM

A dificuldade ofensiva do São Paulo não é novidade e vem desde a temporada passada. Mesmo com retornos importantes, o time ainda busca entrosamento e intensidade para transformar a posse em chances claras.

Já o São Bernardo, apesar da boa estreia, costuma ter números mais modestos no ataque em jogos equilibrados. Isso reforça a leitura de uma partida travada e o mercado de menos de 1.5 gols, com poucas oportunidades e placar enxuto.

Odds São Paulo x São Bernardo – Resultado final pelo Paulistão 2026

Casas de apostas São Paulo Empate São Bernardo Betano 1.65 3.55 5.30 Br4bet 1.58 3.60 5.00 BetMGM 1.62 3.55 5.10

Mais mercados e odds São Paulo x São Bernardo

São Paulo x São Bernardo palpite: Análise do confronto e prognóstico

O início de temporada do São Paulo repete velhos problemas. A derrota por 3x0 para o Mirassol escancarou falhas defensivas e um meio-campo pouco produtivo, levantando questionamentos logo na estreia. Agora, de volta ao Morumbi após quase 80 dias, a pressão por resposta é imediata, e Hernán Crespo pode ser obrigado a rever o sistema com três zagueiros.

Lucas Moura ainda mostrou falta de ritmo, com participação discreta, enquanto a expectativa gira em torno dos possíveis retornos de Calleri e Wendell, que podem dar novas opções ao treinador. A necessidade de vitória aumenta com o clássico contra o Corinthians se aproximando no fim de semana.

O São Bernardo, por sua vez, começou bem o Paulistão ao vencer o Capivariano e costuma se sentir confortável no Morumbi, onde já conquistou resultados positivos ao longo da história. O retrospecto equilibrado anima o time do ABC para mais um desafio fora de casa.

Palpite São Paulo: O Tricolor está sob pressão extrema

O modelo com três zagueiros voltou a ser alvo de críticas no São Paulo. Alan Franco, Sabino e Ferraresi tiveram atuação insegura, com erros individuais que comprometeram o desempenho coletivo. A proteção do meio também falhou, especialmente com Alisson e Bobadilla abaixo do esperado, o que isolou o ataque.

Com pouca criação, Luciano e Tapia quase não receberam bolas em condições de finalizar. A entrada de Lucas não mudou o panorama, aumentando a desconfiança sobre as escolhas táticas do treinador argentino neste início de campeonato.

Últimos jogos do São Paulo:

Mirassol 3 x 0 São Paulo – Paulistão;

Vitória 1 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A;

São Paulo 3 x 0 Internacional – Brasileirão Série A;

Fluminense 6 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A;

São Paulo 2 x 1 Juventude – Brasileirão Série A.

Palpite São Bernardo: Será que vai surpreender?

O time de Ricardo Catalá confirmou o favoritismo na estreia com uma vitória convincente por 4x0, mostrando força ofensiva e bom entrosamento coletivo. O resultado reforçou a confiança para enfrentar um adversário pressionado.

Com histórico favorável no estádio do São Paulo, o São Bernardo aposta novamente no jogo em conjunto e na intensidade para explorar as fragilidades do rival. A tarefa é mais difícil, mas o bom momento alimenta a esperança de mais um resultado positivo fora de casa.

Últimos jogos do São Bernardo:

São Bernardo-SP 4 x 0 Capivariano – Paulistão;

Londrina 1 x 1 São Bernardo-SP – Brasileirão Série C;

São Bernardo-SP 1 x 0 Caxias – Brasileirão Série C;

São Bernardo-SP 0 x 1 Floresta – Brasileirão Série C;

Floresta 0 x 0 São Bernardo-SP – Brasileirão Série C.

Escalações São Paulo x São Bernardo

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson (Pablo Maia), Bobadilla (Danielzinho), Marcos Antônio e Nicolas (Wendell); Ferreira (Tapia) e Luciano.

Treinador: Crespo;

Esquema tático usado pela Macaca: 3-4-1-2.

São Bernardo: Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Hélder, Pablo e Pará; Foguinho, Júnior Urso e João Paulo; Fabrício Daniel (Pablo Dyego ou Echaporã), Pedrinho e Felipe Garcia.

Treinador: Catalá;

Esquema tático usado pelo Timão: 4-3-3.

São Paulo x São Bernardo: onde assistir ao vivo

A partida entre São Paulo e São Bernardo, válida pela 3ª rodada do Paulistão 2026, terá transmissão ao vivo pela TNT e HBO Max, a partir das 21h45 (de Brasília). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre São Paulo x São Bernardo

São Bernardo-SP 1 x 3 São Paulo – Paulistão;

São Paulo 0 x 1 São Bernardo-SP – Paulistão;

São Paulo 4 x 1 São Bernardo-SP – Paulistão.

Palpite São Paulo x São Bernardo – Paulistão 2026 – Prognóstico final

O São Paulo entra pressionado após a estreia ruim e encara o duelo no Morumbi como chance de resposta imediata. Jogar em casa pesa, mas o momento ainda inspira cautela.

O São Bernardo chega confiante depois da goleada na primeira rodada e costuma dificultar a vida do Tricolor. Com boas opções de apostas disponíveis, fica a pergunta: quem dá o passo decisivo rumo à vitória neste confronto?

São Paulo x São Bernardo – Perguntas Frequentes

Qual é o histórico geral de confrontos entre São Paulo e São Bernardo?

Nos duelos mais recentes pelo Paulistão, o São Paulo aparece em vantagem no retrospecto. Em oito partidas, o Tricolor venceu cinco vezes, o São Bernardo ganhou duas e houve um empate.

O São Bernardo costuma complicar jogos contra times grandes?

Costuma sim. A equipe do ABC geralmente adota uma postura mais cautelosa diante dos favoritos, com defesa bem organizada e saídas rápidas em contra-ataque, o que costuma equilibrar os confrontos.

Quem tende a ter mais posse de bola no jogo?

Na maioria das vezes, o São Paulo domina a posse e controla o ritmo da partida. Já o São Bernardo prefere atuar de forma reativa, explorando espaços deixados pelo adversário.

