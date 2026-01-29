Palpite São Paulo x Santos: Odds e Onde Assistir

Palpite São Paulo x Santos pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, mercados e prognóstico para o clássico no Morumbis

São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado (31/01), às 20h30 (de Brasília), no estádio Morumbis, em São Paulo-SP, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2026. O clássico reúne duas equipes pressionadas por resultados e que ainda buscam afirmação nesta primeira fase do estadual.

O São Paulo aparece apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, com quatro pontos somados e apenas uma vitória em cinco jogos. Já o Santos ocupa a 11ª colocação, com seis pontos, e também está fora da zona de classificação à próxima fase.

Qual será o palpite São Paulo x Santos para este clássico decisivo do Paulistão? A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite São Paulo x Santos.

Jogo São Paulo x Santos Palpite rápido São Paulo vence o jogo

Odds 2.25 na Estrela Bet Data e horário Sábado – 31/01 – 20h30 (de Brasília) Estádio Morumbis, São Paulo-SP Onde assistir Morumbis, São Paulo-SPRecord / HBO Max / Cazé TV

Odds atualizadas em 27/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Quer apostar no Paulistão 2026? Confira as ofertas da Estrela Bet e transforme seu palpite São Paulo x Santos em uma aposta mais segura.

Palpites São Paulo x Santos: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: São Paulo vence o jogo – odds de 2.25 na Estrela Bet

O mercado de vitória do São Paulo - palpites 1x2 - surge como uma boa oportunidade, principalmente pelo desempenho recente do Tricolor atuando como mandante no clássico. O time venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa contra o Santos, fator que pesa bastante em um confronto de tradição.

Apesar da fase instável, o São Paulo costuma crescer no Morumbis, onde apresenta maior intensidade ofensiva. Diante de um Santos que também oscila e sofre defensivamente, a vitória tricolor aparece como um dos melhores palpites de futebol para este clássico.

Palpite 2: Ambos os times marcam Sim – odds de 1.90 na Br4bet

O mercado de “ambos marcam” também chama atenção para este duelo. Em cinco dos últimos seis jogos entre São Paulo e Santos no Morumbis, as duas equipes balançaram as redes.

O São Paulo tem mostrado fragilidade defensiva nas últimas rodadas, sofrendo gols em quatro dos cinco jogos no campeonato. Já o Santos conta com um ataque tecnicamente forte, liderado por Neymar e Gabigol, capazes de decidir em jogadas individuais.

Palpite 3: Mais de 2.5 gols no jogo – odds de 2.12 na Multibet

Outra alternativa interessante está no mercado de mais de 2.5 gols. O São Paulo, como mandante, costuma participar de partidas mais movimentadas: em quatro dos últimos cinco jogos no Morumbis, houve três ou mais gols no placar.

Com ataques que contam com jogadores decisivos e defesas que ainda apresentam instabilidade, o confronto reúne bons ingredientes para um duelo com placar mais elevado, especialmente se um gol sair cedo.

Odds São Paulo x Santos – Resultado final pelo Paulistão 2026

Casas de apostas São Paulo Empate Santos Br4bet 2.25 3.10 3.20 Estrela Bet 2.25 3.10 3.20 Multibet 2.20 3.10 3.00

Odds atualizadas em 27/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds São Paulo x Santos

Palpite São Paulo x Santos pelo Paulistão 2026: Análise do confronto e prognóstico

O clássico San-São é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. Ao todo, já foram disputados 295 jogos, com 125 vitórias do São Paulo, 98 do Santos e 72 empates.

No Morumbis, o domínio tricolor é ainda mais expressivo: em 144 partidas, o São Paulo venceu 85 vezes, contra 31 vitórias do Santos e 28 empates.

Apesar do histórico favorável, o momento atual exige atenção do Tricolor. A equipe soma apenas quatro pontos e está próxima da zona de rebaixamento. O Santos aparece em situação um pouco mais confortável, mas também fora da zona de classificação.

Palpite São Paulo: Pressão, fator casa e necessidade de reação

O São Paulo chega para o clássico precisando reagir após resultados negativos, incluindo derrotas para Palmeiras, Portuguesa e Mirassol. A equipe, porém, conseguiu vencer o São Bernardo e empatar com o Corinthians, mostrando alguma capacidade de recuperação.

Com Hernán Crespo no comando, o Tricolor tenta encontrar maior equilíbrio defensivo sem abrir mão da intensidade ofensiva. A expectativa é de postura agressiva desde os primeiros minutos, aproveitando o apoio da torcida.

Últimos jogos do São Paulo:

Palmeiras 3 x 1 São Paulo – Paulistão 2026;

São Paulo 2 x 3 Portuguesa – Paulistão 2026;

Corinthians 1 x 1 São Paulo – Paulistão 2026;

São Paulo 1 x 0 São Bernardo – Paulistão 2026;

Mirassol 3 x 0 São Paulo – Paulistão 2026.

Palpite Santos: Qualidade técnica e busca por regularidade

O Santos apresenta desempenho um pouco mais estável, mas ainda longe do ideal. A equipe venceu apenas uma vez, empatou três partidas e perdeu uma, somando seis pontos até aqui.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda aposta em um meio-campo experiente e em um trio ofensivo de alto nível técnico, com Rollheiser, Neymar e Gabigol, capazes de decidir partidas mesmo em contextos desfavoráveis.

Últimos jogos do Santos:

Santos 0 x 0 RB Bragantino – Paulistão 2026;

Santos 1 x 1 Corinthians – Paulistão 2026;

Guarani 1 x 1 Santos – Paulistão 2026;

Palmeiras 1 x 0 Santos – Paulistão 2026;

Santos 2 x 1 Novorizontino – Paulistão 2026.

Prováveis escalações de São Paulo x Santos

São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla; Ferreirinha, Luciano e Calleri.

Técnico: Hernán Crespo;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Santos: Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, Willian Arão e Gabriel Menino; Rollheiser, Neymar e Gabigol.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda;

Esquema mais usado: 4-3-3.

São Paulo x Santos: Onde assistir ao vivo

A partida entre São Paulo e Santos, válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2026, será disputada neste sábado (31/01), às 20h30 (de Brasília), no estádio Morumbis, em São Paulo-SP.

A transmissão será feita pelos canais Record, Cazé TV e HBO Max. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre São Paulo x Santos

Santos 1 x 0 São Paulo – Brasileirão 2025;

São Paulo 2 x 1 Santos – Brasileirão 2025;

Santos 3 x 1 São Paulo – Paulistão 2025.

Palpite São Paulo x Santos – Paulistão 2026 – Prognóstico final

O clássico promete equilíbrio, tensão e forte disputa no meio-campo, mas com tendência de um jogo mais aberto do que em outros confrontos recentes do Paulistão.

O São Paulo deve assumir o protagonismo por jogar em casa e pela necessidade urgente de vitória, enquanto o Santos aposta na qualidade individual de seus atacantes para explorar os espaços.

Com histórico favorável no Morumbis e maior necessidade de reação, o Tricolor aparece levemente favorito, mas com boas chances de gols para os dois lados.

Os mercados de vitória do São Paulo, ambos marcam e mais de 2.5 gols surgem como as melhores opções para apostas neste clássico.

E aí, qual é o seu palpite São Paulo x Santos para este grande duelo do Paulistão 2026?

Mais casas de apostas para palpites São Paulo x Santos

São Paulo x Santos palpite – Perguntas frequentes

Quem é o favorito para vencer São Paulo x Santos?

Pelo fator casa e histórico recente no Morumbis, o São Paulo aparece levemente favorito, apesar do momento instável na tabela.

Qual é o retrospecto histórico do confronto?

Em 295 jogos, o São Paulo venceu 125 vezes, o Santos 98, além de 72 empates.

Quais são os melhores mercados para apostar no clássico?

Vitória do São Paulo, ambos os times marcam e mais de 2.5 gols aparecem como boas opções, considerando o histórico e o perfil ofensivo das equipes.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados