Palpite Polônia x Holanda | Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 | 14/11/2025

Palpite Polônia x Holanda: Odds, Escalações e Onde AssistirConfira o palpite Polônia x Holanda com estatísticas, escalações prováveis e prognóstico do jogo Polônia x Holanda pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
Jogue com responsabilidade | 18+
A seleção polonesa recebe a Holanda no dia 14 de novembro, às 16h45, em partida válida pela 9ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.
O duelo promete equilíbrio: a Polônia tenta se manter viva na disputa pela vaga direta, enquanto a Holanda busca confirmar a liderança do grupo e garantir classificação antecipada.
Confira abaixo os palpites e estatísticas completas da partida e veja as melhores oportunidades para apostar na Esportes da Sorte.
Os 3 melhores palpites para Polônia x Holanda
- Palpite 1: Vitória ou empate da Polônia (Dupla hipótese), com odds 2.17 na Esportes da Sorte
- Palpite 2: Memphis Depay dá assistência, com odds 4.33 na bet365
- Palpite 3: Total de gols – Menos de 2.5, com odds 4.33 na Br4Bet
Detalhes dos 5 melhores palpites
Palpite 1: Vitória ou empate da Polônia (Dupla hipótese)
A Polônia vive um ótimo momento jogando em casa — está invicta nas últimas partidas como mandante e costuma impor um ritmo forte com Lewandowski liderando o ataque.
>> Aposte com Odds de 2.17 na Esportes da Sorte
O time de Jan Urban é sólido defensivamente no esquema 3-5-2, e já mostrou equilíbrio ao empatar fora contra a própria Holanda. Diante do apoio da torcida e de uma defesa bem postada, o cenário de vitória ou empate polonês tem boas chances de se confirmar.
Palpite 2: Memphis Depay para dar assistência
Depay tem sido peça central na criação ofensiva da Holanda sob comando de Ronald Koeman. O atacante vem em boa fase nas Eliminatórias, participando diretamente de diversos gols — são quatro assistências nos últimos jogos.
>> Aposte com Odds de 4.33 na bet365
Atuando como falso 9, com Gakpo e Malen abertos, o camisa 10 tende a recuar para armar as jogadas, o que aumenta bastante suas chances de distribuir passes decisivos neste duelo. Sendo uma ótima aposta under/over.
Palpite 3: Total de gols – Menos de 2.5
Os números indicam uma tendência de jogo com poucos gols. A Polônia tem média de 1,58 gol marcado e 1,67 sofrido, enquanto a Holanda, mesmo ofensiva, registra 2,79 marcados e apenas 1 sofrido por partida — equilíbrio que tende a limitar o placar.
>> Aposte com Odds de 2.08 na Br4Bet
Nos jogos em casa, os poloneses só ultrapassaram a marca de 2.5 gols em uma das últimas seis partidas. O histórico direto recente também reforça o padrão de confrontos truncados e de poucos espaços para esse palpite de futebol.
Melhores Odds Polônia x Holanda para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
|Casas de apostas
|Polônia
|Empate
|Holanda
|Esportes da Sorte
|4.92
|4.14
|1.65
|bet365
|4.75
|3.90
|1.66
|Br4Bet
|5.00
|3.66
|1.64
Odds compiladas no dia 11/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18
Mais mercados e Odds para apostar em Polônia x Holanda
Palpite Polônia x Holanda: Momento e prognóstico dos times
Polônia x Holanda promete ser decisivo no Grupo G das Eliminatórias da Copa de 2026. A seleção polonesa busca a vitória para garantir a vaga na repescagem e seguir viva na briga pela liderança, jogando em casa com apoio da torcida.
Do outro lado, a Holanda, comandada por Memphis Depay, pode confirmar matematicamente a classificação para o Mundial com um triunfo.
As melhores casas de apostas em futebol apontam a equipe holandesa como favorita, com o time vivendo grande fase e tendo como o principal destaque do confronto Memphis.
Polônia: Lewandowski lidera a busca pela classificação
A Polônia chega pressionada, mas ainda sonhando com a vaga direta na Copa. Vice-líder do grupo com 13 pontos, a equipe precisa vencer para igualar a Holanda e seguir viva na disputa, já que uma derrota pode até ameaçar a repescagem diante da aproximação da Finlândia.
Contando com o faro de gol de Robert Lewandowski, que marcou três vezes nas Eliminatórias, duas delas nas últimas rodadas, os poloneses apostam nele para evitar o drama e manter o embalo após bons resultados recentes.
Últimos jogos da Polônia
- Lituânia 0 x 2 Polônia – Eliminatórias da Copa – 12/10/2025;
- Polônia 1 x 0 Nova Zelândia – Amistoso Internacional – 09/10/2025;
- Polônia 3 x 1 Finlândia – Eliminatórias da Copa – 07/09/2025;
- Holanda 1 x 1 Polônia – Eliminatórias da Copa – 04/09/2025;
- Finlândia 2 x 1 Polônia – Eliminatórias da Copa – 10/06/2025.
Holanda: Memphis segue decisivo na Laranja Mecânica?
A Holanda chega embalada e muito próxima de garantir vaga direta na Copa de 2026, impulsionada pelo brilho de Memphis Depay.
O atacante vive grande fase, com sete gols e quatro assistências em 2025, sendo o principal nome da equipe de Ronald Koeman, que lidera o Grupo G com 16 pontos.
Apesar do favoritismo, o desafio contra a Polônia promete equilíbrio — foi justamente diante dos poloneses que Memphis ficou sem marcar no empate do primeiro turno. Ainda assim, a Laranja Mecânica mantém ótimo momento, com goleadas recentes.
Últimos jogos da Holanda
- Holanda 4 x 0 Finlândia – Eliminatórias da Copa – 12/10/2025;
- Malta 0 x 4 Holanda – Eliminatórias da Copa – 09/09/2025;
- Lituânia 2 x 3 Holanda – Eliminatórias da Copa – 07/09/2025;
- Holanda 1 x 1 Polônia – Eliminatórias da Copa – 04/09/2025;
- Holanda 8 x 0 Malta – Eliminatórias da Copa – 10/06/2025.
Escalações Polônia x Holanda para as Eliminatórias da Copa
O confronto promete equilíbrio e alta intensidade entre duas seleções que ainda brigam diretamente pela vaga no Mundial. As prováveis escalações de Polônia x Holanda são:
Provável escalação da Polônia
Korupski, Wisniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matty Cash, Zielinski, Slisz, Skoras, Szymanski, Lewandowski, Kaminski
Treinador: Jan Urban
Esquema tático usado pela Polônia: 4-3-3
Provável escalação da Holanda
Verbruggen, Dumfries, Timber, Van Dijk, van de Ven, Frenkie de Jong, Gravenberch, Malen, Justin Kluivert, Cody Gakpo, Memphis Depay
Treinador: Ronald Koeman
Esquema tático usado pela Holanda: 4-3-3
Polônia x Holanda onde assistir ao vivo
Polônia x Holanda terá transmissão ao vivo na ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming.
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
O histórico de Polônia x Holanda mostra vantagem para os holandeses nos duelos recentes. Os jogos costumam ser equilibrados, com placares apertados e poucos gols, reforçando o clima de rivalidade nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.
- Holanda 1 x 1 Polônia – Eliminatórias da Copa – 04/09/2025;
- Polônia 1 x 2 Holanda – Eurocopa – 16/06/2024;
- Polônia 0 x 2 Holanda – Liga das Nações – 22/09/2022;
- Holanda 2 x 2 Polônia – Liga das Nações – 11/06/2022;
- Polônia 1 x 2 Holanda – Liga das Nações – 18/11/2020;
Resumo sobre Polônia x Holanda
O duelo entre Polônia x Holanda promete equilíbrio e alta tensão na reta final das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja um resumo completo dessa partida a seguir:
|Jogo
|Polônia x Holanda
|Data:
|Sexta-feira - 14 de novembro de 2025
|Horário:
|16h45 (de Brasília)
|Estádio:
|Nacional de Varsóvia - Polônia
|Campeonato
|Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
|Onde assistir:
|ESPN/ Disney+
|Prognóstico final:
|Total de gols menos de 2.5
|Odds
|2.08 na Br4Bet
Odds compiladas no dia 10/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18
Melhores plataformas para apostar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Polônia x Holanda pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026?
A partida entre Polônia x Holanda será disputada no Estádio Nacional de Varsóvia, na capital polonesa. O confronto acontece na sexta-feira, 14 de novembro de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), e é válido pela 9ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
Quem é o favorito a vencer?
A Holanda chega como favorita, com melhor campanha e ataque mais eficiente nas Eliminatórias. Sob o comando de Ronald Koeman, a equipe tem Memphis Depay em grande fase e lidera o grupo, enquanto a Polônia tenta usar o fator casa.
Quantos gols deve ter o jogo?
A expectativa é de uma partida equilibrada e de poucos gols. A Polônia costuma atuar com forte postura defensiva em casa, e o histórico recente entre as seleções mostra placares baixos. Por isso, o prognóstico mais provável é de total de gols abaixo de 2.5.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!