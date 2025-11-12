Palpite Polônia x Holanda | Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 | 14/11/2025

Confira o palpite Polônia x Holanda com estatísticas, escalações prováveis e prognóstico do jogo Polônia x Holanda pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A seleção polonesa recebe a Holanda no dia 14 de novembro, às 16h45, em partida válida pela 9ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.



O duelo promete equilíbrio: a Polônia tenta se manter viva na disputa pela vaga direta, enquanto a Holanda busca confirmar a liderança do grupo e garantir classificação antecipada.



Os 3 melhores palpites para Polônia x Holanda



Detalhes dos 5 melhores palpites



Palpite 1: Vitória ou empate da Polônia (Dupla hipótese)



A Polônia vive um ótimo momento jogando em casa — está invicta nas últimas partidas como mandante e costuma impor um ritmo forte com Lewandowski liderando o ataque.



O time de Jan Urban é sólido defensivamente no esquema 3-5-2, e já mostrou equilíbrio ao empatar fora contra a própria Holanda. Diante do apoio da torcida e de uma defesa bem postada, o cenário de vitória ou empate polonês tem boas chances de se confirmar.







Palpite 2: Memphis Depay para dar assistência



Depay tem sido peça central na criação ofensiva da Holanda sob comando de Ronald Koeman. O atacante vem em boa fase nas Eliminatórias, participando diretamente de diversos gols — são quatro assistências nos últimos jogos.



Atuando como falso 9, com Gakpo e Malen abertos, o camisa 10 tende a recuar para armar as jogadas, o que aumenta bastante suas chances de distribuir passes decisivos neste duelo. Sendo uma ótima aposta under/over.







Palpite 3: Total de gols – Menos de 2.5



Os números indicam uma tendência de jogo com poucos gols. A Polônia tem média de 1,58 gol marcado e 1,67 sofrido, enquanto a Holanda, mesmo ofensiva, registra 2,79 marcados e apenas 1 sofrido por partida — equilíbrio que tende a limitar o placar.



Nos jogos em casa, os poloneses só ultrapassaram a marca de 2.5 gols em uma das últimas seis partidas. O histórico direto recente também reforça o padrão de confrontos truncados e de poucos espaços para esse palpite de futebol.







Melhores Odds Polônia x Holanda para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Casas de apostas Polônia Empate Holanda Esportes da Sorte 4.92 4.14 1.65 bet365 4.75 3.90 1.66 Br4Bet 5.00 3.66 1.64

Odds compiladas no dia 11/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18



Palpite Polônia x Holanda: Momento e prognóstico dos times



Polônia x Holanda promete ser decisivo no Grupo G das Eliminatórias da Copa de 2026. A seleção polonesa busca a vitória para garantir a vaga na repescagem e seguir viva na briga pela liderança, jogando em casa com apoio da torcida.



Do outro lado, a Holanda, comandada por Memphis Depay, pode confirmar matematicamente a classificação para o Mundial com um triunfo.



As melhores casas de apostas em futebol apontam a equipe holandesa como favorita, com o time vivendo grande fase e tendo como o principal destaque do confronto Memphis.



Polônia: Lewandowski lidera a busca pela classificação



A Polônia chega pressionada, mas ainda sonhando com a vaga direta na Copa. Vice-líder do grupo com 13 pontos, a equipe precisa vencer para igualar a Holanda e seguir viva na disputa, já que uma derrota pode até ameaçar a repescagem diante da aproximação da Finlândia.



Contando com o faro de gol de Robert Lewandowski, que marcou três vezes nas Eliminatórias, duas delas nas últimas rodadas, os poloneses apostam nele para evitar o drama e manter o embalo após bons resultados recentes.



Últimos jogos da Polônia



Lituânia 0 x 2 Polônia – Eliminatórias da Copa – 12/10/2025;



Polônia 1 x 0 Nova Zelândia – Amistoso Internacional – 09/10/2025;



Polônia 3 x 1 Finlândia – Eliminatórias da Copa – 07/09/2025;



Holanda 1 x 1 Polônia – Eliminatórias da Copa – 04/09/2025;



Finlândia 2 x 1 Polônia – Eliminatórias da Copa – 10/06/2025.



Holanda: Memphis segue decisivo na Laranja Mecânica?



A Holanda chega embalada e muito próxima de garantir vaga direta na Copa de 2026, impulsionada pelo brilho de Memphis Depay.



O atacante vive grande fase, com sete gols e quatro assistências em 2025, sendo o principal nome da equipe de Ronald Koeman, que lidera o Grupo G com 16 pontos.



Apesar do favoritismo, o desafio contra a Polônia promete equilíbrio — foi justamente diante dos poloneses que Memphis ficou sem marcar no empate do primeiro turno. Ainda assim, a Laranja Mecânica mantém ótimo momento, com goleadas recentes.



Últimos jogos da Holanda



Holanda 4 x 0 Finlândia – Eliminatórias da Copa – 12/10/2025;



Malta 0 x 4 Holanda – Eliminatórias da Copa – 09/09/2025;



Lituânia 2 x 3 Holanda – Eliminatórias da Copa – 07/09/2025;



Holanda 1 x 1 Polônia – Eliminatórias da Copa – 04/09/2025;



Holanda 8 x 0 Malta – Eliminatórias da Copa – 10/06/2025.







Escalações Polônia x Holanda para as Eliminatórias da Copa



O confronto promete equilíbrio e alta intensidade entre duas seleções que ainda brigam diretamente pela vaga no Mundial. As prováveis escalações de Polônia x Holanda são:



Provável escalação da Polônia



Korupski, Wisniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matty Cash, Zielinski, Slisz, Skoras, Szymanski, Lewandowski, Kaminski



Treinador: Jan Urban



Esquema tático usado pela Polônia: 4-3-3



Provável escalação da Holanda



Verbruggen, Dumfries, Timber, Van Dijk, van de Ven, Frenkie de Jong, Gravenberch, Malen, Justin Kluivert, Cody Gakpo, Memphis Depay



Treinador: Ronald Koeman



Esquema tático usado pela Holanda: 4-3-3







Polônia x Holanda onde assistir ao vivo



Polônia x Holanda terá transmissão ao vivo na ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O histórico de Polônia x Holanda mostra vantagem para os holandeses nos duelos recentes. Os jogos costumam ser equilibrados, com placares apertados e poucos gols, reforçando o clima de rivalidade nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.



Holanda 1 x 1 Polônia – Eliminatórias da Copa – 04/09/2025;



Polônia 1 x 2 Holanda – Eurocopa – 16/06/2024;



Polônia 0 x 2 Holanda – Liga das Nações – 22/09/2022;



Holanda 2 x 2 Polônia – Liga das Nações – 11/06/2022;



Polônia 1 x 2 Holanda – Liga das Nações – 18/11/2020;



Resumo sobre Polônia x Holanda



O duelo entre Polônia x Holanda promete equilíbrio e alta tensão na reta final das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Veja um resumo completo dessa partida a seguir:



Jogo Polônia x Holanda Data: Sexta-feira - 14 de novembro de 2025 Horário: 16h45 (de Brasília) Estádio: Nacional de Varsóvia - Polônia

Campeonato Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 Onde assistir: ESPN/ Disney+ Prognóstico final: Total de gols menos de 2.5 Odds 2.08 na Br4Bet

Odds compiladas no dia 10/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Polônia x Holanda pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026?



A partida entre Polônia x Holanda será disputada no Estádio Nacional de Varsóvia, na capital polonesa. O confronto acontece na sexta-feira, 14 de novembro de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), e é válido pela 9ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.



Quem é o favorito a vencer?



A Holanda chega como favorita, com melhor campanha e ataque mais eficiente nas Eliminatórias. Sob o comando de Ronald Koeman, a equipe tem Memphis Depay em grande fase e lidera o grupo, enquanto a Polônia tenta usar o fator casa.



Quantos gols deve ter o jogo?



A expectativa é de uma partida equilibrada e de poucos gols. A Polônia costuma atuar com forte postura defensiva em casa, e o histórico recente entre as seleções mostra placares baixos. Por isso, o prognóstico mais provável é de total de gols abaixo de 2.5.

Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



