Palpite Palmeiras x Flamengo – Final da Libertadores 2025: Odds e prognósticos

Palpite Palmeiras x Flamengo, em quem apostar na final da Copa Libertadores 2025? As melhores odds , estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Palmeiras x Flamengo: quem será o primeiro brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores da América? A final será disputada no sábado, dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília) no Estádio Monumental de Lima, no Peru.



O Alviverde chega à Lima após uma virada histórica na semifinal, e agora quer confirmar a Era Abel Ferreira como a maior já vista no clube.

No lado do Rubro-Negro, o caminho até a final também teve os seus momentos de drama, mas Filipe Luís pode conquistar como técnico a taça que ganhou duas vezes como jogador do Fla em 2019.

Jogo Palmeiras x Flamengo Palpite rápido Ambas equipes marcam sim Odds 1.87 na Esportes da Sorte Data e horário Sábado - 29/11 - 18h00 (de Brasília) Estádio: Monumental de Lima Onde assistir: Globo / ESPN/ GETV/ Disney+

Palpites Palmeiras x Flamengo: mercados, odds e dicas de aposta - Final da Libertadores 2025

Palpite 1: Ambas equipes marcam sim, com odds 1.87 na Esportes da Sorte

Os melhores palpites esportivos para Palmeiras x Flamengo envolvem as duas equipes marcando gols.

Na Libertadores, o clube alviverde passou em branco em apenas duas partidas, o Flamengo em três. Além disso, com a decisão em jogo único, quem sair atrás no placar vai partir para o ataque, aumentando as chances de gol.

Para efeito de comparação, basta usar o último jogo entre as equipes, em outubro. O Flamengo venceu por 3 a 2, com diversas oportunidades para ambos os lados.

Palpite 2: Total de chutes a gol mais de 8.5, com odds 1.87 na BetMGM

Apostas em futebol muito movimentando têm grandes chances de acerto na final da Libertadores, dado o desempenho ofensivo das duas equipes.

Segundo a plataforma Sofascore, o Palmeiras tem média de 5.6 chutes certos por jogo na competição. No Flamengo, são cerca de 5.3 chutes em direção a meta por partida.

Finais costumam ser jogos mais amarrados, então essa produção deve cair de ambos os lados, mas ainda assim é bem realista palpites de Palmeiras x Flamengo com pelo menos nove chutes a gol somando os dois lados.

Palpite 3: Haverá prorrogação sim, com odds 2.90 na Br4bet

Este palpite é para brincar com corações palmeirenses e flamenguistas, mas a realidade é que a chance do jogo ir além do tempo regulamentar é real.

Primeiro, há o histórico da final de 2021, quando os rivais levaram o jogo para a prorrogação após empatarem por 1 a 1 nos 90 minutos iniciais.

Desde então, já são cinco empates entre as equipes em duelos do Brasileirão. Com a promessa de uma final muito equilibrada, mais um resultado igual no tempo regulamentar é bem provável.

Odds Palmeiras x Flamengo - Resultado final pela Final da Libertadores:

Casas de Apostas Palmeiras Empate Flamengo Esportes da Sorte 2.81 3.13 2.68 BetMGM 2.75 3.20 2.70 Br4bet 2.80 3.00 2.57

Palmeiras x Flamengo palpite final Libertadores 2025: análise do confronto e prognóstico

Palmeiras x Flamengo é uma final de Libertadores que premia os dois melhores trabalhos do continente nos últimos anos, tanto que uma das equipes será a primeira brasileira tetracampeã do torneio.

No lado alviverde, Abel Ferreira pode se tornar o primeiro técnico da história a conquistar três vezes a taça continental por uma equipe brasileira, mostrando como mudou o clube desde sua chegada em 2020.

Pelo rubro-negro, Filipe Luís também é simbolo da força flamenguista desde 2019. Ele pode levantar o seu primeiro título da Libertadores como treinador, mas já tem dois pelo clube como jogador.

Palpite Palmeiras: Verdão repete feito de 2021? Andreas Pereira cumpre a lei do ex?

O Palmeiras sofreu muito para chegar à final da Libertadores, mesmo tendo a melhor campanha da fase de grupos.

O Verdão precisou fazer 4 a 0 na LDU na semifinal, após perder por 3 a 0 na altitude, conseguindo uma das maiores viradas da história da competição.

Na final, os olhares estarão em Andreas Pereira. Jogando pelo Flamengo, ele falhou na final de 2021 no gol que deu o título ao Palmeiras. A dúvida é se ele “compensa” o erro de ou cumpre a lei do ex.

Mas ele não é o único jogador a ficar de olho nos seus palpites no Palmeiras. Flaco López é o artilheiro da Libertadores, com sete gols, e vai querer entrar para a história na final.

Últimos jogos do Palmeiras

Mirassol 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2025

Palmeiras 2 x 0 Santos - Brasileirão 2025

Juventude 0 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2025

Palmeiras 4 x 0 LDU - Libertadores 2025

Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2025

Palpite Flamengo: Mengão se vinga de 2021? Pedro joga?

O Flamengo é uma das equipes mais dominantes do Brasil nesta década, até por isso o torcedor tem engasgado na final da Libertadores de 2021, quando perdeu para o Palmeiras.

Mas agora há a chance de se vingar, chegando pela quarta vez na final em seis anos. Fruto de uma defesa extremamente sólida montada pelo técnico Filipe Luís, que permitiu dois gols ao rival em apenas uma partida da competição.

O ataque também vive grande fase, com Arrascaeta sendo artilheiro do Brasileirão. A dúvida é se poderá contar com Pedro, que corre contra o tempo para se recuperar de uma lesão no braço.

Desfalque certo é Plata, expulso na semifinal contra o Racing.

Últimos jogos do Flamengo

Flamengo 3 x 2 Santos - Brasileirão 2025

São Paulo 2 x 2 Flamengo - Brasileirão 2025

Flamengo 3 x 0 Sport - Brasileirão 2025

Racing 0 x 0 Flamengo - Libertadores 2025

Fortaleza 1 x 0 Flamengo - Brasileirão 2025

Escalações Palmeiras x Flamengo

Uma provável escalação do Palmeiras tem Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio (Allan) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Treinador: Abel Ferreira;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Carrascal) e Pedro (Bruno Henrique).

Treinador: Filipe Luís;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Palmeiras x Flamengo onde assistir ao vivo

Palmeiras x Flamengo onde assistir: a final da Copa Libertadores da América 2025 terá transmissão da Globo na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ no streaming e da GETV no Youtube.

Últimos confrontos entre Palmeiras x Flamengo

Flamengo 3 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2025

Palmeiras 0 x 2 Flamengo - Brasileirão 2025

Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2024

Palpite Palmeiras x Flamengo - Final da Libertadores 2025 - Prognóstico final

Palmeiras e Flamengo promete ser um jogo muito equilibrado. O clube alviverde chega na decisão na força do seu ataque, tendo o artilheiro da competição. No Fla, a defesa vem segurando os rivais a placares baixos.

As odds das casas de apostas dão leve favoritismo ao Flamengo, dado o histórico recente. E você, qual o seu palpite para Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores?

Palmeiras x Flamengo palpite - Perguntas Frequentes

Qual é o histórico entre Palmeiras x Flamengo?

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram 133 na história, com 49 vitórias palmeirenses, 46 flamenguistas e 38 empates.

Como foi Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores de 2021?

O Palmeiras foi campeão ao vencer o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação. Deyverson foi o autor do gol do título palmeirense.

Quando Palmeiras e Flamengo foram campeões da Libertadores?

O Palmeiras foi campeão da Libertadores nas edições de 1999, 2020 e 2021. O Flamengo levou as taças de 1981, 2019 e 2022.

