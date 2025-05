Palpites Onabet: Como Fazer Apostas Com As Melhores Odds

A Onabet está em destaque no cenário nacional e é um dos sites de apostas legalizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. E já adianto: essa plataforma me surpreendeu positivamente.



Verifiquei todos os detalhes do site e percebi que dar palpites na Onabet é simples, o que traz uma experiência extremamente agradável. Por isso, decidi criar esse conteúdo que explica quais são os principais mercados da casa, esportes catalogados, odds e muito mais.



Então, ao longo deste artigo, você conseguirá entender todas as funcionalidades da marca e aprenderá como dar os seus palpites na Onabet, que é uma operadora que desembarcou há pouco tempo em território brasileiro, mas que vem investindo forte em publicidade.







Melhores odds na Onabet - como encontrar?



O site da Onabet não deixa claro quais são os jogos que têm ofertas ou SuperOdds. No entanto, a empresa apresenta uma página bem construída e com informações claras. Então, ao acessar a homepage, você consegue identificar quais são os principais eventos do dia sem nenhum tipo de dificuldade.



Como falei, logo no topo da página estão os eventos em destaque. E, em cada evento, você pode conferir se a operadora possui alguma oferta disponível. Você também pode conferir bônus e demais regalias na aba de "Promoções" - que está localizada no cabeçalho da tela.







Principais mercados - catálogo diversificado para apostar



Assim como as melhores casas de apostas do mundo, a Onabet apresenta uma vasta diversidade. Então, você pode apostar nos principais esportes - e até mesmo em modalidades menos populares.



No entanto, não é em todos os eventos que a casa disponibiliza múltiplas opções de apostas. É preciso dar palpites em eventos mais populares e ligas conhecidas, como Brasileirão, Liga Europa e Premier League. Separei para você o que é possível encontrar na casa.



Principais mercados para apostar no pré-jogo



Para ficar mais fácil de você entender, separei mercados em futebol, pois, como você já deve imaginar, é a modalidade mais procurada pelos apostadores e na qual a plataforma concentra a maior oferta de opções de prognóstico. Confira a seguir:



Vencedor da partida;



Empate anula aposta;



Chance dupla;



Total de gols;



Handicap asiático;



Aposta por tempos;



Intervalo/final do jogo;



Cartões;



Escanteios.



Principais mercados para apostar ao vivo



Para quem gosta de dar palpites ao vivo, a Onabet destaca os principais jogos que estão rolando em tempo real e abre mercados ao vivo, onde você pode acompanhar o andamento do jogo e dar os seus pitacos.



Os mercados de apostas ao vivo variam de modalidade para modalidade. No geral, são quase as mesmas possibilidades das apostas pré-jogo. Confira abaixo o que pode ser diferente:



Próximo gol;



Resultado do tempo da partida;



Placar correto;



Corrida de escanteios;



Quem vai cobrar o próximo escanteio.



Onabet Crédito: Divulgação

Apostar ao vivo na Onabet

Compare as odds da Onabet com outras casas de apostas



O exercício de comparar as odds entre as mais diferentes plataformas de apostas esportivas pode fazer com que você se dê bem no longo prazo. Isso porque, quando você consegue cotações mais elevadas, mais interessante é para o seu saldo final.



Para exemplificar isso, trago a seguir as odds pré-jogo da partida entre São Paulo x Sport Recife, válida pelo Campeonato Brasileiro. Veja abaixo como as odds variam entre as bets que pagam rápido:



Casa de apostas

Competição/Partida

Mercado

Palpite

Odds

Onabet São Paulo x Sport Resultado final São Paulo Vence o duelo 1.66 Betano São Paulo x Sport Resultado final São Paulo Vence o duelo 1.69 bet365 São Paulo x Sport Resultado final São Paulo Vence o duelo 1.65

Para que não restem dúvidas, comparei a Onabet com dois sites que são verdadeiras potências mundiais. Como você pode perceber, as odds da Onabet em relação à Betano são mais baixas, mas em comparação com as da bet365, são mais altas.



Então, o que você precisa fazer? Sempre acessar as mais diferentes plataformas e ver qual traz cotas de maior valor. Esse é um conselho valioso que você deve aplicar no seu dia a dia como apostador esportivo.



Palpites no app Onabet - suas apostas na palma da mão.



Sendo direto: a Onabet não possui um aplicativo nativo. Ou seja, se você está procurando um app para download, saiba que essa empresa de apostas ainda não oferece a funcionalidade.



Contudo, isso não é um problema, pois a marca projetou um site totalmente compatível para dispositivos móveis. Basta digitar o site da Onabet no navegador do seu celular para ter acesso a todos os recursos disponíveis na versão para computador.



Como fazer seu palpite pelo Onabet celular



Acesse o site da Onabet pelo navegador do celular;



Faça login na sua conta;



Na página inicial, escolha o esporte que deseja apostar;



Selecione o campeonato ou evento esportivo;



Escolha o mercado e o palpite (ex: vitória de um time, total de gols, etc);



Toque na odd desejada para adicionar ao cupom de aposta;



Vá até o cupom de aposta - ícone no canto inferior da tela;



Insira o valor que deseja apostar;



Confira os detalhes da aposta;



Confirme o seu palpite na Onabet.



Modalidades na Onabet - confira os principais esportes disponíveis na casa



A Onabet Brasil tem os principais esportes do mundo, além de outras modalidades secundárias, mas que também fazem sucesso. Em comparação a outras plataformas, ela fica atrás, mas, ainda assim, oferece opções interessantes.



Palpite Onabet no futebol



O futebol é, sem sombra de dúvidas, a modalidade mais acessada e onde a casa coloca mais esforços. A operadora oferece um grande número de ligas internacionais, principalmente europeias e asiáticas. Além disso, disponibiliza uma grande variedade de campeonatos brasileiros. Veja abaixo algumas ligas que você encontrará:



Brasileirão;



Série B;



Série C;



Copa do Brasil;



Libertadores;



Copa do Nordeste;



Sul-Americana;



Ligas dos Campeões;



Copa do Mundo;



Eurocopa.

Palpites em basquete na Onabet



Outro esporte popular é o da bola laranja. E a Onabet dá um bom destaque para o basquetebol, trazendo ligas do mundo inteiro. Então, se você gosta de explorar países alternativos, aqui pode ser uma bela opção.



NBA;



EuroBasket;



Bundesliga;



NBB;



LBF Feminino;



Liga ACB;



BSL.



Apostas em futsal na Onabet



O futebol de salão é outro esporte que a Onabet tem um bom número de ligas e ofertas. Outros sites de apostas menosprezam o potencial do futsal, mas essa operadora mostra que é uma modalidade que merece destaque.



Liga Nacional;



Campeonato Paulista;



Liga Espanhola;



Copa América Feminino;



Campeonato Catarinense.



Apostas em e-Sports na Onabet



Os esportes eletrônicos também fazem parte da grade de programação de jogos da Onabet. Inclusive, o Brasil é um dos países onde mais se aposta em eSports em todo o mundo. Na Onabet, o CS2 é o jogo com a maior oferta de torneios. Além do Counter strike, a casa ainda tem:



Valorant;



Dota 2;



League of Legends.



Como funciona a Onabet - conhecendo a casa de apostas



A Onabet funciona assim como a grande maioria das plataformas esportivas do mercado. É uma casa praticamente completa, que engloba uma boa variedade de mercados esportivos, suporte via chat ao vivo e uma plataforma de navegação fluída para desktop e smartphone.



Ela ainda fica atrás em comparação a sites mais famosos, mas é uma escolha boa e segura. Destaco um aspecto negativo: a Onabet não tem tantos esportes e isso é um ponto a ser considerado.



Contudo, a casa traz funcionalidades interessantes e que podem fazer a diferença na sua experiência. A seguir, apresento alguns recursos da plataforma que podem facilitar a sua experiência como apostador. Se você quiser saber mais, visite a review completa Onabet.



Aposta rápida - facilitando a sua experiência



Um dos recursos mais aclamados da Onabet é a “Aposta Rápida". Ativando essa funcionalidade, você determina um valor pré-definido e todos os seus próximos palpites estarão de acordo com o montante que você colocou. Ou seja, você faz apostas com muito mais agilidade, conseguindo cotações mais altas.



Métodos de pagamentos - apostas no Pix a partir de R$ 1



Uma das coisas mais legais desta empresa é que ela está na lista de sites de apostas a partir de R$ 1. Então, o depósito mínimo é extremamente baixo, o que, para você pode ser muito interessante.



Com esse valor mínimo, a operadora consegue alcançar diferentes perfis de apostadores, tornando a plataforma acessível. Inclusive, a Onabet se destaca por ter um dos menores valores de depósito entre as casas de apostas nacionais.



>> Saiba mais sobre o Pix Onabet

Dica do autor



Se você quer testar a Onabet e, não quer colocar altos valores na plataforma, faça um depósito de apenas R$ 1 e explore todos os recursos e funções que a marca oferece. É um valor baixo e que não deverá impactar o seu orçamento.



Suporte ao cliente - atendimento imediato e sem inteligência artificial



Logo na página inicial, após o login na sua conta, você verá um ícone em formato de balão. Ao clicar nele, será direcionado ao suporte ao vivo da plataforma, onde poderá conversar com um atendente para esclarecer dúvidas ou resolver eventuais problemas.



Testei a funcionalidade e fui muito bem atendido. E o mais interessante é que você é respondido rapidamente, já que a casa prioriza o atendimento humanizado e despensa o uso de inteligência artificial, tornando a experiência muito mais satisfatória.



Outro ponto interessante é que você, além de ter a opção do chat ao vivo, ainda pode entrar em contato com a Onabet por e-mail e também pelo telefone. O endereço de e-mail é suporte@onabet.com e o número do telefone é 08002371398 - ligação gratuita.



Segurança - tecnologia e credibilidade como garantias



Um dos pontos mais relevantes da marca é o alto nível de segurança que oferece. Todas as operações seguem rigorosamente as exigências do Governo Federal, o que garante à Onabet um site robusto, com tecnologia avançada e confiável.



Os dados dos usuários, por exemplo, são criptografados, o que traz mais tranquilidade aos clientes da casa. Além disso, a empresa segue as normativas da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que é uma obrigação legal.



Perguntas frequentes



Quem é o dono da Onabet?



A Onabet é operadora e administrada pela Esportes Gaming Brasil, empresa com sede em Recife/PE, inscrita pelo CNPJ 56.075.466/0001-00.



Qual é o depósito mínimo na Onabet?



O valor mínimo que pode ser depositado na Onabet é R$1. Com isso, essa é uma das casas de apostas brasileiras com o menor valor mínimo de depósito do mercado nacional.



A Onabet é legalizada no Brasil?



Sim, a Onabet é uma entidade devidamente autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. A operadora ainda detém a certificação GLI Brasil.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

