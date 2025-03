Pix Onabet: Guia Completo Para Depositar e Sacar 2025

Saiba tudo que você precisa para usar o Pix na Onabet para fazer pagamentos! Confira o guia com todas as informações para você pagar com muita segurança

Sem dúvidas, as casas de apostas que pagam rápido são as favoritas entre os brasileiros. Sabendo disso, a Onabet oferece Pix aos seus clientes, proporcionando a melhor experiência com saques e depósitos. A operadora, uma das principais opções do mercado nacional, trabalha com o método com mais rapidez, segurança e eficiência do Brasil.



Assim, se você quer saber como depositar na Onabet e tudo de mais importante que precisa saber para aproveitar, o meu guia vai te ajudar bastante! Isso porque eu vou explorar detalhes importantes, como depósito mínimo, tempo de processamento e muito mais! Tudo isso será mostrado com passo a passo de como usar o Pix. Venha conferir!







Como apostar com Pix Onabet? — Faça seus palpites sem dificuldade



O primeiro passo para fazer apostas com o Pix na Onabet é criar a sua conta na operadora. Caso você já tenha, avance para realizar o seu primeiro depósito. Recomendo que você realize uma verificação de identidade, enviando um documento com foto. Esse processo será fundamental para conseguir realizar os saques de maneira rápida e prática.



Siga o guia passo a passo para realizar a sua primeira aposta com Pix na Onabet:



Acesse o site oficial da Onabet no seu navegador favorito;



Crie uma conta ou faça seu login;



Realize o seu primeiro depósito usando Pix;



Escolha um esporte e um evento para palpitar;



Insira o valor desejado para apostar e confirme clicando em “Apostar”.



Está feito! Agora é só torcer para acertar o palpite no seu esporte favorito!







Informações importantes sobre o Pix Onabet



Entenda quanto tempo demora o saque da Onabet e todos os outros principais detalhes sobre os pagamentos com o Pix na tabela abaixo:



Depósito

Saque

Valor Mínimo

R$ 1 R$ 10 Valor Máximo

R$ 50.000 por dia R$ 20.000 por dia Tempo de Processamento

Imediato Imediato

A Onabet ressalta que o processamento das transações pode sofrer atrasos em função de fatores alheios, como problemas no sistema bancário. A nova regulamentação das casas de apostas no Brasil determina que os pagamentos sejam feitos em até 120 minutos (2 horas). Caso seus pagamentos não sejam processados nesse período, entre em contato com o suporte ao cliente.







Como depositar com Pix Onabet? — Depósito em poucos segundos com Pix



Antes de fazer pagamentos usando o Pix, é importante saber como depositar na Onabet e outras questões importantes. Por isso, confira o passo a passo para depositar e fazer as suas apostas em futebol e em outras grandes modalidades do mundo:



Faça login na sua conta da Onabet: acesse a sua conta com o login e senha ou até mesmo crie uma conta na Onabet;

Acesse a área de depósitos: entre na seção de pagamentos da operadora, localizada na sua conta, e entre na área de depósitos;

Selecione Pix como método de pagamento: defina o Pix como método de depósito para usar;

Insira o valor desejado: seja responsável e escolha um valor para adicionar na sua conta. Destaco que o depósito mínimo da Onabet é de apenas R$ 1;

Siga as instruções para finalizar o depósito: leia o QR code a partir do seu banco favorito ou conclua o pagamento com Pix para começar a jogar.



Está feito! Simples assim, o seu depósito deve estar disponível em poucos instantes na sua conta. Assim, você terá a chance de arriscar os seus palpites nos melhores times de futebol e perceber que a Onabet paga mesmo!



Quanto tempo leva para aprovar o depósito com Pix Onabet?



Os depósitos com o Pix na Onabet são processados normalmente em poucos instantes. Assim que você realizar o pagamento no seu banco favorito, o valor deve ficar disponível para você começar a palpitar em uma das casas de apostas com depósito de 1 real. Caso contrário, entre em contato com o atendimento da Onabet para resolver a pendência.



Qual o valor mínimo para depositar na Onabet?



O valor de depósito mínimo na Onabet é de R$ 1. Sabendo que essa quantia é acessível para os brasileiros, a operadora é uma ótima opção para os apostadores que estão começando agora. Outro ponto positivo é que a aposta mínima da Onabet é de R$ 0,54. Mesmo assim, a plataforma oferece uma das melhores experiências de apostas do Brasil!







Como sacar na Onabet via Pix?



Outra informação fundamental antes de começar a jogar é saber como sacar na Onabet. Mesmo que seja um processo simples, você precisa ter em conta algumas questões importantes, como verificação de identidade. Por isso, fiz um guia de como sacar com o Pix a seguir:



Faça login na sua conta Onabet: entre na sua conta da Onabet, seja através do site ou do aplicativo;

Vá até a seção de saques: acesse a sua conta e encontre a opção de saques;

Selecione Pix como método de saque: use o Pix para solicitar o seu pedido de retirada;

Informe o valor que deseja sacar: veja o saldo disponível em sua conta e escolha um montante para sacar. Tenha em conta que o valor mínimo de saque da Onabet é de 10 reais;

Confirme a transação: confira se os seus dados bancários estão certos, confirme a solicitação e está feito. Caso não surjam imprevistos, seu saque da Onabet estará disponível na sua conta bancária em poucos segundos!





Quanto tempo demora para cair o saque Pix Onabet?



Os saques na Onabet com o Pix devem ser compensados na sua conta bancária registrada em alguns instantes. Saber que a Onabet paga na hora torna a operadora uma das melhores casas de apostas do Brasil para apostar com Pix. Se o saque não for depositado em até 120 minutos (2 horas), entre em contato com o suporte da operadora para entender a situação.



Qual o valor mínimo para sacar na Onabet?



O valor mínimo de retiradas na Onabet é de R$ 10. Além de saber qual o saque mínimo da Onabet, é fundamental conhecer também o valor máximo de retiradas, de até R$ 50.000 por dia. Outro ponto positivo é que a plataforma de apostas não cobra nenhum tipo de taxa dos seus apostadores para realizar os seus pagamentos!



Dicas na hora de depositar e sacar com Pix na Onabet



Após entender como depositar na Onabet e tudo que você precisa saber sobre pagamentos, reuni dicas muito importantes para melhorar a sua experiência usando o Pix na Onabet! Tenha atenção a seguir antes de realizar depósitos e saques:



Verifique suas informações bancárias: verifique se os seus dados bancários estão corretos antes de solicitar qualquer operação de depósito ou saque. Isso porque a plataforma realiza pagamentos somente para a conta de depósito;



verifique se os seus dados bancários estão corretos antes de solicitar qualquer operação de depósito ou saque. Isso porque a plataforma realiza pagamentos somente para a conta de depósito; Aproveite as promoções antes de um depósito: sabendo que a Onabet paga mesmo, confira se a operadora tem alguma condição especial para os apostadores brasileiros antes de fazer seu depósito ou saque com o Pix;



sabendo que a Onabet paga mesmo, confira se a operadora tem alguma condição especial para os apostadores brasileiros antes de fazer seu depósito ou saque com o Pix; Certifique-se das condições de saque: antes de tentar sacar na Onabet, você precisa ler os termos e condições. Algumas promoções exigem que os apostadores cumpram odds mínimas ou até mesmo um número específico de apostas antes de realizar pagamentos para a sua conta bancária;



antes de tentar sacar na Onabet, você precisa ler os termos e condições. Algumas promoções exigem que os apostadores cumpram odds mínimas ou até mesmo um número específico de apostas antes de realizar pagamentos para a sua conta bancária; Use somente contas sob a sua titularidade: é obrigatório que você adicione uma conta bancária onde sua chave Pix é o CPF informado no seu cadastro. Realizar pagamentos somente para contas físicas e sob a titularidade do apostador é uma das novas determinações do Governo Federal no mercado de apostas do Brasil;



é obrigatório que você adicione uma conta bancária onde sua chave Pix é o CPF informado no seu cadastro. Realizar pagamentos somente para contas físicas e sob a titularidade do apostador é uma das novas determinações do Governo Federal no mercado de apostas do Brasil; Conscientize-se sobre os riscos: é fundamental que você tenha muita responsabilidade ao fazer apostas. Isso porque o entretenimento online pode ser viciante. Jogue com consciência e não esqueça de considerar a sua realidade antes de realizar qualquer tipo de pagamento. Caso precise, procure ajuda profissional!







Como resolver problemas sobre depósito e saques com Pix Onabet



Mesmo sabendo que a Onabet é confiável para apostar com Pix, você pode acabar tendo alguns problemas técnicos com a plataforma durante o seu uso. Isso tem chances de acontecer durante depósitos ou até mesmo com seus saques. Por isso, confira abaixo os canais de atendimento disponíveis para você responder ao seu problema com facilidade:



Como entrar em contato com o suporte — Atendimento via Chat



A Onabet oferece um chat ao vivo ágil para atender todas as necessidades dos clientes do Brasil. Caso você tenha algum problema com os seus depósitos ou saques, as dúvidas mais comuns serão respondidas automaticamente em poucos segundos. Se você precisar falar com um assistente, o suporte entrará em contato em poucos instantes para auxiliar.



Vale destacar que a Onabet solicita o seu nome, endereço de e-mail e CPF antes de começar o seu atendimento. Por isso, forneça os dados do seu cadastro e aguarde um pouco para conseguir resolver qualquer questão envolvendo uma das principais casas de apostas do cenário nacional em 2025! E fique tranquilo, a Onabet paga mesmo!



Caso você prefira outros canais de atendimento para resolver as suas questões ou problemas durante a navegação na plataforma, há a opção do e-mail. Assim, envie um e-mail para “suporte@onabet.com”. No entanto, eu destaco que essa alternativa deve demorar mais em relação ao chat ao vivo, disponível 24 horas, durante todos os dias.







Outras alternativas de reclamar do site



Se você tiver uma experiência ruim com a plataforma, seja com os pagamentos ou com a aposta mínima da Onabet, é possível fazer uma reclamação em sites como a AskGamblers ou Reclame Aqui. Até aqui, eu noto que os apostadores brasileiros têm avaliado a operadora de maneira extremamente positiva.



Isso visto que a casa de apostas tem uma avaliação de 9,0/10 no Reclame Aqui nos últimos seis meses. Destaco que não encontrei muitas críticas envolvendo erros com depósitos ou saques, mostrando o porquê do atendimento da empresa ser classificado como “ótimo” de acordo com a experiência dos seus usuários.

Outros métodos de pagamento aceitos na Onabet



Até o momento, a Onabet não disponibiliza outros métodos de pagamento para os seus clientes do Brasil. De qualquer maneira, o Pix é a alternativa mais rápida e prática do mercado brasileiro, dando a oportunidade de realizar transferências bancárias com toda a segurança possível.



Além disso, eu destaco que, com a mudança da legislação de apostas esportivas no Brasil, alguns métodos de pagamento populares entre os brasileiros, como cartão de crédito, boleto bancário e criptomoedas, foram proibidos pelo Governo Federal. Com isso, o Pix se torna a opção mais interessante para você apostar na Onabet!



Recomendo apostar com Pix Onabet?



Sim, eu recomendo que você se divirta muito apostando na Onabet usando o Pix. Resumidamente, a plataforma não se destaca por contar com o principal método de pagamento do Brasil, mas também pela qualidade do seu entretenimento online. Apostar na Onabet em 2025 é muito fácil e a empresa oferece ótimas condições para você!



Então, se você está procurando uma casa de apostas com valores acessíveis, eu destaco que a aposta mínima da Onabet de R$ 0,54 é muito atrativa para você criar uma conta e começar a se divertir agora. Quer saber mais sobre as vantagens oferecidas pela empresa? Confira o nosso guia completo sobre a Onabet e conheça tudo sobre a operadora!







Dúvidas frequentes sobre a Onabet Apostas Esportivas



A Onabet cobra taxas de saque e depósito?



Não, a Onabet não cobra nenhum tipo de taxa para você fazer seus pagamentos com Pix! Sendo assim, esse método se torna uma alternativa ainda melhor para os clientes brasileiros que adoram apostas esportivas, conseguindo adicionar saldo e fazer retiradas de maneira rápida e completamente segura.



Quais as moedas disponíveis para apostar na Onabet?



A Onabet trabalha com o Real Brasileiro como única moeda para fazer apostas. Caso você queira fazer depósitos com outras moedas, como Euro ou Dólar, recomendo que você faça a conversão para o Real Brasileiro e adicione na sua conta da Onabet usando o Pix!



É seguro apostar com Pix na Onabet?



Sim! Você pode fazer seus pagamentos na Onabet usando Pix com tranquilidade. Isso porque a plataforma de jogos tem uma das melhores reputações entre os clientes brasileiros, segundo o Reclame Aqui. Além disso, a operadora está funcionando seguindo as novas regras da regulamentação de apostas esportivas do Brasil.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

