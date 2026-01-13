Palpite Nigéria x Marrocos: Odds e Onde Assistir a Copa das Nações Africanas

Palpite Nigéria x Marrocos, em quem apostar na Copa das Nações Africanas? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

O confronto entre Nigéria x Marrocos promete ser um dos grandes momentos desta edição da Copa das Nações Africanas. A semifinal acontece na quarta-feira (14), às 17h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, com clima total de decisão e vaga na final em jogo.

De um lado, a força física e a intensidade nigeriana; do outro, a organização e o talento técnico do Marrocos atuando em casa. O duelo também chama atenção pelos protagonistas ofensivos, capazes de decidir em poucos lances e elevar o nível do espetáculo.

Com duas seleções que chegam embaladas e são ofensivas, a expectativa é de um jogo aberto e disputado. Nesse cenário, mercados ligados a gols e ambas as equipes marcam aparecem como leituras interessantes. Continue lendo e saiba tudo sobre esse confronto!

Jogo Nigéria x Marrocos Palpite rápido Ambos equipes marcam - Sim Odds 1.95 na Br4Bet Data e horário Quarta-feira - 14/01 - 17h (de Brasília) Estádio Estádio Príncipe Moulay Abdellah Onde assistir BandTV/ BandSports/ Esporte na Band (YouTube) e Band.com.br/Bandplay

Quem você acha que vai ser o grande finalista? Confira as odds atualizadas e faça agora seu palpite para Nigéria x Marrocos.

Palpites Nigéria x Marrocos: Mercados, odds e dicas de aposta - Copa das Nações Africanas

Palpite 1: Ambas as equipes marcam – Sim, com odd de 1.95 na Br4bet

Uma das apostas mais promissoras para este confronto da Copa Africana é o mercado de "Ambas Marcam – Sim". As duas seleções vêm demonstrando eficiência ofensiva, tendo marcado gols em todas as partidas do torneio até aqui.

A consistência no setor de ataque sugere um duelo movimentado, com boas chances de ambas balançarem as redes novamente.

Palpite 2: Osimhen marca a qualquer momento, com odd de 2.60 na Multibet

Do lado nigeriano, Victor Osimhen surge como outro nome forte para o mercado de artilheiro. O atacante tem sido decisivo nas fases eliminatórias, anotando três gols em apenas dois jogos.

Com sua ótima fase e papel central no ataque da Nigéria, a expectativa é que ele volte a deixar sua marca na semifinal.

Palpite 3: Brahim Díaz marca a qualquer momento, com odd de 3.80 na BetMGM

Uma excelente opção para quem busca valor nas apostas é apostar que Brahim Díaz marcará a qualquer momento. O atacante do Real Madrid tem se destacado como um dos principais nomes da competição, com gols em todos os jogos de futebol que disputou na competição.

Marrocos depende diretamente de sua precisão no ataque para avançar à final, o que reforça o potencial dessa aposta.

Odds Nigéria x Marrocos - Resultado final pela Copa das Nações Africanas:

Casas de apostas Nigéria Empate Marrocos Br4bet 3.50 3.00 2.25 Multibet 3.33 2.83 2.14 BetMGM 3.40 3.05 2.25

Nigéria x Marrocos palpite Copa das Nações Africanas: Análise do confronto e prognóstico

Nigéria e Marrocos protagonizam uma semifinal entre duas potências africanas e dois dos maiores goleadores do torneio.

Os nigerianos, liderados por Victor Osimhen, buscam recuperar o prestígio após a ausência na última Copa do Mundo.

Do outro lado, os marroquinos chegam fortalecidos pelo apoio da torcida e pelo grande momento de Brahim Díaz, destaque absoluto da equipe.

Palpite Nigéria: As Águias Indomáveis confirmam a retomada?

A Nigéria iniciou a Copa das Nações Africanas com a pressão de transformar a campanha em título para superar as recentes frustrações. Mesmo sendo uma das seleções mais fortes do continente, ficou fora da Copa do Mundo de 2026 e ainda amargou o vice na última edição do torneio.

No entanto, o desempenho no Marrocos indica um time focado em mudar essa imagem. A equipe venceu todas as partidas até aqui, sempre anotando pelo menos dois gols, mostrando força tanto técnica quanto mental.

Grande parte dessa evolução passa por Victor Osimhen, em fase letal: já soma quatro gols e duas assistências, sendo um dos protagonistas absolutos da competição.

Últimos jogos do Nigéria

Argélia 0 x 2 Nigéria – Copa das Nações Africanas;

Nigéria 4 x 0 Moçambique – Copa das Nações Africanas;

Uganda 1 x 3 Nigéria – Copa das Nações Africanas;

Nigéria 3 x 2 Tunísia – Copa das Nações Africanas;

Nigéria 2 x 1 Tanzânia – Copa das Nações Africanas.

Palpite Marrocos: Brahim Díaz pode quebrar o recorde de gols da CAN?

Se há algo que Carlo Ancelotti pôde observar do rival africano do Brasil na estreia da Copa do Mundo, é que marcar Brahim Díaz é uma missão obrigatória.

O atacante do Real Madrid vive um momento iluminado: é o artilheiro do torneio com seis gols e marcou em todas as partidas. Mantendo esse ritmo, tem chances reais de alcançar — ou até superar, o recorde de nove gols em uma única edição da Copa Africana.

Para Marrocos, porém, a artilharia só terá peso se vier acompanhada do título. Jogando em casa, os Leões do Atlas encaram esta CAN como um passo essencial rumo ao objetivo maior: consolidar-se entre as grandes potências do futebol mundial.

O próximo teste dessa ambição? A Copa do Mundo, com o Brasil como primeiro desafio.

Últimos jogos do Marrocos

Camarões 0 x 2 Marrocos – Copa das Nações Africanas;

Marrocos 1 x 0 Tanzânia – Copa das Nações Africanas;

Zâmbia 0 x 3 Marrocos – Copa das Nações Africanas;

Marrocos 1 x 1 Mali – Copa das Nações Africanas;

Marrocos 2 x 0 Comores – Copa das Nações Africanas.

Escalações Nigéria x Marrocos

Provável escalação do Nigéria

Uma provável escalação do Nigéria tem: Fofana; Nwabali, Osayi-Samuel, Bassey, Ajayi, Onyemaechi, Iwobi, Ndidi, Onyeka, Lookman, Akor Adams, Osimhen.

Treinador: Éric Chelle;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Provável escalação do Marrocos

Uma provável escalação do Marrocos tem: Bono, Hakimi, Adam Masina, Nayef Aguerd, Mazraoui, Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Ayoub Kaabi, Ezzalzouli.

Treinador: Walid Regragui;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Nigéria x Marrocos onde assistir ao vivo

O duelo entre Nigéria x Marrocos terá transmissão ao vivo na BandTV, BandSports e Esporte na Band (YouTube), garantindo várias opções para acompanhar a partida em tempo real e apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Nigéria x Marrocos

Marrocos 4 x 0 Nigéria – Copa das Nações Africanas - 04/02/2018;

Marrocos 3 x 4 Nigéria – Copa das Nações Africanas - 25/01/2014.

Palpite Nigéria x Marrocos - Copa das Nações Africanas - Prognóstico final

Nigéria e Marrocos chegam embaladas para uma semifinal que promete equilíbrio e alto nível técnico. O ataque nigeriano tem sido um dos mais eficientes do torneio, combinando velocidade, força física e precisão nas finalizações.

Marrocos, por sua vez, aposta no fator casa e no talento de Brahim Díaz, artilheiro da competição com seis gols. Apesar de um empate na fase de grupos, a equipe demonstrou consistência e soube vencer adversários de peso com autoridade.

E você, apostador? Quem vai carimbar a vaga na grande final: a força ofensiva da Nigéria ou o equilíbrio e apoio da torcida marroquina?

Nigéria x Marrocos palpite - Perguntas Frequentes

Quantos títulos a Nigéria tem na Copa Africana?

A Nigéria é tricampeã da competição, com títulos conquistados em 1980, 1994 e 2013, sendo uma das seleções mais vitoriosas do continente.

Quantas vezes Marrocos foi campeão da Copa Africana?

Marrocos venceu a Copa Africana de Nações apenas uma vez, em 1976. Desde então, a seleção tem batido na trave em algumas campanhas, mas busca o segundo título.

Quem tem mais títulos: Nigéria ou Marrocos?

A Nigéria tem vantagem no número de títulos, com três conquistas, contra uma da seleção de Marrocos. Essa diferença reforça a tradição dos nigerianos no torneio.

