Palpite Mirassol x São Paulo: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Mirassol x São Paulo pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o jogo no Maião

Mirassol e São Paulo se enfrentam no domingo (11/01), às 20h30 (de Brasília), no estádio Maião, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista 2026. O duelo marca a estreia das duas equipes na temporada e coloca frente a frente um dos clubes que mais cresceu no futebol brasileiro nos últimos anos contra um dos gigantes do futebol paulista.

Qual será o palpite Mirassol x São Paulo para a abertura do Paulistão? O confronto reúne times em momentos distintos: o Mirassol chega embalado após uma campanha histórica em 2025, enquanto o São Paulo tenta iniciar o ano com uma resposta positiva depois de uma temporada marcada por oscilações.

A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite.

Jogo Mirassol x São Paulo Palpite rápido Mirassol marca primeiro Odds 1.90 na bet365 Data e horário Domingo – 11/01 – 20h30 (de Brasília) Estádio: Maião, Mirassol-SP Onde assistir: Record / HBO Max / CazéTV

Palpites Mirassol x São Paulo: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Mirassol marca primeiro – odds de 1.90 na bet365

Este é um dos mercados mais consistentes para o confronto. Em três dos últimos quatro jogos entre Mirassol e São Paulo, a equipe do interior foi responsável por abrir o placar, evidenciando um padrão recente favorável.

Além disso, o Mirassol costuma adotar uma postura agressiva quando atua no Maião, especialmente diante de adversários tradicionais. Jogando em casa e embalado por um grande desempenho em 2025, o time tende a pressionar desde os minutos iniciais, aumentando a chance de marcar o primeiro gol da partida.

Palpite 2: Mirassol vence o jogo – odds de 2.40 na Estrela Bet

A vitória do Mirassol aparece como um mercado de valor nesta estreia do Paulistão. Em 2025, o clube teve desempenho superior ao do São Paulo, terminando o Brasileirão na 4ª colocação e garantindo vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2026.

Outro ponto relevante é o fator casa. O Mirassol não foi derrotado no Maião durante todo o último Campeonato Brasileiro e venceu o São Paulo por 3 a 0 no confronto mais recente disputado em Mirassol. Diante de um Tricolor que ainda busca regularidade, o time mandante surge como uma aposta interessante.

Palpite 3: Mirassol marca mais de 1.5 gols – odds de 2.42 na Superbet

O mercado de gols também merece atenção. O Mirassol marcou dois ou mais gols nos dois últimos confrontos contra o São Paulo, ambos válidos pelo Brasileirão 2025, demonstrando eficiência ofensiva contra o adversário.

Com jogadores velozes e bom aproveitamento nas transições ofensivas, o Mirassol costuma criar muitas oportunidades quando joga em casa. Considerando o momento defensivo do São Paulo e o início de temporada, a tendência é que o time do interior consiga balançar as redes ao menos duas vezes.

Odds Mirassol x São Paulo – Resultado final pelo Paulistão 2026

Casas de Aposta Palpite Mirassol Empate Palpite São Paulo bet365 2.37 3.40 2.80 Estrela Bet 2.40 3.33 2.75 Superbet 2.42 3.35 2.80

Mais mercados e odds Mirassol x São Paulo

Mirassol x São Paulo palpite: Análise do confronto e prognóstico

Mirassol x São Paulo é um confronto que vem ganhando destaque no cenário paulista. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 17 vezes em todas as competições, com vantagem do Tricolor: 10 vitórias do São Paulo, quatro empates e três triunfos do Mirassol.

Jogando em Mirassol, o equilíbrio é maior. Em oito partidas com mando do Leão, o São Paulo venceu quatro vezes, houve três empates e apenas uma vitória do Mirassol. O último duelo entre os clubes terminou com vitória contundente do time do interior por 3 a 0, pelo Brasileirão 2025.

Palpite Mirassol: Fase histórica e força no Maião

O Mirassol chega ao Paulistão 2026 vivendo o melhor momento de sua história. Em sua estreia na Série A do Brasileirão, em 2025, o clube terminou na 4ª colocação, conquistando vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

O desempenho como mandante foi um dos grandes diferenciais da equipe, que não sofreu derrotas em casa no campeonato nacional. Para a estreia no estadual, a expectativa é de um time confiante, intenso e disposto a impor seu ritmo desde o início.

Últimos jogos do Mirassol:

Mirassol 3 x 3 Flamengo - Brasileiro Série A 2025;

Vasco 0 x 2 Mirassol - Brasileiro Série A 2025;

Vitória 2 x 0 Mirassol - Brasileiro Série A 2025;

Mirassol 3 x 0 Ceará - Brasileiro Série A 2025;

Santos 1 x 1 Mirassol - Brasileiro Série A 2025.

Palpite São Paulo: Início de ano com cobranças

O São Paulo inicia o Paulistão 2026 pressionado após uma temporada irregular. Em 2025, o Tricolor terminou o Brasileirão apenas na 8ª colocação, foi eliminado nas quartas de final da Libertadores pela LDU e caiu nas oitavas da Copa do Brasil diante do Athletico-PR.

Apesar de contar com um elenco competitivo, o time ainda busca estabilidade e deve utilizar o Campeonato Paulista como um período de ajustes. Fora de casa, contra um adversário em ascensão, o desafio tende a ser grande.

Últimos jogos do São Paulo:

Vitória 1 x 0 São Paulo - Brasileiro Série A 2025;

São Paulo 3 x 0 Internacional - Brasileiro Série A 2025;

Fluminense 6 x 0 São Paulo - Brasileiro Série A 2025;

São Paulo 2 x 1 Juventude - Brasileiro Série A 2025;

Corinthians 3 x 1 São Paulo - Brasileiro Série A 2025.

Escalações Mirassol x São Paulo

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Eduardo e Lucas Mugni; André Luis e Nathan Fogaça.

Técnico: Rafael Guanaes;

Esquema mais usado: 4-4-2.

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antonio, Danielzinho e Alisson; Ferreirinha, Tapia e Luciano.

Técnico: Hernán Crespo;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Mirassol x São Paulo onde assistir ao vivo

A partida entre Mirassol e São Paulo, válida pela 1ª rodada do Paulistão 2026, terá transmissão ao vivo pela Record, HBO Max e CazéTV, a partir das 20h30 (de Brasília).Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Mirassol x São Paulo

Mirassol 3 x 0 São Paulo – Brasileirão 2025 – 19/10/2025;

São Paulo 0 x 2 Mirassol – Brasileirão 2025 – 24/05/2025;

São Paulo 4 x 1 Mirassol – Paulistão 2025 – 05/02/2025.

Palpite Mirassol x São Paulo – Paulistão 2026 – Prognóstico final

A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Mirassol, especialmente pelo fator casa. O desempenho histórico no Maião e os confrontos recentes indicam boas oportunidades em mercados alternativos.

Os melhores mercados para este confronto são Mirassol marca primeiro, vitória do Mirassol e Mirassol acima de 1.5 gols, considerando estatísticas, contexto e desempenho recente.

E aí, qual é o seu palpite Mirassol x São Paulo na estreia do Paulistão 2026?

Mirassol x São Paulo – Perguntas Frequentes

O Mirassol é favorito jogando em casa?

Sim. Pelo desempenho recente e pelo fator casa, o Mirassol aparece como um dos favoritos para o confronto.

O mercado de gols é uma boa opção?

Sim. O Mirassol marcou mais de 1.5 gols nos dois últimos jogos contra o São Paulo.

Qual o mercado mais seguro para apostar?

O mercado “Mirassol marca primeiro” reúne bons indicadores estatísticos.

Recado do Autor

