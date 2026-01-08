Palpite Mirassol x São Paulo: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Mirassol x São Paulo - Paulistão - 11/01/2026Palpite Mirassol x São Paulo pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o jogo no Maião
Mirassol e São Paulo se enfrentam no domingo (11/01), às 20h30 (de Brasília), no estádio Maião, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista 2026. O duelo marca a estreia das duas equipes na temporada e coloca frente a frente um dos clubes que mais cresceu no futebol brasileiro nos últimos anos contra um dos gigantes do futebol paulista.
Qual será o palpite Mirassol x São Paulo para a abertura do Paulistão? O confronto reúne times em momentos distintos: o Mirassol chega embalado após uma campanha histórica em 2025, enquanto o São Paulo tenta iniciar o ano com uma resposta positiva depois de uma temporada marcada por oscilações.
A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite.
|Jogo
|Mirassol x São Paulo
|Palpite rápido
|Mirassol marca primeiro
|Odds
|1.90 na bet365
|Data e horário
|Domingo – 11/01 – 20h30 (de Brasília)
|Estádio:
|Maião, Mirassol-SP
|Onde assistir:
|Record / HBO Max / CazéTV
Palpites Mirassol x São Paulo: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Mirassol marca primeiro, com odds de 1.90 na bet365;
Palpite 2: Mirassol vence o jogo, com odds de 2.40 na Estrela Bet;
Palpite 3: Mirassol marca mais de 1.5 gols, com odds de 2.42 na Superbet.
Palpite 1: Mirassol marca primeiro – odds de 1.90 na bet365
Este é um dos mercados mais consistentes para o confronto. Em três dos últimos quatro jogos entre Mirassol e São Paulo, a equipe do interior foi responsável por abrir o placar, evidenciando um padrão recente favorável.
Além disso, o Mirassol costuma adotar uma postura agressiva quando atua no Maião, especialmente diante de adversários tradicionais. Jogando em casa e embalado por um grande desempenho em 2025, o time tende a pressionar desde os minutos iniciais, aumentando a chance de marcar o primeiro gol da partida.
Palpite 2: Mirassol vence o jogo – odds de 2.40 na Estrela Bet
A vitória do Mirassol aparece como um mercado de valor nesta estreia do Paulistão. Em 2025, o clube teve desempenho superior ao do São Paulo, terminando o Brasileirão na 4ª colocação e garantindo vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2026.
Outro ponto relevante é o fator casa. O Mirassol não foi derrotado no Maião durante todo o último Campeonato Brasileiro e venceu o São Paulo por 3 a 0 no confronto mais recente disputado em Mirassol. Diante de um Tricolor que ainda busca regularidade, o time mandante surge como uma aposta interessante.
Palpite 3: Mirassol marca mais de 1.5 gols – odds de 2.42 na Superbet
O mercado de gols também merece atenção. O Mirassol marcou dois ou mais gols nos dois últimos confrontos contra o São Paulo, ambos válidos pelo Brasileirão 2025, demonstrando eficiência ofensiva contra o adversário.
Com jogadores velozes e bom aproveitamento nas transições ofensivas, o Mirassol costuma criar muitas oportunidades quando joga em casa. Considerando o momento defensivo do São Paulo e o início de temporada, a tendência é que o time do interior consiga balançar as redes ao menos duas vezes.
Odds Mirassol x São Paulo – Resultado final pelo Paulistão 2026
|Casas de Aposta
|Palpite Mirassol
|Empate
|Palpite São Paulo
|bet365
|2.37
|3.40
|2.80
|Estrela Bet
|2.40
|3.33
|2.75
|Superbet
|2.42
|3.35
|2.80
Mais mercados e odds Mirassol x São Paulo
Mirassol x São Paulo palpite: Análise do confronto e prognóstico
Mirassol x São Paulo é um confronto que vem ganhando destaque no cenário paulista. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 17 vezes em todas as competições, com vantagem do Tricolor: 10 vitórias do São Paulo, quatro empates e três triunfos do Mirassol.
Jogando em Mirassol, o equilíbrio é maior. Em oito partidas com mando do Leão, o São Paulo venceu quatro vezes, houve três empates e apenas uma vitória do Mirassol. O último duelo entre os clubes terminou com vitória contundente do time do interior por 3 a 0, pelo Brasileirão 2025.
Palpite Mirassol: Fase histórica e força no Maião
O Mirassol chega ao Paulistão 2026 vivendo o melhor momento de sua história. Em sua estreia na Série A do Brasileirão, em 2025, o clube terminou na 4ª colocação, conquistando vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.
O desempenho como mandante foi um dos grandes diferenciais da equipe, que não sofreu derrotas em casa no campeonato nacional. Para a estreia no estadual, a expectativa é de um time confiante, intenso e disposto a impor seu ritmo desde o início.
Últimos jogos do Mirassol:
Mirassol 3 x 3 Flamengo - Brasileiro Série A 2025;
Vasco 0 x 2 Mirassol - Brasileiro Série A 2025;
Vitória 2 x 0 Mirassol - Brasileiro Série A 2025;
Mirassol 3 x 0 Ceará - Brasileiro Série A 2025;
Santos 1 x 1 Mirassol - Brasileiro Série A 2025.
Palpite São Paulo: Início de ano com cobranças
O São Paulo inicia o Paulistão 2026 pressionado após uma temporada irregular. Em 2025, o Tricolor terminou o Brasileirão apenas na 8ª colocação, foi eliminado nas quartas de final da Libertadores pela LDU e caiu nas oitavas da Copa do Brasil diante do Athletico-PR.
Apesar de contar com um elenco competitivo, o time ainda busca estabilidade e deve utilizar o Campeonato Paulista como um período de ajustes. Fora de casa, contra um adversário em ascensão, o desafio tende a ser grande.
Últimos jogos do São Paulo:
Vitória 1 x 0 São Paulo - Brasileiro Série A 2025;
São Paulo 3 x 0 Internacional - Brasileiro Série A 2025;
Fluminense 6 x 0 São Paulo - Brasileiro Série A 2025;
São Paulo 2 x 1 Juventude - Brasileiro Série A 2025;
Corinthians 3 x 1 São Paulo - Brasileiro Série A 2025.
Escalações Mirassol x São Paulo
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson, Eduardo e Lucas Mugni; André Luis e Nathan Fogaça.
Técnico: Rafael Guanaes;
Esquema mais usado: 4-4-2.
São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antonio, Danielzinho e Alisson; Ferreirinha, Tapia e Luciano.
Técnico: Hernán Crespo;
Esquema mais usado: 4-3-3.
Mirassol x São Paulo onde assistir ao vivo
A partida entre Mirassol e São Paulo, válida pela 1ª rodada do Paulistão 2026, terá transmissão ao vivo pela Record, HBO Max e CazéTV, a partir das 20h30 (de Brasília).Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Mirassol x São Paulo
Mirassol 3 x 0 São Paulo – Brasileirão 2025 – 19/10/2025;
São Paulo 0 x 2 Mirassol – Brasileirão 2025 – 24/05/2025;
São Paulo 4 x 1 Mirassol – Paulistão 2025 – 05/02/2025.
Palpite Mirassol x São Paulo – Paulistão 2026 – Prognóstico final
A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Mirassol, especialmente pelo fator casa. O desempenho histórico no Maião e os confrontos recentes indicam boas oportunidades em mercados alternativos.
Os melhores mercados para este confronto são Mirassol marca primeiro, vitória do Mirassol e Mirassol acima de 1.5 gols, considerando estatísticas, contexto e desempenho recente.
E aí, qual é o seu palpite Mirassol x São Paulo na estreia do Paulistão 2026?
Mirassol x São Paulo – Perguntas Frequentes
O Mirassol é favorito jogando em casa?
Sim. Pelo desempenho recente e pelo fator casa, o Mirassol aparece como um dos favoritos para o confronto.
O mercado de gols é uma boa opção?
Sim. O Mirassol marcou mais de 1.5 gols nos dois últimos jogos contra o São Paulo.
Qual o mercado mais seguro para apostar?
O mercado “Mirassol marca primeiro” reúne bons indicadores estatísticos.
Recado do Autor
