Palpite Marrocos x Mali – Copa Africana de Nações – 26/12/2025

Palpite Marrocos x Mali – Copa Africana de Nações – 26/12/2025Palpite Marrocos x Mali, em quem apostar na Copa Africana de Nações? Veja as melhores odds, estatísticas e dicas para encontrar os mercados mais vantajosos do confronto
Marrocos e Mali se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela 2ª rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações.
O Marrocos, anfitrião do torneio, chega embalado pelo bom momento recente e quer aproveitar o fator casa para conquistar mais uma vitória e encaminhar a classificação.
O Mali aparece como adversário competitivo, com boa organização defensiva, mas entra pressionado a pontuar, o que pode deixar o confronto mais intenso e disputado.
Quer apostar na Copa Africana de Nações e ainda está em dúvida? Compare as melhores odds do mercado, incluindo a Multibet, e faça seu palpite Marrocos x Mali com muito mais segurança.
Palpites Marrocos x Mali: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Total de gols – menos de 2.5, com odds em breve na Br4Bet;
Palpite 2: Ambas as equipes marcam – não, com odds em breve na Estrela Bet;
Palpite 3: Resultado do 1º tempo – empate, com odds em breve na Multibet.
Palpite 1: Total de gols menos de 2.5 – odds em breve na Br4Bet
Mesmo com o favoritismo do Marrocos, a tendência é de placar controlado. Em 2025, apenas dois jogos da seleção marroquina ultrapassaram a marca de três gols, especialmente em partidas oficiais.
Do lado do Mali, o recorte recente reforça essa leitura de under em gols: as derrotas sofridas no ano foram por placares mínimos (1 a 0), indicando jogos mais fechados e cautelosos.
Palpite 2: Ambas as equipes marcam, não – odds em breve na Estrela Bet
A solidez defensiva do Marrocos pesa bastante neste mercado, ambos marcam - não. Nas Eliminatórias, a equipe sofreu gol em apenas uma partida ao longo da campanha.
Diante de um Mali mais reativo e focado em se defender, o cenário favorece a possibilidade de pelo menos um dos lados terminar sem marcar.
Palpite 3: Resultado do 1º tempo, empate – odds em breve na Multibet
Para quem busca uma opção de maior risco, o empate no intervalo aparece como alternativa interessante. O Mali tende a adotar postura conservadora, tentando segurar o resultado no início.
Um bom exemplo foi o duelo contra Gana, quando conseguiu chegar ao intervalo com o placar zerado. A estratégia pode se repetir diante do Marrocos, ao menos na primeira etapa.
Marrocos x Mali palpite: Análise do confronto e prognóstico
Marrocos x Mali coloca frente a frente um favorito claro, mas diante de um adversário competitivo. Jogando em casa, os Leões do Atlas tendem a assumir o controle, embora o duelo exija atenção do início ao fim.
O Marrocos chega embalado por números sólidos em 2025: média próxima de 2 gols marcados por jogo, defesa consistente (menos de 0,5 gol sofrido em média) e invencibilidade recente. Do outro lado, o Mali mostra regularidade e chega confiante para brigar pelo mata-mata.
Palpite Marrocos: Leões do Atlas confirmam o favoritismo?
A seleção marroquina entra forte nesta CAN por uma combinação de fatores. Atua como anfitriã, vem do histórico 4º lugar na Copa do Mundo e fez campanha perfeita nas Eliminatórias, vencendo todos os jogos.
Em 2025, o Marrocos venceu 14 de 17 partidas, marcou em média 1,94 gol e manteve a defesa sólida, com 0,47 gol sofrido. Esses dados sustentam o status de candidato ao título e aumentam a expectativa por uma campanha dominante.
Além do desempenho, o torneio serve como preparação de alto nível para a Copa do Mundo de 2026, o que reforça a seriedade da abordagem marroquina jogo a jogo.
Últimos jogos do Marrocos
Marrocos 3 x 0 Emirados Árabes – Copa Árabe da FIFA – 15/12/2025;
Marrocos 1 x 0 Síria – Copa Árabe da FIFA – 11/12/2025;
Marrocos 1 x 0 Arábia Saudita – Copa Árabe da FIFA – 08/12/2025;
Omã 0 x 0 Marrocos – Copa Árabe da FIFA – 05/12/2025;
Marrocos 3 x 1 Comores – Copa Árabe da FIFA – 02/12/2025.
Palpite Mali: Águias têm forças para avançar?
O Mali costuma ser subestimado, mas os números indicam um time competitivo. Apesar de não ter garantido vaga no Mundial de 2026, chega à CAN com apenas duas derrotas em 2025, ambas contra seleções qualificadas para a Copa de 2026.
Na última edição da CAN, os Águias caíram apenas nas quartas de final, eliminados pela futura campeã. Em 2025, mantêm média de 1,38 gol por jogo e defesa relativamente segura (0,38 gol sofrido), o que sustenta a briga por classificação.
Contra o poderoso Marrocos, o Mali aparece como zebra, mas reúne argumentos suficientes para disputar pontos e seguir vivo na luta por uma vaga no mata-mata.
Últimos jogos do Mali
Jordânia 0 x 0 Mali – Amistoso Internacional – 18/11/2025;
Mali 4 x 1 Madagascar – Eliminatórias da CAN – 12/10/2025;
Chade 0 x 2 Mali – Eliminatórias da CAN – 08/10/2025;
Gana 1 x 0 Mali – Eliminatórias da CAN – 08/09/2025;
Mali 3 x 0 Comores – Eliminatórias da CAN – 04/09/2025.
Escalações Marrocos x Mali
A provável escalação de Marrocos tem: Bono, Hakimi, El Yamiq, Nayef Aguerd, Souffian El Karouani, Ismael Saibari, Eliesse Ben Seghir, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Hamza Igamane, Abde Ezzalzouli.
Treinador: Tarik Sektioui;
Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.
A provável escalação de Mali tem: Mamadou Samassa, Woyo Coulibaly, Mamadou Fofana, Ousmane Camara, Amadou Danté, Mamadou Sangaré, Aliou Dieng, Kamory Doumbia, Lassana Coulibaly, Nene Dorgeles, Lassine Sinayoko
Treinador: Tom Saintfiet;
Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.
Marrocos x Mali onde assistir ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo na BandTV e no BandSports, além das opções digitais no Esporte na Band (YouTube), Band.com.br e Bandplay. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Marrocos x Mali
Mali 0 x 2 Marrocos – Copa Africana de Nações – 07/02/2021;
Mali 0 x 0 Marrocos – Eliminatórias da CAN – 05/09/2017;
Marrocos 6 x 0 Mali – Eliminatórias da CAN – 01/09/2017.
Palpite Marrocos x Mali - Copa Africana das Nações - Prognóstico final
O Marrocos chega como favorito pelo fator casa, pela solidez defensiva e pela sequência positiva em 2025. A equipe tende a controlar o jogo, mesmo diante de um adversário competitivo.
O Mali promete dificultar com organização e intensidade, mas o cenário aponta vantagem marroquina. A expectativa é de jogo equilibrado, com leve superioridade dos Leões do Atlas.
Marrocos x Mali palpite - Perguntas Frequentes
Quem é o maior nome da história de Mali?
Seydou Keita é o mais conhecido, com destaque no Barcelona. Já Salif Keita é o mais icônico, brilhando nos anos 60 e 70 e sendo tricampeão francês pelo Saint-Étienne.
Por que Marrocos é chamado de Leões do Atlas?
O apelido vem do leão-do-atlas, animal símbolo do país, extinto no início do século 20 e associado à força e bravura.
Qual é o histórico de Marrocos x Mali na CAN?
As seleções se enfrentaram apenas uma vez na Copa Africana, em 2004, com vitória do Marrocos por 4 a 0.
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!