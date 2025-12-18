Palpite Marrocos x Mali – Copa Africana de Nações – 26/12/2025

Palpite Marrocos x Mali, em quem apostar na Copa Africana de Nações? Veja as melhores odds, estatísticas e dicas para encontrar os mercados mais vantajosos do confronto

Marrocos e Mali se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela 2ª rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações.

O Marrocos, anfitrião do torneio, chega embalado pelo bom momento recente e quer aproveitar o fator casa para conquistar mais uma vitória e encaminhar a classificação.

O Mali aparece como adversário competitivo, com boa organização defensiva, mas entra pressionado a pontuar, o que pode deixar o confronto mais intenso e disputado.

Jogo Marrocos x Mali Palpite rápido Total de gols – menos de 2.5 Odds Odds em breve na Br4Bet Data e horário Sexta-feira – 26/12 – 17h (de Brasília) Estádio: Príncipe Moulay Abdellah Onde assistir: BandSports/ Esporte na Band (YouTube)/Band.com.br/Bandplay

Odds em breve. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Quer apostar na Copa Africana de Nações e ainda está em dúvida? Compare as melhores odds do mercado, incluindo a Multibet, e faça seu palpite Marrocos x Mali com muito mais segurança.

Palpites Marrocos x Mali: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Total de gols menos de 2.5 – odds em breve na Br4Bet

Mesmo com o favoritismo do Marrocos, a tendência é de placar controlado. Em 2025, apenas dois jogos da seleção marroquina ultrapassaram a marca de três gols, especialmente em partidas oficiais.

Do lado do Mali, o recorte recente reforça essa leitura de under em gols: as derrotas sofridas no ano foram por placares mínimos (1 a 0), indicando jogos mais fechados e cautelosos.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam, não – odds em breve na Estrela Bet

A solidez defensiva do Marrocos pesa bastante neste mercado, ambos marcam - não. Nas Eliminatórias, a equipe sofreu gol em apenas uma partida ao longo da campanha.

Diante de um Mali mais reativo e focado em se defender, o cenário favorece a possibilidade de pelo menos um dos lados terminar sem marcar.

Palpite 3: Resultado do 1º tempo, empate – odds em breve na Multibet

Para quem busca uma opção de maior risco, o empate no intervalo aparece como alternativa interessante. O Mali tende a adotar postura conservadora, tentando segurar o resultado no início.

Um bom exemplo foi o duelo contra Gana, quando conseguiu chegar ao intervalo com o placar zerado. A estratégia pode se repetir diante do Marrocos, ao menos na primeira etapa.

Odds Marrocos x Mali - Resultado final pela Copa Africana de Nações:

Casa de apostas Palpite Marrocos Empate Palpite Mali Br4bet odds em breve odds em breve odds em breve Estrela Bet odds em breve odds em breve odds em breve Multibet odds em breve odds em breve odds em breve

Odds em breve. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Marrocos x Mali palpite: Análise do confronto e prognóstico

Marrocos x Mali coloca frente a frente um favorito claro, mas diante de um adversário competitivo. Jogando em casa, os Leões do Atlas tendem a assumir o controle, embora o duelo exija atenção do início ao fim.

O Marrocos chega embalado por números sólidos em 2025: média próxima de 2 gols marcados por jogo, defesa consistente (menos de 0,5 gol sofrido em média) e invencibilidade recente. Do outro lado, o Mali mostra regularidade e chega confiante para brigar pelo mata-mata.

Palpite Marrocos: Leões do Atlas confirmam o favoritismo?

A seleção marroquina entra forte nesta CAN por uma combinação de fatores. Atua como anfitriã, vem do histórico 4º lugar na Copa do Mundo e fez campanha perfeita nas Eliminatórias, vencendo todos os jogos.

Em 2025, o Marrocos venceu 14 de 17 partidas, marcou em média 1,94 gol e manteve a defesa sólida, com 0,47 gol sofrido. Esses dados sustentam o status de candidato ao título e aumentam a expectativa por uma campanha dominante.

Além do desempenho, o torneio serve como preparação de alto nível para a Copa do Mundo de 2026, o que reforça a seriedade da abordagem marroquina jogo a jogo.

Últimos jogos do Marrocos

Marrocos 3 x 0 Emirados Árabes – Copa Árabe da FIFA – 15/12/2025;

Marrocos 1 x 0 Síria – Copa Árabe da FIFA – 11/12/2025;

Marrocos 1 x 0 Arábia Saudita – Copa Árabe da FIFA – 08/12/2025;

Omã 0 x 0 Marrocos – Copa Árabe da FIFA – 05/12/2025;

Marrocos 3 x 1 Comores – Copa Árabe da FIFA – 02/12/2025.

Palpite Mali: Águias têm forças para avançar?

O Mali costuma ser subestimado, mas os números indicam um time competitivo. Apesar de não ter garantido vaga no Mundial de 2026, chega à CAN com apenas duas derrotas em 2025, ambas contra seleções qualificadas para a Copa de 2026.

Na última edição da CAN, os Águias caíram apenas nas quartas de final, eliminados pela futura campeã. Em 2025, mantêm média de 1,38 gol por jogo e defesa relativamente segura (0,38 gol sofrido), o que sustenta a briga por classificação.

Contra o poderoso Marrocos, o Mali aparece como zebra, mas reúne argumentos suficientes para disputar pontos e seguir vivo na luta por uma vaga no mata-mata.

Últimos jogos do Mali

Jordânia 0 x 0 Mali – Amistoso Internacional – 18/11/2025;

Mali 4 x 1 Madagascar – Eliminatórias da CAN – 12/10/2025;

Chade 0 x 2 Mali – Eliminatórias da CAN – 08/10/2025;

Gana 1 x 0 Mali – Eliminatórias da CAN – 08/09/2025;

Mali 3 x 0 Comores – Eliminatórias da CAN – 04/09/2025.

Escalações Marrocos x Mali

A provável escalação de Marrocos tem: Bono, Hakimi, El Yamiq, Nayef Aguerd, Souffian El Karouani, Ismael Saibari, Eliesse Ben Seghir, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Hamza Igamane, Abde Ezzalzouli.

Treinador: Tarik Sektioui;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

A provável escalação de Mali tem: Mamadou Samassa, Woyo Coulibaly, Mamadou Fofana, Ousmane Camara, Amadou Danté, Mamadou Sangaré, Aliou Dieng, Kamory Doumbia, Lassana Coulibaly, Nene Dorgeles, Lassine Sinayoko

Treinador: Tom Saintfiet;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Marrocos x Mali onde assistir ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo na BandTV e no BandSports, além das opções digitais no Esporte na Band (YouTube), Band.com.br e Bandplay. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Marrocos x Mali

Mali 0 x 2 Marrocos – Copa Africana de Nações – 07/02/2021;

Mali 0 x 0 Marrocos – Eliminatórias da CAN – 05/09/2017;

Marrocos 6 x 0 Mali – Eliminatórias da CAN – 01/09/2017.

Palpite Marrocos x Mali - Copa Africana das Nações - Prognóstico final

O Marrocos chega como favorito pelo fator casa, pela solidez defensiva e pela sequência positiva em 2025. A equipe tende a controlar o jogo, mesmo diante de um adversário competitivo.

O Mali promete dificultar com organização e intensidade, mas o cenário aponta vantagem marroquina. A expectativa é de jogo equilibrado, com leve superioridade dos Leões do Atlas.

Mais casas de apostas para palpites Marrocos x Mali

Marrocos x Mali palpite - Perguntas Frequentes

Quem é o maior nome da história de Mali?

Seydou Keita é o mais conhecido, com destaque no Barcelona. Já Salif Keita é o mais icônico, brilhando nos anos 60 e 70 e sendo tricampeão francês pelo Saint-Étienne.

Por que Marrocos é chamado de Leões do Atlas?

O apelido vem do leão-do-atlas, animal símbolo do país, extinto no início do século 20 e associado à força e bravura.

Qual é o histórico de Marrocos x Mali na CAN?

As seleções se enfrentaram apenas uma vez na Copa Africana, em 2004, com vitória do Marrocos por 4 a 0.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados