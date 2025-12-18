Palpite Marrocos x Comores – Copa Africana de Nações – 21/12/2025

Palpite Marrocos x Comores – Copa Africana de Nações – 21/12/2025Palpite Marrocos x Comores, em quem apostar? Entenda o cenário da estreia na Copa Africana de Nações com estatísticas, tendências recentes, melhores odds e dicas de aposta para o Grupo A
Marrocos e Comores se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdallah, no jogo de abertura da Copa Africana de Nações 2025. A partida marca a estreia das seleções e abre oficialmente a competição.
O Marrocos chega como amplo favorito, impulsionado pela excelente campanha na última Copa do Mundo, pela força do elenco e pela organização tática, mesmo atuando sem Hakimi na estreia. Jogando em casa, a seleção marroquina tende a assumir o controle desde o início.
O Comores entra como azarão, apostando na intensidade e na postura competitiva para tentar equilibrar o confronto. Ainda assim, o cenário indica extrema vantagem marroquina.
Quer apostar na estreia da Copa Africana de Nações e ainda tem dúvidas? Aproveite as principais odds do mercado e faça seu palpite Marrocos x Comores com mais segurança.
Palpites Marrocos x Comores: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Marrocos vence os dois tempos, com odds 2.20 na bet365;
Palpite 2: Jogo com mais de 3.5 gols, com odds 2.70 na Superbet;
Palpite 3: Ambas as equipes marcam – sim, com odds 2.75 na BetMGM.
Palpite 1: Marrocos vence os dois tempos – odds 2.20 na bet365
A expectativa é de controle absoluto do Marrocos ao longo da partida. A equipe vive uma fase excepcional, com 18 vitórias consecutivas, incluindo um triunfo marcante em amistoso contra o Brasil.
O fator casa pesa a favor dos marroquinos, enquanto Comores chega pressionado após três derrotas seguidas. Nesse contexto, vencer os dois tempos aparece como uma excelente aposta em futebol.
Palpite 2: Jogo com mais de 3.5 gols – odds 2.70 na Superbet
O cenário do confronto favorece um placar elástico. Jogando em casa, o Marrocos costuma impor ritmo alto desde o início e transformar domínio em gols, mesmo sem Hakimi na estreia.
A seleção marroquina chega embalada por seis vitórias consecutivas, incluindo goleadas recentes como o 5 x 0 sobre o Níger e o 4 x 0 diante de Uganda. Diante de um Comores mais frágil defensivamente, o mercado de over 3.5 gols ganha valor.
Palpite 3: Ambas as equipes marcam – sim – odds 2.75 na BetMGM
Mesmo com o favoritismo claro do Marrocos, o mercado de ambas marcam merece atenção. A presença de Brahim Díaz, destaque do Real Madrid, aumenta o potencial ofensivo, mas também pode abrir espaços no jogo.
Comores, por sua vez, foi vazado nos últimos três jogos antes da CAN, mas costuma buscar o gol em situações de menor pressão, o que sustenta a possibilidade de redes balançando dos dois lados.
Odds Marrocos x Comores - Resultado final pela Copa Africana de Nações:
Marrocos x Comores palpite: Análise do confronto e prognóstico
O Marrocos estreia na Copa Africana de Nações com a obrigação de vitória. Em um grupo com Mali e Zâmbia, somar três pontos logo de início é fundamental para brigar pela liderança.
Mesmo sem Hakimi, ainda em recuperação, o time marroquino mantém alto nível técnico. Nomes como Brahim Díaz e Noussair Mazraoui garantem qualidade e experiência internacional.
O momento favorece os donos da casa: são 18 jogos de invencibilidade, enquanto Comores chega pressionado após três derrotas consecutivas.
Palpite Marrocos: Favoritismo avassalador na estreia
O título continental é o grande objetivo desta geração marroquina. A defesa segue sólida, com Saïss e Aguerd e o elenco ganhou novas opções jovens.
O meio-campo é um dos pontos fortes, combinando intensidade e qualidade na construção. Jogando em casa, a expectativa é de domínio desde o início.
Com um estilo ofensivo bem definido, o Marrocos vê a estreia como oportunidade não apenas de vencer, mas também de construir saldo de gols, fator que pode ser decisivo na disputa pela liderança do grupo.
Últimos jogos do Marrocos
Marrocos 3 x 0 Emirados Árabes – Copa Árabe da FIFA – 15/12/2025;
Marrocos 1 x 0 Síria – Copa Árabe da FIFA – 11/12/2025;
Marrocos 1 x 0 Arábia Saudita – Copa Árabe da FIFA – 08/12/2025;
Omã 0 x 0 Marrocos – Copa Árabe da FIFA – 05/12/2025;
Marrocos 3 x 1 Comores – Copa Árabe da FIFA – 02/12/2025.
Palpite Comores: Competitividade para buscar pontos
Comores chega à CAN com menos pressão, mas ciente das dificuldades. A seleção insular é comandada pelo italiano Stefano Cusin, que manteve a base utilizada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, mesmo sem conseguir a classificação.
A campanha rumo ao Mundial de 2026 terminou com a quarta colocação do Grupo I, resultado que expôs limitações defensivas e falta de regularidade. Ainda assim, a equipe tenta competir e surpreender adversários mais fortes.
O momento recente preocupa. Comores vem de três derrotas seguidas, para Omã, Arábia Saudita e o próprio Marrocos e sofreu gols em todas essas partidas. Para sonhar com uma zebra na estreia, será fundamental corrigir falhas defensivas
Últimos jogos do Comores
Omã 2 x 1 Comores – Copa Árabe da FIFA – 08/12/2025;
Comores 1 x 3 Arábia Saudita – Copa Árabe da FIFA – 05/12/2025;
Marrocos 3 x 1 Comores – Copa Árabe da FIFA – 02/12/2025;
Comores 4 x 4 Iêmen – Copa Árabe da FIFA – 26/11/2025;
Comores 4 x 0 Namíbia – Amistoso Internacional – 17/11/2025.
Escalações Marrocos x Comores
O provável time de Marrocos tem: Bono; Allah, Aguerd, El Yamiq, El Karouani; Amrabat, Ounahi, Saibari, Díaz; El Kaabi e En-Nesyri.
Treinador: Tarik Sektioui;
Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.
Uma provável escalação de Comores tem: Boina; Omari, Zahary, Z. Youssouf, M. Youssouf; M’Changama, Mohamed, Abdallah; Maolida, Selemani, Said.
Treinador: Hamada Jambay;
Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.
Marrocos x Comores onde assistir ao vivo
A partida pela Copa Africana de Nações terá transmissão ao vivo na Band e no BandSports, com cobertura completa do confronto. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Marrocos x Comores
Marrocos 3 x 1 Comores – Copa Árabe da FIFA – 02/12/2025;
Marrocos 2 x 0 Comores – Copa Africana de Nações – 14/01/2022;
Comores 2 x 2 Marrocos – Eliminatórias da Copa Africana de Nações – 16/10/2018.
Palpite Marrocos x Comores - Copa Africana das Nações - Prognóstico final
O Marrocos chega como amplo favorito pela força do elenco, pelo ótimo momento recente e por atuar em casa. A equipe tende a controlar o jogo desde o início e criar boas chances de gol.
Comores aposta na organização e na superação, mas enfrenta limitações defensivas. O cenário indica vantagem marroquina. E aí, qual o seu palpite Marrocos x Comores?
Marrocos x Comores palpite - Perguntas Frequentes
A ausência de Hakimi pesa muito para o Marrocos?
A ausência é relevante, mas o elenco marroquino tem peças suficientes para manter alto nível mesmo sem o lateral.
Comores já venceu o Marrocos alguma vez?
Não. Nos confrontos diretos, o Marrocos leva vantagem e nunca perdeu para Comores.
O Marrocos costuma marcar primeiro?
Sim. A seleção marroquina frequentemente sai na frente do placar, sobretudo em jogos como mandante.
Recado do Autor
