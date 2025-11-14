UFC 322: Maddalena vs Makhachev | Palpite, Odds e Análise da Luta

Veja o palpite Maddalena x Makhachev no UFC 321, odds atualizadas e análise da luta pelo cinturão dos meio-médios. Saiba quem é o favorito

Palpite Della Maddalena x Makhachev: o australiano Jack Della Maddalena faz sua estreia como defensor do cinturão dos meio-médios, enfrentando ninguém menos que Islam Makhachev, o temido campeão dos leves.



O russo sobe de categoria em busca do segundo título no UFC. A luta principal do UFC 322 acontece neste sábado, 15 de novembro, a partir das 23h (horário de Brasília), no icônico Madison Square Garden, em Nova York.



Aposte no UFC 322 com a BetMGM e aproveite as melhores odds para o confronto entre Della Maddalena x Makhachev!







Palpites Della Maddalena x Makhachev: Dicas de apostas



Palpite 1: Total de rounds - Abaixo de 3.5



Os números indicam forte chance de luta curta no UFC 322. Makhachev venceu 11 de suas 27 lutas ainda no primeiro round, enquanto Della Maddalena somou 8 nocautes no round inicial.



Com dois finalizadores explosivos, o duelo dificilmente deve chegar até o quarto assalto.







Palpite 2: Método de vitória - Makhachev por submissão



Com uma sequência impressionante de 15 vitórias consecutivas, Islam Makhachev chega confiante para mais um triunfo via submissão.



Das 27 vitórias em seu cartel, 13 foram por finalização, evidenciando o domínio do russo no chão. Nas últimas cinco lutas, ele fez três adversários desistirem com sua pressão e técnica impecável.







Palpite 3: Vencedor da luta - Della Maddalena



Para quem gosta de apostar no azarão, Jack Della Maddalena surge como uma opção valiosa. Invicto há 18 lutas, o australiano combina um boxe afiado, movimentação leve e resistência para surpreender.



Makhachev pode sentir o impacto ao subir de categoria e enfrentar um rival mais pesado e veloz.







Melhores odds Maddalena x Makhachev hoje pelo UFC 322:



Acompanhe as Odds das melhores casas de apostas para seu palpite Maddalena x Makhachev hoje:



Casas de apostas Palpite Della Maddalena Palpite Makhachev Palpite MakhachevApenas por Finalização (Makhachev) BetMGM 3.15 1.36 2.37 Estrela Bet 3.00 1.37 2.80 F12.Bet 2.95 1.36 2.90

*Odds atualizadas em 12/11/2025

Palpite Della Maddalena x Makhachev: Detalhes do confronto

Jack Della Maddalena e Islam Makhachev vão protagonizar uma das lutas mais empolgantes do UFC 322. Eu espero um confronto intenso do início ao fim, com dois campeões que sabem entregar espetáculo e que buscam afirmar seu domínio em categorias diferentes.

Vejo Della Maddalena como um lutador muito completo. Ele tem um boxe afiado, boa movimentação e sabe se defender no chão, mas precisará manter a luta em pé para ter chances reais. Se ele conseguir controlar a distância, pode surpreender com golpes rápidos e precisos.

Makhachev, por outro lado, é um monstro no grappling. Ele domina o solo como poucos e usa o clinch com inteligência para desgastar os oponentes. Se a luta for para o chão, acredito que o russo leva vantagem clara. Por isso, o palpite é vitória de Islam Makhachev no UFC 322, mas fique esperto e calcule as melhores Odds.

Palpite Della Maddalena: momento e forma antes do UFC 322

Atual dono do cinturão dos meio-médios, Della Maddalena entra no octógono como azarão em sua primeira defesa de título. Ele sabe que precisa manter a luta em pé para ter chances reais de vitória e usar seu boxe preciso para controlar a distância.

Com 52% de precisão nos golpes e 64% de defesa contra quedas, o australiano mostra consistência tanto na trocação quanto na resistência. No geral, 67% de suas vitórias vieram por finalização e 22% por decisão, o que reforça seu perfil versátil dentro do octógono.

Palpite Makhachev: Preparação e forma para o UFC 322

Agora livre para subir de categoria, Makhachev finalmente coloca em prática o plano de buscar o segundo cinturão do UFC. O campeão dos leves havia adiado essa mudança por respeito ao amigo e ex-campeão Belal Muhammad, mas chega ao peso meio-médio determinado a fazer história.

Com 59% de precisão nos golpes e a mesma taxa de defesa contra quedas, Makhachev mostra equilíbrio entre força e técnica. No total, 48% de suas vitórias vieram por finalização e 33% por decisão, números que reforçam seu domínio tanto no solo quanto na estratégia.

Estatísticas relevantes sobre Maddalena e Makhachev

O confronto entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev reúne dois estilos opostos: enquanto o australiano domina a trocação e busca o nocaute, o russo se destaca no grappling e nas finalizações.

As estatísticas de apostas em UFC mostram o equilíbrio entre força e técnica, com números que ajudam a entender como cada um pode vencer no UFC 322.

Estatística Jack Della Maddalena Islam Makhachev Vitórias no UFC 18 27 Taxa de nocaute (%) 67% 19% Taxa de finalização (%) 22% 48% Tempo médio de luta 9m 15s 8m 40s Taxa de decisão 11% 33% Precisão de quedas 33% 46% Golpes significativos (%) 52% 59% Defesa de quedas (%) 64% 59%

*Dados atualizados em 12/11/2025

Histórico recente dos lutadores

Os dois chegam ao UFC 322 em fases impressionantes e com sequências de respeito. Della Maddalena vive o auge da carreira e ainda não sabe o que é perder desde que estreou no UFC, enquanto Makhachev segue dominante no topo do MMA mundial, acumulando vitórias convincentes contra adversários de elite.

Últimas lutas de Della Maddalena

Venceu Belal Muhammad por decisão dos juízes;

Venceu Gilbert Burns por finalização;

Venceu Kevin Holland por decisão dividida.

Últimas lutas de Makhachev

Venceu Renato Moicano por submissão;

Venceu Dustin Poirier por submissão;

Venceu Alexander Volkanovski por finalização.

Onde assistir Aspinall x Gane ao vivo

O aguardado duelo entre Jack Della Maddalena x Islam Makhachev será transmitido ao vivo pelo UFC Fight Pass, com cobertura completa de todo o card do UFC 322.

Para assistir, basta acessar o UFC Fight Pass pelo site ou aplicativo e garantir sua assinatura ativa antes do início do card, que começa às 23h (horário de Brasília) neste sábado, 15 de novembro, direto do lendário Madison Square Garden, em Nova York.

Melhores plataformas para apostar no UFC 322

Perguntas Frequentes

Onde vai ser o UFC 322?

O UFC 322 acontece no lendário Madison Square Garden, em Nova York (EUA), um dos palcos mais prestigiados do mundo das lutas e tradicional anfitrião de grandes eventos do UFC.

Quem é o favorito, Della Maddalena ou Makhachev?

As odds apontam Islam Makhachev como favorito. O russo vive uma fase dominante no MMA e acumula conquistas importantes, o que reforça seu status superior nas casas de apostas.

Onde apostar em Della Maddalenna x Makhachev?

Você pode apostar em Della Maddalena x Makhachev pelo UFC 322 na Stake, casa patrocinadora oficial do evento e que oferece excelentes cotações para todos os mercados dessa superluta.

