Palpite Lanús x Flamengo: Odds, Prognóstico e Onde Assistir

Palpite Lanús x Flamengo pela ida da final da Recopa Sul-Americana 2026. Veja análise, odds, estatísticas e os melhores mercados para apostar

Lanús e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (19/02), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Ciudad de Lanús, na província de Buenos Aires, na Argentina. O duelo é válido pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana 2026.

O Flamengo chega à decisão como campeão da Libertadores 2025 e carrega o peso de ser hoje o clube mais rico da América do Sul. Do outro lado, o Lanús representa a tradição do futebol argentino. Conhecido como “o maior clube de bairro do mundo”, o Granate soma dois títulos da Copa Sul-Americana.

Qual é o melhor palpite Lanús x Flamengo para o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana 2026?

Jogo Lanús x Flamengo Palpite rápido Ambos os times marcam Sim

Odds 2.02 na Luvabet Data e horário Quinta – 19/02 – 21h30 (de Brasília) Estádio Ciudad de Lanús (La Fortaleza), Buenos Aires-ARG Onde assistir

TV Globo, ESPN e Disney+

Odds atualizadas previamente. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Lanús x Flamengo: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos os times marcam, com odds 2.02 na Luvabet

O mercado de ambos os times marcam surge como o principal palpite para Lanús x Flamengo. O Lanús marcou gols em sete dos últimos oito jogos. Já o Flamengo tem apresentado partidas bastante abertas fora de casa. Em cinco dos últimos seis jogos como visitante, o Rubro-Negro sofreu e marcou gols.

Por se tratar de uma final continental, a expectativa é de um confronto equilibrado, com chances claras para ambos os lados. O Lanús precisa aproveitar o mando de campo, enquanto o Flamengo dificilmente abrirá mão de buscar um gol fora de casa.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds 2.30 na Br4bet

Outra aposta bastante interessante é o mercado de mais de 2.5 gols, especialmente considerando o histórico recente das equipes e o perfil ofensivo de seus principais jogadores.

O Flamengo registrou mais de 2.5 gols em sete dos últimos oito jogos disputados fora de casa. O Lanús teve quatro de seus últimos cinco jogos com três ou mais gols, incluindo partidas do Campeonato Argentino em que enfrentou equipes competitivas.

Palpite 3: Lanús vence ou empata, com odds 1.60 na Multibet

O Lanús nunca perdeu para o Flamengo jogando na Argentina. No único confronto disputado em La Fortaleza, as equipes empataram por 1 a 1, em partida válida pela Libertadores de 2012. Além disso, o time argentino vive bom momento na temporada e conta com o forte apoio de sua torcida.

Como se trata de uma final em dois jogos, o Flamengo pode adotar postura mais cautelosa fora de casa, priorizando não sair em desvantagem para decidir o título no Maracanã.

Odds Lanús x Flamengo – Resultado final da Recopa Sul-Americana

Casas de Aposta Lanús

Empate Flamengo

Multibet 3.25 3.20 2.08 Luvabet 3.22 3.11 2.05 Br4bet 3.25 3.30 2.12

Odds atualizadas em 11/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Lanús x Flamengo

Palpite Lanús x Flamengo: Análise do confronto

Lanús e Flamengo se enfrentaram apenas duas vezes ao longo da história, ambas pela Copa Libertadores de 2012. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 no Rio de Janeiro, enquanto o duelo disputado na Argentina terminou empatado por 1 a 1.

Mesmo com poucos confrontos diretos, o contexto atual da partida é completamente diferente. Trata-se de uma final continental, envolvendo duas equipes acostumadas a decisões e com estilos de jogo bem definidos.

A Recopa Sul-Americana coloca frente a frente o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana, o que eleva o nível técnico e a expectativa de um grande espetáculo.

Palpite Lanús: Força em casa e consistência coletiva

O Lanús chega à final vivendo bom momento no futebol argentino. Vice-líder do Grupo A do Apertura 2026, o time comandado por Mauricio Pellegrino apresenta um futebol equilibrado, com boa organização defensiva e eficiência no ataque.

Jogando em La Fortaleza, o Lanús costuma impor ritmo intenso, explorando bem as laterais e as infiltrações de Marcelino Moreno, além da experiência de jogadores como Izquierdoz e Salvio.

Últimos jogos do Lanús:

Lanús 1 x 1 Talleres – Campeonato Argentino 2026;

Instituto Córdoba 2 x 2 Lanús – Campeonato Argentino 2026;

Lanús 2 x 1 Unión Santa Fe – Campeonato Argentino 2026;

San Lorenzo 2 x 3 Lanús – Campeonato Argentino 2026;

Lanús 4 x 1 Sarmiento de La Banda – Campeonato Argentino 2026.

Palpite Flamengo: Elenco estrelado e experiência em finais

O Flamengo chega à decisão como um dos clubes mais poderosos do continente. Campeão da Libertadores 2025 e do Brasileirão, o Rubro-Negro mantém um elenco recheado de jogadores de nível internacional e acostumados a grandes decisões.

Sob o comando de Filipe Luís, o time aposta em posse de bola qualificada, intensidade ofensiva e criatividade no meio-campo. Arrascaeta, Paquetá e De La Cruz são os responsáveis por articular as jogadas, enquanto Pedro é a principal referência ofensiva.

Últimos jogos do Flamengo:

Vitória 1 x 2 Flamengo – Brasileirão 2026;

Flamengo 7 x 1 Sampaio Corrêa – Cariocão 2026;

Flamengo 1 x 1 Internacional – Brasileirão 2026;

Flamengo 0 x 2 Corinthians – Supercopa Rei 2026;

São Paulo 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2026.

Prováveis escalações de Lanús x Flamengo

Provável escalação da Lanús

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Carrera e Castillo.

Técnico: Mauricio Pellegrino;

Esquema mais utilizado: 4-3-3.

Provável escalação do Flamengo

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Paquetá e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.

Técnico: Filipe Luís;

Esquema mais utilizado: 4-4-2.

Lanús x Flamengo: Onde assistir ao vivo

A partida entre Lanús e Flamengo, válida pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana 2026, será disputada na quinta-feira (19/02), às 21h30 (de Brasília), no estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, Argentina.

A transmissão ao vivo será feita pelos canais TV Globo, ESPN e Disney+. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Lanús x Flamengo:

Flamengo 3 x 0 Lanús – Copa Libertadores 2012;

Lanús 1 x 1 Flamengo – Copa Libertadores 2012.

Palpite Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana 2026: Prognóstico final

O duelo entre Lanús e Flamengo promete ser um dos jogos mais intensos do futebol sul-americano em 2026. De um lado, a força do clube argentino jogando em casa; do outro, a qualidade técnica e o peso da camisa rubro-negra.

A tendência é de um jogo aberto, com oportunidades para ambos os lados e clima de decisão desde o apito inicial. Por isso, os mercados ligados a gols e equilíbrio no placar surgem como as melhores alternativas para apostas no jogo de ida da final da Recopa.

Mais casas de apostas para palpites Libertadores 2026

Lanús x Flamengo palpite - Perguntas Frequentes

Quem é o favorito em Lanús x Flamengo?

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo aparece levemente favorito nas casas de apostas, principalmente pela qualidade do elenco e pela experiência recente em finais continentais.

Como funciona a final da Recopa Sul-Americana 2026?

A decisão é disputada em dois jogos. A ida acontece na Argentina, enquanto a volta será no dia 26/02, às 21h30, no Maracanã. Não há critério de gol fora de casa.

Quais são os melhores mercados para apostar em Lanús x Flamengo?

Os mercados de ambos os times marcam, mais de 2.5 gols e dupla chance a favor do Lanús são as melhores opções, considerando estatísticas, contexto da final e momento das equipes.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

