Palpite Guarani x Santos: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Guarani x Santos pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o duelo em Campinas

Guarani e Santos se enfrentam neste domingo (18/01), às 20h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2026. O confronto reúne dois clubes tradicionais do futebol paulista, com ambos buscando a vitória neste início de competição.

Qual será o palpite Guarani x Santos para a 3ª rodada do Paulistão? O duelo coloca frente a frente um Santos que começou a competição com vitória em casa e um Guarani que busca a primeira vitória como mandante no estadual.

A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite.

Jogo Guarani x Santos Palpite rápido Menos de 2.5 gols no jogo

Odds Em breve na Br4bet Data e horário Domingo – 18/01 – 20h30 (de Brasília) Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas-SP Onde assistir Record TV, TNT Sports, HBO Max e Cazé TV

Odds em atualização. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Guarani x Santos: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Menos de 2.5 gols – odds em breve na Br4bet

O mercado de poucos gols é um dos mais consistentes para este confronto. Em quatro dos últimos cinco jogos entre Guarani e Santos, foram marcados menos de 2.5 gols, indicando partidas mais truncadas e com forte disputa no meio-campo.

Além do histórico recente, o início de Paulistão costuma apresentar jogos com menor intensidade ofensiva, já que as equipes ainda estão em fase de ajustes físicos e táticos. Com o Guarani priorizando a organização defensiva e o Santos controlando mais a posse, o cenário favorece um placar mais enxuto.

Palpite 2: Santos marca o primeiro gol – odds em breve na Estrela Bet

Outro mercado que chama atenção é o de o Santos sair na frente. Em nove dos últimos dez confrontos entre as equipes, o Peixe marcou o primeiro gol da partida, mostrando um padrão histórico favorável neste tipo de duelo.

Mesmo atuando fora de casa, o Santos tem mostrado postura ofensiva desde os minutos iniciais, especialmente com jogadores rápidos pelos lados e boa presença de área. Já o Guarani, em jogos recentes, tem encontrado dificuldades para sustentar pressão no começo das partidas.

Palpite 3: Gabigol marca a qualquer momento – odds em breve na Betnacional

Principal reforço do Santos para a temporada 2026, Gabigol é o cobrador oficial de pênaltis da equipe e referência técnica no ataque. Sua presença aumenta consideravelmente a chance de gols, mesmo em partidas mais equilibradas.

O atacante costuma decidir jogos importantes e tem histórico positivo contra equipes do interior paulista. Considerando o volume ofensivo do Peixe e a participação constante de Gabigol nas finalizações, o mercado de gol do jogador aparece como uma opção interessante.

Odds Guarani x Santos – Resultado final pelo Paulistão 2026



Casas de apostas Guarani Empate Santos Estrela Bet Em breve Em breve Em breve Betnacional Em breve Em breve Em breve Br4bet Em breve Em breve Em breve

Odds em atualização. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Guarani x Santos

Guarani x Santos palpite: Análise do confronto e prognóstico

Guarani e Santos já se enfrentaram 161 vezes em todas as competições, com ampla vantagem do Peixe: 88 vitórias do Santos, 34 empates e 39 triunfos do Guarani.

Jogando no Brinco de Ouro, o equilíbrio é maior. Em 80 partidas com mando do Bugre, o Guarani venceu 28 vezes, houve 23 empates e o Santos saiu vencedor em 29 ocasiões.

Nos últimos 10 jogos em Campinas, foram quatro vitórias do Santos, três empates e três vitórias do Guarani, reforçando o equilíbrio recente.

Palpite Guarani: Busca por afirmação no estadual

O Guarani iniciou o Paulistão em 2026 empatando por 1 a 1 com o Primavera em casa e depois teve compromisso fora de casa contra o Novorizontino. O time ainda busca a primeira vitória em casa na competição para ganhar confiança na sequência do torneio.

Após disputar a Série C do Brasileirão em 2025, o Bugre passa por processo de reconstrução e utiliza o estadual como etapa importante para ajustes táticos e formação de elenco. A equipe aposta em organização defensiva e transições rápidas para surpreender adversários mais fortes.

Últimos jogos do Guarani:

Novorizontino x Guarani – Paulistão 2026;

Guarani 1 x 1 Primavera – Paulistão 2026;

Ponte Preta 2 x 0 Guarani – Brasileiro Série C 2025;

Guarani 1 x 1 Náutico – Brasileiro Série C 2025;

Brusque 3 x 2 Guarani – Brasileiro Série C 2025.

Palpite Santos: Ano novo, vida nova

O Santos começou o Paulistão com vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino em casa e depois enfrentou o Palmeiras fora de casa na segunda rodada. A equipe chega embalada pelo ótimo fim de Brasileirão 2025, quando acumulou vitórias expressivas.

Com um ataque forte, que inclui Gabigol, Robinho Jr e Lautaro Díaz (Neymar segue se recuperando de uma cirurgia), o Peixe apresenta bom poder de finalização e capacidade de decidir partidas mesmo fora da Vila Belmiro.

Últimos jogos do Santos:

Palmeiras x Santos – Paulistão 2026;

Santos 2 x 1 Novorizontino – Paulistão 2026;

Santos 3 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2025;

Juventude 0 x 3 Santos – Brasileirão 2025;

Santos 3 x 0 Sport – Brasileirão 2025.

Escalações Guarani x Santos

Guarani: Caíque França; Cicinho, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo e Diego Torres; Mirandinha, Guilherme Parede e Lucca.

Técnico: Matheus Costa;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Santos: Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar; Arão, João Schmidt e Rollheiser; Robinho Jr, Lautaro Díaz e Gabigol.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Guarani x Santos: onde assistir ao vivo

A partida entre Guarani e Santos, válida pela 3ª rodada do Paulistão 2026, terá transmissão ao vivo pela Record TV, TNT Sports, HBO Max e Cazé TV, a partir das 20h30 (de Brasília). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Guarani x Santos

Guarani 1 x 1 Santos – Brasileiro Série B 2024;

Santos 4 x 1 Guarani – Brasileiro Série B 2024;

Santos 2 x 0 Guarani – Paulistão 2024.

Palpite Guarani x Santos – Paulistão 2026 – Prognóstico final

A expectativa é de um jogo equilibrado, com leve favoritismo para o Santos, principalmente pelo melhor momento técnico e pelo poder ofensivo apresentado recentemente.

No entanto, o histórico em Campinas e o perfil mais fechado do Guarani indicam uma partida de poucos gols e forte disputa, o que valoriza mercados alternativos além do resultado final.

Os melhores mercados para este confronto são: menos de 2.5 gols, Santos marca o primeiro gol e Gabigol marca a qualquer momento, considerando estatísticas, contexto e desempenho recente.

E aí, qual é o seu palpite Guarani x Santos para a 3ª rodada do Paulistão 2026?

Guarani x Santos – Perguntas Frequentes

O Santos é favorito jogando fora de casa?

Sim. Pelo elenco e pelo momento recente, o Santos aparece como favorito mesmo atuando no Brinco de Ouro.

O mercado de gols é uma boa opção?

Sim. O histórico recente indica maioria de jogos com menos de 2.5 gols entre as equipes.

Qual o mercado mais seguro para apostar?

O mercado “menos de 2.5 gols” reúne os melhores indicadores estatísticos para este duelo.

