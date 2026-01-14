Palpite Guarani x Santos: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Guarani x Santos – Paulistão – 18/01/2026Palpite Guarani x Santos pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o duelo em Campinas
Guarani e Santos se enfrentam neste domingo (18/01), às 20h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2026. O confronto reúne dois clubes tradicionais do futebol paulista, com ambos buscando a vitória neste início de competição.
Qual será o palpite Guarani x Santos para a 3ª rodada do Paulistão? O duelo coloca frente a frente um Santos que começou a competição com vitória em casa e um Guarani que busca a primeira vitória como mandante no estadual.
A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite.
|Jogo
|Guarani x Santos
|Palpite rápido
|Menos de 2.5 gols no jogo
|Odds
|Em breve na Br4bet
|Data e horário
|Domingo – 18/01 – 20h30 (de Brasília)
|Estádio
|Brinco de Ouro da Princesa, Campinas-SP
|Onde assistir
|Record TV, TNT Sports, HBO Max e Cazé TV
Palpites Guarani x Santos: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds em breve na Br4bet;
Palpite 2: Santos marca o primeiro gol, com odds em breve na Estrela Bet;
Palpite 3: Gabigol marca a qualquer momento, com odds em breve na Betnacional.
Palpite 1: Menos de 2.5 gols – odds em breve na Br4bet
O mercado de poucos gols é um dos mais consistentes para este confronto. Em quatro dos últimos cinco jogos entre Guarani e Santos, foram marcados menos de 2.5 gols, indicando partidas mais truncadas e com forte disputa no meio-campo.
Além do histórico recente, o início de Paulistão costuma apresentar jogos com menor intensidade ofensiva, já que as equipes ainda estão em fase de ajustes físicos e táticos. Com o Guarani priorizando a organização defensiva e o Santos controlando mais a posse, o cenário favorece um placar mais enxuto.
Palpite 2: Santos marca o primeiro gol – odds em breve na Estrela Bet
Outro mercado que chama atenção é o de o Santos sair na frente. Em nove dos últimos dez confrontos entre as equipes, o Peixe marcou o primeiro gol da partida, mostrando um padrão histórico favorável neste tipo de duelo.
Mesmo atuando fora de casa, o Santos tem mostrado postura ofensiva desde os minutos iniciais, especialmente com jogadores rápidos pelos lados e boa presença de área. Já o Guarani, em jogos recentes, tem encontrado dificuldades para sustentar pressão no começo das partidas.
Palpite 3: Gabigol marca a qualquer momento – odds em breve na Betnacional
Principal reforço do Santos para a temporada 2026, Gabigol é o cobrador oficial de pênaltis da equipe e referência técnica no ataque. Sua presença aumenta consideravelmente a chance de gols, mesmo em partidas mais equilibradas.
O atacante costuma decidir jogos importantes e tem histórico positivo contra equipes do interior paulista. Considerando o volume ofensivo do Peixe e a participação constante de Gabigol nas finalizações, o mercado de gol do jogador aparece como uma opção interessante.
Odds Guarani x Santos – Resultado final pelo Paulistão 2026
Guarani x Santos palpite: Análise do confronto e prognóstico
Guarani e Santos já se enfrentaram 161 vezes em todas as competições, com ampla vantagem do Peixe: 88 vitórias do Santos, 34 empates e 39 triunfos do Guarani.
Jogando no Brinco de Ouro, o equilíbrio é maior. Em 80 partidas com mando do Bugre, o Guarani venceu 28 vezes, houve 23 empates e o Santos saiu vencedor em 29 ocasiões.
Nos últimos 10 jogos em Campinas, foram quatro vitórias do Santos, três empates e três vitórias do Guarani, reforçando o equilíbrio recente.
Palpite Guarani: Busca por afirmação no estadual
O Guarani iniciou o Paulistão em 2026 empatando por 1 a 1 com o Primavera em casa e depois teve compromisso fora de casa contra o Novorizontino. O time ainda busca a primeira vitória em casa na competição para ganhar confiança na sequência do torneio.
Após disputar a Série C do Brasileirão em 2025, o Bugre passa por processo de reconstrução e utiliza o estadual como etapa importante para ajustes táticos e formação de elenco. A equipe aposta em organização defensiva e transições rápidas para surpreender adversários mais fortes.
Últimos jogos do Guarani:
Novorizontino x Guarani – Paulistão 2026;
Guarani 1 x 1 Primavera – Paulistão 2026;
Ponte Preta 2 x 0 Guarani – Brasileiro Série C 2025;
Guarani 1 x 1 Náutico – Brasileiro Série C 2025;
Brusque 3 x 2 Guarani – Brasileiro Série C 2025.
Palpite Santos: Ano novo, vida nova
O Santos começou o Paulistão com vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino em casa e depois enfrentou o Palmeiras fora de casa na segunda rodada. A equipe chega embalada pelo ótimo fim de Brasileirão 2025, quando acumulou vitórias expressivas.
Com um ataque forte, que inclui Gabigol, Robinho Jr e Lautaro Díaz (Neymar segue se recuperando de uma cirurgia), o Peixe apresenta bom poder de finalização e capacidade de decidir partidas mesmo fora da Vila Belmiro.
Últimos jogos do Santos:
Palmeiras x Santos – Paulistão 2026;
Santos 2 x 1 Novorizontino – Paulistão 2026;
Santos 3 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2025;
Juventude 0 x 3 Santos – Brasileirão 2025;
Santos 3 x 0 Sport – Brasileirão 2025.
Escalações Guarani x Santos
Guarani: Caíque França; Cicinho, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo e Diego Torres; Mirandinha, Guilherme Parede e Lucca.
Técnico: Matheus Costa;
Esquema mais usado: 4-3-3.
Santos: Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar; Arão, João Schmidt e Rollheiser; Robinho Jr, Lautaro Díaz e Gabigol.
Técnico: Juan Pablo Vojvoda;
Esquema mais usado: 4-3-3.
Guarani x Santos: onde assistir ao vivo
A partida entre Guarani e Santos, válida pela 3ª rodada do Paulistão 2026, terá transmissão ao vivo pela Record TV, TNT Sports, HBO Max e Cazé TV, a partir das 20h30 (de Brasília). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Guarani x Santos
Guarani 1 x 1 Santos – Brasileiro Série B 2024;
Santos 4 x 1 Guarani – Brasileiro Série B 2024;
Santos 2 x 0 Guarani – Paulistão 2024.
Palpite Guarani x Santos – Paulistão 2026 – Prognóstico final
A expectativa é de um jogo equilibrado, com leve favoritismo para o Santos, principalmente pelo melhor momento técnico e pelo poder ofensivo apresentado recentemente.
No entanto, o histórico em Campinas e o perfil mais fechado do Guarani indicam uma partida de poucos gols e forte disputa, o que valoriza mercados alternativos além do resultado final.
Os melhores mercados para este confronto são: menos de 2.5 gols, Santos marca o primeiro gol e Gabigol marca a qualquer momento, considerando estatísticas, contexto e desempenho recente.
E aí, qual é o seu palpite Guarani x Santos para a 3ª rodada do Paulistão 2026?
Guarani x Santos – Perguntas Frequentes
O Santos é favorito jogando fora de casa?
Sim. Pelo elenco e pelo momento recente, o Santos aparece como favorito mesmo atuando no Brinco de Ouro.
O mercado de gols é uma boa opção?
Sim. O histórico recente indica maioria de jogos com menos de 2.5 gols entre as equipes.
Qual o mercado mais seguro para apostar?
O mercado “menos de 2.5 gols” reúne os melhores indicadores estatísticos para este duelo.
Recado do Autor
