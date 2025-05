Palpite Real Betis x Chelsea: Melhores Odds Para Apostar

Real Betis x Chelsea farão a decisão da Conference League no dia 28 de maio de 2025, no Estádio lska Wrocaw, em Breslávia, na Polônia. A partida marca um reencontro entre espanhois e ingleses após 20 anos e tem tudo para ser um duelo muito interessante.



O Betis não fez uma primeira fase de encher os olhos no torneio e terminou somente na zona de classificação para os playoffs. Porém, foi avançando fase a fase sem dificuldades até encontrar a Fiorentina nas semifinais. Em dois duelos equilibrados, o time da Andaluzia conseguiu chegar à sua primeira final europeia.



Por outro lado, o Chelsea dominou o terceiro torneio mais importante da Europa desde o início e venceu todos os jogos da fase de liga. Nos playoffs, a equipe treinada por Enzo Maresca passou sem muitas dificuldades, goleando os suecos do Djurgarden nas semifinais.



Agora, os dois times chegam para disputar o título inédito da Conference League para ambos e, se você quer ficar por dentro de tudo para apostar com segurança, chegou ao lugar certo.

Neste conteúdo, vou mostrar os principais palpites de Real Betis x Chelsea, as escalações e odds atualizadas.



Os 5 melhores palpites do jogo – Real Betis x Chelsea



Real Betis x Chelsea se enfrentaram apenas duas vezes, e, no histórico dos confrontos, cada um tem uma vitória. Considerando a temporada dos dois times, podemos esperar também um duelo bem equilibrado nessa partida. Para ajudar você, trouxe aqui as 5 principais dicas de apostas para a final da Conference League!



Resultado Final: Chelsea



O Chelsea chega como grande favorito, apesar do Real Betis ter sido uma sensação nessa temporada com as boas atuações do brasileiro Antony. Apesar disso, não há como negar que os Blues têm um elenco bem superior.



Além disso, a equipe inglesa vem em um ótimo momento, enquanto os espanhóis estão em baixa nestsa reta final de temporada. Por isso, o meu palpite para Chelsea x Real Betis é para o time londrino vencer a partida.



Mais de 2,5 ou ambas as equipes marcam



As partidas dos dois times até aqui na Conference League têm sido de muitos gols, inclusive na fase de playoffs. Dos oito jogos do Real Betis no mata-mata, somente em dois esse mercado não bateu.

E no caso dos Blues, em apenas dois dos seis jogos dos playoffs o mercado “mais de 2,5 ou ambas as equipes marcam” não deu green. Portanto, acredito que esse é um excelente palpite para Real Betis x Chelsea.



Ambas as equipes receberão dois ou mais cartões



O Betis foi bastante indisciplinado nos playoffs e recebeu dois ou mais cartões em quase todas as partidas. Mas o Chelsea não ficou tão atrás, e em metade dos jogos da fase decisiva também foi bastante amarelado.



Assim, a opção do mercado “ambas as equipes receberão dois ou mais cartões” é um bom palpite para Real Betis x Chelsea, já que espero um jogo bastante intenso.



Noni Madueke – Mais de 0,5 chutes ao gol



O atacante tem 4 gols em seis jogos na Conference League e uma média de 1,62 por partida. Mas as suas estatísticas mais impressionantes são de finalizações e chutes ao gol.

A média de finalizações do inglês é de mais de 5 por partida e mais de três chutes a gol, demonstrando a sua importância no ataque do time londrino. Então, o palpite para Noni Madueke chutar pelo menos uma vez ao gol tem muito valor.



Mais de 8,5 escanteios no jogo



O Betis tem uma média de seis escanteios por partida na fase de playoffs da Conference League, enquanto os Blues têm quatro cantos a seu favor por jogo nesta fase do torneio.



Espero uma partida bem movimentada, com as duas equipes partindo para o ataque, criando chances e as defesas afastando bastante as bolas pela linha de fundo. Logo, o mercado de mais de 8,5 escanteios é um bom palpite para Real Betis x Chelsea.



Conference League



A Conference League foi realizada pela primeira vez na temporada 2021/2022, tendo a Roma como a grande campeã. Até aqui, já aconteceram três edições, com cada uma sendo vencida por uma equipe de um país diferente: Itália, Inglaterra e Grécia.



Aliás, essa é a primeira vez em que um time italiano não chega à final e a 1ª em que uma equipe espanhola alcança a decisão. O Betis eliminou justamente a Fiorentina, vice-campeã das duas últimas edições do torneio.



A equipe espanhola chega em uma inédita final de campeonato europeu e confia no experiente Isco e no brasileiro Antony, destaque do time na temporada, para conquistar o troféu. Além disso, o time treinado por Manuel Pellegrini tem como principais pontos a seu favor o entrosamento e a sua força tática.



Por outro lado, o Chelsea é uma equipe recheada de estrelas com alto valor de mercado, como Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. A disparidade financeira e técnica do time londrino é enorme com relação às outras equipes da Conference League, por isso mesmo é apontado como favorito desde o início.



Real Betis – Em busca do 1º título europeu



O Betis é uma equipe modesta no cenário europeu e mesmo a nível local na Espanha. O clube da Andaluzia conquistou somente um campeonato nacional e já faz 90 anos. Seu último título de expressão foi a Copa do Rei de 2021/2022.



Além disso, durante a década de 2010 a equipe marcou presença duas vezes na segunda divisão espanhola. Nessa temporada, os comandados de Manuel Pellegrini têm mostrado um bom futebol e vão em busca do seu 1º título em um torneio europeu.



O Real Betis chegou a emplacar nove jogos de invencibilidade, e entre o final de abril e o início de maio venceu quatro partidas seguidas. Além da experiência do seu treinador, o time tem bons nomes como Antony, Isco, Lo Celso e Cucho Hernandez.



Últimos resultados do Real Betis



Real Betis 1x1 Valência;



Atlético de Madrid 4x1 Real Betis;



Rayo Vallecano 2x2 Real Betis;



Real Betis 1x1 Osasuna;



Fiorentina 2x1 Real Betis.



Chelsea- Pode ser o 1º a conquistar os três principais títulos da Europa



O Chelsea vem em um bom momento na temporada, tendo vencido sete dos últimos oito jogos, incluindo ambas as partidas das semifinais da Conference League. No torneio europeu, os comandados de Enzo Maresca perderam somente uma partida.



O time londrino é muito superior ao rival espanhol, com estrelas de nível mundial, como Cole Palmer, Enzo Fernandez, Jadon Sancho e Christopher Nkunku. Por isso, é visto como o grande favorito para a final.



Aliás, os Blues podem ser o primeiro time a vencer os três principais torneios europeus. O Chelsea é bicampeão da Champions League e da Europa League, e agora vai atrás da taça da Conference para completar a sua galeria e fazer história.



Últimos resultados do Chelsea



Nottingham 0x1 Chelsea;



Chelsea 1x0 Manchester United;



Newcastle 2x0 Chelsea;



Chelsea 1x0 Djurgarden;



Chelsea 3x1 Liverpool.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Ocorreram somente duas partidas de Real Betis x Chelsea na história e já faz 20 anos. Na ocasião, os dois confrontos foram pela Champions League e tiveram uma vitória para cada lado. De lá para cá, os times seguiram caminhos distintos.



Os Blues foram bicampeões da Champions e da Europa League, e venceram mais quatro títulos da Premier League. Já o time de Sevilha chegou a jogar na segunda divisão espanhola, mas nas últimas temporadas conseguiu figurar na parte de cima da La Liga.



Real Betis 1x0 Chelsea - 01/11/2005



Chelsea 4x0 Real Betis - 19/10/2005



Escalações das equipes para a Conference League



Os dois times chegam à grande final da Conference League com desfalques, alguns deles são mais recentes, como Héctor Bellerín e Lo Celso no Betis, enquanto o Chelsea não tem Fofana e Mykhailo Mudryk, esse último suspenso por doping.



Confira as prováveis escalações de Real Betis x Chelsea!



Real Betis



O Betis perdeu alguns jogadores importantes nessa reta final de temporada por lesão, como Héctor Bellerín, Giovani Lo Celso, além de outros que estão fora há muito tempo, caso de Marc Roca, Chimy Avila e Diego Llorente.



O provável time do Real Betis que será escalado por Manuel Pellegrini deve ser:



Goleiro: Adrian;



Laterais: Ricardo Rodriguez, Romain Perraud;



Zagueiros: Marc Bartra, Natan;



Meio-campistas: Sergio Altimira, Pablo Fornals e Isco;



Atacantes: Abde Ezzalzouli, Aitor Ruibal e Antony.

Chelsea



O Chelsea não teve dois nomes importantes do seu elenco durante grande parte da temporada. O ucraniano Mykhailo Mudryk foi suspenso por doping e não atua desde novembro, enquanto Wesley Fofana jogou só duas partidas de dezembro para cá.



Apesar disso, todas as outras estrelas estarão disponíveis e o time escalado por Maresca deve ser esse:



Goleiro: Robert Sánchez;



Laterais: Marc Cucurella, Reece James;



Zagueiros: Tosin Adarabioyo, Levi Colwill;



Meio-campistas: Moises Caicedo, Enzo Fernandez e Cole Palmer;



Atacantes: Noni Madueke, Pedro Neto e Jadon Sancho.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as principais estatísticas de Real Betis x Chelsea que podem auxiliar você a fazer suas apostas na grande final:



Marc Guiu e Christopher Nkunku são os artilheiros do Chelsea no torneio;

Aitor Ruibal já levou cinco cartões amarelos na Conference League, mesmo sendo atacante;

O Chelsea perdeu apenas uma das últimas oito partidas disputadas em 2025;

O Real Betis não vence há cinco jogos.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Real Betis x Chelsea pela Conference League?



A final entre Chelsea x Real Betis pela Conference League vai acontecer no dia 28 de maio, no Estádio lska Wrocaw, em Breslávia, às 16h, no horário de Brasília.



Onde assistir Real Betis x Chelsea?



A final da Conference League entre Chelsea x Real Betis será transmitida ao vivo no Brasil pela ESPN, na TV Fechada, e pelo streaming Disney+.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Chelsea chega como grande favorito a conquistar a Conference League. A equipe de Londres é muito superior em termos técnicos ao rival, não à toa ficou bem à frente na comparação de classificações de Real Betis x Chelsea na fase de liga do torneio. Por isso, as casas de apostas o colocam como provável campeão.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

