Palpite PSG x Inter de Milão: Melhores Odds Para Apostar

Palpite PSG x Inter de Milão: veja as odds atualizadas, estatísticas, prognóstico e os melhores mercados para apostar na final da Champions League

PSG x Inter de Milão vão se enfrentar na tão esperada decisão da Champions League no dia 31 de maio de 2025, no Estádio Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. A partida marcará o primeiro jogo oficial entre as duas equipes, que se enfrentaram somente em amistosos.



O Paris Saint-Germain passou por uma grande mudança no início da temporada ao perder Mbappé para o Real Madrid e, ao contrário do que muitos imaginavam, a equipe treinada por Luís Henrique não pareceu sentir falta do antigo craque.



Ainda que não fosse considerado um dos favoritos e depois de quase ter ficado fora dos playoffs, o PSG eliminou três ingleses para chegar à sua segunda final de Champions e tentar levantar a orelhuda pela 1ª vez.



Já a Inter de Milão fez uma campanha sólida na fase de liga do torneio europeu, porém poucos esperavam que chegasse à final. Mas o time de Simone Inzaghi foi derrubando adversários de peso no mata-mata: Leverkusen, Bayern e, por último, o Barcelona.



Em dois jogos épicos, os italianos quase foram eliminados pelos catalães, mas conseguiram o empate nos acréscimos e a classificação com a vitória na prorrogação.



Agora, os dois times devem fazer um jogo intenso, equilibrado e muito divertido de assistir. Se você quer ficar por dentro de todas as dicas para apostar com confiança na final da Champions, chegou ao lugar certo.



Neste conteúdo, vou falar quais os melhores palpites de PSG x Inter de Milão, as principais casas de apostas, os mercados mais confiáveis para o jogo, as odds e escalações dos times atualizados. Veja tudo agora e aposte com segurança!



Os 5 melhores palpites do jogo – PSG x Inter de Milão



Inter de Milão x PSG sem dúvidas vão fazer um grande jogo, já que as equipes encantaram os amantes de futebol com o desempenho nessa Champions até aqui. Esse será o primeiro confronto oficial entre os dois times e será logo em uma partida de extrema importância. Para ajudar você, trouxe aqui os cinco melhores palpites de PSG x Inter de Milão!



Odds para apostar em PSG x Inter de Milão







Ambas equipes marcam ou mais de 2,5 gols



Os dois times fizeram jogos com muitos gols nesses playoffs, principalmente desde as quartas de final. Esse mercado bateu em três das últimas 4 partidas dos franceses na Champions, e em todos os quatro jogos recentes da Inter no torneio.



Apesar de esperar um jogo mais equilibrado e um pouco travado, já que o título é decidido em uma única partida, acredito que o mercado “ambas equipes marcam ou mais de 2,5 gols” é um bom palpite em Inter de Milão x PSG.



Mais de 3,5 cartões



Os jogos das semifinais foram quentes e tiveram pelo menos dois cartões para cada time por partida. Acredito que, por ser uma final decidida em jogo único, os nervos estarão à flor da pele entre as equipes durante todo o duelo.



Jogadores como Marquinhos, Nuno Mendes, Hakan Calhanoglu e Mkhitaryan costumam ser muito advertidos pelos árbitros, então vejo o mercado de mais de 3,5 cartões como um ótimo palpite em PSG x Inter de Milão.



Ousmane Dembélé – mais de 1,5 chutes ao gol



O jogador francês se tornou o protagonista do Paris após a saída de Mbappé para o Real Madrid. Essa foi a temporada mais artilheira do camisa 10 na sua carreira, com 33 gols marcados em 48 jogos, além de onze assistências.



Na Champions, ele marcou oito gols em 14 partidas, e foi decisivo contra Arsenal e Liverpool. Por isso mesmo, acredito que uma boa dica de palpite para PSG x Inter de Milão é Dembélé – Mais de 1,5 chutes ao gol no jogo.



João Neves - mais de 2,5 desarmes



O meia português de 29 anos se destacou nesta edição na Champions por seus três gols marcados e pelas sete assistências, atraindo muita atenção de outras equipes para a próxima temporada.



Mas outro número impressionante de João Neves é quanto aos desarmes. A sua média é de três por partida, então vejo como uma escolha confiável de palpite para PSG x Inter de Milão o mercado “Neves – Mais de 2,5 desarmes” no jogo.



Menos de 10,5 escanteios no jogo



Um fato interessante sobre as duas equipes é que apesar de chegarem bastante ao ataque e marcarem muitos gols, eles não costumam ter muitos escanteios a seu favor nas Champions. Isso mesmo considerando partidas em que estavam atrás no placar.



Portanto, eu vejo valor no mercado “menos de 10,5 escanteios no jogo” e indico como um palpite para PSG x Inter de Milão bem interessante. Mesmo que seja um jogo de ataques de lado a lado, não vejo muitas bolas sendo afastadas pela linha de fundo.



Champions League



A Champions League é a competição de clubes mais importante da Europa e está entre os torneios de maior renome mundialmente. Nessa temporada, a Liga dos Campeões teve a sua primeira edição após a mudança de formato, com um só grupo com os 36 times jogando oito partidas cada.



Nesse novo formato, tivemos surpresas como os franceses Brest e Lille, equipes que costumam ir pouco à Champions, se classificando à fase de playoffs. O PSG foi uma das equipes que quase caiu ainda na fase de liga, demonstrando que a competição será mais difícil com esse formato modificado.



O Paris Saint-Germain, aliás, era pouco cotado pela maioria como um potencial candidato a chegar à final. A equipe comandada por Luis Enrique perdeu a sua principal estrela, Mbappé, mas na segunda parte da temporada conseguiu eliminar três bons times ingleses e chega com moral à grande decisão.



Já a Inter de Milão fez uma boa primeira fase, mas tão pouco era vista como candidata ao título. Os italianos eliminaram os favoritos do Barcelona em dois jogos épicos de sete gols e uma prorrogação, e também estão embalados para buscar a 4ª orelhuda.



PSG – Em busca do 1º título de Champions League



O Paris chegou à final pela 1ª vez na temporada 2019/2020, em meio à pandemia, e com um time com estrelas como Mbappé e Neymar. Apesar de ter empolgado os torcedores, o time francês acabou derrotado pelo Bayern de Munique em Lisboa.



Agora, liderado por Dembélé, o time da capital francesa não quer deixar passar a chance de conquistar a taça e alcançar o objetivo máximo dos proprietários do clube quando o compraram há mais de uma década.



Para isso, a equipe de Luis Enrique vem embalada pelo título nacional antecipado e deseja elevar a grandeza do PSG a nível continental. As boas partidas contra o Arsenal deram confiança e moral para o time buscar essa conquista inédita.



Últimos resultados do PSG



PSG 3x0 Reims;



PSG 3x1 Auxerre;



Montepellier 1x4 PSG;



PSG 2x1 Arsenal;



Strasbourg 2x1 PSG.



Inter de Milão – Quer conquistar a quarta orelhuda



A Inter de Milão perdeu o título italiano no final de semana passada para o Napoli, mesmo com a vitória fora de casa na última rodada. Mas agora chegou o momento da equipe de Simone Inzaghi mudar de página e o foco para a grande decisão da Champions.



Os Nerazzurri chegam à final da Liga dos Campeões após dois anos, quando foram derrotados para o City, também um “novo rico” sem título do torneio até então. Porém, contra o PSG o clube quer algo diferente e deseja a 4ª orelhuda.



A última vez que a Inter de Milão conquistou a Champions League foi na temporada 2009/2010, quando coincidentemente também eliminaram o Barcelona nas semifinais. Na época, o time era comandado por José Mourinho, e tinha Sneijder como principal estrela e Diego Milito como artilheiro.



Últimos resultados da Inter de Milão



Como 0x2 Inter de Milão;

Inter de Milão 2x2 Lazio;

Torino 0x2 Inter de Milão;

Inter de Milão 3x3 Barcelona;

Inter de Milão 1x0 Verona.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O histórico de partidas entre Inter de Milão x PSG não conta com jogos oficiais, então o primeiro confronto não amistoso entre os times será justamente a grande final da Champions League 2024/2025.



Ao todo, foram cinco confrontos amistosos até hoje e o PSG leva vantagem com três vitórias e um empate, contra somente um triunfo dos italianos. Porém, o time de Milão venceu justamente a última partida entre os times disputada em 2023.



PSG 1x2 Inter de Milão - 01/08/2023



PSG 1x1 Inter de Milão - 27/07/2019



Inter de Milão 1x3 PSG - 24/07/2016



Inter de Milão 0x1 PSG - 30/12/2015



PSG 1x0 Inter de Milão - 30/12/2014



Escalações das equipes para a Champions League



As duas equipes vão contar com desfalques por lesão na grande final, mas chegam sem jogadores suspensos para a decisão do dia 31 de maio. Veja abaixo as escalações de PSG x Inter de Milão!



PSG



O treinador Luis Enrique terá apenas um jogador com o qual não poderá contar na final da Champions League. O zagueiro Presnel Kimpembe atuou em somente dois jogos na temporada e não será um desfalque de peso para o time.



Assim, o PSG deve ir a campo com a mesma equipe que venceu os duelos das semifinais contra o Barça.



Goleiro: Donnarumma;



Donnarumma; Laterais: Nuno Mendes, Hakimi;



Nuno Mendes, Hakimi; Zagueiros: Marquinhos, William Pacho;



Marquinhos, William Pacho; Meio-campistas: Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz;



Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz; Atacantes: Bradley Barcola, Kvaratskhelia e Dembélé.

Inter de Milão



A Inter de Milão chega com mais desfalques importantes para a final, como Benjamin Parvard, Yan Bisseck e Piotr Zielinski. Mesmo assim, a equipe montada por Luis Enrique que deverá ir a campo chega forte para o duelo.



O time que deve começar a decisão provavelmente será:



Goleiro: Yann Sommer;



Yann Sommer; Laterais: Dimarco, Dumfries;



Dimarco, Dumfries; Zagueiros: Bastoni, Acerbi e de Vrij;



Bastoni, Acerbi e de Vrij; Meio-campistas: Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu;



Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu; Atacantes: Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Essas são as principais estatísticas de PSG x Inter de Milão que podem ajudar você em suas apostas na final da Champions League:



A Inter de Milão não perdeu nos playoffs da Champions: foram três empates e três vitórias;

O PSG venceu os últimos 4 jogos que disputou na temporada;

Lautaro Martinez (9 gols) e Ousmane Dembelé (8 gols) são os artilheiros dos finalistas na Champions;

A Inter de Milão marcou dois ou mais gols em todas as partidas nos playoffs da Champions.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre PSG x Inter de Milão pela Champions League?



A partida entre PSG x Inter de Milão pela final da Champions League acontecerá no dia 31 de maio, no Estádio Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. O jogo será às 16 horas, horário de Brasília.



Onde assistir PSG x Inter de Milão?



A partida entre Inter de Milão x PSG será transmitida pelo SBT na TV Aberta, pela TNT na TV Fechada e pelo streaming Max.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Paris Saint-Germain é considerado o grande favorito a vencer o seu primeiro título de Champions League nas principais casas de apostas do Brasil. Ainda assim, creio que será um jogo muito equilibrado e sem um claro favorito.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

