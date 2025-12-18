Palpite Egito x Zimbábue – Copa Africana de Nações – 22/12/2025

Palpite Egito x Zimbábue, em quem apostar? Entenda o cenário da estreia na Copa Africana de Nações com estatísticas, tendências recentes, melhores odds e dicas de aposta para o Grupo B.

Palpite Egito x Zimbábue: Egito e Zimbábue se enfrentam nesta segunda-feira (22/12), às 17h (de Brasília), pela 1ª rodada da Copa Africana de Nações, no Stade d’Agadir, em Agadir, no Marrocos. O duelo marca a estreia das seleções no torneio.

O Egito chega como favorito, sustentado pela tradição na CAN, elenco experiente e boa organização defensiva, além da capacidade de controlar o ritmo do jogo desde os primeiros minutos.

O Zimbábue aposta na competitividade e na intensidade para tentar surpreender em campo neutro, buscando um resultado positivo na estreia.

Jogo Egito x Zimbábue Palpite rápido Ambas marcam - Sim Odds 2.57 na Luva Bet Data e horário Domingo – 22/12 – 14h00 (de Brasília) Estádio: Grand Stade de Marrakech Onde assistir: BandSports / Esporte na Band (YouTube) / Band.com.br / Bandplay

Odds compiladas no dia 15/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Quer apostar na estreia da Copa Africana de Nações e ainda tem dúvidas? Aproveite as principais odds do mercado e faça seu palpite Egito x Zimbábue com mais segurança.

Palpites Egito x Zimbábue: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambas as equipes marcam – Sim – odds 2.57 na Luva Bet

O mercado de ambas marcam ganha valor pelo momento defensivo do Egito. A seleção egípcia sofreu gols nos últimos dois jogos da Data FIFA, o que abre margem para o “sim” no BTTS.

O Zimbábue também contribui para esse cenário, já que conseguiu marcar gols em suas partidas mais recentes, aumentando a chance de redes balançando dos dois lados.

Palpite 1: Handicap -1.5 Egito – odds 2.08 na Multibet

Para quem busca odds mais altas, o handicap a favor do Egito é uma alternativa interessante. A equipe costuma dominar adversários de menor expressão e transformar a posse em vantagem no placar.

O histórico reforça a tese: três dos últimos cinco confrontos entre Egito e Zimbábue terminaram com vitória egípcia por dois ou mais gols, o que sustenta essa linha como aposta de valor.

Palpite 3: Total de gols do Egito mais de 1.5 – odds 1.66 na Br4Bet

A aposta no Egito marcando pelo menos dois gols é sustentada pelo desempenho recente da equipe. Os Faraós marcaram dois ou mais gols em quatro dos últimos cinco jogos, mostrando força ofensiva mesmo em partidas mais equilibradas.

O Zimbábue costuma conceder espaços defensivos e já foi vazado em compromissos recentes. Nesse contexto, a linha acima de 1.5 gol para o Egito aparece como uma opção consistente.

Odds Egito x Zimbábue - Resultado final pela Copa Africana de Nações:

Casa de apostas Palpite Egito Empate Palpite Zimbábue Luva Bet 1.25 4.15 11 Multibet 1.30 4.00 9.50 Br4bet 1.33 4.25 9.50

Odds compiladas no dia 15/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Egito x Zimbábue palpite: Análise do confronto e prognóstico

Egito e Zimbábue fecham a primeira rodada do Grupo B da Copa Africana de Nações 2025. O duelo reúne tradição e favoritismo egípcio contra um adversário que chega sem pressão, mas motivado pela participação no torneio.

Os Faraós entram com a missão de transformar um bom elenco em resultado. Apesar da força individual, o Egito convive com um longo jejum de títulos e vê nesta edição uma chance clara de mudança de cenário.

Palpite Egito: Chance real de voltar ao topo

O Egito carrega o peso da história. Maior campeão da Copa Africana, com sete títulos, a seleção sempre aparece entre as favoritas, ainda mais com Mohamed Salah como referência técnica.

Desde o último título, em 2010, os Faraós bateram na trave algumas vezes. O melhor desempenho com Salah foi o vice-campeonato em 2021, o que mantém a sensação de dívida com a torcida.

Ainda assim, o ciclo atual é animador: o Egito passou pelas Eliminatórias de forma invicta e com atuações seguras.

Últimos jogos do Egito

Egito 0 x 3 Jordânia – Copa Árabe da FIFA – 09/12/2025;

Emirados Árabes 1 x 1 Egito – Copa Árabe da FIFA – 06/12/2025;

Egito 1 x 1 Kuwait – Copa Árabe da FIFA – 02/12/2025;

Egito 1 x 1 Cabo Verde – Amistoso Internacional – 17/11/2025;

Egito 0 x 0 Argélia – Amistoso Internacional – 17/11/2025.

Palpite Zimbábue: Competitividade para buscar pontos

Para o Zimbábue, disputar a Copa Africana de Nações já representa um avanço importante. A seleção ficou fora da edição anterior após sanção da Fifa, motivada por interferências externas na federação local, situação resolvida apenas em 2023.

De volta ao cenário continental, os Warriors tentam reconstruir sua imagem, mas os números recentes preocupam. Em 2025, a equipe venceu apenas uma partida e terminou as Eliminatórias na última posição do grupo.

Diante desse contexto, o Zimbábue entra como franco azarão, buscando sobretudo competir e ganhar experiência, mesmo sabendo que a permanência no torneio tende a ser curta.

Últimos jogos do Zimbábue

Catar 1 x 2 Zimbábue – Amistoso Internacional – 17/11/2025;

Argélia 3 x 1 Zimbábue – Amistoso Internacional – 13/11/2025;

Lesoto 1 x 0 Zimbábue – Eliminatórias da Copa Africana – 13/10/2025;

Zimbábue 0 x 0 África do Sul – Eliminatórias da Copa Africana – 10/10/2025;

Zimbábue 0 x 1 Ruanda – Eliminatórias da Copa Africana – 09/09/2025.

Escalações Egito x Zimbábue

Uma provável escalação do Egito tem: El-Shenawy, Mohamed Hany, Khaled Sobhy, Rami Rabia, Mohamed Hamdi, Hamdi Fathi, Zizo, Trezeguet, Mohamed Salah, Osama Faisal, Omar Marmoush.

Treinador: Hossam Hassan;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Uma provável escalação de Zimbábue tem: Elvis Chipezeze, Emmanuel Jalai, Brendan Galloway, Gerald Takwara, Jordan Zemura, Jonah Fabisch, Marshall Munetsi, Bill Antonio, Prince Dube, Tawanda Chirewa, Walter Musona.

Treinador: Marian Marinica;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Egito x Zimbábue onde assistir ao vivo

O confronto pela Copa Africana de Nações terá transmissão ao vivo no BandSports (TV por assinatura), no Esporte na Band pelo YouTube, além das plataformas digitais Band.com.br e Bandplay, com acesso em tempo real à partida. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Egito x Zimbábue

Egito 1 x 0 Zimbábue – Copa Africana de Nações – 21/06/2019;

Zimbábue 2 x 4 Egito – Eliminatórias da Copa Africana – 09/06/2013;

Egito 2 x 1 Zimbábue – Eliminatórias da Copa Africana – 26/03/2013.

Palpite Egito x Zimbábue - Copa Africana das Nações - Prognóstico final

O Egito chega para a estreia como amplo favorito, apoiado na tradição continental, no histórico positivo do confronto e na superioridade técnica do elenco. Mesmo com oscilações recentes, os Faraós costumam controlar jogos desse perfil e têm boas chances de largar com vitória.

O Zimbábue entra sem pressão, buscando competir e aproveitar possíveis brechas. Ainda assim, a diferença de nível pesa, e o cenário aponta para domínio egípcio ao longo da partida. E aí, qual o seu palpite Egito x Zimbábue?

Mais casas de apostas para palpites Egito x Zimbábue

Egito x Zimbábue palpite - Perguntas Frequentes

Mohamed Salah costuma decidir jogos de estreia na CAN?

Sim. Salah costuma ter papel central nos jogos iniciais, participando diretamente de gols ou criando as principais chances ofensivas do Egito.

O Zimbábue costuma marcar gols fora de casa?

A equipe tem dificuldades ofensivas fora de seus domínios e nem sempre consegue balançar as redes contra seleções mais fortes.

O histórico recente pesa a favor do Egito?

Sim. O Egito venceu todos os confrontos diretos contra o Zimbábue e costuma se impor nesse tipo de duelo.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados