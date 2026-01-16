Palpite Egito x Nigéria: Odds e Onde Assistir a Copa das Nações Africanas

Palpite Egito x Nigéria, em quem apostar na Copa das Nações Africanas? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Egito e Nigéria se enfrentam neste sábado, 17 de janeiro, às 13h (de Brasília), no Estádio Mohammed V, em Casablanca, disputando o pódio da Copa das Nações Africanas 2026.

Após quedas nas semifinais, as seleções entram em campo buscando encerrar a campanha com moral e conquistar o 3º lugar do torneio. O Egito aposta em seu retrospecto recente equilibrado para superar os nigerianos e fechar sua participação com vitória.

Vai apostar em Egito x Nigéria e quer saber onde estão as melhores oportunidades? Confira agora as odds, estatísticas e mercados recomendados para fazer seu palpite com mais confiança!

Jogo Egito x Nigéria Palpite rápido Salah para marcar Odds 2.85 na Br4Bet Data e horário Sábado - 17/01 - 13h (de Brasília) Estádio Estádio Mohammed V Onde assistir Band, BandSports, Esporte na Band (YouTube), Band.com.br e Bandplay.

Odds Egito x Nigéria atualizadas no dia 15/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Egito x Nigéria: quem leva o 3º lugar da CAN 2026? Veja o palpite e saiba como apostar!

Palpites Egito x Nigéria: Mercados, odds e dicas de aposta - Copa das Nações Africanas

Palpite 1: Jogador para Marcar – Mohamed Salah, com odds 2.85 na Br4Bet

Mesmo em um confronto com menor apelo competitivo, apostar em Mohamed Salah para marcar segue sendo uma alternativa de valor.

O atacante é a principal referência ofensiva do Egito e ainda briga pela artilharia da competição, fator que aumenta sua motivação individual. Em jogos desse perfil, a bola costuma passar pelos pés do camisa 10 nos momentos decisivos.

Palpite 2: Total de Gols do Egito – Abaixo de 0.5, com odds 2.70 na BetMGM

Uma aposta interessante é confiar que a seleção egípcia passe em branco novamente. O Egito vem mostrando dificuldades ofensivas e não conseguiu marcar na semifinal do torneio.

Do outro lado, a Nigéria atravessa a fase decisiva da Copa Africana com uma defesa extremamente sólida, sem sofrer gols no mata-mata, o que reforça o cenário de mais um jogo sem redes balançando para os egípcios, sendo uma ótima opção de mercado under/over.

Palpite 3:Total de Escanteios – Abaixo de 8.5, com odds 1.77 na Luva Bet

Os números recentes das duas seleções apontam para uma partida com baixa incidência de escanteios. Tanto Egito quanto Nigéria apresentam médias ofensivas discretas nesse quesito, girando abaixo de quatro cobranças por jogo, segundo dados do Sofascore.

Com tendência de duelo mais controlado e poucas investidas em profundidade, o mercado de menos de 8.5 escanteios ganha força.

Odds Egito x Nigéria - Resultado final pela Copa das Nações Africanas:

Sábado - 17/01 - 13h (de Brasília)

Casas de apostas Nigéria Empate Egito Br4bet 1.47 3.50 6.50 BetMGM 1.47 3.50 6.50 Multibet 1.57 3.70 7.00

Odds Egito x Nigéria atualizadas no dia 15/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Egito x Nigéria palpite Copa das Nações Africanas: Análise do confronto e prognóstico

Egito e Nigéria entram em campo em um confronto de consolação, valendo o terceiro lugar da Copa das Nações Africanas. Um jogo que foge do objetivo principal das duas seleções, mas que ainda carrega peso histórico e competitivo.

Os egípcios chegam após a eliminação diante do Senegal, resultado que interrompeu o sonho de Mohamed Salah em levantar o troféu continental nesta edição do torneio.

Já a Nigéria viveu uma semifinal marcada pelo equilíbrio e pela tensão máxima contra o Marrocos, dono da casa. Depois de um duelo travado até o fim, as Águias acabaram superadas na decisão por pênaltis, ficando fora da grande final.

Palpite Egito: Mohamed Salah Vai a Campo na Disputa pelo 3º Lugar da CAN?

Mohamed Salah deixou o Liverpool com o objetivo de liderar o Egito rumo ao título da Copa Africana. Ao longo do torneio, o camisa 10 teve bom rendimento ofensivo e marcou quatro gols.

No entanto, ele passou em branco na semifinal contra o Senegal, partida que selou a eliminação dos Faraós. Com isso, surgiu a dúvida sobre sua presença no duelo que vale o terceiro lugar.

O contexto fora de campo pesa nessa decisão. A crise vivida pelo Liverpool e as especulações sobre o futuro do atacante levantam receios sobre uma possível lesão em um jogo de menor relevância esportiva.

Ainda assim, há um incentivo importante. Caso marque duas vezes, Salah pode terminar a competição como artilheiro, um prêmio individual que amenizaria a frustração pela queda antes da final.

Últimos jogos do Egito

Senegal 1 x 0 Egito - Copa das Nações Africanas - 14/01/2026;

Egito 3 x 2 Costa do Marfim - Copa das Nações Africanas - 10/01/2026;

Egito 3 x 1 Benim - Copa das Nações Africanas - 05/01/2026;

Angola 0 x 0 Egito - Copa das Nações Africanas - 29/12/2025;

Egito 1 x 0 África do Sul - Copa das Nações Africanas - 26/12/2025.

Palpite Nigéria: Águias Tentam o 3º Lugar para Amenizar a Eliminação

Para a Nigéria, a Copa Africana só seria plenamente satisfatória com a conquista do título. A seleção chegou pressionada após ficar fora da última Copa do Mundo, mas mostrou competitividade ao longo do torneio.

Na semifinal, as Águias Indomáveis fizeram um jogo equilibrado contra o Marrocos, dono da casa. A eliminação veio apenas nos pênaltis, em um duelo marcado por tensão e reclamações com a arbitragem.

Apesar da frustração, o elenco deixou o campo com sensação de desempenho sólido. Resta saber se isso será suficiente para manter o foco em uma disputa de terceiro lugar.

O cenário ainda envolve incerteza sobre Victor Osimhen. Artilheiro da Nigéria na competição, o atacante deixou a semifinal com dores no tornozelo e pode ser desfalque para a partida.

Últimos jogos do Nigéria

Nigéria 0 (2) x (4) 0 Marrocos - Copa das Nações Africanas - 14/01/2026;

Argélia 0 x 2 Nigéria - Copa das Nações Africanas - 10/01/2026;

Nigéria 4 x 0 Moçambique - Copa das Nações Africanas - 05/01/2026;

Uganda 1 x 3 Nigéria - Copa das Nações Africanas - 30/12/2025;

Nigéria 3 x 2 Tunísia - Copa das Nações Africanas - 27/12/2025.

Escalações Egito x Nigéria

Provável escalação do Egito

Uma provável escalação do Egito tem: Elshenawy; Yasser, Fathi e Rabia; Hany, Trezeguet, Attia, Adel e Hamdy; Salah e Marmoush.

Treinador: Hossam Hassan;

Esquema utilizado pelos egípcios: 3-5-2.

Provável escalação do Nigéria

Uma provável escalação do Nigéria tem: Nwabali; Bright Osayi, Ajayi, Bassey e Onyemaechi; Ndidi, Iwobi e Onyeka; Lookman, Osimhen e Adams.

Treinador: Éric Chelle;

Esquema utilizado pelos nigerianos: 4-3-3.

Egito x Nigéria onde assistir ao vivo

O duelo Egito x Nigéria terá transmissão ao vivo da Band, BandSports, Esporte na Band (YouTube), Band.com.br e Bandplay, garantindo várias opções para acompanhar a partida em tempo real e apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Egito x Nigéria

Egito 2 x 1 Nigéria - Jogo amistoso - 16/12/2025;

Nigéria 1 x 0 Egito - Copa das Nações Africanas - 11/01/2022;

Nigéria 1 x 0 Egito - Jogo amistoso - 26/03/2019.

Palpite Egito x Nigéria - Copa das Nações Africanas - Prognóstico final

Egito e Nigéria fazem um duelo de consolação pelo terceiro lugar da Copa Africana, em um cenário de menor pressão competitiva, mas com seleções que carregam peso histórico e elencos qualificados. A tendência é de um jogo mais controlado.

Com possíveis ausências e foco reduzido no resultado coletivo, o confronto promete equilíbrio, abrindo espaço para apostas em mercados alternativos e placares mais fechados. A expectativa é de uma partida disputada, porém sem a intensidade vista nas fases anteriores do torneio.

E para você, quem fica com o terceiro lugar da Copa das Nações Africanas: Egito ou Nigéria?

Mais casas de apostas para palpites Copa das Nações Africanas

Egito x Nigéria palpite - Perguntas Frequentes

Mohamed Salah já venceu a Copa das Nações Africanas?

Ainda não. Mesmo sendo um dos grandes nomes do futebol mundial, Salah nunca conseguiu conquistar o título da principal competição africana de seleções.

Quantas vezes a Nigéria foi campeã da Copa Africana?

A seleção nigeriana levantou o troféu continental em três edições: 1980, 1994 e 2013.

Qual é o retrospecto de Egito x Nigéria na Copa Africana?

Egito e Nigéria já se enfrentaram nove vezes ao longo da história da CAN. O confronto é equilibrado, com quatro vitórias nigerianas, três empates e dois triunfos egípcios.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados