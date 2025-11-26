UFC: Merab Dvalishvili x Petr Yan 2 | Palpite, Odds e Análise da Luta

Veja o palpite Merab Dvalishvili x Petr Yan 2 no UFC: análise, odds, melhores palpites e prognóstico completo do duelo pelo cinturão peso-galo

O UFC 323 acontece no dia 6 de dezembro de 2025, na T-Mobile Arena, em Paradise, Nevada (EUA), e traz como luta principal a disputa do cinturão peso-galo entre Merab Dvalishvili, atual campeão e referência em volume e grappling, e Petr Yan, ex-campeão que busca recuperar o título após sequência de vitórias consistentes na elite.

A previsão inicial aponta para um duelo de ritmo intenso, com alta pressão de wrestling por parte de Dvalishvili e abordagem estratégica de boxe, contragolpes e controle de distância por Yan.

Palpites para Dvalishvili x Yan: Dicas de apostas

Palpite 1: Total de rounds – Acima de 3.5

O encaixe técnico entre os dois tende a gerar uma luta longa. Dvalishvili, conhecido por controlar ritmo e volume, raramente se expõe a riscos desnecessários.

Suas vitórias recentes mostram domínio por estratégia, quedas e pressão constante. Yan, por sua vez, é extremamente durável, mantém defesa sólida e costuma crescer conforme a luta avança.

Por isso, a entrada em acima de 3.5 rounds aparece como o mercado mais seguro para o confronto.

Palpite 2: Método de vitória – Dvalishvili por decisão

Com 76% de suas vitórias por decisão e vindo de três triunfos dominantes contra Sandhagen, O’Malley e Nurmagomedov, o campeão se apoia em ritmo elevado e controle tático.

Seu jogo de wrestling, aliado a pressão ininterrupta e condicionamento de elite, favorece o desgaste progressivo do adversário.

Assim, o método de vitória Dvalishvili por decisão surge como aposta de ótimo valor.

Palpite 3: Método de vitória – Yan por KO/TKO

Para quem procura a zebra, o caminho mais plausível de Yan 2 é o nocaute. O russo detém 37% de vitórias por KO/TKO, tem arsenal técnico superior na trocação e mostrou evolução tática em suas últimas performances contra Mcghee, Figueiredo e Song.

Se o campeão errar o tempo de alguma transição, Yan pode capitalizar com golpes limpos.

Melhores odds Dvalishvili x Yan 2 hoje pelo UFC 323

Acompanhe as odds atualizadas das melhores casas de apostas para seu palpite Dvalishvili x Yan 2 hoje:

Casa de Apostas Palpite Dvalishvili Palpite Yan Betnacional 1.19 4.01 bet365 1.22 4.50 BetMGM 1.23 4.30

Palpite Dvalishvili x Yan: Detalhes do confronto

Dvalishvili chega ao UFC 323 na melhor fase da carreira. Com um cartel de 21-4-0, ritmo incansável e média de luta de 17:08, o campeão domina o octógono com quedas em cadeia, controle posicional e volume impressionante. Suas vitórias recentes sobre Sandhagen, O’Malley e Nurmagomedov reforçam sua autoridade no topo da divisão.

Yan, por outro lado, é o maior desafio possível para o estilo do georgiano. Ex-campeão, técnico e preciso, o russo vem de três vitórias seguidas por decisão e traz um jogo de boxe refinado, leitura cirúrgica de ângulos e capacidade de ajustar o plano de luta ao longo dos rounds.

O duelo é um clássico de estilos: volume e wrestling contra técnica e precisão na trocação. Dvalishvili leva vantagem no ritmo e controle; Yan, no poder de fogo e nos contragolpes.

Palpite Dvalishvili: Como chega o campeão no UFC 323

Dvalishvili vive fase dominante. Sua pressão física, capacidade de manter a luta no ritmo que deseja e consistência tática fazem dele um campeão difícil de ser superado. Ele chega embalado por três vitórias contundentes.

Últimas lutas de Dvalishvili:

Vitória sobre Sandhagen (decisão unânime) – UFC 320;

Vitória sobre O'Malley (submissão) – UFC 316;

Vitória sobre Nurmagomedov (decisão unânime) – UFC 311.

Palpite Yan: Como chega o desafiante no UFC 323

Yan reencontrou a fase que o levou ao título. Com movimentação precisa, golpes limpos e leitura estratégica apurada, o russo retoma a rota para o cinturão com três vitórias convincentes.

Últimas lutas de Yan:

Vitória sobre Mcghee (decisão unânime) – UFC Abu Dhabi;

Vitória sobre Figueiredo (decisão unânime) – UFC Macau;

Vitória sobre Song (decisão unânime) – UFC 299.

Onde assistir Dvalishvili x Yan ao vivo

A luta será transmitida ao vivo e com exclusividade pelo UFC Fight Pass, a partir da 01h00 de domingo (07/12), horário de Brasília.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quando e onde será a luta Dvalishvili x Yan?

O duelo acontece na madrugada do dia 7 de dezembro de 2025, na T-Mobile Arena, em Paradise, Nevada.

Qual é o horário da luta?

Está previsto para começar por volta de 01h00 (Brasília).

Quem é o favorito para vencer?

Dvalishvili é o favorito, com odds nas casas de apostas entre 1.19 e 1.23.

Por que Dvalishvili é favorito?

O campeão vive fase superior, tem volume único na divisão e domina o grappling.

Yan pode surpreender?

Sim. Seu boxe afiado e poder de nocaute sempre representam perigo.

Qual o melhor palpite para a luta?

O mercado de acima de 3.5 rounds é o mais seguro pela tendência de luta longa.

