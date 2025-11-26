UFC: Merab Dvalishvili x Petr Yan 2 | Palpite, Odds e Análise da Luta

Palpite Merab Dvalishvili x Petr Yan 2 | UFC | 06/11/2025Veja o palpite Merab Dvalishvili x Petr Yan 2 no UFC: análise, odds, melhores palpites e prognóstico completo do duelo pelo cinturão peso-galo
Jogue com responsabilidade | 18+
O UFC 323 acontece no dia 6 de dezembro de 2025, na T-Mobile Arena, em Paradise, Nevada (EUA), e traz como luta principal a disputa do cinturão peso-galo entre Merab Dvalishvili, atual campeão e referência em volume e grappling, e Petr Yan, ex-campeão que busca recuperar o título após sequência de vitórias consistentes na elite.
A previsão inicial aponta para um duelo de ritmo intenso, com alta pressão de wrestling por parte de Dvalishvili e abordagem estratégica de boxe, contragolpes e controle de distância por Yan.
Aposte no UFC 323 com a BetMGM e aproveite as melhores odds para Dvalishvili x Yan!
Palpites para Dvalishvili x Yan: Dicas de apostas
Palpite 1: Total de rounds – acima de 3.5, aproveite as odds na Betnacional;
Palpite 2: Método de vitória – Dvalishvili por decisão, aproveite as odds na bet365;
Palpite 3: Método de vitória – Yan por KO/TKO, 14.00 na BetMGM.
Palpite 1: Total de rounds – Acima de 3.5
O encaixe técnico entre os dois tende a gerar uma luta longa. Dvalishvili, conhecido por controlar ritmo e volume, raramente se expõe a riscos desnecessários.
Suas vitórias recentes mostram domínio por estratégia, quedas e pressão constante. Yan, por sua vez, é extremamente durável, mantém defesa sólida e costuma crescer conforme a luta avança.
>> Aproveite as odds na Betnacional
Por isso, a entrada em acima de 3.5 rounds aparece como o mercado mais seguro para o confronto.
Palpite 2: Método de vitória – Dvalishvili por decisão
Com 76% de suas vitórias por decisão e vindo de três triunfos dominantes contra Sandhagen, O’Malley e Nurmagomedov, o campeão se apoia em ritmo elevado e controle tático.
Seu jogo de wrestling, aliado a pressão ininterrupta e condicionamento de elite, favorece o desgaste progressivo do adversário.
>> Aproveite para apostar na bet365
Assim, o método de vitória Dvalishvili por decisão surge como aposta de ótimo valor.
Palpite 3: Método de vitória – Yan por KO/TKO
Para quem procura a zebra, o caminho mais plausível de Yan 2 é o nocaute. O russo detém 37% de vitórias por KO/TKO, tem arsenal técnico superior na trocação e mostrou evolução tática em suas últimas performances contra Mcghee, Figueiredo e Song.
>> Aproveite para apostar na BetMGM
Se o campeão errar o tempo de alguma transição, Yan pode capitalizar com golpes limpos.
Melhores odds Dvalishvili x Yan 2 hoje pelo UFC 323
Acompanhe as odds atualizadas das melhores casas de apostas para seu palpite Dvalishvili x Yan 2 hoje:
|Casa de Apostas
|Palpite Dvalishvili
|Palpite Yan
|Betnacional
|1.19
|4.01
|bet365
|1.22
|4.50
|BetMGM
|1.23
|4.30
Palpite Dvalishvili x Yan: Detalhes do confronto
Dvalishvili chega ao UFC 323 na melhor fase da carreira. Com um cartel de 21-4-0, ritmo incansável e média de luta de 17:08, o campeão domina o octógono com quedas em cadeia, controle posicional e volume impressionante. Suas vitórias recentes sobre Sandhagen, O’Malley e Nurmagomedov reforçam sua autoridade no topo da divisão.
Yan, por outro lado, é o maior desafio possível para o estilo do georgiano. Ex-campeão, técnico e preciso, o russo vem de três vitórias seguidas por decisão e traz um jogo de boxe refinado, leitura cirúrgica de ângulos e capacidade de ajustar o plano de luta ao longo dos rounds.
O duelo é um clássico de estilos: volume e wrestling contra técnica e precisão na trocação. Dvalishvili leva vantagem no ritmo e controle; Yan, no poder de fogo e nos contragolpes.
>> Melhores casas para apostar em UFC
Palpite Dvalishvili: Como chega o campeão no UFC 323
Dvalishvili vive fase dominante. Sua pressão física, capacidade de manter a luta no ritmo que deseja e consistência tática fazem dele um campeão difícil de ser superado. Ele chega embalado por três vitórias contundentes.
Últimas lutas de Dvalishvili:
Vitória sobre Sandhagen (decisão unânime) – UFC 320;
Vitória sobre O'Malley (submissão) – UFC 316;
Vitória sobre Nurmagomedov (decisão unânime) – UFC 311.
Palpite Yan: Como chega o desafiante no UFC 323
Yan reencontrou a fase que o levou ao título. Com movimentação precisa, golpes limpos e leitura estratégica apurada, o russo retoma a rota para o cinturão com três vitórias convincentes.
Últimas lutas de Yan:
Vitória sobre Mcghee (decisão unânime) – UFC Abu Dhabi;
Vitória sobre Figueiredo (decisão unânime) – UFC Macau;
Vitória sobre Song (decisão unânime) – UFC 299.
Onde assistir Dvalishvili x Yan ao vivo
A luta será transmitida ao vivo e com exclusividade pelo UFC Fight Pass, a partir da 01h00 de domingo (07/12), horário de Brasília.
Melhores plataformas para apostar no UFC 323
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quando e onde será a luta Dvalishvili x Yan?
O duelo acontece na madrugada do dia 7 de dezembro de 2025, na T-Mobile Arena, em Paradise, Nevada.
Qual é o horário da luta?
Está previsto para começar por volta de 01h00 (Brasília).
Quem é o favorito para vencer?
Dvalishvili é o favorito, com odds nas casas de apostas entre 1.19 e 1.23.
Por que Dvalishvili é favorito?
O campeão vive fase superior, tem volume único na divisão e domina o grappling.
Yan pode surpreender?
Sim. Seu boxe afiado e poder de nocaute sempre representam perigo.
Qual o melhor palpite para a luta?
O mercado de acima de 3.5 rounds é o mais seguro pela tendência de luta longa.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!