UFC 322: Dariush vs Saint-Denis | Palpite, Odds e Análise da Luta

Confira o palpite Dariush x Saint-Denis no UFC 322, odds atualizadas e análise completa do confronto nos leves. Veja quem chega como favorito

No palpite Dariush x Saint-Denis, os dois grandes nomes dos pesos-leves prometem um confronto intenso no UFC 322. Beneil Dariush busca reencontrar o caminho das vitórias e provar que ainda é um dos principais da divisão, enquanto Benoît Saint-Denis tenta confirmar sua ascensão com mais uma performance dominante.

O duelo acontece neste sábado, 15 de novembro, a partir das 23h (horário de Brasília), diretamente do lendário Madison Square Garden, em Nova York (EUA). Apenas a vitória interessa para quem quer subir no ranking dos leves.

Palpites Dariush x Saint-Denis: Dicas de apostas



Palpite 1: Método vencedor - Beneil Dariush por decisão



Dariush é conhecido por sua resistência e inteligência tática dentro do octógono. Ele costuma administrar bem o ritmo das lutas e levar o combate até os juízes, mantendo controle e consistência.



Das suas 17 vitórias no UFC, 10 foram por decisão, e em suas últimas cinco aparições, três terminaram dessa forma. Apostar em uma vitória por decisão é uma opção segura para quem confia na experiência do americano.







Palpite 2: Resultado dupla chance - Saint-Denis por KO ou submissão



Benoît Saint-Denis chega embalado e em excelente fase. O francês tem um estilo agressivo, sempre em busca de encerrar as lutas de forma contundente.



Em suas 10 lutas no UFC, somou quatro vitórias por submissão e três por nocaute, mostrando versatilidade para finalizar o adversário em qualquer situação. Aposta interessante para quem acredita em um desfecho rápido e dominante do francês.







Palpite 3: Para chegar até o fim - Sim



O equilíbrio técnico entre os dois faz desse confronto uma boa opção para o mercado “luta completa”. Dariush costuma alongar seus combates até o último round, enquanto Saint-Denis tem mostrado evolução no controle de ritmo e resistência.



Ambos têm muito em jogo no ranking dos leves, e a tendência é de uma batalha estratégica até o fim dos cinco rounds.







Melhores odds Dariush x Saint-Denis hoje pelo UFC 322:



Se você quer apostar com mais segurança no duelo Dariush x Saint-Denis, comparar as odds das principais casas é o primeiro passo.



Confira abaixo as melhores oportunidades do mercado para hoje no UFC 322 e escolha onde apostar com o melhor retorno.



Casas de apostas Palpite Dariush Palpite Saint-Denis Total de Assaltos (mais de 2.5) Multibet 2.54 1.50 2.45 bet365 2.62 1.53 2.65 Br4bet 2.54 1.50 2.45

*Odds atualizadas em 12/11/2025

Palpite Dariush x Saint-Denis: Detalhes do confronto



Mesmo que as odds de Dariush x Saint-Denis apontem leve favoritismo para o francês, eu vejo espaço para surpresa. Meu palpite é vitória de Beneil Dariush, já que ele tem ferramentas para controlar o ritmo e neutralizar a pressão constante do adversário. Sua durabilidade e precisão podem pesar bastante no UFC 322.



Benoît Saint-Denis, o “God of War”, chega embalado com um cartel de 15 vitórias e 3 derrotas. Ele é conhecido pela intensidade absurda, sempre avançando, combinando golpes agressivos com um wrestling forte. Essa versatilidade faz dele um dos atletas mais perigosos da divisão dos leves.



Já Beneil Dariush traz a experiência de 23 vitórias no MMA e um estilo bem completo. Ele alia jiu-jítsu refinado, boxe eficiente e um grappling sólido, além da capacidade de controlar o ritmo da luta. Isso pode ser decisivo contra o estilo acelerado de Saint-Denis.



Dariush: como chega o norte-americano ao UFC 322?



Beneil Dariush, atual nono colocado no ranking dos pesos-leves, busca retomar o embalo após uma fase instável na categoria. Ele chega ao UFC 322 motivado pela vitória no UFC Paris e sabe que um novo triunfo é essencial para voltar a sonhar com a disputa do cinturão.



O iraniano naturalizado americano já viveu grande momento até 2023, quando acumulou oito vitórias consecutivas. Nos últimos dois anos, porém, o rendimento caiu — algo que ele mesmo reconheceu em entrevista à famosa rádio de MMA.



No cartel, Dariush reúne 8 finalizações e 5 nocautes, mostrando versatilidade. Ele acumula 49% de precisão nos golpes e 38% de defesa de quedas, além de um histórico com 43% das vitórias por decisão e 35% por finalização — números que refletem seu estilo completo e estratégico no octógono.



Saint-Denis: como chega o francês para o UFC 322?



Benoît Saint-Denis vive excelente fase e chega ao UFC 322 motivado por duas vitórias seguidas, sequência que o levou à 13ª posição no ranking dos pesos-leves. O francês sabe que um novo triunfo pode colocá-lo, pela primeira vez, dentro do top 10 da categoria, objetivo que ele trata como prioridade absoluta.



O público brasileiro conhece bem o estilo agressivo de Saint-Denis. Foi ele quem encerrou a invencibilidade de Maurício Ruffy no UFC, finalizando o brasileiro com um mata-leão no segundo round e mostrando a força do seu jogo no chão. Essa atuação consolidou ainda mais sua reputação como um finalizador perigoso.



No cartel, Saint-Denis soma 11 finalizações e 4 nocautes, refletindo sua natureza ofensiva. Ele possui 55% de precisão nos golpes e 38% de defesa de quedas. Em termos de resultado, impressiona: 73% das suas vitórias vieram por finalização e 27% por nocaute.



Estatísticas relevantes sobre Dariush e Saint-Denis



Para entender melhor o palpite Dariush x Saint-Denis no UFC 322, vale olhar com atenção os números dos dois lutadores. A comparação abaixo ajuda a visualizar esses estilos dos dois lutadores para calcular as melhores Odds.



Estatística Beneil Dariush Benoît Saint-Denis Vitórias no UFC 23 15 Taxa de nocaute (%) 22% 27% Taxa de finalização (%) 35% 73% Tempo médio de luta 10m 15s 7m 40s Taxa de decisão 43% 0% Precisão de quedas 37.5% 41.8% Golpes significativos (%) 51.2% 33% Defesa de quedas (%) 38% 30.3%

*Dados atualizados em 12/11/2025

Histórico recente dos lutadores



Para montar um bom palpite Dariush x Saint-Denis, vale olhar o momento recente dos dois atletas. Enquanto Dariush tenta retomar a estabilidade na categoria, Saint-Denis apresenta uma fase mais agressiva, alternando boas vitórias com uma derrota marcante.



Últimos resultados de Dariush



Beneil Dariush venceu Renato Moicano por decisão dos juízes.



Renato Moicano por decisão dos juízes. Beneil Dariush perdeu para Arman Tsarukyan por nocaute.



para Arman Tsarukyan por nocaute. Beneil Dariush perdeu para Charles Oliveira por nocaute.



Últimos resultados de Saint-Denis



Benoît Saint-Denis venceu Mauricio Ruffy por submissão.



Mauricio Ruffy por submissão. Benoît Saint-Denis venceu Kyle Prepolec por submissão.



Kyle Prepolec por submissão. Benoît Saint-Denis perdeu para Renato Moicano por nocaute técnico.



Onde assistir Dariush x Saint-Denis ao vivo



A luta entre Beneil Dariush x Benoît Saint-Denis pelo UFC 322 será transmitida ao vivo pelo UFC Fight Pass, com cobertura completa de todo o card.



Se você quiser acompanhar cada detalhe desse duelo nos pesos-leves, basta acessar o UFC Fight Pass no dia 15 de novembro, a partir das 23h (horário de Brasília), direto do lendário Madison Square Garden, em Nova York.



Perguntas Frequentes



Onde vai ser o UFC 322?



O UFC 322 será realizado no icônico Madison Square Garden, em Nova York (EUA), uma das arenas mais tradicionais do mundo das lutas. O palco costuma receber os maiores eventos do UFC e promete uma noite histórica para os fãs de MMA.



Quem é o favorito, Dariush x Saint-Denis?



De acordo com as principais odds, o favoritismo está ao lado de Benoît Saint-Denis. O francês vive fase mais consistente e chega embalado por boas performances, o que reforça sua vantagem nas casas de apostas.



Onde apostar em Dariush x Saint-Denis?



Você pode apostar em Beneil Dariush x Benoît Saint-Denis no UFC 322 pela Stake, casa que é patrocinadora oficial do evento e oferece ótimas cotações para todos os mercados da luta.



Recado do Autor



