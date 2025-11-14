UFC 322: Dariush vs Saint-Denis | Palpite, Odds e Análise da Luta

Palpite Dariush x Saint-Denis | UFC 322 | 15/11/2025Confira o palpite Dariush x Saint-Denis no UFC 322, odds atualizadas e análise completa do confronto nos leves. Veja quem chega como favorito
No palpite Dariush x Saint-Denis, os dois grandes nomes dos pesos-leves prometem um confronto intenso no UFC 322. Beneil Dariush busca reencontrar o caminho das vitórias e provar que ainda é um dos principais da divisão, enquanto Benoît Saint-Denis tenta confirmar sua ascensão com mais uma performance dominante.
O duelo acontece neste sábado, 15 de novembro, a partir das 23h (horário de Brasília), diretamente do lendário Madison Square Garden, em Nova York (EUA). Apenas a vitória interessa para quem quer subir no ranking dos leves.
Palpites Dariush x Saint-Denis: Dicas de apostas
- Palpite 1: Método vencedor - Beneil Dariush por decisão, com odds 6.66 na Multibet
- Palpite 2: Resultado dupla chance - Saint-Denis por KO ou submissão, com odds 2.00 na bet365
- Palpite 3: Para chegar até o fim - Sim, com odds 3.00 na Br4bet
Palpite 1: Método vencedor - Beneil Dariush por decisão
Dariush é conhecido por sua resistência e inteligência tática dentro do octógono. Ele costuma administrar bem o ritmo das lutas e levar o combate até os juízes, mantendo controle e consistência.
Das suas 17 vitórias no UFC, 10 foram por decisão, e em suas últimas cinco aparições, três terminaram dessa forma. Apostar em uma vitória por decisão é uma opção segura para quem confia na experiência do americano.
Palpite 2: Resultado dupla chance - Saint-Denis por KO ou submissão
Benoît Saint-Denis chega embalado e em excelente fase. O francês tem um estilo agressivo, sempre em busca de encerrar as lutas de forma contundente.
Em suas 10 lutas no UFC, somou quatro vitórias por submissão e três por nocaute, mostrando versatilidade para finalizar o adversário em qualquer situação. Aposta interessante para quem acredita em um desfecho rápido e dominante do francês.
Palpite 3: Para chegar até o fim - Sim
O equilíbrio técnico entre os dois faz desse confronto uma boa opção para o mercado “luta completa”. Dariush costuma alongar seus combates até o último round, enquanto Saint-Denis tem mostrado evolução no controle de ritmo e resistência.
Ambos têm muito em jogo no ranking dos leves, e a tendência é de uma batalha estratégica até o fim dos cinco rounds.
Melhores odds Dariush x Saint-Denis hoje pelo UFC 322:
Se você quer apostar com mais segurança no duelo Dariush x Saint-Denis, comparar as odds das principais casas é o primeiro passo.
Confira abaixo as melhores oportunidades do mercado para hoje no UFC 322 e escolha onde apostar com o melhor retorno.
|Casas de apostas
|Palpite Dariush
|Palpite Saint-Denis
|Total de Assaltos (mais de 2.5)
|Multibet
|2.54
|1.50
|2.45
|bet365
|2.62
|1.53
|2.65
|Br4bet
|2.54
|1.50
|2.45
*Odds atualizadas em 12/11/2025
Palpite Dariush x Saint-Denis: Detalhes do confronto
Mesmo que as odds de Dariush x Saint-Denis apontem leve favoritismo para o francês, eu vejo espaço para surpresa. Meu palpite é vitória de Beneil Dariush, já que ele tem ferramentas para controlar o ritmo e neutralizar a pressão constante do adversário. Sua durabilidade e precisão podem pesar bastante no UFC 322.
Benoît Saint-Denis, o “God of War”, chega embalado com um cartel de 15 vitórias e 3 derrotas. Ele é conhecido pela intensidade absurda, sempre avançando, combinando golpes agressivos com um wrestling forte. Essa versatilidade faz dele um dos atletas mais perigosos da divisão dos leves.
Já Beneil Dariush traz a experiência de 23 vitórias no MMA e um estilo bem completo. Ele alia jiu-jítsu refinado, boxe eficiente e um grappling sólido, além da capacidade de controlar o ritmo da luta. Isso pode ser decisivo contra o estilo acelerado de Saint-Denis.
Dariush: como chega o norte-americano ao UFC 322?
Beneil Dariush, atual nono colocado no ranking dos pesos-leves, busca retomar o embalo após uma fase instável na categoria. Ele chega ao UFC 322 motivado pela vitória no UFC Paris e sabe que um novo triunfo é essencial para voltar a sonhar com a disputa do cinturão.
O iraniano naturalizado americano já viveu grande momento até 2023, quando acumulou oito vitórias consecutivas. Nos últimos dois anos, porém, o rendimento caiu — algo que ele mesmo reconheceu em entrevista à famosa rádio de MMA.
No cartel, Dariush reúne 8 finalizações e 5 nocautes, mostrando versatilidade. Ele acumula 49% de precisão nos golpes e 38% de defesa de quedas, além de um histórico com 43% das vitórias por decisão e 35% por finalização — números que refletem seu estilo completo e estratégico no octógono.
Saint-Denis: como chega o francês para o UFC 322?
Benoît Saint-Denis vive excelente fase e chega ao UFC 322 motivado por duas vitórias seguidas, sequência que o levou à 13ª posição no ranking dos pesos-leves. O francês sabe que um novo triunfo pode colocá-lo, pela primeira vez, dentro do top 10 da categoria, objetivo que ele trata como prioridade absoluta.
O público brasileiro conhece bem o estilo agressivo de Saint-Denis. Foi ele quem encerrou a invencibilidade de Maurício Ruffy no UFC, finalizando o brasileiro com um mata-leão no segundo round e mostrando a força do seu jogo no chão. Essa atuação consolidou ainda mais sua reputação como um finalizador perigoso.
No cartel, Saint-Denis soma 11 finalizações e 4 nocautes, refletindo sua natureza ofensiva. Ele possui 55% de precisão nos golpes e 38% de defesa de quedas. Em termos de resultado, impressiona: 73% das suas vitórias vieram por finalização e 27% por nocaute.
Estatísticas relevantes sobre Dariush e Saint-Denis
Para entender melhor o palpite Dariush x Saint-Denis no UFC 322, vale olhar com atenção os números dos dois lutadores. A comparação abaixo ajuda a visualizar esses estilos dos dois lutadores para calcular as melhores Odds.
|Estatística
|Beneil Dariush
|Benoît Saint-Denis
|Vitórias no UFC
|23
|15
|Taxa de nocaute (%)
|22%
|27%
|Taxa de finalização (%)
|35%
|73%
|Tempo médio de luta
|10m 15s
|7m 40s
|Taxa de decisão
|43%
|0%
|Precisão de quedas
|37.5%
|41.8%
|Golpes significativos (%)
|51.2%
|33%
|Defesa de quedas (%)
|38%
|30.3%
*Dados atualizados em 12/11/2025
Histórico recente dos lutadores
Para montar um bom palpite Dariush x Saint-Denis, vale olhar o momento recente dos dois atletas. Enquanto Dariush tenta retomar a estabilidade na categoria, Saint-Denis apresenta uma fase mais agressiva, alternando boas vitórias com uma derrota marcante.
Últimos resultados de Dariush
- Beneil Dariush venceu Renato Moicano por decisão dos juízes.
- Beneil Dariush perdeu para Arman Tsarukyan por nocaute.
- Beneil Dariush perdeu para Charles Oliveira por nocaute.
Últimos resultados de Saint-Denis
- Benoît Saint-Denis venceu Mauricio Ruffy por submissão.
- Benoît Saint-Denis venceu Kyle Prepolec por submissão.
- Benoît Saint-Denis perdeu para Renato Moicano por nocaute técnico.
Onde assistir Dariush x Saint-Denis ao vivo
A luta entre Beneil Dariush x Benoît Saint-Denis pelo UFC 322 será transmitida ao vivo pelo UFC Fight Pass, com cobertura completa de todo o card.
Se você quiser acompanhar cada detalhe desse duelo nos pesos-leves, basta acessar o UFC Fight Pass no dia 15 de novembro, a partir das 23h (horário de Brasília), direto do lendário Madison Square Garden, em Nova York.
Perguntas Frequentes
Onde vai ser o UFC 322?
O UFC 322 será realizado no icônico Madison Square Garden, em Nova York (EUA), uma das arenas mais tradicionais do mundo das lutas. O palco costuma receber os maiores eventos do UFC e promete uma noite histórica para os fãs de MMA.
Quem é o favorito, Dariush x Saint-Denis?
De acordo com as principais odds, o favoritismo está ao lado de Benoît Saint-Denis. O francês vive fase mais consistente e chega embalado por boas performances, o que reforça sua vantagem nas casas de apostas.
Onde apostar em Dariush x Saint-Denis?
Você pode apostar em Beneil Dariush x Benoît Saint-Denis no UFC 322 pela Stake, casa que é patrocinadora oficial do evento e oferece ótimas cotações para todos os mercados da luta.
Recado do Autor
