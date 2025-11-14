Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UFC 322: Dariush vs Saint-Denis | Palpite, Odds e Análise da Luta

Palpite Dariush x Saint-Denis | UFC 322 | 15/11/2025

Confira o palpite Dariush x Saint-Denis no UFC 322, odds atualizadas e análise completa do confronto nos leves. Veja quem chega como favorito
Tipo Informe Publicitário

No palpite Dariush x Saint-Denis, os dois grandes nomes dos pesos-leves prometem um confronto intenso no UFC 322. Beneil Dariush busca reencontrar o caminho das vitórias e provar que ainda é um dos principais da divisão, enquanto Benoît Saint-Denis tenta confirmar sua ascensão com mais uma performance dominante.

O duelo acontece neste sábado, 15 de novembro, a partir das 23h (horário de Brasília), diretamente do lendário Madison Square Garden, em Nova York (EUA). Apenas a vitória interessa para quem quer subir no ranking dos leves.

Aposte no UFC 322 com a Multibet e aproveite as melhores odds para o confronto Dariush x Saint-Denis!


Palpites Dariush x Saint-Denis: Dicas de apostas

Palpite 1: Método vencedor - Beneil Dariush por decisão

Dariush é conhecido por sua resistência e inteligência tática dentro do octógono. Ele costuma administrar bem o ritmo das lutas e levar o combate até os juízes, mantendo controle e consistência.

>> Aproveite Odds de 6.66 na Multibet

Das suas 17 vitórias no UFC, 10 foram por decisão, e em suas últimas cinco aparições, três terminaram dessa forma. Apostar em uma vitória por decisão é uma opção segura para quem confia na experiência do americano.


Palpite 2: Resultado dupla chance - Saint-Denis por KO ou submissão

Benoît Saint-Denis chega embalado e em excelente fase. O francês tem um estilo agressivo, sempre em busca de encerrar as lutas de forma contundente.

>> Aproveite Odds de 2.00 na bet365

Em suas 10 lutas no UFC, somou quatro vitórias por submissão e três por nocaute, mostrando versatilidade para finalizar o adversário em qualquer situação. Aposta interessante para quem acredita em um desfecho rápido e dominante do francês.


Palpite 3: Para chegar até o fim - Sim

O equilíbrio técnico entre os dois faz desse confronto uma boa opção para o mercado “luta completa”. Dariush costuma alongar seus combates até o último round, enquanto Saint-Denis tem mostrado evolução no controle de ritmo e resistência.

>> Aproveite Odds de 3.00 na Br4bet

Ambos têm muito em jogo no ranking dos leves, e a tendência é de uma batalha estratégica até o fim dos cinco rounds.


Melhores odds Dariush x Saint-Denis hoje pelo UFC 322:

Se você quer apostar com mais segurança no duelo Dariush x Saint-Denis, comparar as odds das principais casas é o primeiro passo.

Confira abaixo as melhores oportunidades do mercado para hoje no UFC 322 e escolha onde apostar com o melhor retorno.

Casas de apostasPalpite DariushPalpite Saint-DenisTotal de Assaltos (mais de 2.5)
Multibet2.541.502.45
bet3652.621.532.65
Br4bet2.541.502.45
*Odds atualizadas em 12/11/2025

Palpite Dariush x Saint-Denis: Detalhes do confronto

Mesmo que as odds de Dariush x Saint-Denis apontem leve favoritismo para o francês, eu vejo espaço para surpresa. Meu palpite é vitória de Beneil Dariush, já que ele tem ferramentas para controlar o ritmo e neutralizar a pressão constante do adversário. Sua durabilidade e precisão podem pesar bastante no UFC 322.

Benoît Saint-Denis, o “God of War”, chega embalado com um cartel de 15 vitórias e 3 derrotas. Ele é conhecido pela intensidade absurda, sempre avançando, combinando golpes agressivos com um wrestling forte. Essa versatilidade faz dele um dos atletas mais perigosos da divisão dos leves.

Já Beneil Dariush traz a experiência de 23 vitórias no MMA e um estilo bem completo. Ele alia jiu-jítsu refinado, boxe eficiente e um grappling sólido, além da capacidade de controlar o ritmo da luta. Isso pode ser decisivo contra o estilo acelerado de Saint-Denis.

Dariush: como chega o norte-americano ao UFC 322?

Beneil Dariush, atual nono colocado no ranking dos pesos-leves, busca retomar o embalo após uma fase instável na categoria. Ele chega ao UFC 322 motivado pela vitória no UFC Paris e sabe que um novo triunfo é essencial para voltar a sonhar com a disputa do cinturão.

O iraniano naturalizado americano já viveu grande momento até 2023, quando acumulou oito vitórias consecutivas. Nos últimos dois anos, porém, o rendimento caiu — algo que ele mesmo reconheceu em entrevista à famosa rádio de MMA.

No cartel, Dariush reúne 8 finalizações e 5 nocautes, mostrando versatilidade. Ele acumula 49% de precisão nos golpes e 38% de defesa de quedas, além de um histórico com 43% das vitórias por decisão e 35% por finalização — números que refletem seu estilo completo e estratégico no octógono.

>> Melhores casas para apostar em UFC

Saint-Denis: como chega o francês para o UFC 322?

Benoît Saint-Denis vive excelente fase e chega ao UFC 322 motivado por duas vitórias seguidas, sequência que o levou à 13ª posição no ranking dos pesos-leves. O francês sabe que um novo triunfo pode colocá-lo, pela primeira vez, dentro do top 10 da categoria, objetivo que ele trata como prioridade absoluta.

O público brasileiro conhece bem o estilo agressivo de Saint-Denis. Foi ele quem encerrou a invencibilidade de Maurício Ruffy no UFC, finalizando o brasileiro com um mata-leão no segundo round e mostrando a força do seu jogo no chão. Essa atuação consolidou ainda mais sua reputação como um finalizador perigoso.

No cartel, Saint-Denis soma 11 finalizações e 4 nocautes, refletindo sua natureza ofensiva. Ele possui 55% de precisão nos golpes e 38% de defesa de quedas. Em termos de resultado, impressiona: 73% das suas vitórias vieram por finalização e 27% por nocaute.

Estatísticas relevantes sobre Dariush e Saint-Denis

Para entender melhor o palpite Dariush x Saint-Denis no UFC 322, vale olhar com atenção os números dos dois lutadores. A comparação abaixo ajuda a visualizar esses estilos dos dois lutadores para calcular as melhores Odds.

EstatísticaBeneil DariushBenoît Saint-Denis
Vitórias no UFC2315
Taxa de nocaute (%)22%27%
Taxa de finalização (%)35%73%
Tempo médio de luta10m 15s7m 40s
Taxa de decisão43%0%
Precisão de quedas37.5%41.8%
Golpes significativos (%)51.2%33%
Defesa de quedas (%)38%30.3%
*Dados atualizados em 12/11/2025

Histórico recente dos lutadores

Para montar um bom palpite Dariush x Saint-Denis, vale olhar o momento recente dos dois atletas. Enquanto Dariush tenta retomar a estabilidade na categoria, Saint-Denis apresenta uma fase mais agressiva, alternando boas vitórias com uma derrota marcante.

Últimos resultados de Dariush

  • Beneil Dariush venceu Renato Moicano por decisão dos juízes.
  • Beneil Dariush perdeu para Arman Tsarukyan por nocaute.
  • Beneil Dariush perdeu para Charles Oliveira por nocaute.

Últimos resultados de Saint-Denis

  • Benoît Saint-Denis venceu Mauricio Ruffy por submissão.
  • Benoît Saint-Denis venceu Kyle Prepolec por submissão.
  • Benoît Saint-Denis perdeu para Renato Moicano por nocaute técnico.

Onde assistir Dariush x Saint-Denis ao vivo

A luta entre Beneil Dariush x Benoît Saint-Denis pelo UFC 322 será transmitida ao vivo pelo UFC Fight Pass, com cobertura completa de todo o card.

Se você quiser acompanhar cada detalhe desse duelo nos pesos-leves, basta acessar o UFC Fight Pass no dia 15 de novembro, a partir das 23h (horário de Brasília), direto do lendário Madison Square Garden, em Nova York.

Melhores plataformas para apostar no UFC 322


Perguntas Frequentes

Onde vai ser o UFC 322?

O UFC 322 será realizado no icônico Madison Square Garden, em Nova York (EUA), uma das arenas mais tradicionais do mundo das lutas. O palco costuma receber os maiores eventos do UFC e promete uma noite histórica para os fãs de MMA.

Quem é o favorito, Dariush x Saint-Denis?

De acordo com as principais odds, o favoritismo está ao lado de Benoît Saint-Denis. O francês vive fase mais consistente e chega embalado por boas performances, o que reforça sua vantagem nas casas de apostas.

Onde apostar em Dariush x Saint-Denis?

Você pode apostar em Beneil Dariush x Benoît Saint-Denis no UFC 322 pela Stake, casa que é patrocinadora oficial do evento e oferece ótimas cotações para todos os mercados da luta.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

