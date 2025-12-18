Palpite Costa do Marfim x Camarões – Copa Africana de Nações – 28/12/2025

Palpite Costa do Marfim x Camarões, em quem apostar na Copa Africana de Nações? Veja as melhores odds, estatísticas, onde assistir e dicas de aposta para o clássico africano

Costa do Marfim e Camarões se enfrentam neste domingo (28), às 17h (de Brasília), no Marrakech Stadium, em Marraquexe, pela 2ª rodada da Copa Africana de Nações. O confronto reúne duas potências do continente.

A Costa do Marfim chega embalada e aposta na força coletiva e no bom momento recente para buscar mais um resultado positivo e se firmar no grupo.

Já o Camarões aparece como adversário duríssimo, com elenco experiente e forte fisicamente, entrando pressionado a pontuar, o que tende a tornar o duelo ainda mais intenso e equilibrado.

Jogo Costa do Marfim x Camarões Palpite rápido Total de gols – menos de 2.5 Odds Odds em breve na Br4Bet Data e horário Sexta-feira – 26/12 – 17h (de Brasília) Estádio: Príncipe Moulay Abdellah Onde assistir: BandSports/ Esporte na Band (YouTube)/Band.com.br/Bandplay

Quer apostar na Copa Africana de Nações com mais confiança? Confira as melhores odds do mercado, com destaque para a Br4Bet, e faça seu palpite Costa do Marfim x Camarões com muito mais segurança.

Palpites Costa do Marfim x Camarões: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Total de gols do Camarões menos de 0.5 – odds em breve na Multibet

O mercado de Camarões sem marcar aparece como aposta de valor. A seleção ficou quatro jogos zerada em 2025, incluindo as duas partidas mais recentes antes da CAN.

Além disso, enfrenta uma defesa sólida da Costa do Marfim, que sofre em média apenas 0,25 gol por jogo no recorte recente. O cenário favorece o under de gols individual dos Leões Indomáveis.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam – não – odds em breve na EstrelaBet

O mercado BTTS “não” ganha força pelo padrão defensivo do confronto. Em quatro dos últimos cinco jogos entre Costa do Marfim e Camarões, pelo menos uma equipe passou em branco.

Com um Camarões cauteloso e a Costa do Marfim priorizando controle do resultado, a chance de apenas um lado marcar é elevada.

Palpite 3: Total de gols menos de 2.5 – odds em breve na Br4Bet

Mesmo com o favoritismo marfinense, a tendência é de placar controlado. Apenas dois jogos da Costa do Marfim em 2025 ultrapassaram três gols, em sua maioria partidas mais abertas ou amistosos.

Nos confrontos diretos, o histórico também reforça o under: quatro dos últimos cinco duelos entre as seleções terminaram com no máximo dois gols.

Odds Costa do Marfim x Camarões - Resultado final pela Copa Africana de Nações:

Casa de apostas Palpite Costa do Marfim Empate Palpite Camarões Multibet odds em breve odds em breve odds em breve Estrela Bet odds em breve odds em breve odds em breve Br4Bet odds em breve odds em breve odds em breve

Costa do Marfim x Camarões palpite: Análise do confronto e prognóstico

O duelo entre Costa do Marfim e Camarões coloca frente a frente duas seleções históricas da África, mas que chegam à CAN em cenários opostos. Enquanto os Elefantes atravessam fase sólida e confiante, os Leões Indomáveis convivem com instabilidade dentro e fora de campo.

A Costa do Marfim aparece mais organizada, com números consistentes e ambiente positivo. Camarões, por outro lado, entra pressionado por resultados e ainda tenta absorver os impactos de uma crise institucional recente, o que pode influenciar diretamente o desempenho em campo.

Palpite Costa do Marfim: Elefantes miram o bicampeonato

A Costa do Marfim vive sua fase mais forte da última década. Atual campeã da CAN, a seleção voltou à Copa do Mundo após 12 anos e terminou as Eliminatórias invicta, sem sofrer gols, média defensiva de 0,25 gol sofrido nos jogos recentes.

Além da solidez atrás, o time mantém bom poder ofensivo (1,88 gol marcado por jogo) e costuma controlar o ritmo. Vencer Camarões nesta rodada encaminha a classificação ao mata-mata e reforça a candidatura ao bicampeonato.

Últimos jogos do Costa do Marfim

Omã 0 x 2 Costa do Marfim – Amistoso Internacional – 18/11/2025;

Arábia Saudita 1 x 0 Costa do Marfim – Amistoso Internacional – 14/11/2025;

Costa do Marfim 3 x 0 Quênia – Eliminatórias da Copa da África – 14/10/2025;

Seicheles 0 x 7 Costa do Marfim – Eliminatórias da Copa da África – 10/10/2025;

Gabão 0 x 0 Costa do Marfim – Eliminatórias da Copa da África – 09/09/2025.

Palpite Camarões: Crise ameaça os Leões Indomáveis

Camarões chega sob pressão. A eliminação na repescagem para a Copa de 2026 e os conflitos institucionais recentes impactaram a preparação para a CAN, com indefinições que chegaram até a véspera do torneio.

Dentro de campo, os números mostram dificuldades: média ofensiva de 1,11 gol por jogo e apenas 2 partidas sem sofrer gols nos últimos compromissos. Apesar da tradição e do histórico competitivo, o cenário interno pode pesar contra em um jogo de alto nível.

Últimos jogos do Camarões

Camarões 0 x 1 RD Congo – Eliminatórias da Copa da África – 13/11/2025;

Camarões 0 x 0 Angola – Eliminatórias da Copa da África – 13/10/2025;

Maurícia 0 x 2 Camarões – Eliminatórias da Copa da África – 08/10/2025;

Cabo Verde 1 x 0 Camarões – Eliminatórias da Copa da África – 09/09/2025;

Camarões 3 x 0 Essuatíni – Eliminatórias da Copa da África – 04/09/2025.

Escalações Costa do Marfim x Camarões

A provável escalação da Costa do Marfim tem: Yahia Fofana; Guela Doué, Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka e Ghislain Konan; Amad Diallo, Ibrahim Sangaré e Franck Kessié; Yan Diomande, Evann Guessand e Nicolas Pépé.

Treinador: Emerse Fae;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

A provável escalação de Camarões tem: Devis Epassy; Junior Tchamadeu, Christopher Wooh, Gerzino Nyamsi e Nouhou Tolo; Martin Ndzie, Carlos Baleba e Mahamadou Nagida; Bryan Mbeumo, Frank Magri e Etta Eyong.

Treinador: David Pagou;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Costa do Marfim x Camarões onde assistir ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo na BandTV e no BandSports, além das opções digitais no Esporte na Band (YouTube), Band.com.br e Bandplay. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Costa do Marfim x Camarões

Costa do Marfim 1 x 1 Camarões – Amistoso Internacional – 07/01/2023;

Camarões 1 x 0 Costa do Marfim – Eliminatórias da Copa da África – 16/11/2021;

Costa do Marfim 2 x 1 Camarões – Eliminatórias da Copa da África – 06/09/2021.

Palpite Costa do Marfim x Camarões - Copa Africana das Nações - Prognóstico final

A Costa do Marfim chega mais organizada, confiante e com números recentes que impressionam, especialmente pelo sistema defensivo sólido e pela regularidade contra adversários diretos. Jogando sem tanta pressão, os Elefantes têm boas chances de controlar o ritmo e sair com um resultado positivo.

Camarões, por outro lado, vive um momento instável, dentro e fora de campo, e entra pressionado a pontuar. O talento individual existe, mas a falta de continuidade pesa. O cenário indica leve favoritismo marfinense em um jogo intenso e de poucos gols.

Costa do Marfim x Camarões palpite - Perguntas Frequentes

Quem é o maior goleador da história da seleção de Camarões?

O recorde pertence a Samuel Eto’o, com 56 gols pela seleção. O tema ganhou destaque porque Vincent Aboubakar soma 45 gols, o que alimentou especulações sobre bastidores na última convocação.

Como é o retrospecto de Costa do Marfim x Camarões na Copa Africana?

As seleções já se enfrentaram oito vezes na CAN. O histórico aponta cinco vitórias de Camarões, uma da Costa do Marfim e dois empates.

Por que Camarões teve duas listas de convocados para a CAN?

Por um conflito interno entre Samuel Eto’o, presidente da federação, e o técnico Marc Brys (foi demitido), que resultou em convocações diferentes.

Recado do Autor

