Palpite Brasil x Senegal | Amistoso Internacional | 15/11/2025

Brasil e Senegal se encaram em um amistoso com cara de Copa do Mundo, no Emirates Stadium, em Londres, dia 15/11/2025, às 13h (horário de Brasília). Neste artigo, vou te explicar o que está em jogo para cada seleção, as prováveis escalações, os melhores palpites e onde acompanhar.



Para quem acompanha as odds, na BetMGM a vitória do Brasil aparece com cotação de 1.55. Para o torcedor, a expectativa é de um duelo intenso: ataque brasileiro contra o poder físico e rápido dos senegaleses, um verdadeiro teste antes do Mundial de 2026.







Os 5 melhores palpites para Brasil x Senegal



Vou direto ao ponto: aqui estão cinco mercados com lógica e chance concreta neste confronto:



Detalhes dos 5 Melhores Palpites



Antes de detalhar cada palpite Brasil e cada palpite Senegal, vale conferir por que essas opções se destacam para o confronto entre brasileiros e senegaleses.



Palpite 1: Mais de 1.5 gols do Brasil



Olha, esse é um dos mercados que mais fazem sentido aqui. O Brasil vem de partidas em que o ataque cria bastante, mesmo quando desperdiça chances.



Com Rodrygo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, a tendência é de volume ofensivo alto, especialmente se o meio-campo se encaixar bem. Como o Senegal não costuma jogar retrancado, o Brasil deve encontrar espaço.







Palpite 2: Ambas as equipes marcam



Esse é o tipo de jogo em que o “ambas marcam” tem muito valor. O Brasil dificilmente passa 90 minutos sem sofrer finalizações perigosas, e o ataque senegalês é veloz e eficiente.



Como Ancelotti deve testar formações novas, a defesa pode oscilar. Resultado: chance real de gols dos dois lados.







Palpite 3: Mais de 2.5 gols no jogo



O padrão dos amistosos do Brasil sob Ancelotti é de jogos movimentados. Quando o time pressiona no ataque e perde a bola, abre espaço para contra-ataques, cenário ideal para mais de 2.5 gols.



Além disso, os africanos têm jogadores técnicos e velozes, o que deve contribuir para um jogo “lá e cá”.







Palpite 4: Brasil vence no primeiro tempo



O Brasil costuma começar os jogos em ritmo alto. Nos primeiros 30 minutos, a pressão é intensa, com Vinícius e Rodrygo explorando os lados e Casemiro dando sustentação.



Se o time encaixar o ritmo logo no início, há boa chance de sair na frente antes do intervalo, sendo um ótimo palpite 1x2 no primeiro tempo.







Palpite 5: Brasil marca o primeiro gol



Esse é um palpite mais conservador, mas com boa probabilidade. Mesmo contra seleções fortes, o Brasil tende a abrir o placar cedo quando consegue impor seu estilo.



A defesa senegalesa é sólida, mas o talento individual brasileiro costuma decidir, especialmente em jogadas de velocidade pelos lados.







Palpites para Brasil x Senegal - Compare as odds



Compare as odds nas principais casas de apostas para o duelo entre Brasil e Senegal:



Casas de Apostas Vitória do Brasil Empate Vitória de Senegal Ambas Marcam (Sim) BetMGM 1.55 3.75 5.10 1.77 Estrela Bet 1.48 4.00 6.50 1.94 Multibet 1.48 4.00 6.50 1.94 Luva Bet 1.42 3.87 6.42 1.82 Br4bet 1.48 4.00 6.50 1.94

Odds compiladas no dia 11/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Outros mercados para apostar em Brasil x Senegal







Escalações Prováveis de Brasil x Senegal



Brasil



O Brasil deve ir a campo com o que tem de melhor. A exceção é o craque Neymar, que só será chamado se apresentar condição física adequada; Ancelotti quer evitar riscos e vem seguindo essa premissa.



Goleiro: Ederson;



Defensores: Paulo Henrique, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro;



Meio-campistas: Casemiro e Bruno Guimarães;



Atacantes: Estêvão, Rodrygo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.



Treinador: Carlo Ancelotti.



Senegal



Senegal deve apostar em uma formação que priorizará a força física, a assertividade nas bolas paradas e a velocidade pelas pontas.



Goleiro:Diaw;



Defensores: Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf;



Meio-campistas: Pape Gueye, Idrissa Gueye e Ndiaye;



Atacantes: Mané, Sarr e Jackson.



Treinador: Pape Thiaw.

Momento dos Times



Brasil – Em busca de reação e definição



A seleção brasileira vem de resultados mistos sob o comando de Ancelotti: nos primeiros seis jogos, três vitórias, um empate e duas derrotas. O tropeço contra o Japão acendeu o sinal amarelo para recomposição defensiva.



Este amistoso é a chance de mostrar que foi um acidente de percurso. A convocação trouxe novidades do Brasileirão, como Vitor Roque, o que indica abertura para testar alternativas ofensivas.



Últimos resultados do Brasil



Japão 3 x 2 Brasil - Amistoso Internacional - 14/10/2025;



Coreia do Sul 0 x 5 Brasil - Amistoso Internacional - 10/10/2025;



Bolívia 1 x 0 Brasil - Eliminatórias da América do Sul - 09/09/2025;



Brasil 3 x 0 Chile - Eliminatórias da América do Sul - 04/09/2025;



Brasil 1 x 0 Paraguai - Eliminatórias da América do Sul - 10/06/2025.



Senegal – Confiança e desafio contra gigantes



Senegal chega com moral: time físico, com laterais rápidos e atacantes que fazem a diferença em transição. Classificado para o Mundial, o adversário quer provar que pode competir com seleções de alto nível e, por isso, trata amistosos como esses com rivalidade elevada.



Últimos resultados de Senegal



Senegal 4 x 0 Mauritânia - Eliminatórias da África - 14/10/2025;



Sudão do Sul 0 x 5 Senegal - Eliminatórias da África - 10/10/2025;



Congo 2 x 3 Senegal - Eliminatórias da África - 09/09/2025;



Senegal 2 x 0 Sudão - Eliminatórias da África - 05/09/2025;



Sudão 1 x 1 Senegal - Copa das Nações Africanas - 29/08/2025.



Estatísticas Relevantes sobre Brasil x Senegal



Para entender melhor o que esperar do jogo, vamos conferir as estatísticas dos únicos dois confrontos entre as duas equipes. Esses números ajudam a mostrar padrões de desempenho, gols e cartões, para apostar mais informado nas melhores casas de apostas.

Estatística Brasil Senegal Gols Marcados 3 5 Gols Sofridos 5 3 Vitórias/Empates/Derrotas 0 / 1 / 1 1 / 1 / 0 Cartões Vermelhos 0 0

Histórico dos últimos confrontos entre Brasil x Senegal



Vamos relembrar os últimos encontros entre Brasil x Senegal. O histórico mostra padrões de desempenho e ajuda a entender como cada time costuma se sair nesse duelo.



Brasil 2 x 4 Senegal - Amistoso Internacional - 20/06/2023;



Brasil 1 x 1 Senegal - Amistoso Internacional - 10/10/2019.



Classificação e próximos jogos



Esse amistoso faz parte da preparação de ambas as seleções para a Copa do Mundo de 2026. Para o Brasil, serve como ajuste tático; para Senegal, como aferição de força.



Em março de 2026 a tendência é que o Brasil enfrente seleções europeias, e o último teste antes do Mundial deve ocorrer no Maracanã, assim o calendário vai sendo alinhado.



Melhores plataformas de apostas







Perguntas Frequentes - Brasil x Senegal



Onde ocorrerá o jogo entre Brasil x Senegal?



Emirates Stadium, Londres (Estádio do Arsenal), dia 15/11/2025.



Quem é o favorito a vencer?



O favoritismo costuma pender para o Brasil nas casas de apostas; na BetMGM a cotação de vitória brasileira aparece com 1.55, o que indica favoritismo. Mas, historicamente, Senegal já mostrou resistência e capacidade de surpreender.



Quantos gols deve ter o jogo?



Minha leitura: jogo com tendência de mais de 1.5 gols, por conta do poder ofensivo de ambas as equipes e da propensão a testar atletas em amistosos. Recomendo considerar os mercados “ambas marcam” e “mais de 1.5” como primeiros palpites.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



