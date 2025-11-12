Palpite Brasil x Senegal | Amistoso Internacional | 15/11/2025

Palpite Brasil x Senegal: Odds, Escalações e Onde AssistirBrasil x Senegal se enfrentam em amistoso internacional em Londres. Confira o palpite Brasil x Senegal, escalações e onde assistir
Jogue com responsabilidade | 18+
Brasil e Senegal se encaram em um amistoso com cara de Copa do Mundo, no Emirates Stadium, em Londres, dia 15/11/2025, às 13h (horário de Brasília). Neste artigo, vou te explicar o que está em jogo para cada seleção, as prováveis escalações, os melhores palpites e onde acompanhar.
Para quem acompanha as odds, na BetMGM a vitória do Brasil aparece com cotação de 1.55. Para o torcedor, a expectativa é de um duelo intenso: ataque brasileiro contra o poder físico e rápido dos senegaleses, um verdadeiro teste antes do Mundial de 2026.
Os 5 melhores palpites para Brasil x Senegal
Vou direto ao ponto: aqui estão cinco mercados com lógica e chance concreta neste confronto:
- Mais de 1.5 gols do Brasil, com odds de 1.67 na BetMGM
- Ambas equipes marcam, com odds de 1.94 na Estrela Bet
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.80 na Multibet
- Brasil vence no primeiro tempo, com odds de 1.86 na Luva Bet
- Brasil marca o primeiro gol, com odds de 1.38 na Br4bet
Detalhes dos 5 Melhores Palpites
Antes de detalhar cada palpite Brasil e cada palpite Senegal, vale conferir por que essas opções se destacam para o confronto entre brasileiros e senegaleses.
Palpite 1: Mais de 1.5 gols do Brasil
Olha, esse é um dos mercados que mais fazem sentido aqui. O Brasil vem de partidas em que o ataque cria bastante, mesmo quando desperdiça chances.
Com Rodrygo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha, a tendência é de volume ofensivo alto, especialmente se o meio-campo se encaixar bem. Como o Senegal não costuma jogar retrancado, o Brasil deve encontrar espaço.
Palpite 2: Ambas as equipes marcam
Esse é o tipo de jogo em que o “ambas marcam” tem muito valor. O Brasil dificilmente passa 90 minutos sem sofrer finalizações perigosas, e o ataque senegalês é veloz e eficiente.
Como Ancelotti deve testar formações novas, a defesa pode oscilar. Resultado: chance real de gols dos dois lados.
Palpite 3: Mais de 2.5 gols no jogo
O padrão dos amistosos do Brasil sob Ancelotti é de jogos movimentados. Quando o time pressiona no ataque e perde a bola, abre espaço para contra-ataques, cenário ideal para mais de 2.5 gols.
Além disso, os africanos têm jogadores técnicos e velozes, o que deve contribuir para um jogo “lá e cá”.
Palpite 4: Brasil vence no primeiro tempo
O Brasil costuma começar os jogos em ritmo alto. Nos primeiros 30 minutos, a pressão é intensa, com Vinícius e Rodrygo explorando os lados e Casemiro dando sustentação.
Se o time encaixar o ritmo logo no início, há boa chance de sair na frente antes do intervalo, sendo um ótimo palpite 1x2 no primeiro tempo.
Palpite 5: Brasil marca o primeiro gol
Esse é um palpite mais conservador, mas com boa probabilidade. Mesmo contra seleções fortes, o Brasil tende a abrir o placar cedo quando consegue impor seu estilo.
A defesa senegalesa é sólida, mas o talento individual brasileiro costuma decidir, especialmente em jogadas de velocidade pelos lados.
Palpites para Brasil x Senegal - Compare as odds
Compare as odds nas principais casas de apostas para o duelo entre Brasil e Senegal:
|Casas de Apostas
|Vitória do Brasil
|Empate
|Vitória de Senegal
|Ambas Marcam (Sim)
|BetMGM
|1.55
|3.75
|5.10
|1.77
|Estrela Bet
|1.48
|4.00
|6.50
|1.94
|Multibet
|1.48
|4.00
|6.50
|1.94
|Luva Bet
|1.42
|3.87
|6.42
|1.82
|Br4bet
|1.48
|4.00
|6.50
|1.94
Odds compiladas no dia 11/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.
Outros mercados para apostar em Brasil x Senegal
Escalações Prováveis de Brasil x Senegal
Brasil
O Brasil deve ir a campo com o que tem de melhor. A exceção é o craque Neymar, que só será chamado se apresentar condição física adequada; Ancelotti quer evitar riscos e vem seguindo essa premissa.
- Goleiro: Ederson;
- Defensores: Paulo Henrique, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro;
- Meio-campistas: Casemiro e Bruno Guimarães;
- Atacantes: Estêvão, Rodrygo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.
- Treinador: Carlo Ancelotti.
Senegal
Senegal deve apostar em uma formação que priorizará a força física, a assertividade nas bolas paradas e a velocidade pelas pontas.
- Goleiro:Diaw;
- Defensores: Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf;
- Meio-campistas: Pape Gueye, Idrissa Gueye e Ndiaye;
- Atacantes: Mané, Sarr e Jackson.
- Treinador: Pape Thiaw.
Momento dos Times
Brasil – Em busca de reação e definição
A seleção brasileira vem de resultados mistos sob o comando de Ancelotti: nos primeiros seis jogos, três vitórias, um empate e duas derrotas. O tropeço contra o Japão acendeu o sinal amarelo para recomposição defensiva.
Este amistoso é a chance de mostrar que foi um acidente de percurso. A convocação trouxe novidades do Brasileirão, como Vitor Roque, o que indica abertura para testar alternativas ofensivas.
Últimos resultados do Brasil
- Japão 3 x 2 Brasil - Amistoso Internacional - 14/10/2025;
- Coreia do Sul 0 x 5 Brasil - Amistoso Internacional - 10/10/2025;
- Bolívia 1 x 0 Brasil - Eliminatórias da América do Sul - 09/09/2025;
- Brasil 3 x 0 Chile - Eliminatórias da América do Sul - 04/09/2025;
- Brasil 1 x 0 Paraguai - Eliminatórias da América do Sul - 10/06/2025.
Senegal – Confiança e desafio contra gigantes
Senegal chega com moral: time físico, com laterais rápidos e atacantes que fazem a diferença em transição. Classificado para o Mundial, o adversário quer provar que pode competir com seleções de alto nível e, por isso, trata amistosos como esses com rivalidade elevada.
Últimos resultados de Senegal
- Senegal 4 x 0 Mauritânia - Eliminatórias da África - 14/10/2025;
- Sudão do Sul 0 x 5 Senegal - Eliminatórias da África - 10/10/2025;
- Congo 2 x 3 Senegal - Eliminatórias da África - 09/09/2025;
- Senegal 2 x 0 Sudão - Eliminatórias da África - 05/09/2025;
- Sudão 1 x 1 Senegal - Copa das Nações Africanas - 29/08/2025.
Estatísticas Relevantes sobre Brasil x Senegal
Para entender melhor o que esperar do jogo, vamos conferir as estatísticas dos únicos dois confrontos entre as duas equipes. Esses números ajudam a mostrar padrões de desempenho, gols e cartões, para apostar mais informado nas melhores casas de apostas.
|Estatística
|Brasil
|Senegal
|Gols Marcados
|3
|5
|Gols Sofridos
|5
|3
|Vitórias/Empates/Derrotas
|0 / 1 / 1
|1 / 1 / 0
|Cartões Vermelhos
|0
|0
Histórico dos últimos confrontos entre Brasil x Senegal
Vamos relembrar os últimos encontros entre Brasil x Senegal. O histórico mostra padrões de desempenho e ajuda a entender como cada time costuma se sair nesse duelo.
- Brasil 2 x 4 Senegal - Amistoso Internacional - 20/06/2023;
- Brasil 1 x 1 Senegal - Amistoso Internacional - 10/10/2019.
Classificação e próximos jogos
Esse amistoso faz parte da preparação de ambas as seleções para a Copa do Mundo de 2026. Para o Brasil, serve como ajuste tático; para Senegal, como aferição de força.
Em março de 2026 a tendência é que o Brasil enfrente seleções europeias, e o último teste antes do Mundial deve ocorrer no Maracanã, assim o calendário vai sendo alinhado.
Melhores plataformas de apostas
Perguntas Frequentes - Brasil x Senegal
Onde ocorrerá o jogo entre Brasil x Senegal?
Emirates Stadium, Londres (Estádio do Arsenal), dia 15/11/2025.
Quem é o favorito a vencer?
O favoritismo costuma pender para o Brasil nas casas de apostas; na BetMGM a cotação de vitória brasileira aparece com 1.55, o que indica favoritismo. Mas, historicamente, Senegal já mostrou resistência e capacidade de surpreender.
Quantos gols deve ter o jogo?
Minha leitura: jogo com tendência de mais de 1.5 gols, por conta do poder ofensivo de ambas as equipes e da propensão a testar atletas em amistosos. Recomendo considerar os mercados “ambas marcam” e “mais de 1.5” como primeiros palpites.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Artigos Relacionados
- Veja os melhores Palpites de Futebol
- Melhores jogos de placar exato hoje
- Palpite em apostas Under/Over