Veja como fazer apostas no Campeonato Saudita e encontre as melhores odds para apostar ao vivo. Confira dicas e um tutorial completo para os melhores palpites

O Campeonato Saudita mudou de patamar e fez o inimaginável: incomodar gigantes hegemônicos do cenário europeu. A injeção de dinheiro viabilizou a chegada de estrelas do quilate de Cristiano Ronaldo e Benzema, dois dos maiores nomes da história do Real Madrid, que puxaram a fila de uma nova era nas arábias.



Mas não é só de grana que se faz o projeto esportivo. O Sauditão seduziu nomes de peso do futebol mundial por causa da estrutura dos estádios e clubes, e a paixão da torcida pelo esporte mais popular do mundo. A capacidade de crescimento vai além do que se pode imaginar.



Acompanhe comigo o guia do Campeonato Saudita 2024/25, com as principais informações e estatísticas da liga mais comentada do ano.



Reuni as melhores casas de apostas do Brasil para você mergulhar na competição estelar de Neymar e Cristiano Ronaldo.



Principais equipes e craques da Liga Saudita



O Campeonato Saudita hoje é um dos mais importantes do planeta. Aposta do Mundo Árabe junto com a realização da Copa do Mundo do Catar 2022, a competição está recheada de grandes craques que fizeram história no futebol europeu.



Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, puxa a fila. O camisa 7 marcou nada menos do que 59 gols nas primeiras três temporadas na Arábia Saudita. A chegada do português abriu caminho para o desembarque de outras lendas, com destaque para Neymar, do Al-Hilal.



Hoje, o Campeonato Saudita possui nomes como Benzema, Sadio Mané, Firmino, entre outros. O Sauditão, como é chamado popularmente, caiu nas graças do torcedor e veio para ficar.



O Campeonato Saudita Divisão 1 é disputado entre os meses de agosto e maio, no formato de pontos corridos, mesmo sistema do Brasileirão. São 18 equipes ao todo, que lutam pelo título durante 34 rodadas. Os dois últimos colocados são rebaixados.



O atual campeão é o Al-Hilal, que ergueu o caneco nacional pela 19ª vez em sua história. O time de Neymar e do técnico português Jorge Jesus ficou com seis das últimas oito edições da Liga Saudita.

As equipes mais competitivas são o Al-Hilal, dono de 19 títulos nacionais, Al-Ittihad e Al-Nassr, com nove conquistas cada. Todos os clubes citados estão entre os quatro primeiros colocados na tabela do campeonato da Arábia Saudita deste ano.



Cristiano Ronaldo é o vice-goleador da competição com nove gols, mesma soma de Karim Benzema, do Al-Ittihad, e três a menos do que Mitrovic, do Al-Hilal, artilheiro do Campeonato Saudita com 12 tentos.



Neymar e Al-Hilal



Neymar, finalmente, foi inscrito pelo Al-Hilal para a disputa da reta final de jogos do Campeonato Saudita. Recuperado de lesão no joelho, o camisa 10 espera ganhar uma sequência na equipe de Jorge Jesus.



Contratado em agosto de 2023, em uma transferência bombástica junto ao PSG, Neymar sofreu com contusões importantes e que limitaram sua atuação, frustrando a expectativa dos torcedores.



Ainda assim, as estatísticas do Campeonato Saudita mostram números consistentes, ressaltando a grande qualidade técnica do craque. São 10 gols e 8 assistências em 12 jogos para Neymar, na soma de todas as competições.



Neymar conquistou três títulos com a camisa do Al-Hilal, todos em 2023. São eles: a Liga Saudita, a Supercopa Saudita e a Copa do Rei Saudita.



Como Apostar no Campeonato Saudita: Passo a Passo



Não tive dificuldades em encontrar a Liga Saudita no catálogo das melhores casas de apostas do mundo. Todos os jogos e rodadas do Campeonato Saudita são acompanhados ao vivo pelas plataformas, que oferecem uma boa variedade de apostas para os usuários.



Tem mais, a Liga Árabe é transmitida em canais de TV e plataformas de streaming no Brasil, o que torna menos complicado seguir as rodadas em tempo real.

1. Faça seu cadastro



Eu fiz meu cadastro sem nenhum problema. Todas as plataformas apresentaram boa navegabilidade, seja pelo celular ou desktop, com interfaces intuitivas e fáceis de serem utilizadas.



As plataformas pediram dados pessoais e bancários verdadeiros, endereço completo e número de CPF para a validação do usuário. É importante escolher uma senha forte para logar e, claro, ter mais de 18 anos para concluir o registro.



2. Estabeleça um orçamento inicial



Este é um ponto importante. Eu não dispenso o controle financeiro, por isso fiz um orçamento inicial para saber quanto dinheiro tenho disponível e quais são os tipos de palpites realizados a cada rodada. É legal estabelecer metas, grandes ou pequenas, a serem alcançadas em cada aposta.



3. Faça seu depósito



Minha dica é buscar por sites de apostas que paguem no PIX, sistema amplamente confiável e cada vez mais popular por causa da agilidade nas transações. O dinheiro cai na hora! Opte sempre por companhias de boa reputação em plataformas de atendimento ao cliente como o Reclame Aqui. O valor mínimo do depósito pode variar a depender da plataforma, mas eu consegui localizar casas que aceitam apostas a partir de R$ 1, como Betnacional e Mr.Jack Bet.

4. Escolha a partida para o seu palpite



Achei descomplicado palpitar na rodada do Campeonato da Arábia Saudita 1 divisão nas casas de apostas pesquisadas. Para mim, bastou digitar a palavra ‘Saudita’ na aba de busca da maioria das plataformas. Quando apostei com a rodada em andamento, também pude encontrar as partidas disponíveis ao lado de outros jogos da sessão ao vivo.



5. Analise o jogo e escolha o mercado de apostas



Considero que uma boa análise de jogo deve levar em conta o momento de cada equipe, posição na tabela de classificação e eventuais desfalques. O Al-Nassr com Cristiano Ronaldo é um, sem o camisa 7, outro. Eu gosto também de conhecer o retrospecto no confronto direto e como cada time se comporta, dentro e fora de casa.



6. Selecione o valor do palpite e crie o seu boletim



Geralmente, na hora de palpitar, opto pelo mercado fixo, que pode até pagar menos, mas oferece um nível maior de confiabilidade. Só me aventuro nas variáveis quando conheço bem determinada equipe, o que me permite arriscar mais e, claro, aproveitar as odds elevadas. Sugiro ainda que você crie uma planilha para ter o controle de perdas e ganhos, datas dos jogos, nome dos times, etc.

Melhores Mercados de Apostas no Campeonato Saudita



Você pode conferir abaixo o raio-x completo dos melhores mercados para conseguir tirar proveito ao máximo de suas apostas no Campeonato Saudita.

1. Apostas em handicap



O handicap é uma aposta que tira um determinado número de gols do adversário. Existem dois tipos, o asiático, considerado o mais popular por nivelar a diferença entre as duas equipes, eliminar o empate e oferecer odds equilibradas. Em seguida aparece o europeu, ideal para casos em que o favorito claro pode começar com uma desvantagem de gols.



2. Apostas em total de gols (over/under)



Aqui, você tem a chance de apostar na quantidade de gols de uma partida, para mais ou para menos. Um jogo com a presença de exímios goleadores como Cristiano Ronaldo e Benzema, por exemplo, é um prato cheio para acionar o over/under.



3. Apostas em resultado exato



A famosa aposta simples (ou 1x2 mercado) é a alma do palpite clássico em uma partida de futebol. Aqui a regra é simples: prever qual será o resultado do jogo. O método é ideal para cenários de muito equilíbrio por causa das odds elevadas.



4. Apostas em primeiro ou último gol



Aqui é permitido ser ousado e apostar no nome de um jogador específico para marcar o primeiro ou último gol da partida. Dá para ser cauteloso e escolher um atleta aleatório para colocar a bola na rede em um destes dois momentos do confronto.



5. Apostas em intervalo de gols



O palpite permite que você aposte no número de gols de cada partida. Mas não é só isso, grande parte das plataformas oferecem a possibilidade de um pitaco de intervalo de gols para cada tempo de jogo.

Dicas para apostar no Campeonato da Arábia Saudita: Iniciantes



A minha principal dica para um iniciante nos palpites do Campeonato Saudita é ser organizado. Acomode seus palpites e tipos de apostas em uma planilha e tenha sempre o controle de gastos na ponta do lápis. Buscar por plataformas autorizadas, seguras e com boas recompensas, também é primordial.



Veja uma lista com pontos importantes para fazer seu pitaco:

Priorize casas de apostas que pagam rápido e garantam a sua segurança;



Explore os variados tipos de apostas;



Certifique-se da possibilidade de realizar um cashout, o que significa fechar sua aposta antes do encerramento do jogo, se necessário;



Estude a classificação do Campeonato Saudita;



Não se esqueça de verificar eventuais jogadores suspensos por cartões;



Fique de olho no resultado do Campeonato Saudita.

Conclusão: probabilidades e andamento do campeonato



Depois da análise completa da Liga Árabe, eu aconselho você a se guiar pela classificação do Campeonato Saudita. Diferente do Brasileirão e sua disputa franca entre praticamente todos os envolvidos, esta é uma competição que concentra os times donos dos melhores elencos nas primeiras posições.



Minha visão é que o Campeonato Saudita é um mercado interessante, com um bom nível de competitividade. O título do Sauditão é disputado primordialmente por um trio de ferro formado por Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nassr, que podem ser considerados os times mais importantes, mais ricos e, consequentemente, com os melhores jogadores, Neymar, Cristiano Ronaldo e Benzema.



Embora o Campeonato Saudita deva ser encarado como uma liga em evolução, a qualidade das estrelas presentes e das estruturas, estádios e gramados fizeram com que a competição chamasse a atenção do mundo. Com isso, você não terá dificuldades de encontrar plataformas que transmitam os jogos.

Perguntas frequentes



Quem é o atual campeão do Campeonato Saudita?



O atual campeão do Campeonato Saudita é o Al-Ittihad, de Neymar e Jorge Jesus, que conquistou o título na temporada de 2023-24. Este foi o 19º troféu nacional do clube, o maior vencedor do torneio.



O Neymar vai jogar no Campeonato Saudita?



Sim, Neymar foi inscrito pelo Al-Hilal para a disputa do Campeonato Saudita depois de passar cerca de um ano fora de combate devido a uma grave lesão no joelho.



Onde assistir ao Campeonato Saudita?



Você pode assistir ao Campeonato Saudita em TV aberta pela Band, na TV a cabo via BandSports e no streaming do GOAT, com transmissão ao vivo no YouTube.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente