Colocar palpites na Betnacional tem se tornado uma das maiores diversões do público brasileiro que gosta de esportes. A cultura de fazer uma “fezinha” para colocar um pouco mais de emoção em qualquer evento esportivo realmente chegou para ficar no Brasil.



A Betnacional é uma operadora brasileira, pertencente ao grupo NSX, que está entre as casas de apostas que mais crescem no país. Grande parte deste sucesso com o público está na credibilidade conquistada através da aquisição de uma das cotas de patrocínio do futebol na Globo, e o contrato de embaixador de marca assinado por Galvão Bueno.



Mas é claro que, para se manter entre as líderes, a Betnacional apostas possui diversas vantagens em relação à concorrência, e neste artigo eu vou abordar o caminho que você deve percorrer para colocar os melhores palpites na plataforma.







Melhores Odds na Betnacional - como encontrar?



Ao decidir os melhores palpites para colocar em uma casa de apostas, um dos pontos mais importantes a ser analisado é a qualidade das Odds oferecidas.



Para apostar nos palpites da Betnacional de hoje, você deve encontrar o menu principal que tem um botão de atalho “Melhores Listas”. Esta seção do site vai te mostrar a lista de competições com eventos acontecendo ao vivo ou que têm início previsto para até 24 horas e que possuem as melhores Odds.







Principais mercados - catálogo diversificado para apostar



A Betnacional está entre as melhores casas de aposta do Brasil e, para se manter nesta posição, é fundamental que entregue uma grande diversidade e quantidade de eventos. Por lá você pode encontrar competições dos quatro cantos do mundo.



Desde os campeonatos mais conhecidos do mundo até as divisões de base dos campeonatos estaduais de futebol, ou os torneios de tênis de mesa da República Tcheca, seja qual for seu esporte preferido, na Betnacional você vai conseguir fazer os seus palpites de maneira rápida e segura.



Principais mercados para apostar no pré-jogo



Apostar no pré-jogo é sempre uma boa opção quando você entende muito do esporte e fez um bom estudo prévio dos envolvidos no evento esportivo.



Mais/ menos escanteios no futebol: analisar se as equipes envolvidas atacam muito pelas laterais do campo e finalizam muitas vezes ao gol nas partidas anteriores.



analisar se as equipes envolvidas atacam muito pelas laterais do campo e finalizam muitas vezes ao gol nas partidas anteriores. Mais/ menos pontos no basquete: analisar a quantidade de pontos das duas equipes na média das partidas.



analisar a quantidade de pontos das duas equipes na média das partidas. Vencedor da partida no tênis: analisar o momento dos jogadores e o histórico em competições com o mesmo tipo de piso.



Principais mercados para apostar ao vivo



Para as apostas ao vivo, mais importante do que o estudo do histórico, é a agilidade para entender o que está acontecendo durante a partida e transformar o conhecimento em bons palpites.



Corrida aos escanteios no futebol: quando a equipe favorita estiver perdendo a partida, apostar na tendência de fazer mais escanteios que a equipe adversária.



quando a equipe favorita estiver perdendo a partida, apostar na tendência de fazer mais escanteios que a equipe adversária. Vencedor da partida no vôlei: quando a equipe favorita perder o primeiro set, pode ser uma boa opção apostar na virada do placar e vitória.



quando a equipe favorita perder o primeiro set, pode ser uma boa opção apostar na virada do placar e vitória. Handicap de pontos no basquete: quando uma equipe muito favorita abrir uma grande vantagem, a tendência é que a vantagem sempre aumente, pois a equipe adversária irá arriscar mais e, consequentemente, errar mais.







Melhores Odds e palpites nas apostas de longo prazo



Uma boa opção de Betnacional palpites está nas apostas de longo prazo. Ao optar por fazer este tipo de “bet”, você precisa estar ciente de que a sua aposta e, consequentemente, o valor investido, estarão bloqueados até o final da competição ou confirmação do resultado final.



Na tabela abaixo, vou colocar quatro boas opções de palpites disponíveis no site no momento em que escrevo este artigo.



Competição Mercado Palpite Odds Betnacional Brasileiro Série A Top 6 São Paulo 1.66 Champions League Nação campeã Inglaterra 1.90 Copa Libertadores Vencedor Flamengo 4.50 NBA Vencedor Divisão Central Milwaukee Bucks 1.70 Australian Open Vencedor Novak Djokovic 2.50

Palpite 1 - Brasileirão Série A



Em 2024, o São Paulo está com elenco bastante forte e vem embalado com bons resultados desde a chegada do técnico argentino Luis Zubeldia. Prova disso é que está na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ficar entre os top 6 do Brasileirão não deve ser um grande desafio para esta equipe.



Palpite 2 - Champions League



O futebol inglês hoje em dia é o melhor do mundo e esteve presente em 5 das últimas 7 finais de Champions League. O grande favorito da edição é o Manchester City, mas além dele, duas equipes têm chances reais de levar o título para a terra da rainha: Liverpool e Arsenal. Com estas três potências na disputa, apostar na Inglaterra como nação campeã é um bom palpite.



Palpite 3 - Copa Libertadores



O Flamengo tem sido favorito em todas as competições que disputa nos últimos anos e, para a atual Libertadores, a situação não é diferente. Apesar de ter uma Odd alta, a equipe rubro-negra é franca favorita.



Palpite 4 - NBA



Campeão da Divisão Central nas últimas 6 edições da NBA, o Milwaukee Bucks vem com uma equipe muito forte, pronta para repetir o feito dos últimos anos.



Palpite 5 - Australian Open



Dono de 24 títulos de Grand Slams, sendo 10 no Australian Open, o melhor tenista de todos os tempos vem empolgado pelo primeiro título olímpico e nada, nem ninguém, parece ter condições de detê-lo na busca de mais um título do Australian Open.



betnacional Crédito: Divulgação

Palpites no app Betnacional - suas apostas na palma da mão



Você também pode ter a opção de fazer palpites Betnacional de maneira simples e rápida pelo seu celular porque a plataforma disponibiliza um app para todos os usuários que utilizam Android.



Apesar de não existir uma versão iOS do aplicativo, você terá uma excelente experiência utilizando o navegador do seu iPhone ou Ipad pois o site é totalmente adaptado para dispositivos móveis.



Como fazer seu palpite pelo Betnacional app



Após criar sua conta na Betnacional, você estará apto a baixar o app e fazer suas primeiras apostas pela palma da mão. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:



Localize o botão “baixar app”, localizado na parte superior da página;

Após baixar o app, faça o login pelo seu celular Android;

Escolha a modalidade em que pretende fazer seu palpite;

Escolha a competição que possui mais conhecimento;

Escolha o evento e defina o mercado;

Selecione o seu palpite para colocá-lo no bilhete de apostas;

Insira o valor que deseja apostar e conclua a aposta.



Modalidades na Betnacional - confira os principais esportes disponíveis na casa



O grande destaque do site é o futebol. Se você é adepto do esporte mais jogado no mundo, certamente vai encontrar sua competição preferida entre as centenas que estão disponíveis todos os dias.



As maiores competições do futebol mundial, como Champions League, Libertadores e as séries principais dos países europeus são 100% cobertas, e as competições de países menos tradicionais contam com a disponibilidade das partidas mais importantes.



Palpite Betnacional no tênis



O tênis é o segundo esporte com mais opções, tanto no número de competições quanto de jogos. Você poderá colocar seus palpites pré-jogo ou ao vivo, desde os campeonatos ITF até os Challenges e Grand Slams que listei abaixo:



Australian Open;



Roland Garros;



Wimbledon;



US Open.



Palpites em basquete na Betnacional



No basquete, o grande destaque nos palpites vai para as apostas de longo prazo. Falando apenas da NBA, você terá algumas centenas de linhas de apostas deste tipo dentro dos seguintes mercados:



Campeão;



Campeão por conferência;



Atleta do ano;



Melhor defensor;



Melhor técnico;



Conferência vencedora;



Divisão vencedora;



Revelação do ano;



Equipes que avançam aos playoffs;



Vitórias por equipe.



Apostas em handebol na Betnacional



Apesar de não existir uma cultura muito forte de acompanhar o handebol profissional no Brasil, certamente você conhece um pouco deste esporte que sempre foi bastante praticado entre os jovens no nosso país. Se optar por fazer seus palpites neste esporte, vai encontrar jogos das principais ligas do mundo:

Bundesliga (Alemanha);



HLA (Áustria);



LNH (França);



Superliga (Polônia);



Allsvenskan (Suécia).



Apostas em e-Sports na Betnacional



Apesar de não possuir uma grande seção exclusiva para os e-Sports, a Betnacional vem aumentando gradativamente a oferta deste tipo de evento para entender se seus usuários têm interesse nesses mercados. Na minha opinião, a modalidade de destaque na operadora é o e-soccer, pois ela acaba atraindo parte do público que acompanha o futebol real e, por isso, tem mais eventos disponíveis. Mas você vai encontrar outras opções diariamente:



Counter Strike;



League of Legends;



Dota 2.







Como funciona a Betnacional - conhecendo a casa de apostas



A Betnacional é uma casa de apostas completa, que disponibiliza uma boa quantidade de modalidades, competições e mercados, além de estar entre os melhores sites para apostar a partir de 1 real. Sua forte atuação no futebol e investimento para se tornar mais conhecida no cenário nacional a colocou entre as líderes de mercado no país.



Bônus para apostas esportivas - Super Odds em diversos campeonatos



A Betnacional, infelizmente, não conta com uma grande oferta de boas-vindas como estamos acostumados a ver em outras casas de apostas com bônus no cadastro. Mesmo assim, é possível aproveitar outras promoções interessantes que podem colaborar, e muito, para apostas mais emocionantes.



Um ótimo exemplo são as Super Odds, que deixam as cotações muito mais atraentes. Confira no site em quais campeonatos essas cotações especiais estão disponíveis e aproveite.



Métodos de pagamentos - apostas no Pix a partir de R$ 1



A Betnacional é uma das plataformas de aposta que aceitam Pix como método de pagamento principal. O grande motivo da preferência por este método é a segurança e agilidade que ele consegue proporcionar para seus clientes.

Também é possível depositar via AstroPay, entretanto, o valor mínimo do depósito passa de R$ 1 para R$ 30. Para realizar saques, a única modalidade disponível é o Pix e o valor mínimo é de R$ 20.



Suporte ao cliente - atendimento imediato e em português



O suporte ao cliente da Betnacional está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o melhor é que é totalmente realizado em português. A minha experiência no atendimento via chat foi sensacional, pois logo na primeira mensagem eu já tive a opção de escolher falar com um humano e, menos de um minuto depois, minha dúvida já estava sendo esclarecida.



Segurança - tecnologia e credibilidade como garantias



A Betnacional é confiável porque aplica todos os protocolos de segurança online que garantem a criptografia nas duas pontas, e segue todas as diretrizes da LGPD, que garantem a proteção dos seus dados pessoais.

Por ser uma das empresas do grupo NSX, possui licença expedida pelo órgão regulador de Curaçao e foi uma das primeiras empresas a protocolar o pedido de licença pelo governo brasileiro. Estas medidas garantem a saúde financeira para cumprir com todos os compromissos assumidos com os usuários.

Além de todos esses fatores, para reforçar a credibilidade, a Betnacional aposta em grandes patrocínios e trouxe para si embaixadores que comprovam a grandeza e a capacidade financeira do Grupo NSX. Os principais ativos publicitários foram a compra da cota de futebol da Rede Globo e a contratação do Galvão Bueno como principal representante da marca.



Perguntas frequentes



Onde encontrar os melhores palpites de futebol?



Os melhores palpites de futebol podem ser encontrados na Betnacional, em uma página dedicada que pode ser acessada através do botão “só futebol”, presente no menu principal do site



É rápido fazer um palpite na Betnacional?



Fazer palpite na Betnacional é extremamente rápido. Após você estudar os mercados e decidir sua aposta, em poucos segundos você finaliza o processo e cria o bilhete de aposta.



Os palpites Betnacional têm boas Odds?



As Odds que você vai encontrar nos palpites Betnacional estão dentro da média das principais operadoras, e você poderá encontrar oportunidades acima da média nos palpites de longo prazo.

