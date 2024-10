Os Palpites Betano são apostas esportivas nesse site de palpites. Futebol, basquete, tênis e mais 26 outras modalidades estão disponíveis para você apostar. Fora que os apostadores que se cadastram nela ainda podem fazer uma aposta com SuperOdds, via app e muito mais.



A Betano é confiável e tem tantos recursos que fica muito mais fácil utilizá-la se você aprender como as funcionalidades desta casa de apostas funcionam. Foi pensando nisso que criei este texto com todas as informações que você precisa para fazer a sua aposta esportiva em segurança e aproveitando ao máximo tudo que esse site oferece.







Melhores Odds na Betano - como encontrar?



Você encontra as melhores odds na Betano buscando pelo símbolo SO. Esta sigla significa SuperOdds. Resumidamente, isso indica que as cotações do mercado em questão são acima da média.



Além das SuperOdds da Betano, você também pode rolar a tela inicial dessa casa de apostas um pouco mais para baixo e encontra a opção Odds Turbinadas. Este é outro local que conta com cotações aumentadas para mercados específicos.







Principais mercados - catálogo diversificado para apostar



A Betano é uma das melhores casas de apostas de 2024 em termos de catálogo de mercados para apostar. Para você ter uma ideia, dentro de um evento esportivo, encontrei, aproximadamente, 10 categorias para escolher o seu palpite.



Preciso destacar que a variedade de mercados da Betano fica ainda mais interessante quando você acessa a área ao vivo. Afinal, foi lá que encontrei algumas opções que não estão presentes no pré-jogo.



Principais mercados para apostar no pré-jogo



Percebi que a Betano tem uma categoria de principais dentro de um evento esportivo. Nesse local, encontrei opções de palpites como, por exemplo:



Resultado final: aposta se o jogo acabará em vitória do time 1, da equipe 2, ou empatado;



aposta se o jogo acabará em vitória do time 1, da equipe 2, ou empatado; Total de Gols: palpite para tentar adivinhar se o número de gols marcados no jogo será maior ou menor que determinado valor;



palpite para tentar adivinhar se o número de gols marcados no jogo será maior ou menor que determinado valor; Ambas equipes marcam: possibilidade de apostar se ambos os times marcarão gols ou não;



possibilidade de apostar se ambos os times marcarão gols ou não; Chance dupla: combinação de resultados do jogo, o que aumenta as chances de acerto;



combinação de resultados do jogo, o que aumenta as chances de acerto; Empate anula: esse tipo de aposta permite que você aposte na vitória de uma das equipes e, em caso de empate, o palpite é anulado.



Principais mercados para apostar ao vivo



Analisei as apostas ao vivo na Betano e encontrei outros mercados em destaque, sendo que alguns deles não aparecem no pré-jogo. Alguns exemplos de opções de aposta em tempo real que encontrei foram estes:



Próxima bola parada: aposta no que acontecerá primeiro a partir de determinado patamar estabelecido pela Betano;



aposta no que acontecerá primeiro a partir de determinado patamar estabelecido pela Betano; O que acontecerá: palpite em qual evento ocorrerá no jogo ao longo de um intervalo de tempo determinado pela casa de apostas;



palpite em qual evento ocorrerá no jogo ao longo de um intervalo de tempo determinado pela casa de apostas; Período que ambas equipes tenham: intervalo de tempo que a Betano estabelece para quem quer apostar no que acontecerá para ambas as equipes;



intervalo de tempo que a Betano estabelece para quem quer apostar no que acontecerá para ambas as equipes; Próximo gol: opção de apostar em quem marcará o próximo gol do jogo;



opção de apostar em quem marcará o próximo gol do jogo; Resultado por intervalo de minutos: possibilidade de aposta em qual será o resultado dentro de um intervalo específico de minutos.







Melhores Odds e palpites nas apostas de longo prazo



Analisei as melhores odds e palpites nas apostas de longo prazo da Betano para ver as opções para apostar em mercados que não são imediatos. Caso você tenha interesse, poderá encontrar essas opções de aposta dentro da competição que quer fazer o seu palpite e depois clicando em “Aposta de Longo Prazo”. Separei alguns exemplos abaixo.



Competição Mercado Palpite

Odds

Premier League Vencedor sem Manchester City Arsenal 1.50 Copa Libertadores Vencedor final - Chance dupla River Plate ou Botafogo 1.35 Copa Sul-Americana Vencedor final Cruzeiro 3.15 NBA Vencedor final Boston Celtics 4.00 Shangai Masters Vencedor final Carlos Alcaraz 3.00

Palpite 1 - Premier League

Um mercado específico da Betano para o longo prazo na Premier League é o de vencedor sem o Manchester City. Os Citizens venceram as últimas 4 edições da liga inglesa, com o Arsenal de vice-campeão. Logo, é esperado acreditar que os Gunners são os favoritos em uma competição sem a equipe comandada por Pep Guardiola.

Palpite 2 - Copa Libertadores



De acordo com as odds da Betano, River Plate ou Botafogo será o campeão da Copa Libertadores deste ano. Isso porque, no mercado de chance dupla para vencedor, essas duas equipes aparecem com a cotação de 1.35, sendo a menor entre todas as opções.



Palpite 3 - Copa Sul-Americana



O Cruzeiro é o time com as menores odds de campeão da Copa Sul-Americana deste ano, no valor de 3.15. Logo após a Raposa, aparecem Lanús e Corinthians, com o Racing apresentando as piores cotações para o mercado de vencedor da competição.



Palpite 4 - NBA



A equipe do Boston Celtics é a favorita ao título da temporada atual da NBA. Conforme os palpites da Betano, esse time tem as menores cotações para ser campeão, o que indica que ele é o favorito para vencer o torneio.



Palpite 5 - ATP



As apostas no ATP na Betano estão disponíveis para o longo prazo em diversos Grand Slams e em torneios como o Shanghai Masters. No caso dessa competição, Carlos Alcaraz é o favorito ao título, considerando o que apontam as odds dessa casa de apostas.







Palpites no app Betano - suas apostas na palma da mão



Fiz o download do app da Betano e o testei para entender como funcionam os palpites pelo celular. Só quero deixar claro que o aplicativo pode ser baixado apenas no Android. No meu iOS, simplesmente abri o navegador e apostei pelo browser mesmo. Afinal, esse site não tem app para iPhone.



Como fazer seu palpite pelo Betano app



O palpite pelo Betano app pode ser feito se você tiver um Android e baixar o aplicativo em seu celular. Antes de mais nada, tenha em mente que é necessário ter espaço em seu dispositivo móvel e uma conexão à internet. Se cumprir estes requisitos, siga este passo a passo para fazer o palpite pelo app:



Acesse este meu texto da Betano e entre no site oficial da casa de apostas pelo navegador do seu Android;

Cadastre-se na Betano clicando no botão de cadastro e completando o registro;

Role a tela inicial até o final e clique em Download our Android App;

Siga o passo a passo na tela de download do app da Betano;

Abra o aplicativo e entre na sua conta;

Deposite e escolha a sua aposta no menu esportivo.



Betano Crédito: Divulgação

Apostar agora na Betano



Modalidades na Betano - confira os principais esportes disponíveis na casa



São, aproximadamente, 30 as modalidades esportivas que a Betano tem em sua plataforma. Quando revisei esse site, notei que as opções apareciam no canto esquerdo da tela e as competições favoritas em destaque para facilitar a minha escolha.



O que me chamou a atenção foi que as competições populares já apareciam na tela inicial também. Isso significa que era fácil encontrar os torneios mais buscados pelos apostadores brasileiros, independentemente da modalidade que eu queria apostar.



Palpite Betano no tênis



As apostas em tênis na Betano podem ser feitas nos principais campeonatos mundiais. Percebi que a organização dos eventos não era por país, mas sim categorias desse esporte. Alguns exemplos que encontrei, ao longo da minha análise, foram estes:



ATP;



WTA;



Challenger;



Padel;



Copa Davis.



Palpites em basquete na Betano



O basquete é outra modalidade em que os palpites na Betano podem ser feitos. Nesse caso, as apostas podem ser com base em regiões mundiais e algumas competições em destaque. Durante a minha análise, os destaques que encontrei foram estes:



NBA;



WNBA;



BBL;



Liga Endesa.







Apostas em handebol na Betano



O handebol da Betano é listado com base nos países e suas principais competições. Quando cliquei na Alemanha, por exemplo, encontrei os seguintes campeonatos para apostar:



Bundesliga;



Bundesliga 2;



DHB Pokal.



Apostas em e-Sports na Betano



Dentro do site da Betano, encontrei, também, uma categoria para e-Sports. As opções de apostas nesse local são apresentadas com base nos esportes eletrônicos. Alguns exemplos que posso citar são estes:



Counter-Strike;



League of Legends;



Dota 2;



Valorant;



Rainbow Six.







Como funciona a Betano - conhecendo a casa de apostas



A casa de apostas Betano funciona como um site em que você se cadastra, faz um depósito e realiza o palpite que tem interesse. Essa é a lógica que encontrei em outros sites que analisei.



Aliás, a Betano é uma das plataformas de aposta que aceitam Pix para depósitos e saques. Mas, eu recomendo que você só aposte nesse site se tiver R$ 20 ou mais. Indico isso porque sei que esse é o valor mínimo que pode ser depositado.



Bônus para apostas esportivas - missões com free bets e oferta até R$ 1.000



Cliquei no ícone do presente, no canto superior direito do site da Betano, para encontrar todos os bônus desse site. Enquanto analisei esse local, identifiquei a oferta de boas-vindas até R$ 1.000, missões com apostas grátis, entre outras ofertas que sugiro que você também verifique.



Métodos de pagamentos - apostas no Pix a partir de R$1



Fiz o meu cadastro na Betano e notei que esse é um dos melhores sites para apostar a partir de 1 real, mas é preciso depositar a partir de R$ 20. Já adianto para você que o depósito nesse site é imediato.



As retiradas da Betano, por outro lado, podem levar até 2 dias úteis se forem solicitadas por transferência bancária. A minha dica é que você solicite a retirada via Pix ou Pay4Fun, pois, nesse caso, o processamento costuma ser em uma hora.



Suporte ao cliente - Atendimento imediato e em português



Testei o suporte da Betano clicando na central de ajuda na parte inferior da tela inicial. Foi quando desci a visualização novamente e encontrei os métodos de contato:



Chat ao vivo;



Call center;



E-mail.



Todo o apoio da Betano é em português e responde em menos de 2 minutos. Além disso, também identifiquei, aproximadamente, 9 categorias com respostas para perguntas frequentes sobre essa casa de apostas.



Segurança - tecnologia e credibilidade como garantias



Analisei se o site da Betano é confiável e o que mais me reforçou isso foi o fato dessa plataforma ter sido a primeira a pedir para operar legalmente no Brasil. Também percebi que os brasileiros avaliam a experiência nesse site como boa.



Ainda no quesito segurança e confiabilidade, a Betano tem verificação em duas etapas dentro da plataforma, conta com prêmios e é patrocinadora de equipes do futebol brasileiro, assim como competições como o Brasileirão, por exemplo.







Perguntas frequentes



Onde encontrar os melhores palpites de futebol?



Os melhores palpites de futebol estão em casas de apostas como a Betano. Para encontrá-los, procure por eventos com as SuperOdds ou Odds Turbinadas.



É rápido fazer um palpite na Betano?



É rápido fazer um palpite na Betano se você se cadastrar nesse site e depois fazer o depósito em sua conta. Com isso, basta acessar a área de esportes e escolher a aposta de sua preferência.



Os palpites Betano tem boas odds?



Os palpites na Betano tem boas odds se forem feitos em eventos com odds turbinadas ou SuperOdds. Do contrário, as cotações estão dentro da média da indústria brasileira.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente