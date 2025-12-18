Palpite Atalanta x Inter de Milão: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Atalanta x Inter de Milão, em quem apostar na Serie A? Odds, estatísticas, últimos jogos e dicas para o duelo em Bergamo

Palpite Atalanta x Inter de Milão marca um dos confrontos mais interessantes da 17ª rodada do Campeonato Italiano 25/26. Atalanta e Internazionale se enfrentam no domingo (28/12), às 16h45 (de Brasília), no estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bergamo.

O duelo coloca frente a frente equipes em momentos distintos da temporada. A Inter chega como uma das principais candidatas ao título da Serie A. Já a Atalanta faz campanha irregular, aparece no meio da tabela e tenta usar o fator casa para surpreender um adversário que tem sido dominante no confronto.

Vale destacar um dado importante: a Inter marcou o primeiro gol em todos os últimos sete confrontos contra a Atalanta, além de ter vencido os últimos oito duelos entre as equipes. Diante disso, qual é o melhor palpite Atalanta x Inter de Milão?

Jogo Atalanta x Inter de Milão Palpite rápido Ambos marcam - não Odds 2.21 na Betnacional Data e horário Domingo – 28/12 – 16h45 (de Brasília) Estádio: Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo (ITA) Onde assistir: ESPN / Disney+

Palpites Atalanta x Inter de Milão: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Inter marca o primeiro gol – odds de 1.78 na bet365

A Internazionale costuma iniciar seus jogos com linhas altas, pressão forte na saída de bola adversária e ocupação no campo ofensivo. Esse comportamento costuma gerar chances logo nos primeiros minutos, especialmente contra equipes que apresentam dificuldades defensivas quando pressionadas.

Além disso, o momento da Inter é bastante sólido. O ataque liderado por Lautaro Martínez, artilheiro da equipe na Serie A, encontra suporte no meio-campo comandado por Çalhanoglu, principal organizador do time e responsável por acelerar a transição ofensiva.

Diante de uma Atalanta que oscila defensivamente, a tendência é que a Inter consiga impor seu ritmo desde cedo e novamente sair na frente do marcador.

Palpite 2: Vitória da Inter – odds de 2.16 na Br4bet

Outro mercado que chama atenção é o de vitória da Inter de Milão. O retrospecto recente é amplamente favorável aos nerazzurri, que venceram os últimos oito confrontos contra a Atalanta.

Mesmo atuando fora de casa, a Inter apresenta mais regularidade, melhor organização coletiva e elenco mais profundo. O time sabe controlar o ritmo do jogo, tem boa leitura tática e costuma ser eficiente quando encontra espaços.

A Atalanta, por sua vez, apesar do talento individual, não consegue manter constância contra equipes do topo da tabela.

Palpite 3: Ambos marcam não – odds de 2.21 na Betnacional

O histórico recente entre Atalanta e Inter também aponta para partidas de controle defensivo por parte dos visitantes. Nos últimos quatro confrontos, apenas a Internazionale marcou.

A Inter consegue neutralizar bem os principais pontos fortes da Atalanta. Ao mesmo tempo, o time de Bérgamo tem encontrado dificuldades para criar chances claras contra defesas bem organizadas.

Esse cenário fortalece o mercado de ambos marcam não, que oferece excelente valor considerando os dados recentes do confronto.

Odds Atalanta x Inter de Milão – Resultado final

Casa de apostas Palpite Atalanta Empate Palpite Inter bet365 3.10 3.40 2.25 Br4bet 3.07 3.48 2.24 Betnacional 3.00 3.50 2.16

Atalanta x Inter de Milão palpite: Análise do confronto e prognóstico

No histórico geral, Atalanta e Inter já se enfrentaram 141 vezes, com ampla vantagem da equipe de Milão: são 78 vitórias da Inter, contra 27 da Atalanta, além de 36 empates.

Mesmo jogando em Bérgamo, o retrospecto segue favorável aos nerazzurri, que venceram 28 dos 69 jogos disputados fora de casa contra o adversário.

Palpite Atalanta: Talento ofensivo, mas irregularidade pesa

A Atalanta conta com boas opções ofensivas. Lookman e De Ketelaere oferecem velocidade e criatividade, enquanto o brasileiro Éderson é peça-chave na dinâmica do meio-campo.

No entanto, o time de Bérgamo tem sofrido para manter regularidade ao longo dos 90 minutos, especialmente diante de equipes mais organizadas taticamente. Contra a Inter, qualquer erro defensivo tende a ser decisivo.

Últimos jogos da Atalanta

Atalanta 2 x 1 Cagliari - Campeonato Italiano 25/26;

Atalanta 2 x 1 Chelsea - Liga dos Campeões 25/26;

Hellas Verona 3 x 1 Atalanta - Campeonato Italiano 25/26;

Atalanta 4 x 0 Genoa - Copa da Itália 25/26;

Atalanta 2 x 0 Fiorentina - Campeonato Italiano 25/26.

Palpite Inter de Milão: Força coletiva e momento favorável

A Internazionale chega à rodada brigando diretamente pelo título da Serie A. O time alia consistência defensiva, controle do meio-campo e eficiência ofensiva.

Lautaro Martínez vive grande fase e é a principal referência no ataque, enquanto Çalhanoglu dita o ritmo do jogo com inteligência e qualidade no passe. Esse conjunto faz da Inter uma das equipes mais confiáveis do campeonato.

Últimos jogos da Inter de Milão

Genoa 1 x 2 Inter de Milão - Campeonato Italiano 25/26;

Inter de Milão 0 x 1 Liverpool - Liga dos Campeões 25/26;

Inter de Milão 4 x 0 Como - Campeonato Italiano 25/26;

Inter de Milão 5 x 1 Venezia - Copa da Itália 25/26;

Pisa 0 x 2 Inter de Milão - Campeonato Italiano 25/26.

Escalações Atalanta x Inter de Milão

Provável escalação da Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti e Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Éderson e Bernasconi; Lookman, De Ketelaere e Scamacca.

Técnico: Raffaele Palladino;

Esquema mais usado: 3-4-3.

Provável escalação da Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; L. Henrique, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto; Thuram e Lautaro Martínez.

Técnico: Cristian Chivu;

Esquema mais usado: 3-5-2.

Atalanta x Inter de Milão onde assistir ao vivo

Atalanta x Inter de Milão onde assistir: a partida terá transmissão pela ESPN e Disney + para todo o Brasil, com início às 16h45 (de Brasília). Saiba tudo sobre o confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Atalanta x Inter de Milão

Atalanta 0 x 2 Inter de Milão - Campeonato Italiano - 16/03/2025;

Inter de Milão 2 x 0 Atalanta - Supercopa da Itália - 02/01/2025;

Inter de Milão 4 x 0 Atalanta - Campeonato Italiano - 30/08/2024.

Palpite Atalanta x Inter de Milão - Campeonato Italiano - Prognóstico final

A Atalanta joga em casa, mas enfrenta um adversário que tem sido dominante no confronto e chega em melhor fase. A Inter mostra mais regularidade, maior poder coletivo e histórico amplamente favorável.

O cenário indica controle da equipe visitante, com boas chances de abrir o placar cedo e administrar o jogo. Por isso, os mercados a favor da Inter aparecem como as opções mais seguras para este duelo da Serie A.

E você, qual é o seu palpite Atalanta x Inter de Milão?

Tabela atualizada do Campeonato Italiano 25/26

Atalanta x Inter de Milão palpite – Perguntas Frequentes

Quem é o favorito para vencer Atalanta x Inter de Milão?

Pelo momento das equipes, histórico recente e maior regularidade na temporada, a Internazionale chega como favorita, mesmo atuando fora de casa.

Qual o histórico do confronto entre Atalanta e Inter de Milão?

As equipes já se enfrentaram 141 vezes em todas as competições, com ampla vantagem da Inter: 78 vitórias dos nerazzurri, 36 empates e 27 triunfos da Atalanta.

Quem pode decidir o jogo entre Atalanta x Inter de Milão?

Lautaro Martínez e Çalhanoglu são os principais nomes da Inter, enquanto Lookman e De Ketelaere aparecem como as maiores esperanças ofensivas da Atalanta.

