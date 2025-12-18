Palpite Angola x Zimbábue – Copa Africana de Nações – 26/12/2025

Palpite Angola x Zimbábue, em quem apostar na Copa Africana de Nações 2025? Veja as melhores odds, análise do confronto e dicas de aposta para o duelo em Marraquexe

Angola e Zimbábue se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 9h30 (de Brasília), no Marrakech Stadium, em Marraquexe, pela Copa Africana de Nações.

A Angola aposta na competitividade e na intensidade para buscar um resultado positivo após enfrentar rivais fortes do grupo.

O Zimbábue chega pressionado e precisa pontuar, o que tende a deixar o jogo mais aberto e com chances para os dois lados.

Jogo Angola x Zimbábue Palpite rápido Total de gols – mais de 2.5 Odds Odds em breve na Br4Bet Data e horário Sexta-feira – 26/12 – 9h30 (de Brasília) Estádio: Marrakech Stadium Onde assistir: BandSports/ Esporte na Band (YouTube)/Band.com.br/Bandplay

Quer apostar na Copa Africana de Nações e ainda não decidiu? Confira as melhores odds disponíveis e faça seu palpite Angola x Zimbábue com mais confiança.

Palpites Angola x Zimbábue: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Total de gols mais de 2.5 – odds em breve na Br4Bet

O histórico do confronto aponta para partidas movimentadas. Quatro dos últimos cinco duelos entre Angola e Zimbábue terminaram com três ou mais gols, indicando tendência clara de mercado over.

Além disso, o contexto decisivo aumenta a necessidade de buscar o resultado, o que costuma elevar o ritmo e as chances de gols.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam – sim – odds em breve na Estrela Bet

O mercado BTTS ganha força pelo recorte recente. Quatro dos últimos cinco confrontos diretos tiveram gols dos dois lados, sinal de equilíbrio ofensivo.

Para completar, ambas as seleções foram vazadas nas duas partidas anteriores à CAN, reforçando a probabilidade de redes balançando para os dois times.

Palpite 3: Total de gols da Angola mais de 1.5 – odds em breve na Multibet

A Angola aparece bem posicionada para marcar ao menos dois gols. A equipe balançou as redes duas ou mais vezes em três dos últimos cinco jogos antes do torneio.

Com postura propositiva e necessidade de vitória, o over 1.5 da Angola surge como alternativa interessante nos mercados de gols.

Odds Angola x Zimbábue - Resultado final pela Copa Africana de Nações:

Casa de apostas Palpite Angola Empate Palpite Zimbábue Br4Bet odds em breve odds em breve odds em breve Estrela Bet odds em breve odds em breve odds em breve Multibet odds em breve odds em breve odds em breve

Angola x Zimbábue palpite: Análise do confronto e prognóstico

Angola x Zimbábue surge como um confronto potencialmente decisivo no Grupo B da Copa Africana de Nações. Depois de estrearem contra as seleções mais fortes do grupo, as duas equipes entram pressionadas por resultados.

Os Palancas Negras iniciaram a campanha diante da África do Sul e sabem que um tropeço pode comprometer a luta pela classificação. Já o Zimbábue abriu a CAN enfrentando o Egito, uma das maiores potências do continente, e também precisa pontuar para seguir vivo.

Palpite Angola: Há confiança nos números, apesar dos riscos

A Angola entra em campo ciente de que a vitória é praticamente obrigatória para manter chances reais de avançar. No papel, o Zimbábue aparece como o adversário mais acessível do grupo, antes do duelo decisivo contra o Egito.

O momento, porém, não inspira total confiança. No segundo semestre de 2025, a seleção angolana teve desempenho irregular e ficou longe de repetir o bom nível da última CAN, quando alcançou as quartas de final.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, os Palancas Negras venceram apenas um dos cinco jogos, não conseguindo sequer chegar à repescagem, o que aumenta a pressão por uma resposta imediata.

Últimos jogos do Angola

Angola 3 x 2 Zâmbia – Amistoso Internacional – 18/11/2025;

Angola 0 x 2 Argentina – Amistoso Internacional – 14/11/2025;

Camarões 0 x 0 Angola – Eliminatórias da Copa Africana – 13/10/2025;

Eswatini 2 x 2 Angola – Eliminatórias da Copa Africana – 08/10/2025;

Angola 3 x 1 Maurícia – Eliminatórias da Copa Africana – 09/09/2025.

Palpite Zimbábue: Chegam como zebras e tentam surpreender na estreia

Para o Zimbábue, disputar a Copa Africana já representa um avanço importante, após ficar fora da edição anterior por sanções da Fifa. Agora, o desafio é transformar a presença em resultados dentro de campo.

O sorteio, no entanto, foi pouco generoso. Todos os adversários do grupo chegaram ao mata-mata na última CAN, o que torna cada ponto extremamente valioso para os Warriors.

Com apenas uma vitória em todo o ano de 2025 antes do torneio, o Zimbábue vê em Angola a melhor oportunidade de surpreender. Afinal, é o único rival do grupo que também não garantiu vaga na próxima Copa do Mundo.

Últimos jogos do Zimbábue

Catar 1 x 2 Zimbábue – Amistoso Internacional – 17/11/2025;

Argélia 3 x 1 Zimbábue – Amistoso Internacional – 13/11/2025;

Lesoto 1 x 0 Zimbábue – Eliminatórias da Copa Africana – 13/10/2025;

Zimbábue 0 x 0 África do Sul – Eliminatórias da Copa Africana – 10/10/2025;

Zimbábue 0 x 1 Ruanda – Eliminatórias da Copa Africana – 09/09/2025.

Escalações Angola x Zimbábue

A provável escalação de Angola tem: António Dominique, Rui Modesto, Jonathan Buatu, David Carmo, Núrio Fortuna, Zito Luvumbo, Show, Maestro, Felício Milson, Gélson Dala, M’Bala Nzola.

Treinador: Patrice Beaumelle;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Já o Zimbábue pode ir a campo com Elvis Chipezeze, Emmanuel Jalai, Brendan Galloway, Gerald Takwara, Jordan Zemura, Jonah Fabisch, Marshall Munetsi, Bill Antonio, Prince Dube, Tawanda Chirewa, Walter Musona.

Treinador: Marian Marinica;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Angola x Zimbábue onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo no BandSports, além das opções digitais Esporte na Band (YouTube), Band.com.br e Bandplay.Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Angola x Zimbábue

Zimbábue 2 x 2 Angola – Amistoso Internacional – 24/03/2018;

Angola 2 x 0 Zimbábue – Copa Africana de Nações – Eliminatórias – 14/10/2012;

Zimbábue 3 x 1 Angola – Copa Africana de Nações – Eliminatórias – 09/09/2012.

Palpite Angola x Zimbábue - Copa Africana das Nações - Prognóstico final

A Angola entrará pressionada pela necessidade de vitória e tende a assumir o protagonismo, apostando na intensidade ofensiva e no melhor momento recente para buscar os três pontos.

O Zimbábue joga por sobrevivência no grupo e deve competir com mais ousadia, o que pode abrir espaços. O cenário indica jogo equilibrado, com boas chances de gols.

Angola x Zimbábue palpite - Perguntas Frequentes

Quem é o principal nome da seleção de Angola atualmente?

O defensor David Carmo se destaca pelo currículo internacional, com passagens por Porto e Nottingham Forest, atuando hoje por empréstimo no Oviedo. No ataque, Gélson Dala também chama atenção após ser vice-artilheiro da última CAN.

Quem é o maior goleador da história do Zimbábue?

O recordista é Peter Ndlovu, autor de 38 gols pela seleção. Ele construiu carreira sólida no futebol inglês, onde atuou por mais de dez anos entre as décadas de 1990 e 2000.

Como é o retrospecto entre Angola e Zimbábue?

O confronto é equilibrado ao longo da história. Em 20 partidas, Angola venceu 7 vezes, o Zimbábue levou a melhor em 8, além de 5 empates entre as seleções.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

