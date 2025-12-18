Palpite África do Sul x Angola – Copa Africana de Nações – 22/12/2025

Palpite África do Sul x Angola, em quem apostar? Entenda o cenário da estreia na Copa Africana de Nações com estatísticas, tendências recentes, melhores odds e dicas de aposta para o Grupo B.

Palpite África do Sul x Angola: África do Sul e Angola se enfrentam neste domingo (22/12), às 14h (de Brasília), pela 1ª rodada do Grupo B da Copa Africana de Nações, no Grand Stade de Marrakech, em Marrakech, no Marrocos. O duelo marca a estreia das seleções no torneio.

A África do Sul chega com bom momento recente, alto índice de jogos sem derrota e costuma ter postura sólida defensivamente, além de frequentemente sair na frente do placar nos primeiros minutos.

Já Angola aposta na competitividade do elenco e no bom retrospecto recente contra o adversário, buscando um resultado positivo mesmo atuando em campo neutro.

Jogo África do Sul x Angola Palpite rápido Mais de 1.5 gols da África do Sul Odds 2.90 na Br4Bet Data e horário Domingo – 22/12 – 14h00 (de Brasília) Estádio: Grand Stade de Marrakech Onde assistir: BandSports / Esporte na Band (YouTube) / Band.com.br / Bandplay

Quer apostar na estreia da Copa Africana de Nações e ainda tem dúvidas? Aproveite as principais odds do mercado e faça seu palpite África do Sul x Angola com mais segurança nas melhores casas de apostas.

Palpites África do Sul x Angola: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Total de gols da África do Sul mais de 1.5 – odds 2.90 na Br4Bet

A aposta na África do Sul marcando dois ou mais gols encontra respaldo nos números recentes. A seleção tem média de 1,55 gol por jogo, além de baixo índice de gols sofridos (0,7 por partida), o que mostra controle das ações ofensivas e defensivas.

Nos últimos compromissos, a equipe venceu Zâmbia (3–1) e Ruanda (3–0), confirmando boa produção no ataque.

Angola, por sua vez, sofre em média 1 gol por jogo e já foi vazada em partidas recentes mesmo quando conseguiu bons resultados. Diante desse cenário, a linha acima de 1.5 gol para a África do Sul surge como uma aposta de valor.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam, não – odds 1.70 na Estrela Bet

O mercado de “ambas marcam – não” ganha força pelo perfil recente das seleções. Em dois, o mercado de “ambas marcam – não” é sustentado pelo comportamento defensivo das seleções.

A África do Sul não sofreu gol em 9 dos últimos 20 jogos e costuma priorizar a organização, especialmente em estreias de torneio. Além disso, em 2 dos últimos 3 jogos de ambas as equipes, ao menos um dos lados terminou sem marcar.

A tendência de cautela na primeira rodada da Copa Africana de Nações também pesa a favor desse cenário, reduzindo o ritmo ofensivo e as chances de gols para os dois lados.

Palpite 3: Resultado final empate – odds 2.50 na Multibet

Mesmo com leve favoritismo sul-africano, o empate aparece como alternativa interessante no mercado 1x2. Nos confrontos diretos, Angola venceu 4 vezes, a África do Sul 7, e houve 2 empates, incluindo resultados equilibrados em jogos recentes entre as seleções.

Dos 17 dos últimos 20 jogos da África do Sul terminaram em vitória ou empate, mostrando consistência, mas também dificuldade em definir partidas contra adversários competitivos. Em um jogo de abertura, o empate se encaixa bem no contexto.

Odds África do Sul x Angola - Resultado final pela Copa Africana de Nações:

Casa de apostas Palpite África do Sul Empate Palpite Angola Br4bet 2.50 2.57 3.33 Estrela Bet 2.45 2.54 3.33 Multibet 2.45 2.50 3.20

África do Sul x Angola palpite: Análise do confronto e prognóstico

África do Sul x Angola abre o Grupo B da Copa Africana de Nações 2025 em um duelo de estreia que tende a ser equilibrado. No momento em que este prognóstico foi escrito, a África do Sul aparece levemente favorita nas odds, muito pelo melhor momento recente.

Os Bafana Bafana chegam com números consistentes, boa organização defensiva e alto índice de jogos sem derrota. Angola, por sua vez, mostra competitividade, mas ainda oscila em partidas fora de casa.

O cenário aponta para um jogo estudado, com favoritismo moderado da África do Sul e mercados de gols mais controlados ganhando destaque.

Palpite África do Sul: Organização e regularidade como trunfos

A África do Sul vive um ciclo positivo e chega confiante para a CAN. A equipe tem média superior a um gol por jogo e sofre poucos gols, o que reforça sua solidez.

Outro ponto forte é o equilíbrio tático. O time evita riscos, controla o ritmo e costuma ser eficiente quando encontra espaços.

Em uma estreia, a expectativa é de postura segura e foco em somar os primeiros pontos no grupo.

Últimos jogos do África do Sul

África do Sul 3 x 1 Zâmbia – Amistoso Internacional – 15/11/2025;

África do Sul 3 x 0 Ruanda – Eliminatórias da CAN – 14/10/2025;

Zimbábue 0 x 0 África do Sul – Eliminatórias da CAN – 10/10/2025;

África do Sul 1 x 1 Nigéria – Eliminatórias da CAN – 09/09/2025;

Lesoto 0 x 3 África do Sul – Eliminatórias da CAN – 05/09/2025.

Palpite Angola: Competitividade para buscar pontos

Angola chega à Copa Africana com desempenho irregular, mas mantém bom nível de competitividade. A seleção cria chances, mas alterna jogos de maior e menor eficiência ofensiva.

O time costuma adotar postura mais cautelosa fora de casa, buscando equilíbrio defensivo e transições rápidas.

Se conseguir manter a organização e aproveitar as oportunidades, Angola pode dificultar a vida da África do Sul logo na estreia.

Últimos jogos do Angola

Angola 3 x 2 Zâmbia – Amistoso Internacional – 18/11/2025;

Angola 0 x 2 Argentina – Amistoso Internacional – 14/11/2025;

Camarões 0 x 0 Angola – Eliminatórias da CAN – 13/10/2025;

Eswatini 2 x 2 Angola – Eliminatórias da CAN – 08/10/2025;

Angola 3 x 1 Maurícia – Eliminatórias da CAN – 09/09/2025.

Escalações África do Sul x Angola

Uma provável escalação da África do Sul tem: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi e Samukelo Kabini; Yaya Sithole, Teboho Mokoena, Tshepang Moremi e Sipho Mbule; Oswin Appollis e Lyle Foster.

Treinador: Hugo Broos;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Uma provável escalação de Angola tem: António Dominique; Rui Modesto, Jonathan Buatu, David Carmo e Núrio Fortuna; Zito Luvumbo, Show, Maestro e Felício Milson; Gélson Dala e M’Bala Nzola.

Treinador: Patrice Beaumelle;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

África do Sul x Angola onde assistir ao vivo

O confronto pela Copa Africana de Nações terá transmissão ao vivo no BandSports (TV por assinatura), no Esporte na Band pelo YouTube, além das plataformas digitais Band.com.br e Bandplay, com acesso em tempo real à partida.

Últimos confrontos entre África do Sul x Angola

Angola 3 x 0 África do Sul – Copa COSAFA – 15/06/2025;

África do Sul 1 x 1 Angola – Amistoso Internacional – 20/11/2022;

África do Sul 1 x 4 Angola – Copa Africana de Nações – 04/09/2022.

Palpite África do Sul x Angola - Copa Africana das Nações - Prognóstico final

A África do Sul chega com leve favoritismo pela boa fase recente e pela consistência defensiva. A equipe costuma controlar o jogo e cometer poucos erros, ponto importante em estreias.

Angola aposta na competitividade e na intensidade para equilibrar o duelo. Se mantiver organização, pode dificultar o confronto. E aí, qual o seu palpite África do Sul x Angola?

África do Sul x Angola palpite - Perguntas Frequentes

O jogo é em campo neutro ou na casa de alguma seleção?

A partida será disputada em campo neutro, conforme a organização da Copa Africana de Nações.

Quantas seleções se classificam por grupo na CAN?

Avançam para as oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos melhores terceiros colocados.

A estreia costuma ser mais cautelosa na Copa Africana de Nações?

Sim. Em jogos de estreia, as seleções geralmente adotam postura mais conservadora, priorizando não perder.

