Uma plataforma completa que todo mundo conhece e que já está há algum tempo no mercado. Quando perguntados, os jogadores a consideram uma das casas de apostas mais lembradas. Não é à toa sua fama, tudo isso se deve às várias ferramentas que a Bet365 oferece em sua plataforma para agradar e otimizar a utilização do site para seus apostadores.

De forma fácil e bem otimizada, a Bet365 tem uma das maiores quantidades de esportes e competições do mundo de apostas, possuindo ligas estaduais, nacionais, internacionais e até mesmo campeonatos de base. Possui diversas vantagens, odds altas e o famoso cash out para você poder obter aquele lucro antes que acabe o jogo.



A Bet365 é confiável?

Sim, a Bet365 é confiável e é um site licenciado, atuando conforme as leis e regras das apostas esportivas. Licenciado pelo Governo de Gibraltar e regulamentado pelo Gibraltar Gambling Commissioner, pelo número RGL 130.

O Bet365 ainda conta com outros fatores que comprovam sua confiabilidade, fazendo parte da International Betting Integrity Association, uma entidade que protege a integridade das apostas esportivas. Colabora com a IBIA no sistema de alerta, que detecta possíveis fraudes ou manipulações nos eventos esportivos.



A plataforma se preocupa em ser transparente e segura. Por isso, no site você encontra essas e outras informações sobre a sua forma de operar facilmente.

Conhecer o Bet365 Brasil

A casa de apostas Bet365 paga mesmo?

Sim, essa é uma empresa que efetua o pagamento dos prêmios de forma honesta. Em outras plataformas de reclamações e avaliações sobre casas de apostas esportivas, vi que a Bet365 responde a quase todos os comentários. Isso demonstra o compromisso do site em solucionar os problemas e confirmar que o site paga seus usuários.

Mesmo assim, é importante que leia os “Termos e Condições” da plataforma, para ficar por dentro de todas as regras de como usar seus meios de pagamentos e até mesmo usar outras ferramentas como bônus.



Pontos positivos

Diversidade absurda de competições e apostas.

Termos e condições sobre o site são apresentados de forma muito clara.

Ótimo bônus de boas-vindas.

Fácil acesso a qualquer utilidade do site, sendo ferramentas, apostas ou bônus.

Pontos negativos

Design do site é comum para o mercado.

Excesso de aberturas de abas para acesso às informações.

Chat ao vivo não é direcionado a um atendente.



Comprometimento com o Jogo Responsável

O site tem conhecimento do mau uso da plataforma por alguns jogadores que não conseguem ter total consciência sobre seus atos e disponibiliza diversas ferramentas para reduzir possíveis danos.

Limite de depósito

Sim

Limite de aposta

Não

Limite de perda

Não

Limite de tempo/sessão

Não

Pausa/intervalo

Sim

Teste de autoavaliação

Sim

Autoexclusão

Sim



A casa firma compromisso com o jogo responsável, por isso, em qualquer sinal de vício, procure ajuda ou utilize as ferramentas que a plataforma disponibiliza.



Bônus no cadastro de novos usuários na Bet365

Todo jogador espera um ótimo bônus da plataforma que pretende jogar. Por isso, a Bet365 é uma das casas de apostas com bônus no cadastro, que paga 50% no seu primeiro depósito. É só se inscrever, depositar mais de R$ 30 e ganhar até R$ 500 com o bônus da Bet365. Você pode depositar até R$ 1.000 se quiser.

Bônus apostas aumentada

Para saber quais eventos estão disponíveis para você fazer uma Aposta Aumentada, veja quais estão marcados com uma seta verde. Você verá as odds aumentadas na lista e as odds normais estarão riscadas. São diversos mercados disponíveis, em todas as modalidades.

Oferta de pagamento antecipado

É bem simples, aposte no Resultado Final de jogos de Futebol de mais de 80 competições selecionadas. Se o seu time abrir 2 gols de diferença em qualquer momento do jogo, você ganha a aposta inteira, mesmo que o outro time empate ou vire o placar.

Acumuladores aumentados multiesportes

É necessário fazer uma aposta nos acumuladores pré-partida. Escolha 2 ou mais seleções de ligas e competições de MMA, Futebol Americano, Basquete, Hóquei no Gelo e Beisebol. Se você acertar seu palpite, o site te dá um bônus de 5% a 70% sobre os seus ganhos. O bônus é em dinheiro e vai direto para o seu saldo. Mas fique atento, apostas com bônus não valem para essa oferta.



Como criar uma conta na Bet365?

1. Acesse o site oficial

Entre no site da Bet365.com que funciona em qualquer dispositivo. Você pode acessar o site pelo seu computador ou celular.

2. Preencha os dados pessoais

Clique em “Registre-se” no canto superior direito da área principal, isso abrirá um formulário onde deve informar seu nome, CPF, telefone e e-mail. Não esqueça de colocar sua data de nascimento para confirmar que tem mais de 18 anos e selecione o termo, leia e aceite as condições.

3. Selecione os dados da conta

Para acessar o site do Bet365 depois, você precisa definir um login e uma senha. Escolha um login e uma senha que sejam fáceis de lembrar, mas difíceis de descobrir.

4. Faça o login

Para finalizar, entre na sua conta com o login que você definiu e decida onde apostar, quais competições aproveitar.

Dica do autor

Use logins e senhas que você tenha costume para não esquecer e precisar recuperar a senha. Caso precise, será enviado um código para seu celular para confirmar que é você que está trocando de senha na plataforma. Ressalto a importância de preencher corretamente os dados para não haver nenhum problema na hora de sacar ou depositar.

Cadastre-se na Bet365 apostas

5 passos para apostar na Bet365

1. Efetue o primeiro depósito

Quando você faz o seu primeiro depósito, está dando um passo importante para se divertir e ganhar na casa de apostas. Você tem a oportunidade de aproveitar o bônus de boas-vindas, que é um presente especial para os novos clientes, e pode participar das outras diversas promoções oferecidas pela Bet365.

Como depositar na Bet365

Primeiro, acesse o menu principal, que fica na parte de cima da tela, e procure pelo botão “Depositar”.

Depois, selecione o método de pagamento que você preferir e clique nele. Você pode escolher entre várias opções, como cartão de crédito, boleto bancário, transferência bancária ou carteira digital.

Em seguida, digite o valor que quer depositar, lembrando que o valor mínimo é de R$ 30.

Por fim, confirme o pagamento no aplicativo do seu banco ou carteira digital, usando o QR Code ou o código que a plataforma vai te fornecer. Pronto, agora você já pode aproveitar os seus créditos!

2. Escolha uma modalidade esportiva

Com a plataforma gigante em modalidades esportivas, logo após seu pagamento ser aprovado pela Bet365, é necessário escolher entre os diversos esportes oferecidos, como o nosso querido futebol, vôlei, tênis, MMA, basquete, futebol americano e até mesmo os e-Sports.

3. Selecione os mercados de apostas

Escolha o esporte em que vai se divertir, mas antes de fazer a sua aposta, precisa decidir em qual liga ou competição você quer apostar. Você pode escolher entre as mais famosas ou as mais regionais. Após isso, é hora de decidir o mercado, que é como você vai apostar em um determinado evento.

Existem vários mercados disponíveis, como o handicap, que é uma vantagem ou desvantagem dada a uma das equipes ou jogadores, o total de gols, a soma dos gols marcados pelas duas equipes ou jogadores, o resultado, que é o vencedor ou o empate do evento, e muitos outros. É importante que veja as odds e estude as possibilidades antes de apostar.



4. Confira dicas e estratégias de apostas

Antes de fazer a sua aposta, pode se informar melhor sobre o evento que você escolheu. Procure dicas sobre a partida, como o desempenho dos times, os destaques dos atletas e os resultados anteriores dos confrontos. Acompanhe quem são os favoritos, as novidades nas contratações e as notícias mais recentes sobre o esporte. Com essas informações, poderá buscar a melhor estratégia para apostar.



5. Conclua sua aposta

Após ter certeza das suas escolhas, confirme o bilhete e torça por seus resultados.

Dica do autor:

Um meio de aumentar suas Odds, potencializando seus possíveis ganhos, é realizar apostas múltiplas. Aposta múltipla é um palpite que combina vários eventos em um único bilhete. Para ganhar uma múltipla, é preciso acertar todos os eventos que escolheu.

Foto: Divulgação Bet365 é confiável? Veja como apostar de forma segura

Acesse e faça o Bet365 login



Apostas esportivas na Bet365

Futebol na Bet365

O esporte mais famoso do mundo e o mais querido por nós brasileiros não poderia faltar no Bet365. Sendo um dos esportes que mais movimenta valores em apostas no Brasil, possui o maior número de ligas no Bet365, 80 no total, entre elas estão as estaduais, nacionais e internacionais para apostar.

Confira os principais campeonatos cobertos pela plataforma:

Campeonato Paulista

Supercopa do Brasil - Feminino

Brasileirão Série A e B

Copa do Brasil

Liga Europa

Champions League

Premier League

La Liga

Basquete — Jogos com transmissão ao vivo

Quando se trata de palpites em basquete, logo vem à nossa cabeça a NBA. O maior campeonato do mundo está presente na plataforma, para você apostar de diversas formas. É possível apostar em quem irá vencer os quartos, jogador a marcar a primeira cesta, qual time terá mais rebote e claro, quem irá vencer a partida.

E-Sports — Acompanhe em livestreaming

O mundo tecnológico vem tomando conta de todas as áreas, inclusive das apostas. Com isso, o E-Sports vem crescendo e as competições ganharam holofote, sendo ótimas opções para bons ganhos.

Você pode se divertir e competir em vários campeonatos de jogos online que são conhecidos mundialmente, como Call of Duty, Dota 2, World of Warcraft, Counter Striker 2, League of Legends, Fortnite, Valorant e muitos outros. Cada jogo tem o seu próprio estilo, gênero, e regras, e você pode escolher o que mais combina com você.

Conhecer os E-Sports da Bet365

Futebol Americano — O maior campeonato

Falar de futebol americano é falar de NFL, o maior campeonato do esporte, não só pelo tão aguardado show do intervalo, é possível apostar durante a partida nos mais diversos mercados da competição.

MMA

Na Bet365, você encontra os principais campeonatos do MMA com as maiores estrelas do UFC. Não se esqueça de fazer sua aposta com cuidado, analisando as chances.



A Bet365 oferece vários mercados para apostar no MMA, uma das páginas mais acessadas da plataforma. Você pode escolher entre método de vitória, número de rounds, pontuação total e muito mais.

Odds baixas

Essa é uma aba do Bet365 para aqueles apostadores que não gostam de correr muitos riscos, podendo apostar em Odds inferiores a 2.0. Mas há um porém, quanto menor a Odd, menor o ganho.

Dica do autor:

Mesmo apostando em Odds mais baixas, é possível realizar múltiplas para potencializar seus ganhos. Fique esperto, pois não dá para usar alguns bônus e promoções nessas Odds.

Confira mais do esporte Bet365

Os métodos de pagamento na Bet365 são confiáveis?

Sim, a Bet365 possui segurança em suas transações, principalmente por ser uma plataforma licenciada.

Na plataforma, você encontra vários métodos de pagamento para escolher, como boleto bancário, transferência bancária, eWallet, cartão de débito e crédito. Essas são opções conhecidas e acessíveis para os usuários do Brasil, que facilitam e melhoram sua experiência na hora de apostar.



Como essa é uma das casas de apostas que aceitam Pix, você pode depositar dinheiro de forma rápida, segura e sem tarifas. É uma opção prática e acessível, que muitos apostadores preferem usar. Você só precisa de R$ 30 para fazer seu depósito. Esse valor é justo para o mercado e permite que você aposte com baixo risco.

Opções de depósito na Bet365

Pix

Boleto Bancário

Banco da Caixa

Banco Bradesco

Banco do Brasil

Itaú

Banrisul

AstroPay

Visa Crédito

Visa Débito

Mastercard

Click to Pay

Wire Transfer

Opções de saque na Bet365

Pix

Visa Crédito

Visa Débito

Mastercard

Wire Transfer

AstroPay



Quanto tempo a Bet365 demora para pagar?

Receba seu pagamento na hora em alguns casos, ou no máximo em 2 dias úteis. Verifique se os dados que você informou para o pagamento estão certos, para não ter problemas nem aborrecimentos.

Como fazer saques na Bet365?

Assim que você alcançar um saldo mínimo de R$ 5 na sua conta, estará pronto para solicitar o saque dos seus ganhos. Basta acessar o menu "Métodos de Pagamento" na parte superior do site. Lá, encontrará a opção "Saque" na seção de transferências, ao lado do depósito. Escolha a carteira para receber seus lucros e defina o valor que deseja sacar. Depois, é só preencher as informações necessárias para o pagamento e confirmar a transação. Em questão de instantes, seu dinheiro estará disponível na sua conta para você aproveitar como quiser.

Apostas ao vivo na Bet365

Quem gosta de emoções fortes pode apostar ao vivo e sentir a adrenalina de acompanhar um evento esportivo em tempo real. Você pode fazer suas apostas na hora, conforme o que está acontecendo no jogo. É uma forma de se envolver mais com o esporte e aproveitar as vantagens de dar palpites ao vivo, como ganhos maiores, mais opções de apostas e uma experiência mais divertida.

Mas lembre-se, apostar ao vivo também tem seus riscos, pois os resultados podem mudar a qualquer momento, você tem pouco tempo para estudar as tendências e precisa ser rápido nas decisões.



Aposte ao vivo na Bet 365

Boletim de aposta com Cash Out

Quando se trata de apostas esportivas, um dos recursos mais procurados e valorizados pelos usuários é o Cash Out. Este recurso pode ser considerado um verdadeiro "salva-vidas" para os usuários.

O Cash Out oferece a opção de encerrar um palpite antes do término do evento esportivo, permitindo que você saia da aposta se perceber que seu palpite não está se concretizando como esperado. Isso proporciona aos usuários um maior controle sobre seus lucros e prejuízos, oferecendo uma alternativa para garantir parte dos ganhos ou minimizar perdas em uma aposta.



Na Bet365, o Cash Out está disponível para tornar a experiência de apostar mais fácil, conveniente e tranquila para os usuários.

Serviços esportivos da Bet365

Como falamos, a Bet365 é uma casa que oferece um serviço esportivo completo, muitas opções em modalidades esportivas, mercados variados, odds acima da média na maioria das categorias e serviços de streaming e cash out.

Atendimento ao cliente na Bet365 Brasil

Durante a análise da Bet365, pude constatar sua sólida reputação, não somente pela presença frequente de anúncios em vários sites, mas também pelo feedback positivo dos usuários e pela minha própria experiência.

Ao entrar em contato com o suporte ao cliente para esclarecer algumas dúvidas, fui prontamente atendido de forma eficiente, graças à presença de um Chat ao Vivo que oferece respostas pré-preparadas para a maioria das questões. Para dúvidas mais específicas, é possível utilizar o recurso de "Mensagem Web". A maioria das dúvidas pode ser esclarecida diretamente na página do site em Termos e Condições, onde encontramos uma vasta gama de informações na seção inferior.

Contate a Bet365

Estatísticas, gráficos e calendário



Sendo uma plataforma séria de apostas esportivas, oferece ferramentas úteis para ajudar os apostadores a fazerem as melhores escolhas sobre jogadores e times. É possível ver as estatísticas de como o time se saiu no campeonato, ou antes de uma partida decisiva, com gráficos bem elaborados que mostram o desempenho dos atletas.

O Bet365 tem um calendário semanal com os horários dos principais eventos esportivos do mundo, para você não perder nenhum jogo. O calendário é uma facilidade para os usuários acompanharem as partidas em tempo real.



É legal apostar na Bet365 no Brasil?

Sim, é legal apostar na Bet 365. Há uma lei em vigor desde 2018 que permite realizar apostas esportivas pela internet. Portanto, você pode apostar na Bet365 sem problemas, desde que seja maior de idade (+18) e respeite as regras da plataforma.

Recomendo apostar na Bet365?

Sim, essa plataforma é incrível, passando em diversos testes realizados. Oferece muitos benefícios para seus usuários, tanto nas apostas esportivas, como nos métodos de pagamento com depósito dentro da média do mercado, além de uma variedade de esportes impressionante. Tudo isso acompanhado de várias promoções e bônus.



Alternativas à Bet365 — Conheça outras opções para apostar

Se você gosta de apostar em esportes, o Estrela Bet é uma ótima opção, pois oferece um Bônus de até R$500. Você só precisa se cadastrar e fazer seu primeiro depósito, que o Estrela Bet vai dobrar o valor que você depositou em bônus.

Com depósitos mínimos de 7 reais, a 20Bet é ideal para quem está começando a apostar, pois tem uma ampla variedade de apostas e opções. Além disso, a 20Bet tem formas de pagamento fáceis e convenientes.

O Betmotion é um excelente site de apostas de futebol, que permite depósitos de apenas 1 real para você apostar nos eventos esportivos mais populares. Você também conta com formas de pagamento vantajosas e um bônus incrível. Ao fazer seu primeiro depósito, você recebe 150% do valor em bônus até RS 200, para apostar ainda mais.

Outra plataforma com funcionamento parecido com a Bet365 é a Bet7K. Nessa casa, é possível depositar a partir de 5 reais e realizar saques rápidos através do Pix, facilitando a experiência dos apostadores.

Bet365 app para Android e iOS — Dê seus palpites no celular

Com o Bet365 mobile, você não precisa se preocupar em instalar um aplicativo no seu celular. Simplesmente acesse o site otimizado para dispositivos móveis e aproveite todos os recursos e benefícios da plataforma. O site é adaptável a qualquer resolução de tela, mantendo uma interface limpa, intuitiva e fácil de navegar.

Mas se você quiser, também pode optar por baixar o app, que oferece ainda mais praticidade e segurança. Assim, você pode fazer as suas apostas online a qualquer hora e em qualquer lugar, com o Bet365 login app.

Apostar no Bet365 app

Como baixar Bet365 para Android (APK)?

Baixar e usar o aplicativo da Bet365 é muito fácil e prático; Procure por “Bet365 login app” e abra o site oficial da Bet365; Toque em “Baixar” para Android.

Como baixar o app da Bet365 no iOS?

Da mesma forma feita na outra plataforma, procure por “Bet365 baixar app” ; Encontre o link do site oficial e clique em baixar Bet365; Pronto, agora é só utilizar o seu iPhone para apostar.



Perguntas frequentes sobre a Bet365 Brasil

A plataforma de apostas Bet365 é confiável?

A resposta é sim, a Bet365 é confiável. A plataforma é licenciada pelas autoridades de apostas online de Gibraltar, um território britânico que segue as normas da União Europeia. São utilizados vários recursos de proteção de dados compartilhados no site, como criptografia, firewall e certificado SSL. O site também incentiva o jogo responsável, oferecendo ferramentas de autoexclusão, limites de depósito e apoio a organizações de prevenção ao vício.



O site Bet365 paga os apostadores?

Sim, o site paga os prêmios conforme o valor apostado e as odds do evento, de forma justa e rápida. Ressaltando novamente, é uma plataforma confiável, que possui licença e segue as normas da indústria de apostas, garantindo a segurança e a responsabilidade da sua operação.

Quanto tempo leva para sacar meus ganhos?

Sacar na Bet365 é fácil e ágil. Não precisa se preocupar com burocracias, basta entrar na carteira e pedir seu saque, em pouco tempo o dinheiro estará na sua conta conforme o método que escolher.

Quem é o dono da Bet365?

A Bet365 é uma empresa privada e familiar fundada por Denise Coates, uma empresária britânica. Sendo administrada pela empresa Hillside Ltd, sob a licença Gaming RGL número 035.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que o jogo está afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente