Plataformas Bet Antigas: Top 10 Sites Seguros e Confiáveis

Conheça as 10 plataformas bet antigas mais tradicionais e licenciadas no Brasil em 2025, com análise de licenças, bônus, mercados e segurança

A busca por plataformas de bet antigas cresce à medida que o mercado brasileiro passa por uma nova fase de regulamentação. Apostadores experientes, como eu, sabem que tradição, segurança e licenças oficiais fazem toda a diferença na hora de escolher onde jogar.



Neste guia, você vai conhecer as 10 plataformas de apostas mais tradicionais com atuação no Brasil, incluindo nomes conhecidos como a Brazino, que se destacam pela solidez, confiança e bons bônus para novos jogadores. Confira agora mais detalhes:



Top 10 plataformas antigas de bet destaques no Brasil



Brazino777 – A plataforma mais tradicional com cashback até 12%

Luva Bet – Bet antiga com odds turbinadas e depósitos a partir de R$ 2

Estrela Bet – Bet tradicional com bônus de aposta grátis

Superbet – A tradicional patrocinadora de clubes com bets a partir de R$ 1

bet365 – Cobertura esportiva completa com Odds Turbinadas

VBet – Tradição internacional e odds turbinadas em futebol

Betfair – Exchange pioneira e mercados variados na bolsa de apostas

KTO – Pioneira na nova regulamentação brasileira + Múltiplas Turbinadas

Esportes da Sorte – Odds competitivas e patrocínios de peso

Betboo – Bet antiga com ofertas diários e depósitos a partir de R$ 1



Segundo a minha experiência como apostador e na fama das plataformas, apresento a você todas as plataformas de bet antigas que são verdadeiramente idôneas e boas para ter conta. Se liga:



1. Brazino777 – A plataforma mais tradicional com cashback até 12%



A Brazino777 se consolidou no Brasil ao obter licença da Secretaria de Prêmios e Apostas em março de 2025. A casa se destaca por oferecer mais de 20 modalidades esportivas e um robusto cassino com seis mil jogos. Os saques via Pix podem ser feitos a partir de R$ 1 e há ainda atendimento em português.



A plataforma usa criptografia SSL de 256 bits e exige verificação facial para saques. Entre seus pontos fortes estão cashback semanal e reputação positiva no Reclame Aqui. Como desvantagens, não possui cash out e exige depósito mínimo de R$ 10.



>> Aproveite cashback na Brazino



Pontos positivos



Licença federal desde março 2025;



Saque via Pix a partir de R$ 1;



Cashback semanal e atendimento full-time.



Ponto negativo



Sem cash out disponível em algumas modalidades.







2. Luva Bet – Bet antiga com odds turbinadas e depósitos a partir de R$ 2



A LuvaBet (Luva.bet) é uma das plataformas mais recentes a conquistar licença definitiva SPA/MF nº 319/2025, válida até 2029. Operada pela F12 do Brasil Jogos Eletrônicos Ltda., a casa segue a LGPD e investe em medidas técnicas para proteger dados.



Com depósito mínimo de R$ 2 e saques a partir de R$ 10, atende apostadores de diferentes perfis e é uma boa opção entre as plataformas antigas bet.



A operadora tem inclui 26 modalidades e eSports, com cobertura de ligas de 60 países e mercados moderados. Ou seja, tem muita coisa.



>> Aposte a partir de R$ 2 na LuvaBet



Pontos positivos



Licença definitiva até 2029;



Implementa medidas de segurança e LGPD;



Cobertura de 26 esportes.



Ponto negativo



Limite de depósitos e turnover rígido.







3. Estrela Bet – Bet tradicional com bônus de aposta grátis



A EstrelaBet opera há cerca de dez anos e possui licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (Portaria 319/2025). Reconhecida por sua variedade de mercados esportivos e ampla seção de cassino com mais de 2500 jogos e dealers ao vivo, a plataforma se destaca pelas promoções frequentes, aceitação de Pix e pagamentos rápidos.



A casa patrocina clubes de futebol e oferece atendimento em português, reforçando a confiança do usuário. Seu aplicativo Android facilita as apostas móveis, mas a ausência de app para iOS ainda é um ponto a melhorar.



>> Conheça a EstrelaBet agora!



Pontos positivos



Licença nacional válida;



Grande catálogo de cassino;



Promos e Pix com pagamento rápido.



Ponto negativo



Layout confuso em alguns menus.







4. Superbet – A tradicional patrocinadora de clubes com bets a partir de R$ 1



A Superbet destacase pela rapidez nos pagamentos: os saques são processados em questão de minutos. A empresa opera sob a portaria 2090/2024, emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas, e utiliza criptografia SSL para proteger dados pessoais.



O site e o aplicativo são avaliados pela eCOGRA, entidade internacional que certifica a justiça dos jogos. Além da segurança, a casa patrocina clubes como São Paulo e Fluminense e oferece promoções de bônus e odds turbinadas.



>> Cadastrar na Superbet e aproveitar as apostas grátis



Pontos positivos



Pagamentos rápidos em até 5 minutos;



Licença SPA/MF portaria 2090/2024;



Certificação eCOGRA.



Ponto negativo



Poucos esportes não tão populares.







5. bet365 – Cobertura esportiva completa com Odds Turbinadas



A bet365 é uma das casas de apostas mais antigas em operação e figura entre as favoritas dos brasileiros. Além de estar registrada no Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) sob a licença 0021/2024, a plataforma oferece mercado em dezenas de esportes, desde futebol até eSports.



Seu site e aplicativo são intuitivos e contam com streaming de competições que permite apostar e assistir em tempo real. A amplitude de mercados inclui competições nacionais e ligas estrangeiras, com odds competitivas e variedade de apostas ao vivo.



A casa possui programas de fidelidade, cash out e centro de estatísticas que facilitam o controle das apostas. Por operar legalmente no Brasil e seguir as exigências do Ministério da Fazenda, o apostador tem segurança jurídica para sacar e depositar via Pix.



>> Cadastre-se na bet365 e aproveite bônus



Pontos positivos



Licença SIGAP e atuação legal;



Cobertura ampla de esportes (+ de 20 mercados);



Mercados ao vivo com streaming.



Ponto negativo



Interface pode confundir iniciantes.







6. VBet – Tradição internacional e odds turbinadas em futebol



Fundada em 2003, a VBET tem 22 anos de história e mantém parcerias internacionais, como com o clube AS Monaco. No Brasil, opera de maneira legal pela licença SPA/MF nº 254/2025, válida até 2029. A empresa adota políticas transparentes de dados, com certificação ISO/IEC 27001 e adequação à LGPD.



A gama de opções é enorme: são 32 esportes e 6 eSports, com centenas de mercados por jogo e mais de 1.200 eventos de futebol. A plataforma aceita Pix, tem cash out e oferece recursos como BetBuilder. Contudo, o volume de promoções não é tão agressivo quanto em casas rivais.



>> Apostar na VBET agora com BetBuilder



Pontos positivos



22 anos de experiência global;



Licença brasileira válida até 2029;



Cobertura de 32 esportes.



Ponto negativo



Promoções menos frequentes.







7. Betfair – Exchange pioneira e mercados variados na bolsa de apostas



Integrante do grupo Flutter, a Betfair foi uma das plataformas de bet antigas a tirar licença no Brasil. Além da modalidade clássica de apostas, oferece o inovador Betfair Exchange, em que os usuários apostam uns contra os outros, ajustando odds dinamicamente. A casa cobre mais de 25 esportes e fornece streaming via Betfair TV.



A empresa aceita depósitos e saques exclusivamente por Pix, com processamento em minutos. Para promover o jogo responsável, oferece limites de depósito, perda e tempo, além de autoexclusão.

A ausência de bônus agressivos pode frustrar apostadores casuais, mas a robustez da exchange compensa.



>> Experimentar a Betfair Exchange!



Pontos positivos



Pioneira com licença nacional;



Modelo Exchange exclusivo;



Mais de 25 esportes e streaming;



Ponto negativo



Bônus modestos.







8. KTO – Pioneira na nova regulamentação brasileira + Múltiplas Turbinadas



A KTO, ativa no país desde 2019, preparou-se para a nova regulação: a empresa pagou R$ 30 milhões de concessão e atualizou toda a infraestrutura para atender às exigências da Lei 14.790/2023. A casa implementou verificação facial para garantir a identidade dos apostadores e promete retiradas via Pix em poucos minutos.



A KTO é autorizada a operar no Brasil e tem parceria com a fornecedora Kambi para aprimorar seus mercados. Oferece apostas em campeonatos europeus e brasileiros, além de cassino. Uma das suas características é o “Ganho Antecipado”, que paga a aposta se o time abrir dois gols de vantagem.



Por ainda não possuir todos os esportes disponíveis e por reduzir promoções por causa da legislação, alguns usuários podem sentir falta de ofertas.



>> Jogar na KTO com retiradas rápidas



Pontos positivos



Pagou concessão e seguiu a lei;



Verificação facial aumenta a segurança;



Saques rápidos via Pix.



Ponto negativo



Foco reduzido em bônus.







9. Esportes da Sorte – Odds competitivas e patrocínios de peso



Operada pela Esportes Gaming Brasil Ltda., a Esportes da Sorte tem licença nº 0030/2024 e opera de acordo com a Lei 14.790/2023. A casa é conhecida por suas odds competitivas e diversidade de mercados, além de patrocinar clubes tradicionais como Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Athletico Paranaense.



O site aceita depósitos a partir de R$ 1 e possui aplicativo Android; permite saques via Pix e tem promoções como cotações turbinadas e apostas extras para Libertadores e Copa do Brasil. A ausência de aplicativos nativos em iOS é o principal Ponto negativo.



>> Confira as odds turbinadas Esportes da Sorte



Pontos positivos



Licença brasileira nº 0030/2024;



Parcerias com grandes clubes;



Promoções e cotações turbinadas.



Ponto negativo



Sem app para iOS.







10. Betboo – Bet antiga com ofertas diários e depósitos a partir de R$ 1



Com mais de 20 anos de mercado, a Betboo atua legalmente no Brasil por meio da portaria SPA/MF nº 247, emitida em fevereiro de 2025, operada pela empresa Ventmear Brasil S.A., CNPJ 52.868.380/0001-84. O número da licença para operar é 0004/2024, exigindo capital mínimo de R$ 30 milhões e domínio “.bet.br” conforme a Lei 14.790/2023.



A plataforma cumpre as normas de segurança com certificado SSL, políticas de privacidade e ferramentas de jogo responsável. Possui app Android, cash out, cassino ao vivo e transmissões streaming.



Entre os diferenciais estão promoções como odds aumentadas, múltiplas melhoradas e aposta personalizada. Os métodos de pagamento incluem Pix, boleto, transferências e carteiras digitais. O principal Ponto negativo é a necessidade de rollover em bônus e a ausência de app iOS.



>> Cadastrar na Betboo agora



Pontos positivos



Portaria federal nº 247 e licença 0004/2024;



Ferramentas de jogo responsável;



Streaming e cash out.



Ponto negativo



Ausência de app iOS.







Por que as plataformas antigas bet são referências?



Quer saber o motivo das plataformas antigas bet serem motivo de tanta pesquisa? Eu trago tudo a seguir!



Tradição no mercado mundial: marcas como Bet365 e Betboo têm décadas de história e acumulam knowhow em odds e mercados, oferecendo serviços mais estáveis;



Histórico de segurança e pagamentos: casas como Superbet pagam em poucas horas e utilizam criptografia de ponta, garantindo que o apostador receba seus ganhos;



Experiência em odds e cobertura: plataformas como VBet e Betfair disponibilizam mercados profundos e variedade de esportes;



Reconhecimento por parcerias: clubes brasileiros como São Paulo, Corinthians e Palmeiras são patrocinados por essas casas, o que reforça a confiança do público.



Regulamentação no Brasil: como funcionam as plataformas antigas



A Lei 14.790/2023, em vigor desde janeiro de 2025, exige que as empresas obtenham licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) para operar legalmente. Isso significa que apenas plataformas autorizadas estão ativas, como as listadas neste artigo.



Para conseguir a licença, as casas devem pagar R$ 30 milhões de taxa, comprovar patrimônio mínimo e usar domínio “.bet.br.”



A regulamentação prevê requisitos de jogo responsável, proteção de dados e canais de denúncia. Ao escolher uma casa licenciada, o apostador garante que depósitos e saques serão protegidos e fiscalizados pelo Ministério da Fazenda. Caso opte por sites sem licença, não há garantias legais de pagamento ou atendimento.



>> Apostar na bet365 com bônus



Como escolher entre as plataformas de bet antigas



Aqui te dou algumas dicas de como escolher plataformas de bet antigas para apostar. Veja só:



Tradição e regulamentação: verifique há quanto tempo a marca opera e se possui licença brasileira (como KTO e LuvaBet).



Bônus e promoções: analise as ofertas de cada casa; algumas, como EstrelaBet, são generosas.



Variedade de esportes e mercados: se você busca profundidade, prefira VBET ou Betfair.



Métodos de pagamento: opte por plataformas que aceitam Pix e têm saques rápidos, como Superbet e Brazino777.



Suporte e usabilidade: considere se há aplicativo, atendimento em português e ferramentas como cash out e streaming.



Conclusão – Tradição e segurança em primeiro lugar



Escolher entre todas as plataformas de bet antigas exige olhar além dos bônus e pensar em tradição, licença e segurança. As casas destacadas neste guia combinam experiência de mercado com conformidade legal e oferecem recursos que melhoram a experiência do apostador.



Ao apostar em uma plataforma com portaria nacional, você garante pagamentos confiáveis e suporte profissional. Se você busca um ambiente regulamentado, minha dica é escolher uma das plataformas listadas e testar seus recursos com responsabilidade.



Perguntas Frequentes



O que são plataformas de bet antigas?



São casas de apostas com longa trajetória no mercado global, operando há anos e reconhecidas por sua tradição, como bet365 e Betboo. Muitas começaram nos anos 2000 e mantém sua reputação intacta.



Quais plataformas antigas bet estão ativas no Brasil?



Atualmente, as principais plataformas antigas com autorização no Brasil são: bet365, EstrelaBet, Superbet, VBet, Betfair, KTO, Esportes da Sorte, Brazino777, LuvaBet e Betboo.



As plataformas antigas são mais seguras do que as novas?



Em geral, sim. Elas possuem histórico de pagamentos e segurança e já passaram por várias auditorias. Entretanto, a segurança depende de estarem licenciadas; marcas antigas sem licença não são recomendadas.



Onde posso ver a lista oficial de plataformas autorizadas?



O Ministério da Fazenda mantém uma lista de empresas autorizadas no portal da SPA. Essa lista mostra todas as bets com portaria vigente, como Betboo, KTO e Esportes da Sorte.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



