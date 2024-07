Jogue com responsabilidade | 18+

Imagina poder ganhar valores de volta mesmo que não dê certo aquele palpite? Seria ótimo, não é mesmo? Então, o cashback funciona dessa forma, e as casas de apostas oferecem essa opção como forma de trazer mais segurança para seus jogadores.



Somente as melhores e mais seguras casas de apostas esportivas possuem o cashback. Por isso, trouxe 5 sites que oferecem essa ferramenta, mostrando tudo o que é preciso para usar esse recurso nas suas apostas.



5 Melhores plataformas de apostas com Cashback



Luva Bet - Até 10% de Cashback sem rollover

Bet7k - Cashback diário até 2%

Bet77 - 10% em Cashback para apostas perdidas na semana

Dafabet - 10% até R$ 2.000 para o Brasileirão

GGBet - 20% em Cashback válida em todos os esportes



Qual o melhor site de apostas com Cashback?



O cashback se tornou um atrativo imperdível para nós apostadores. Mas cada plataforma oferece diferentes programas de fidelidade, bônus e recursos. No entanto, é impossível não destacar o site Luva Bet como a melhor casa de aposta com Cashback. Excelente opção para quem busca um cashback completo e vantajoso.

Detalhes sobre as casas de apostas com oferta de Cashback



1. Luva Bet - Até 10% de Cashback sem rollover



Essa é a tão famosa plataforma do Luva de Pedreiro, um dos maiores influenciadores brasileiros. Assim como ele, sua casa de apostas cresce a cada dia mais, por trazer diversas opções de apostas aliadas com um ótimo site.



Receba de volta 10% do valor total das suas apostas esportivas perdidas, sem rollover. Só é preciso fazer apostas em Odds mínimas de 1.5 para poder usufruir do cashback. Essa também é uma das plataformas de apostas que pagam no Pix.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Luva Bet



Organização impecável do site.



10% de Cashback.



Possui os campeonatos mais procurados, como Libertadores e Champions League.



Ponto negativo sobre o Luva Bet



Não conta com bônus de primeiro depósito.







2. Bet7k - Cashback diário até 2%



Esse é um dos melhores sites de aposta de 2024 e um dos melhores bônus de boas-vindas é oferecido pela Bet7k. A experiência na casa vai muito além da oferta, trazendo segurança e diversas opções de esportes e mercados. Com ela, você pode receber até 2% do valor total em seus palpites que não deram certo no dia, sendo que o cashback máximo diário é de até R$ 5.000.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Bet7k



Conta com o mercado de “Empate devolve aposta”.



Bônus de boas-vindas de R$ 7.000.



Aceita o Pix como forma de pagamento.



Ponto negativo sobre a Bet7k



Em seu site não há FAQ.







3. Bet77 - 10% em Cashback para apostas perdidas na semana



Uma plataforma que já me surpreendeu demais pela sua qualidade e variedade de ferramentas disponíveis. O cuidado que oferece aos seus clientes vai muito além de uma interface moderna e eficiente, como a da empresa. Seu bônus de cashback é algo que também se destaca, oferecendo 10% em suas perdas semanais.



Para usufruir deste benefício, é necessário ter 3 ou mais apostas liquidadas durante a semana, cada uma com Odds de 1.30 ou superior. O valor mínimo de cada uma dessas 3 apostas deve ser de R$ 5. Essa é uma das casas de apostas com bônus no cadastro, aproveite.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Bet77



Odds elevadas.



Casa de apostas devidamente regulamentada.



Bônus de até 300% em apostas múltiplas.



Ponto negativo sobre a Bet77



É preciso realizar um cadastro em diversas etapas.







4. Dafabet - 10% até R$ 2.000 para o Brasileirão



Já firmemente estabelecida no mundo das apostas esportivas, a empresa se destaca com patrocínios significativos, como ser uma das patrocinadoras oficiais da Seleção Argentina, atual Campeã do Mundo.



Aproveite também para apostar no Brasileirão e tenha um cashback de até 10%, sendo que o valor máximo é de R$ 2.000 a cada rodada. Você pode utilizar tanto na Série A quanto na Série B, neste que é um dos sites que dão cashback de forma segura.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Dafabet



Possui aplicativo móvel.



Diversas promoções, como bônus de 100% até R$ 750.



Depósito mínimo de R$ 10.



Ponto negativo sobre a Dafabet



Rollover de 5x o bônus mais o depósito.







5. GGBet - 20% em Cashback válida em todos os esportes



A plataforma oferece uma quantidade de mercados de apostas que transcende os jogos convencionais, incluindo uma excelente seleção de e-Sports, tudo isso aliado com muitas promoções que podem aumentar ainda mais seus lucros.



Fique tranquilo, pois a GGBet oferece um dos maiores Cashbacks de apostas esportivas, sendo até 20% em todos os esportes. É preciso fazer apostas em Odds de no mínimo 1.75 e em esportes como vôlei, tênis, basquete, futebol, e hóquei.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas GGBet



Interface ótima.



Oferece apostas em mercados especiais.



Cashback especial para determinados campeonatos.



Ponto negativo sobre a GGBet



Cotações na média do mercado.







3 Melhores ofertas de Cashback para aproveitar



É sempre bem-vindo formas de minimizar perdas. Gosto muito da forma como certas plataformas oferecem seus cashbacks, pois isso acaba trazendo ainda mais segurança às minhas apostas.



Às vezes, pode ser um pouco complicado entender quais são os termos para cumprir e receber as promoções. Por isso, na tabela a seguir, separei as ofertas e as Odds mínimas necessárias:



Comparando as 3 melhores ofertas de cashback nas casas de apostas



Casa de apostas

Ofertas

Odds mínimas Link

Luva Bet Até 10% de Cashback sem rollover 1.5 Cashback Luva Bet GGBet Até 20% de Cashback em esportes tradicionais 1.75 Cashback GGBet Bet77 10% de Cashback toda segunda-feira em esportes 1.30 Cashback Bet77





O que é Cashback? Como ele funciona nas apostas esportivas?



O cashback nas apostas esportivas é uma promoção oferecida por casas de apostas como uma forma de reembolso parcial das suas perdas, caso aconteça. Funciona como um incentivo que permite recuperar uma porcentagem do valor apostado em caso de palpites não vencedores. Essa porcentagem pode variar dependendo da casa de apostas e das condições específicas da promoção.



Geralmente, o cashback é calculado com base no valor total das apostas perdidas durante um período específico, como diário, semanal ou mensal. Sempre é importante ler os termos e condições antes de solicitar essa promoção, porque ela costuma ter pontos mais específicos do que outros bônus.



As condições para usufruir do cashback podem incluir requisitos como Odds mínimas para as apostas (por exemplo, Odds de 1.50 ou superiores) e um número mínimo de apostas liquidadas dentro do período especificado.



Essas promoções não apenas ajudam a mitigar perdas, mas também incentivam você a continuar apostando, proporcionando uma rede de segurança financeira e tendem a trazer uma maior satisfação por minimizar perdas.

Casas de apostas com cashback Crédito: Divulgação

Como ativar a promoção de Cashback



Ativar o cashback é tão fácil quanto é bom usá-lo. Para facilitar ainda mais, fiz um passo a passo bem direto para te ensinar como fazer essa ativação. Acompanhe:



Escolha uma casa de apostas: Primeiro, selecione uma casa de apostas que ofereça a promoção de cashback, como as que mostrei anteriormente. Verifique se elas têm essa opção disponível.

Leia os termos e condições: Antes de começar a apostar, leia atentamente os termos e condições da promoção. Isso ajudará você a entender os requisitos e as regras específicas.

Faça suas apostas: Realize suas apostas normalmente. Se você perder, parte do valor apostado será reembolsado com o Cashback.

Verifique o saldo: Após o período especificado (diário, semanal ou mensal), verifique seu saldo para ver se o cashback foi creditado.



Dicas para aproveitar a oferta de Cashback nas casas de apostas



O cashback nas apostas esportivas é uma chance incrível de recuperar parte do dinheiro investido caso algo dê errado em seus palpites. É uma ótima opção para qualquer tipo de jogador, independentemente do seu estilo de palpites. Aumente suas possibilidades com dicas para como recuperar dinheiro de aposta. Veja a seguir:



Escolha a casa de apostas ideal: Compare os programas de cashback disponíveis e escolha a casa que oferece as melhores condições, como percentual de retorno, rollover e elegibilidade de apostas.



Compare os programas de cashback disponíveis e escolha a casa que oferece as melhores condições, como percentual de retorno, rollover e elegibilidade de apostas. Aposte com responsabilidade: Defina um orçamento para suas apostas e siga-o à risca. Nunca aposte mais do que pode perder e utilize o cashback como um bônus, não como uma muleta para recuperar perdas imprudentes.



Defina um orçamento para suas apostas e siga-o à risca. Nunca aposte mais do que pode perder e utilize o cashback como um bônus, não como uma muleta para recuperar perdas imprudentes. Gerencie sua banca: Utilize ferramentas de gerenciamento de banca para controlar seus investimentos e evitar perdas excessivas. O cashback pode te ajudar a recuperar o que perdeu, mas é fundamental apostar com responsabilidade.



Utilize ferramentas de gerenciamento de banca para controlar seus investimentos e evitar perdas excessivas. O cashback pode te ajudar a recuperar o que perdeu, mas é fundamental apostar com responsabilidade. Aproveite as promoções: Fique de olho nas promoções e ofertas especiais que as casas de apostas oferecem em conjunto com o cashback. Isso pode te render ainda mais vantagens e aumentar seus lucros.



Fique de olho nas promoções e ofertas especiais que as casas de apostas oferecem em conjunto com o cashback. Isso pode te render ainda mais vantagens e aumentar seus lucros. Diversifique suas apostas: Não coloque todos os seus ovos em uma mesma cesta! Aposte em diferentes esportes, mercados e eventos para minimizar seus riscos e aumentar suas chances de sucesso.



Não coloque todos os seus ovos em uma mesma cesta! Aposte em diferentes esportes, mercados e eventos para minimizar seus riscos e aumentar suas chances de sucesso. Analise as estatísticas: Antes de apostar, faça uma análise das equipes, jogadores e eventos em questão. Utilize estatísticas e informações confiáveis para tomar decisões conscientes e aumentar suas chances de vencer.



Antes de apostar, faça uma análise das equipes, jogadores e eventos em questão. Utilize estatísticas e informações confiáveis para tomar decisões conscientes e aumentar suas chances de vencer. Mantenha um registro: Registre suas apostas, ganhos e perdas para ter um controle preciso do seu desempenho e identificar áreas para melhorar.



Registre suas apostas, ganhos e perdas para ter um controle preciso do seu desempenho e identificar áreas para melhorar. Use o cashback com inteligência: O cashback pode ser utilizado para aumentar sua banca, fazer apostas mais ousadas ou experimentar novos mercados. Utilize-o de forma estratégica para alcançar seus objetivos nas apostas.



Outras ofertas e bônus para aproveitar



Além do cashback, existem outras diversas formas de você obter promoções ou bônus para ter mais vantagens em suas apostas. Vou te mostrar abaixo as que considero mais vantajosas, principalmente por poderem ser usadas em diversos mercados:



Bônus no cadastro



Os bônus de cadastro são uma das opções mais oferecidas pelas casas de apostas esportivas atualmente. Eles são oferecidos principalmente para atrair novos jogadores, mas podem ser um ótimo benefício. Esses bônus podem variar em termos de valor e condições, mas frequentemente incluem benefícios como créditos gratuitos para apostas, rodadas grátis ou até mesmo cashback inicial sobre as primeiras apostas.



Para os novos apostadores, esses bônus são uma excelente oportunidade para explorar diferentes mercados esportivos. A Betmotion é um ótimo exemplo, oferecendo um bônus de 150% até R$ 200 para o seu primeiro cadastro na plataforma.



Confira mais plataformas de apostas com bônus no cadastro e comece a apostar com o pé direito.



Freebets



As freebets, também conhecidas como apostas grátis, geralmente são oferecidas como bônus de boas-vindas, promoções relâmpago, participação em desafios ou como forma de fidelizar seus jogadores. Imagine a oportunidade de apostar em seus times e eventos favoritos sem precisar usar seu próprio dinheiro, é como ter um valor extra para se divertir e poder palpitar.



Em casas confiáveis como a 20Bet você ganha R$ 25 em apostas grátis para apostar. Já na Bet77 é possível apostar grátis com o bônus de R$ 20 no cadastro que a casa oferece. Esses são ótimos sites que oferecem freebets.



Concluindo: Vale a pena usar a oferta de Cashback nas apostas?



Considero o cashback uma das melhores opções para diminuir perdas em apostas esportivas. Além disso, ele vai muito além disso: é uma maneira de explorar novos mercados. No entanto, é essencial agir com consciência e fazer bons estudos antes de palpitar.



Com o uso inteligente do cashback, ele pode se tornar um dos maiores aliados para obter sucesso ou, pelo menos, minimizar perdas. Em resumo, o cashback é um recurso valioso, mas deve ser utilizado com sabedoria e em conjunto com outras práticas de apostas responsáveis.



Perguntas frequentes sobre casas de apostas com Cashback



Como funciona o Cashback em casas de apostas?



O Cashback em casas de apostas é uma oferta que permite que você recupere parte do valor das apostas perdidas. Funciona como um programa de recompensas, onde você recebe de volta uma porcentagem do que apostou quando não venceu.



Posso usar a oferta de Cashback com outras ofertas nos sites de apostas?



Sim, em muitos casos, você pode combinar o Cashback com outras ofertas nos sites de apostas. No entanto, é importante verificar os termos e condições específicas de cada promoção para garantir que não haja restrições.



Todas as casas de apostas oferecem Cashback?



Nem todas as casas de apostas oferecem Cashback, mas muitas delas têm essa opção. É importante pesquisar e escolher uma casa de apostas que ofereça essa vantagem, além de considerar outros fatores como a segurança. Aproveite essas 5 melhores casas com Cashback que mostrei anteriormente.



