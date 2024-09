Aposte ao vivo com os melhores sites e casas de apostas. Descubra apostas esportivas, jogos e futebol ao vivo com ótimas Odds

Quais são os melhores sites para apostar ao vivo? Fazer uma aposta pré-jogo é excelente para adicionar emoção a qualquer evento esportivo, mas não há nada melhor para o apostador do que fazer uma aposta ao vivo no momento em que a partida acontece. Neste artigo, vou te indicar e justificar quais são as melhores opções neste quesito.



Melhores plataformas para apostas ao vivo 2024



PagBet - Melhor casa para apostas ao vivo

Bet77 - Bônus de R$ 1.500 para apostar ao vivo

Brazino - Aproveite o bônus de R$ 4.000

MMABet - Aposte ao vivo com Odds altas e ganhe mais

BetWinner - Excelente bônus de 100% para apostas em tempo real

Estrela Bet - Sua melhor escolha para apostas ao vivo no Brasil

Melbet - Experiência completa para apostas ao vivo com bônus de R$ 1.200

Betnacional - Apostas ao vivo rápidas e seguras com apenas 1 real

Esportes da Sorte - Cotação elevada para apostas ao vivo

SuperBet - Domine as apostas ao vivo com promoção de 100%



Qual a melhor casa para apostar ao vivo em 2024?



Na análise que venho fazendo nos últimos meses, pude testar diversas operadoras e confirmar que a melhor casa para apostar ao vivo no momento é a PagBet. A operadora possui um site de apostas ao vivo, com vantagens que vão desde o bônus de boas-vindas até o momento mais aguardado, que é o de sacar seus lucros com agilidade e facilidade.



Quando falamos de diferenciais nas apostas ao vivo, os principais critérios em que a PagBet se destaca são:



Quantidade de eventos com apostas ao vivo.



Quantidade de mercados disponíveis para apostas ao vivo.



Quantidade de jogos transmitidos ao vivo dentro da plataforma.



Disponibilidade de Cash Out durante as partidas e valor oferecido.



Estatísticas ao vivo.



Mercados especiais de apostas ao vivo.



Lista dos melhores sites para apostar ao vivo - Setembro 2024







Detalhes sobre as plataformas para fazer apostas ao vivo



1. PagBet - Melhor casa para apostas ao vivo



A PagBet é uma operadora que pertence ao grupo NSX, um dos maiores atores do mercado de apostas. Sua abordagem inovadora, com funcionalidades exclusivas, como a “aposta rápida”, o torna um dos melhores sites de apostas brasileiros.



Por que a Pagbet é uma das melhores casas para apostar ao vivo?



O principal diferencial da PagBet é a oferta de transmissões ao vivo. No momento em que escrevo esta matéria, às 6 horas da manhã, no Brasil, existem dezenas de transmissões acontecendo. Somente no tênis, há 27 transmissões simultâneas, que vão desde os ITFs até os grandes ATPs.



Pontos positivos



Quantidade de transmissões simultâneas disponíveis.



Cash Out em todos os tipos de eventos.



Odds atrativas.



Ponto negativo



Não possui bônus de boas-vindas.







2. Bet77 - Bônus de R$ 1.500 para apostar ao vivo



A Bet77 começou a operar recentemente no Brasil, disposta a popularizar o mercado de apostas. Por isso, aceita depósitos a partir de R$ 5. Para tornar o universo das apostas ainda mais acessível, recreativo e divertido, o valor mínimo de apostas é de apenas R$ 1.



Por que a Bet77 é uma das melhores casas para apostar ao vivo?



A Bet77 se destaca como uma das melhores casas de apostas do mundo para apostar ao vivo por possuir a funcionalidade "multi vista". Nela, você pode configurar sua página de apostas ao vivo, arrastando para ela todos os eventos que desejar acompanhar. Esta função ajuda a encontrar novas opções de palpite com agilidade.



Pontos positivos



Permite personalização de página de eventos ao vivo.



Bônus atrativo para os três primeiros depósitos.



Excelentes Odds.



Ponto negativo



Lentidão na troca de página dentro do site.







3. Brazino - Aproveite o bônus de R$ 4.000



A Brazino é uma das casas de apostas que mais cresce no Brasil. Mais de 65% dos seus 48 milhões de acessos mensais vêm do nosso País e, não por acaso, a plataforma possui um atendimento ao cliente 24/7 em português que é excelente.



Por que a Brazino é uma das melhores casas para apostar ao vivo?



No mercado de apostas ao vivo, a Brazino se destaca pela variedade de eventos ao vivo disponibilizados para seus usuários. Da aposta de futebol ao vivo ao cricket, do tênis ao squash, você sempre encontrará boas opções para fazer seus palpites em tempo real.



Pontos positivos



Quantidade de eventos ao vivo disponíveis.



Bons mercados especiais para apostas ao vivo.



Disponibiliza Cash Out.



Ponto negativo



Requisito de apostas elevado para o rollover do bônus.







4. MMABet - Aposte ao vivo com Odds altas e ganhe mais



Apesar de possuir um nome que sugere prioridade a modalidades de lutas e de ter boa parte das suas mais de 2 milhões de visitas mensais oriundas do público fã desse tipo de esporte, na MMABet você encontrará todos os tipos de modalidades para fazer seus palpites.



Por que a MMABet é uma das melhores casas para apostar ao vivo?



O principal destaque da operadora em relação às apostas ao vivo está nas Odds, que normalmente estão acima das oferecidas pelas concorrentes que disputam o mesmo público-alvo.



Pontos positivos



Odds atraentes.



Página dedicada a eventos ao vivo intuitiva, que agiliza o processo de apostas.



Mercados especiais para apostas ao vivo.



Ponto negativo



Não disponibiliza streaming.







5. BetWinner - Excelente bônus de 100% para apostas em tempo real



Com forte presença no mercado europeu, a BetWinner desembarcou no Brasil disposta a proporcionar uma nova experiência em relação aos mercados ao vivo. São mais de 1.000 eventos diários de diversas modalidades que contam com apostas ao vivo.



Por que a BetWinner é uma das melhores casas para apostar ao vivo?



A BetWinner é uma das melhores casas para apostar ao vivo porque disponibiliza uma página de "Multi Live". Nela, você pode criar sua página pessoal de apostas ao vivo e adicionar todos os eventos que forem interessantes para você acompanhar e buscar boas oportunidades, além de poder realizar apostas simultâneas.



Pontos positivos



Disponibiliza páginas de apostas ao vivo personalizadas.



Variedade de modalidades esportivas.



Disponibiliza Cashback para todas as apostas, incluindo ao vivo.



Ponto negativo



Não contabiliza apostas simples no rollover do bônus.







6. Estrela Bet - Sua melhor escolha para apostas ao vivo no Brasil



A Estrela Bet é uma das casas de apostas que aceitam Pix, criada por brasileiros, e que atende a todos os perfis de apostadores. Os depósitos aceitos são a partir de R$ 2, mas com apenas R$ 1 na sua carteira, você já pode fazer suas apostas.



Por que a Estrela Bet é uma das melhores casas para apostar ao vivo?



Um dos diferenciais que coloca a Estrela Bet como uma das melhores operadoras para apostas ao vivo é a grande quantidade de transmissões de partidas. Além disso, você tem a possibilidade de filtrar os eventos que estão sendo transmitidos pela operadora. Esta funcionalidade irá ajudá-lo a encontrar bons jogos para acompanhar e selecionar as melhores oportunidades.



Pontos positivos



Grande disponibilidade e filtro para transmissões ao vivo.



Cash Out com proposta justa.



Variedade de mercados especiais para apostas ao vivo.



Ponto negativo



Baixa variedade de métodos de depósito.







7. Melbet - Experiência completa para apostas ao vivo com bônus de R$ 1.200



A Melbet é um site que vem ganhando destaque no cenário de apostas esportivas no Brasil. Com forte presença publicitária e um foco muito forte em proporcionar boas ferramentas para seus usuários, ela é, sem dúvidas, uma das grandes responsáveis pela disseminação das apostas esportivas entre os brasileiros.



Por que a Melbet é uma das melhores casas para apostar ao vivo?



Por ter inovação em seu DNA, a plataforma tem sido uma das pioneiras em oferecer muitas opções de jogos ao vivo. Aliás, se você gosta de esportes virtuais e e-Sports, a Melbet é uma das melhores opções para realizar apostas ao vivo.



Pontos positivos



Grande variedade de transmissões ao vivo em esportes tradicionais e virtuais.



Disponibiliza Cash Out em bilhetes de apostas.



Conta com um ótimo bônus de boas-vindas para usar nos jogos ao vivo.



Ponto negativo



O site colorido pode não agradar a todos os jogadores.







8. Betnacional - Apostas ao vivo rápidas e seguras com apenas 1 real



A Betnacional é a principal operadora de um dos maiores grupos de apostas esportivas do Brasil, a NSX. Contando com grandes embaixadores, como Vini Jr., do Real Madrid, e Galvão Bueno, a operadora vem crescendo a passos largos todos os meses.



Por que a Betnacional é uma das melhores casas para apostar ao vivo?



A Betnacional é uma das principais casas para apostar ao vivo, pois disponibiliza estatísticas em tempo real de todas as modalidades oferecidas na plataforma, além da alta oferta de streaming das competições.



Pontos positivos



Disponibiliza estatísticas em tempo real de todas as modalidades.



Variedade de transmissões ao vivo.



Odds acima da média das concorrentes.



Ponto negativo



Não possui bônus de boas-vindas.







9. Esportes da Sorte - Cotação elevada para apostas ao vivo



Criada em 2018, a Esportes da Sorte é uma das operadoras que mais vem crescendo no cenário nacional. Apesar de disponibilizar mercados em diferentes modalidades, o grande destaque por lá é o futebol. Atualmente, a operadora é patrocinadora de clubes da primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, incluindo Corinthians, Palmeiras, Ceará, Athlético Paranaense e Grêmio.



Por que a Esportes da Sorte é uma das melhores casas para apostar ao vivo?



A simplicidade no design e na disposição dos mercados de apostas dentro do site é um ponto interessante que traz agilidade às apostas. Entretanto, o que chama mais atenção é a variedade de mercados especiais para apostas ao vivo.

Para ter uma ideia, neste momento está acontecendo um jogo de futebol em Moçambique e a Esportes da Sorte está disponibilizando mais de 150 mercados para apostar ao vivo.



Pontos positivos



Ampla variedade de mercados de apostas ao vivo.



Disponibiliza Cash Out.



Disponibiliza Cashback incluindo apostas ao vivo.



Ponto negativo



Não possui bônus de boas-vindas.







10. SuperBet - Domine as apostas ao vivo com promoção de 100%



A SuperBet é uma gigante romena que atua no mercado de apostas esportivas e chegou ao Brasil em 2023, anunciando o patrocínio master do São Paulo Futebol Clube. Desde sua chegada, a operadora vem aumentando o tráfego no site mês a mês e se posicionando entre as líderes do mercado.



Por que a SuperBet é uma das melhores casas para apostar ao vivo?



A SuperBet é uma boa opção para apostas ao vivo, pois aceita apostas a partir de R$ 1. Nas apostas ao vivo, existem muitos mercados que pagam Odds altíssimas e, por isso, é uma grande vantagem poder fazer apostas de baixo valor. São apostas com baixo percentual de acerto, porém com um retorno muito grande.



Pontos positivos



Aceita apostas a partir de R$ 1.



Disponibiliza Cash Out com proposta de encerramento justa.



Possui um bom bônus de boas-vindas que pode ser utilizado em apostas ao vivo.



Ponto negativo



O site apresenta lentidão em alguns momentos.







Melhores bônus para fazer apostas ao vivo



Não é comum encontrar bônus específicos para apostas ao vivo; entretanto, é fundamental que todos os tipos de bônus da plataforma que você utiliza aceitem este tipo de aposta no rollover. Pensando nisso, vou destacar alguns excelentes bônus de boas-vindas para você utilizar nas suas apostas ao vivo.



Casa de apostas

Bônus oferecido

Odds mínimas exigidas

Quero o bônus

Bet77

100% até R$ 500 nos 3 primeiros depósitos

1.50 (apenas múltiplas)

Bônus Bet77 BetWinner

100% até R$ 700

1.40 (apenas múltiplas)

Bônus BetWinner SuperBet

100% até R$ 500

1.60 em qualquer aposta

Bônus SuperBet Estrela Bet

100% até R$ 500 para apostar em futebol

2.00 para apostas simples e 3.00 para combinadas

Bônus Estrela Bet

Como funcionam as apostas ao vivo?



Fazer uma aposta ao vivo significa que você preferiu aguardar o início do evento para colocar os seus palpites ao invés de fazer uma aposta pré-jogo.



Apesar de existir as estatísticas de jogos anteriores para você analisar, muitas vezes determinada equipe é favorita, mas não está em um bom dia. Apostar ao vivo é uma estratégia interessante, pois, com o jogo em andamento, você terá mais informações sobre a performance real das equipes para embasar suas decisões.



Como fazer apostas ao vivo?



Atualmente, realizar uma aposta esportiva ao vivo é extremamente simples, pois a maioria das operadoras disponibiliza esta funcionalidade hoje em dia.



Escolha uma operadora que disponibilize apostas ao vivo.

Crie a conta ou faça o login na conta existente.

Encontre a seção de apostas ao vivo para saber quais eventos estão disponíveis no momento.

Escolha o evento e o mercado que quer fazer o palpite.

Decida o valor e coloque no bilhete de apostas.

Clique no botão para executar a aposta

. Crédito: Divulgação

Dicas para apostar ao vivo online



Durante minha trajetória de 18 anos de experiência neste mercado, os melhores resultados sempre estiveram em apostas ao vivo. Para ser mais específico, jogo de aposta ao vivo no tênis é minha paixão e existe muita estratégia por trás disso, mas esta história fica para outro artigo. Por ora, vou compartilhar algumas dicas valiosas para você aumentar sua lucratividade.



Disponibilidade de eventos ao vivo



Encontre uma casa de apostas com grande oferta de eventos para apostar ao vivo e, além disso, que possua as melhores opções de mercados de acordo com o seu conhecimento específico.



Transmissão



Encontre uma plataforma que disponibiliza streaming para você acompanhar a partida em tempo real. Desta forma, você poderá tomar melhores decisões.



Momento ideal para apostar



Se você realmente optar pela aposta esportiva ao vivo ao invés do pré-jogo, aguarde alguns minutos após o início da partida para analisar o desempenho real das equipes e tomar melhores decisões.



Odds



Encontre uma casa em que as Odds sejam atrativas nas apostas de eventos ao vivo.



Cash Out



Encontre uma operadora que disponibilize Cash Out para bets ao vivo, pois esta funcionalidade será uma grande aliada para seus resultados a longo prazo. Além disso, é importante verificar se a casa oferece um valor justo para o encerramento das apostas. Algumas casas oferecem um valor muito abaixo do correto, de acordo com as Odds do momento.



Melhores mercados para apostar ao vivo



Uma análise fundamentada é o melhor caminho para você ser vencedor nas apostas. Estudar o histórico, as estatísticas e o momento das equipes envolvidas é fundamental. Entretanto, saber quais são os melhores mercados para apostar ao vivo pode ajudar muito nos seus resultados. Confira abaixo algumas excelentes opções de mercados e quando utilizá-las.



Escanteios no futebol



Aposte em uma quantidade de escanteios acima da média quando a equipe favorita começar perdendo a partida, pois ela irá exercer uma grande pressão sobre o adversário.



1x2 (vencedor da partida) no tênis



Aposte na virada no placar e vitória de um dos competidores quando ele for muito favorito e perder o primeiro set. Isso acontece muito no tênis, principalmente nas categorias femininas.



Total de pontos no basquete



Aposte em uma quantidade de pontos abaixo da média quando a equipe favorita abrir uma grande vantagem de pontos. Isso ocorre porque a equipe mais fraca tenta arriscar mais e, por isso, comete muitos mais erros, deixando a média de pontos mais baixa do que o esperado no início da partida.



Apostas ao vivo x pré-jogo: entenda a diferença



Afinal de contas, qual é a grande diferença entre a aposta pré-jogo e a aposta ao vivo? Esta pergunta pode ser respondida sob duas perspectivas. A primeira, que é autoexplicativa pelo próprio nome, é que "pré-jogo" refere-se a apostas realizadas antes da partida, enquanto "ao vivo" refere-se a apostas realizadas enquanto a partida está acontecendo.



A segunda perspectiva diz respeito à diferença de estratégia. Para dar um palpite pré-jogo, o mais importante é o estudo e análise prévia das equipes que irão se confrontar, mas, nas apostas ao vivo, o que vale mesmo é a agilidade para buscar as oportunidades, conhecimento dos mercados especiais e análise do desempenho das equipes na partida.



Conclusão - Vale a pena fazer apostas ao vivo?



Vale muito a pena fazer apostas ao vivo! Independentemente da operadora que você escolher para fazer suas apostas, aproveite essa opção sempre que ela estiver disponível.



Atualmente, é possível fazer apostas ao vivo em quase todas as casas de apostas. No entanto, algumas se destacam pela existência de serviços complementares que podem fazer toda a diferença nos seus resultados.



Se você encontrar uma plataforma que disponibiliza estatísticas ao vivo, transmissão de jogos em tempo real, Cash Out justo e estudar bem todos os mercados disponíveis, certamente você conseguirá resultados muito superiores aos obtidos nas apostas pré-jogo.



Perguntas Frequentes



Qual o melhor site para fazer apostas ao vivo?



O melhor site para fazer apostas ao vivo, no momento, é o PagBet. Além de disponibilizar uma grande quantidade de eventos e modalidades, ele é completo em relação aos recursos complementares. Possui mercados especiais, estatísticas em tempo real, streaming e Cash Out.



Qual a melhor plataforma para apostar com transmissão em tempo real?



A melhor plataforma para apostar com transmissão ao vivo é a Estrela Bet. Além de possuir uma boa quantidade de eventos com transmissão, é possível filtrar uma página apenas com streaming ao vivo, o que proporciona muita agilidade, um fator fundamental nas apostas ao vivo.



Qual casa tem as melhores Odds para apostar ao vivo?



A casa de apostas ao vivo que tem as melhores Odds para este tipo de mercado no momento é a Bet77. Pude comprovar isso após comparar os sites de dezenas de operadoras para escrever este artigo.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente