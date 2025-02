KYC em Apostas Online: Entenda a Importância

O crescimento exponencial do mercado das apostas esportivas fez com que o Governo Federal abrisse os olhos para o ramo nos últimos anos. Com isso, o Ministério da Fazenda regulamentou a atividade e as operadoras tiveram que se adequar às exigências governamentais.



Uma das ordens do governo é de que as operadoras precisam monitorar as atividades dos clientes e criar um ambiente seguro de jogo. Por isso, desde o dia 1 de janeiro de 2025, as casas de apostas online estão exigindo o processo de verificação de conta, também conhecido como KYC.



Neste conteúdo vou me aprofundar neste tema, trazendo a você todas as informações necessárias para você entender o que é KYC nas plataformas de apostas e o quão importante é este processo para a sua segurança.



O que é KYC?



KYC, em inglês, é Know Your Customer, que em tradução para a língua portuguesa significa “Conhece o seu cliente”. O KYC é uma medida de segurança adotada para que as empresas conheçam a fundo o perfil dos clientes. Desse modo, as companhias têm informações primordiais para prevenir ilicitudes.



Entre as atividades ilícitas mais comuns, estão: lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras ações fraudulentas. Infelizmente, isso é muito praticado em atividades envolvendo apostas esportivas.



Desse modo, para proteger a integridade dos negócios e também trazer segurança aos usuários, o Governo, por meio da Lei nº 14.790 de 2023, regulamentou a atividade exigindo que as casas começassem a fazer a verificação da conta dos apostadores.



Processos de KYC em casas de apostas online



Os processos de KYC não são exclusivos para casas de apostas esportivas online. Todas as organizações que realizam transações financeiras e operam em ambientes de risco precisam implementá-los para garantir segurança e conformidade regulatória. Abaixo, apresento uma explicação detalhada sobre o funcionamento do KYC em apostas.



Coleta de informações do Cliente



O primeiro passo do KYC é a obtenção de informações básicas do cliente para iniciar a verificação de identidade. Isso é sempre feito na hora do cadastro na plataforma de apostas. As principais informações coletadas são:



Nome completo;



Data de nascimento;



Nacionalidade;



Endereço completo;



Número de telefone e e-mail;



Número de documento de identidade (RG, CPF, CNH, etc.),



Dados bancários para receber os pagamentos.



Verificação de identidade

Após coletar as informações básicas na hora do cadastro, as operadoras precisam validar a autenticidade dos dados e garantir que o cliente é quem realmente afirma ser. Veja os principais métodos de verificação:



Envio de documentos comprobatórios: o cliente deve escanear um documento de identidade (geralmente, RG ou CNH);



Registro de selfie ou reconhecimento facial: as principais casas de apostas exigem que o cliente tire uma selfie ao lado do documento de identidade para evitar fraudes.



Monitoramento Contínuo do apostador



Mesmo após a aprovação, a verificação de conta nos sites de apostas esportivas não acaba. As empresas monitoram transações suspeitas e atualizam periodicamente as informações dos clientes. Veja os aspectos monitorados



Alterações nas informações pessoais, como endereço, telefone e outros dados;



Transações fora do perfil do cliente, como saques de alto valor e depósitos constantes;



Atualização de documentos já verificados anteriormente.



Documentos Necessários para o KYC



Toda plataforma esportiva regulamentada pelo Governo Federal, como as melhores casas de apostas do Brasil, precisa solicitar alguns documentos para os usuários que desejam se cadastrar. Essa é uma prática que você irá encontrar em todos os operadores sérios.



Lista dos documentos comumente solicitados durante o processo de KYC em casas de apostas online



Entre os documentos iniciais requisitados pelas operadoras esportivas, os mais comuns são:



Registro Geral - o famoso RG;



Cadastro de Pessoa Física (CPF);



Carteira Nacional de Habilitação (CNH);



Passaporte.



Mas pode ficar tranquilo, você precisa enviar apenas um desses documentos escaneados para a plataforma. Geralmente, o processo é feito por foto via celular ou webcam. Cada site de apostas pode ter requisitos específicos, então é sempre bom verificar as exigências diretamente na plataforma usada.



Esses são documentos essenciais para qualquer brasileiro comprovar sua identidade. Então, você não terá nenhum tipo de problema, pois são apenas comprovantes do dia a dia e que todos nós temos.



Reconhecimento facial e selfie com o documento



Quem faz transações bancárias constantes, investimentos ou trabalha, por exemplo, com o mercado de criptomoedas, sempre precisa comprovar sua identidade. E como isso é feito em alguns casos? Com os usuários tendo que registrar uma selfie segurando um documento de identificação.



Nas melhores plataformas de apostas do mundo isso também é feito. A cada operação importante dentro do site (cadastro, saque, depósito, troca de senha ou alterações nas informações pessoais), a empresa pode pedir para que você tire uma selfie segurando um documento de identificação.



KYC e a experiência do jogador



O processo de KYC em apostas pode ser um pouquinho chato, mas é essencial para que você tenha uma experiência positiva e fluída nas operadoras. Por isso, trouxe aqui os aspectos positivos e negativos da verificação de usuário.



Pontos positivos do KYC apostas



O principal benefício de fazer KYC nos sites de apostas online é a segurança trazida ao apostador. Com um processo transparente e claro, fica nítido que apresentar os comprovantes de identificação é justamente para proteger o cliente.



Outro ponto que é de suma importância é que ninguém pode lhe aplicar golpes ou criar contas no seu nome, o que torna a atividade muito mais segura, trazendo mais confiança para todos os envolvidos.



Aspectos negativos da verificação de jogador



No entanto, a meu ver, o único problema é a burocracia e o tempo de espera que o jogador precisa dispor antes de iniciar sua trajetória no site. Antigamente, o processo não era realizado no cadastro. Hoje, antes de apostar, o jogador precisa verificar a conta e isso acaba atrasando o entretenimento.



Dicas na hora de realizar o KYC



Para que você não perca tempo na hora de verificar a conta, elaborei aqui algumas dicas que vão facilitar a sua vida e fazer você economizar tempo no momento do cadastro - onde é feita a primeira parte da verificação.



Separe seus documentos antes de criar sua conta. Certamente você precisará se identifica logo no cadastro;



Deixa a câmera do seu computador ou dispositivo móvel habilitada. Com isso, não terá problemas para tirar selfies ou escanear os comprovantes;



Não tire fotos sem camisa ou com algum adorno, como boné, óculos escuros ou outro;



Insira dados verdadeiros e jamais crie conta em nome de terceiros. Isso pode lhe render uma grande dor de cabeça futura, além de ser considerado crime;



Coloque o seu endereço completo e tenha algum comprovante de residência (conta de água, luz, inter ou outro) cadastrado neste local.



O que é KYC Crédito: Divulgação

Benefícios do KYC para jogadores e operadoras



O KYC não é apenas um requisito regulatório, mas também uma ferramenta primordial para garantir a segurança, confiabilidade e transparência no setor de apostas esportivas. Tanto apostadores quanto as operadoras se beneficiam de um ambiente protegido, onde a experiência de jogo pode ser mais eficiente.



Vantagens para os apostadores



Garante que a conta e o saldo da banca estejam protegidos contra fraudes e acessos não autorizados;



Garante que apenas o verdadeiro titular possa acessar a conta;



Reduz o risco de problemas nos saques, pois a identidade do jogador já foi verificada na hora do cadastro;



Protege o jogador contra plataformas ilegais, pois somente sites regulamentados cumprem essa etapa;



Diminui atrasos no saque, pois a operadora não precisará solicitar mais informações adicionais;



Evita que golpistas utilizem múltiplas contas para manipular jogos e promoções.



Vantagens para os sites de apostas esportivas



Ajuda a identificar usuários que cometem fraudes, protegendo a casa de apostas contra ilegalidades;



Previne o uso do site para lavagem de dinheiro;



Atende às exigências de órgãos reguladores, como o Ministério da Fazenda e até mesmo grupos internacionais de Jogo Responsável;



Veta o acesso de menores de idade, garantindo apenas que maiores de 18 anos pratiquem a atividade;



A credibilidade da casa de apostas no mercado nacional;



Identifica clientes verdadeiros e permite oferecer bônus estratégicos.



Desafios e Desvantagens do KYC



Embora as casas de apostas brasileiras estejam se adequando ao pedido do Governo Federal, cumprir com todas as exigências não é uma tarefa fácil Então, embora o KYC seja essencial, ele também apresenta grandes desafios. Separei abaixo alguns problemas que jogadores e casas podem enfrentar.



Desafios para o público



Como o KYC em apostas ainda é recente, o processo de verificação tem se tornado demorado e um pouco complexo para a grande maioria dos apostadores. Além disso, brasileiros que não residem no Brasil também não podem criar contas em sites de apostas brasileiros.



Além disso, em alguns momentos, ficar enviando documentos de comprovação pode ser repetitivo, principalmente para jogadores que ainda não têm muita experiência. Então, caso você não tenha paciência, poderá abandonar o cadastro logo no início e, dessa forma, se sentir frustrado.



Obstáculos para os sites de apostas online



Já para as marcas, o KYC pode ser caro, já que as empresas precisam investir em tecnologia, criptografia de dados e ter uma equipe especializada para ajudar os apostadores. Operadoras de menor porte têm ainda mais problemas com esses tópicos.



Continuando, o processo de verificação pode afastar clientes, já que dificulta a vida do jogador. Com isso, os brasileiros podem optar por utilizar plataformas ilegais e que não contribuem financeiramente com o Brasil.



Outro ponto sensível para as empresas é o armazenamento de dados confidenciais e sensíveis. As casas detêm informações que estão na mira de criminosos cibernéticos. Caso haja um vazamento de dados, as empresas de apostas podem, posteriormente, sofrer sanções jurídicas.



Ou seja, tanto para quem gosta de apostar como para as empresas licenciadas, o KYC tem sido um grande desafio neste início de regulamentação. Portanto, será necessário que os dois lados da moeda, junto com o Governo Federal, encontrem soluções cada vez mais práticas.



Comparativo de benefícios e dificuldades do KYC Apostas Online



Aspecto Prós (Benefícios) Contras (Desafios) Segurança contra fraudes Protege jogadores contra roubo de identidade e fraudes financeiras. Processo pode ser intrusivo para os jogadores. Garantia de saques Evita problemas e atrasos em retiradas, garantindo que apenas o titular da conta possa sacar. Os jogadores podem enfrentar delays longos se a verificação for rigorosa. Atendimento à regulamentação Garante que a operadora esteja operando legalmente e evita punições dos órgãos reguladores. Regulamentos rígidos podem ser difíceis de cumprir, levando a multas e sanções para a operadora. Prevenção contra lavagem de dinheiro Impede que a plataforma seja usada para atividades ilícitas. Implementação do KYC tem custos elevados para as operadoras. Proteção menores de Idade Evita o acesso de menores e protege a integridade da atividade. O processo de verificação pode ser demorado, frustrando potenciais clientes. Idoneidade da casa de apostas Aumenta a confiabilidade e transparência da operadora no mercado nacional. Algumas operadoras podem perder apostadores para plataformas que operam em offshore. Experiência do usuário

Ambientes mais seguros e confiáveis para apostar. O processo KYC nas apostas é burocrático e pode prejudicar a experiência do usuário. Proteção de dados

Garante que apenas usuários legítimos acessem a conta. Risco de vazamento de dados, tornando a operadora alvo de hackers.

Conclusão



É fácil ver que a regulamentação das bets trouxe muito mais segurança para os apostadores. Com a lei ativa, as casas tiveram que adequar suas estruturas, trazendo um espaço de jogo muito mais protegido.



Logicamente, a burocracia também aumentou. Agora, para fazer um cadastro em um site legalizado pelo Ministério da Fazendo, é preciso realizar toda a etapa de KYC (verificação de conta), que pode ser um pouco chata. No entanto, são com ações como essa que todo o setor de apostas esportivas ganha mais credibilidade perante à população.



Por isso, sempre que for escolher uma plataforma nova, veja se ela é regulamentada e siga todos os passos de segurança, pois isso garante que você irá operar em um ambiente livre de fraudes.



Perguntas Frequentes



É obrigatório verificar a conta nos sites de apostas?



Após a regulamentação das bets, todas as plataformas esportivas de jogos online precisam realizar o KYC com os novos clientes.



Quais os documentos necessários para realizar o KYC em casas de apostas online?



RG, CPF, CNH, e a selfie segurando os documentos são passos obrigatórios para que os apostadores comprovem suas identidades.



O que acontece se eu não completar o KYC em casas de apostas online?



Se não fizer KYC (verificação de identidade) em casas de apostas online, você pode ter saques bloqueados, contas suspensas ou restrições de acesso até que a verificação seja concluída.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente