Guia de Apostas Copa do Mundo 2026: Oportunidades e Dicas

Oportunidades de apostas Copa do Mundo de 2026. Descubra o impacto do novo formato, como apostar nas seleções favoritas e onde encontrar as melhores odds

O planeta se prepara para o maior torneio da história. O nosso guia de apostas para a Copa do Mundo de 2026 vai mostrar os motivos do torneio ser tão emblemático, mesmo comparado com outros Mundiais, e como isso deve fazer a competição uma das mais interessantes da história para apostadores.

A Copa de 2026 será a primeira da história com 48 seleções e disputada em três países diferentes. Essa mudança profunda muda o ecossistema da competição, e, obviamente, as melhores apostas.

Neste artigo, vamos trazer as melhores oportunidades de aposta, uma análise das odds mais interessantes, um pouco da história do torneio e os campeões da Copa do Mundo, para mostrar os motivos dela ser o torneio mais importante do futebol mundial.

A Copa do Mundo de 2026: o torneio mais esperado da história moderna

Formato e estrutura da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 marca a maior mudança na estrutura do torneio no século 21, afetando não só no torneio como na classificação para a Copa do Mundo de 2026.

O modelo de 32 seleções, divididos em oito grupos. Agora, serão 48 países, divididos em 12 grupos, tendo 104 partidas no total.

Fase de grupos

As seleções serão divididas em 12 grupos, com quatro países em cada;

Cada equipe faz três jogos contra os adversários do mesmo grupo;

Se classificam automaticamente para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo.

Avançam também os oito melhores terceiros colocados da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Mata-mata

As fases eliminatórias ganharam mais uma partida. Serão cinco jogos de mata-mata, contra os tradicionais quatro;

Com isso, o número de jogos para uma equipe ser campeã subiu para oito, contra os antigos sete;

Nessas partidas, segue o modelo de eliminação única. Avança quem vencer o jogo. Em caso de empate, prorrogação. Se ele seguir, decisão por pênaltis;

O chaveamento do mata-mata será decidido pelos potes no sorteio dos grupos e pela posição da equipe na primeira fase;

Qual adversário a equipe enfrentará depende do grupo para o qual ela foi sorteada. Alguns líderes de grupo enfrentarão os melhores terceiros, outros, o segundo colocado do grupo seguinte;

O mesmo vale para os segundos colocados. Em alguns grupos, o rival do mata-mata será o líder do vizinho, em outros, outro segundo colocado.

Como os países-sede impactam o torneio

Esta será a primeira vez em que a competição será disputada em três países: EUA, México e Canadá. Pode parecer banal, mas isso tem grande potencial de afetar suas apostas esportivas na Copa do Mundo de 2026.

Para começar, há a questão da locomoção. Os grupos foram divididos por regiões, para evitar longas viagens de avião. Mesmo assim, algumas equipes terão que trocar de país no meio da fase de grupos, o que deve afetar toda a logística de preparação para o jogo.

Este problema fica ainda mais profundo no mata-mata. Como a prioridade de sede é do líder do grupo, os segundos e terceiros colocados correm o risco de um grande deslocamento para jogar a primeira partida eliminatória.

Espere seleções colocando na conta o trajeto que fará na hora de estudar qual é a melhor posição a ficar na primeira fase.

Vale destacar também que a Copa do Mundo de 2026 será no pico do verão no hemisfério norte.

Algumas cidades mexicanas e dos EUA, como Guadalajara e Miami, correm o risco de ter jogos com mais de 30°C, afetando o desempenho dos atletas. A ameaça ainda existe no Canadá e nas cidades mais ao norte dos EUA, mas de forma reduzida.

Há também a questão das chuvas. Junho e julho costumam ter a estação de maior pluviosidade na Cidade do México, por exemplo.

Vale lembrar que no Mundial de Clubes de 2025, nos EUA, diversos jogos tiveram que ser paralisados pelo risco de tempestades de raio.

Estádios da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 será disputada em 16 estádios, sendo 11 nos EUA, três no México e dois no Canadá.

EUA: MetLife Stadium (Nova Jersey), AT&T Stadium (Dallas), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), SoFi Stadium (Los Angeles), Lumen Field (Seattle), Gillette Stadium (Boston), NRG Stadium (Houston), Arrowhead Stadium (Kansas City), Hard Rock Stadium (Miami), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Levi’s Stadium (San Francisco);

México: Estadio Azteca (Cidade do México), Estadio BBVA (Monterrey), Estadio Akron (Guadalajara);

Canadá: BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver).

Calendário da Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2026 terá a partida de abertura no dia 11 de junho, no Estadio Azteca. A final da Copa do Mundo 2026 será no dia 19 de julho, no MetLife Stadium.

Fase de Grupos - 11 de junho a 27 de junho;

Início do mata-mata - 28 de junho a 3 de julho;

Oitavas de final - 4 a 7 de julho;

Quartas de final - 9 a 11 de julho;

Semifinais - 14 e 15 de julho;

Disputa pelo 3º lugar - 18 de julho;

Final - 19 de julho.

Apostas e prognósticos na Copa do Mundo de 2026: como aproveitar as oportunidades

Tipos de Apostas na Copa do Mundo 2026

As melhores apostas para a Copa do Mundo 2026 podem ser divididas em dois grandes blocos: nas de jogos e de longo prazo.

Apostas nos jogos da Copa do Mundo

O nome é autoexplicativo. Você aposta em situações e dados específicos de uma partida da Copa do Mundo de 2026, como placar final, número de gols, cartões, etc.

Estes mercados costumam abrir apenas dias antes do jogo, até para as casas terem uma melhor noção das odds.

Para se dar bem neste tipo de aposta, vale prestar atenção nos dados da equipe e no contexto de jogo.

Como está o desempenho ofensivo e defensivo da seleção? Há algum jogador em grande fase, que pode marcar gols? O jogo promete ser pegado, com muitos cartões? Fazer a análise prévia é fundamental para aumentar a análise

Apostas de longo prazo na Copa do Mundo 2026

Este modelo de aposta é definido por incluir palpites com resultados mais amplos do torneio, sem se importar muito com jogos individuais.

O mercado mais famoso de longo prazo é sem dúvidas o que envolve os times que podem ser campeões da Copa do Mundo de 2026. A maioria das casas deve esperar todas as seleções serem definidas para abri-lo, mas deve ser o primeiro disponível para apostas na Copa.

Há outros mercados de longo prazo interessantes, e até com menos riscos do que o de campeão. É possível apostar em quem será o artilheiro no campeonato, quem será eleito o melhor jogador, quem deve passar para o mata-mata, etc.

A vantagem do longo prazo é que, além de abrir mais cedo, ele deve trazer melhores odds na Copa do Mundo 2026 do que o mercado jogo a jogo.

Mas há um motivo para isso, os riscos são mais elevados. O Mundial é um torneio de tiro curto, em que as coisas mudam muito rápido.

Olhar a tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 ajuda, mas equipes que fizeram Eliminatórias exemplares já caíram na primeira fase. Jogadores eleitos melhor do mundo sofreram com o cansaço no fim da temporada europeia

Quanto mais cedo você fizer a sua aposta de longo prazo, melhores serão as odds na Copa do Mundo 2026. Mesmo assim, sempre é bom ter um pouco de paciência se você quer minimizar os riscos.

Esperar pelo menos os primeiros jogos da fase de grupo devem derrubar um pouco as odds, mas trarão um cenário mais definido para as apostas de longo prazo.

Apostas ao vivo na Copa do Mundo 2026

Uma alternativa muito interessante é apostar durante os jogos no Mundial. Apostas ao vivo na Copa do Mundo 2026 são muito mais dinâmicas, com odds mudando com o desenrolar da partida.

Esse tipo de aposta traz duas vantagens: primeiro é que você faz o seu palpite esportivo tendo total noção do contexto da partida, não precisando especular muito. Outra é que você fica ainda mais envolvido com o duelo, fazendo a sua análise em tempo real.

As apostas ao vivo costumam trazer todas as opções das apostas tradicionais, como quem vai vencer o jogo, quem vai fazer gol, etc, mas geralmente traz outras mais específicas, como quem vai marcar o próximo tento.

Esse tipo de aposta exige agilidade, já que as odds mudam o tempo todo, mas também traz boas oportunidades.

O segredo das apostas ao vivo na Copa do Mundo 2026 é estar atento ao jogo, e prestar atenção em como o contexto da partida pode trazer resultados no curto prazo.

Uma equipe muito mais forte começou o jogo perdendo? Isso provavelmente vai fazer ela ter odds melhores para uma virada do que no mercado moneyline antes do jogo, por exemplo.

Como apostar no Brasil na Copa de 2026

Nós vamos nos aprofundar sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2026 mais abaixo, mas já adiantamos que a Seleção traz boas odds para alguns mercados mesmo com poucas coisas definidas.

Para começar, o Brasil sempre é uma aposta de valor para avançar para o mata-mata.

Mesmo com uma Eliminatória abaixo, a Seleção não cai na fase de grupos desde 1966. Em um Mundial que promete a primeira fase com muito mais chances de classificação, é difícil imaginar o Brasil fora da próxima fase.

Os jogadores brasileiros também estão sempre na disputa pelo troféu de melhor jogador do torneio. Ao todo, sete jogadores da Seleção já conquistaram a honraria.

Em 2026, Vinícius Júnior começa como maior esperança. Ele foi eleito melhor jogador do mundo jogando com Ancelotti no Real Madrid. A esperança é que ele queria repetir isso com a Amarelinha.

Outra boa oportunidade é apostar em Estêvão como melhor jogador jovem, dado ao melhor atleta com até 21 anos. O ex-palmeirense vem ganhando espaço com Ancelotti na Seleção, terminando 2025 como um dos principais atletas da equipe.

Motivos para apostar no Brasil campeão da Copa do Mundo 2026

O Brasil pode até não ter dado muitos motivos na Eliminatória para o torcedor colocar uma aposta de longo prazo com a Seleção campeã da Copa de 2026.

Para começar, é necessário destacar que o Mundial costuma ser um torneio em que o momento imediato vale mais do que o ciclo. Exemplo é o próprio Brasil. Nos dois últimos títulos, em 1994 e 2002, teve Eliminatórias caóticas, sofrendo para se classificar.

Outro ponto para acreditar é Carlo Ancelotti. O treinador é um dos maiores especialistas de mata-mata da história, tendo conquistado cinco títulos da Champions como treinador. A chance dele arrumar a casa e fazer o Brasil ser difícil de ser batido na América do Norte é alta.

O ponto final a ser destacado é a tradição. O Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo, com cinco títulos. Camisa pesa em grandes jogos, e a do Brasil é uma das maiores do planeta.

Como funcionou a qualificação para a Copa do Mundo de 2026

A Tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

As Eliminatórias da Copa 2026 seguiram o modelo antigo, com torneios divididos por federações. Conmebol (America do Sul), Concacaf (América do Norte e Central), Uefa (Europa), CAF (África), AFC (Ásia) e OFC (Oceania).

Cada federação definiu o seu próprio formato do torneio de classificação

A maior mudança foi no número de seleções classificadas diretamente para a Copa por federação:

América do Sul: de quatro para seis (outros dois disputam repescagem mundial);

Europa: de 13 para 16 (12 diretas, quatro via repescagem interna);

América do Norte/Central: de três para 6, incluindo as 3 anfitriãs (uma equipe disputa a repescagem mundial);

África: de cinco para nove (uma seleção joga a repescagem mundial)

Ásia: de quatro para oito (uma seleção joga a repescagem mundial)

Oceania: de vaga apenas na repescagem para uma direta (outra seleção ainda joga a repescagem)

A qualificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

O caminho do Brasil até a Copa de 2026 não foi dos mais fáceis. Basta dizer que a quinta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas foi o pior desempenho da Seleção na história do torneio.

Foram quatro técnicos no ciclo entre Copas, Ramón Menezes (interino), Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti.

Nas Eliminatórias, foram oito vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 24 gols marcados e 17 sofridos.

Apostas nos jogos da Repescagem da Copa do Mundo

A ampliação do número de classificados também mudou o modelo das repescagens, que agora impactam diretamente a classificação da Copa do Mundo 2026. Elas seguem com uma edição continental e outra da Europa, com ambas sendo entre 26 e 31 de março;

Os jogos da repescagem Mundial serão todos no México. Serão dois “mini torneios” para decidir as vagas. Duas equipes jogam uma semifinal, para fazer a final contra o adversário com melhor classificação no ranking da Fifa.

Nas Eliminatórias Europeias, os segundos colocados da fase de grupos precisam vencer dois adversários em confronto único direto para conquistar a vaga, com as chaves decididas por sorteio.

Veja os jogos da Repescagem Mundial para a Copa de 2026

Semifinal 1: Nova Caledônia x Jamaica;

Final 1: Nova Caledônia ou Jamaica x República Democrática do Congo;

Semifinal 2: Bolívia x Suriname;

Final 2: Bolívia ou Suriname x Iraque.

Veja os jogos da Repescagem Europeia para a Copa de 2026

Os vencedores de cada jogo da chave se enfrentam pela vaga na Copa.

Chave A

Itália x Irlanda do Norte;

País de Gales x Bósnia;

Chave B

Ucrânia x Suécia;

Polônia x Albânia;

Chave C

Turquia x Romênia;

Eslováquia x Kosovo;

Chave D

Dinamarca x Macedônia do Norte;

Rep. Tcheca x Irlanda.

A História da Copa do Mundo: o passado que influencia o futuro

Veja como a história da competição ajuda a entender o comportamento dos Campeões da Copa do Mundo, mostrando padrões que influenciam apostas dos favoritos a levar o título.

Todos os Campeões da Copa do Mundo

País Títulos Anos Brasil 5 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 Alemanha 4 1954, 1974, 1990 e 2014 Itália 4 1934, 1938, 1982 e 2006 Argentina 3 1978, 1986 e 2022 França 2 1998 e 2018 Uruguai 2 1930 e 1950 Inglaterra 1 1966 Espanha 1 2010

Palpite Brasil na Copa: Ancelotti arruma a Seleção?

Como já escrevemos, o Brasil não teve um ciclo bom, mas nem por isso dá para tirar a Seleção das suas apostas para a Copa do Mundo de 2026.

A Canarinho mostrou grandes sinais de evolução desde a chegada de Carlo Ancelotti, em maio de 2025.

O técnico conta com jogadores de confiança desde os tempos de Real Madrid, como Vinícius Júnior e Casemiro, e busca a taça que falta na sua gigantesca carreira.

Talento não falta no Brasil, exemplo é o jovem Estêvão. A dúvida é se consegue organização tática por oito jogos para levar o hexa.

Palpite Argentina: Messi repete brilho de 2022?

Se alguém imaginava que a Argentina ia tirar o pé depois do título em 2022, se enganou. A equipe foi campeã da Copa América e sobrou nas Eliminatórias depois, chegando como uma das favoritas ao título.

Resta saber como Lionel Messi chega para jogar na Copa. Ele fará 39 anos no meio da competição, e chegou a colocar em dúvida sua presença no torneio.

A vantagem é que joga “em casa”, já que desde 2023 joga no Inter Miami, dos EUA.

Palpite França: Bleus chegam na terceira final seguida?

A França já provou que precisa ser temida na Copa. Campeã em 2018 e vice em 2022, ela terminou as Eliminatórias invicta, e quer repetir o Brasil ao jogar três finais de copas seguidas.

Para isso, espera outro grande mundial de Kylian Mbappé. O astro do Real Madrid foi o artilheiro da edição de 2022, com oito gols, e quer repetir o feito. Dessa vez, ganhando a sua segunda Copa da carreira.

Como as seleções favoritas para 2026 se comparam no passado

Nós já analisamos três grandes equipes da Copa de 2026, mas há outras para se prestar atenção.

Entre as favoritas e antigas campeãs, a maioria chega com chances de título para a Copa do Mundo de 2026, mas nem todas.

A Espanha é uma das favoritas ao título. A sua jovem base já foi campeã da Eurocopa, e agora quer o bi Mundial com o talento de Lamine Yamal.

A Alemanha fez uma grande Eliminatória, com apenas uma derrota, mas precisa apagar as péssimas atuações de 2018 e 2022, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.

A Inglaterra sempre chama atenção, tendo jogadores do nível de Harry Kane, mas precisa apagar a fama de “perdedora”, sem vencer um título desde 1966.

A Itália é a potência mundial em maior crise. Ela não joga uma Copa desde 2014, e decide a sua vaga para 2026 na repescagem

Odds Copa do Mundo de 2026 para campeão - Favoritos

Casa de Apostas Palpite Brasil Palpite Espanha Palpite Inglaterra Palpite França bet365 9.00 5.50 7.00 8.00 Superbet 9.00 6.00 7.00 8.00

Odds compiladas no dia 26/11/2025 As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Como a história da Copa do Mundo afeta as apostas

A história da Copa do Mundo mostra que camisa entra, sim, em campo. Exemplo disso é que a última vez que uma seleção inédita levantou a taça foi em 2010.

Essa é uma questão a ser levada em consideração nas suas apostas na Copa do Mundo. Vale a pena colocar uma “zebra” nas apostas de longo prazo?

Há outros pontos para ficar atento, como o Brasil não cair na fase de grupos desde 1966, ou França e Argentina estando em todas as finais desde 2014. A história não decide jogo, mas ajuda muito a prever alguns cenários.

Apostas nos Grupos da Copa do Mundo 2026: como apostar nas seleções

Os grupos da Copa do Mundo de 2026 ainda não foram decididos. O sorteio será apenas no dia 5 de dezembro de 2025.

Regras do sorteio dos Grupos da Copa do Mundo de 2026

As seleções foram divididas em quatro potes, com o pote 1 sendo os cabeças de chave. Os grupos serão divididos por uma equipe de cada pote.

Em cada pote, as seleções de melhor ranking ficarão em chaves opostas. No pote 1, por exemplo, Argentina e Espanha só podem se enfrentar em uma possível final.

Cada grupo poderá ter, no máximo, duas seleções europeias.

Pote 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Mundial 1, Repescagem Mundial 2.

Análise dos Grupos da Copa do Mundo 2026 e oportunidades de apostas

Mesmo sem os grupos definidos, nós já sabemos que esta deve ser a Copa com as maiores diferenças técnicas da história recente.

Isso favorece oportunidades de apostas na Copa do Mundo em mercados que dão desvantagens para as favoritas, como handicaps. O mercado de multigols, com placares largos, também é uma alternativa.

Apostas nas fases de Eliminação da Copa do Mundo 2026

Apostas no mata-mata da Copa do Mundo 2026

Os jogos da Copa costumam ser muito pegados no mata-mata. O mercado over de cartões é um que sempre tem chances altas de acerto, por exemplo.

7 a 1 à parte, placares largos também não são uma opção muito interessante. As equipes tendem a ser mais defensivas em um jogo decisivo, com as partidas geralmente tendo poucos gols.

Apostas na Final da Copa do Mundo 2026

É difícil cravar qualquer coisa sem saber quem jogará a final da Copa do Mundo 2026, mas a história traz pelo menos uma aposta de valor para a decisão.

Quatro das últimas cinco finais não foram decididas no tempo regulamentar. 2022 e 2006 foram para os pênaltis, 2014 e 2018 tiveram prorrogação.

Lembrando que a grande final da Copa do Mundo 2026 será no dia 19 de julho, no MetLife Stadium.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026

As vendas dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 foram divididas em múltiplas fases.

Em setembro e outubro, as duas primeiras fases foram abertas para quem se inscreveu no site da Fifa para os sorteios dos lotes de ingressos iniciais, sem saber quais jogos estarão nas sedes escolhidas.

A terceira fase ocorre após o sorteio dos grupos, no dia 5 de dezembro. Os torcedores terão que se inscrever no site da Fifa para conseguir jogos específicos, como os do Brasil.

Perto do início da competição, será aberta a venda geral com os ingressos remanescentes, vendidos de acordo por ordem de chegada.

O preço dos ingressos varia de US$ 60 (cerca de R$ 322) até US$ 6,7 mil (cerca de R$ 36 mil).

Onde assistir a Copa do Mundo de 2026

Até o momento, temos confirmadas a transmissão da Copa do Mundo de 2026 na Globo (54 jogos) e SBT (32 jogos) na TV aberta, Sportv (55 jogos) e NSports (32 jogos) na TV fechada e Cazé TV (todos os jogos) no Youtube.

Conclusão: já existem oportunidades de apostas na Copa do Mundo de 2026

Mesmo antes de começar, há grandes oportunidades de apostas na Copa do Mundo 2026. O histórico dos campeões da Copa do Mundo e a própria classificação Copa do Mundo 2026 já criam cenários interessantes de análise.

No quesito dos jogos específicos, a promessa é de muitas alternativas. O modelo de 48 equipes deve traz um fosso técnico em alguns jogos, mas mesmo assim será possível tirar valor apostando exatamente nesta diferença de qualidade.

Também nunca podemos esquecer as zebras, e a tendência é que ocorrerão muitas, até porque a Copa do Mundo ganhou mais uma fase de mata-mata.

Se você busca os melhores mercados, odds e sites de apostas na Copa do Mundo de 2026, nós teremos a cobertura contínua da competição, então é só nos acompanhar para as melhores dicas de apostas.

Perguntas Frequentes sobre apostas na Copa do Mundo 2026

Quais serão os horários dos jogos da Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 terá quatro faixas de horário. No Brasil, eles serão às 13h, 16h, 19h e 22h.

Quantas Copas do Mundo o Brasil jogou?

O Brasil é a única equipe a ter jogado todas as edições da Copa, participando de todos os 23 torneios, contando 2026.

Quem é o maior artilheiro da história das Copas?

O alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro geral da competição, com 16 gols. Em uma edição de Copa, o maior é o francês Just Fontaine, com 13 gols em 1958.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

