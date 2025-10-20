Combinações de Poker: Principais Combinações e Prêmios

Combinações de Poker: Quais São as Principais e Prêmios Para ApostarAs combinações de Poker têm diferentes prêmios a depender das 5 cartas finais. São 9 combinações vencedoras e este guia te traz todos os detalhes que precisa
As combinações de Poker têm prêmios distintos a depender da mão final. O maior prêmio é pago com o Royal Flush, com uma sequência de mesmo naipe e vitória de 800x. Há ainda outras combinações possíveis para apostar.
Sem dúvida, o melhor Cassino para apostar nas combinações do Poker é a Superbet. Este site tem mesas ao vivo e vídeo Poker de diferentes estúdios e provedores.
Além dele, BetMGM é outra das marcas que devem estar no seu radar antes da primeira aposta. Todos os detalhes estão abaixo!
O que são combinações de Poker?
As combinações do Poker em mesas de Vídeo Poker revelam uma mão de 5 cartas. A combinação final determina o prêmio a receber, a depender do seu palpite antes das cartas serem distribuídas, se houve a decisão de mantê-las ou substituí-las pelas cartas da mão virtual, e da força da mão.
Na prática, todas as combinações do Poker começam com a mão comunitária. Ela mostra 5 cartas do baralho físico que têm 52 cartas no total. Depois dessa primeira fase de combinações, os jogadores recebem baralhos virtuais com novas cartas.
É possível ter até 20 mãos extras que têm o mesmo valor da aposta. Ou seja, se eu compro uma mão de R$ 5, posso ter mais 19 mãos extras para decidir se mantenho ou não, custando R$ 5 cada mão adicional.
Por fim, basta o jogador decidir o que manter ou não. A estratégia padrão das combinações no Poker depende da tabela de pagamento. Muitas vezes, a sugestão é manter toda mão com Straight Flush ou melhor. As exceções são tabelas Duques Wild ou superiores.
Poker combinações – como elas funcionam?
As combinações de Poker têm 2 momentos cruciais. De imediato, o crupiê revela as 5 cartas comunitárias. Confira-as e decida se segue com ela ou revela o seu baralho virtual, que mostra novas 5 cartas que estariam no deque do baralho físico. Feito isso, você deve decidir qual carta manter ou não.
É importante reconhecer e selecionar as cartas a manter. Isso porque você pode ter uma combinação mínima e ter a chance de melhorá-la ou não caso decida continuar.
Combinações do Poker – quem ganha no final?
Os melhores cassinos online pagam os prêmios de acordo com a combinação final da mão, após a escolha dos baralhos e das cartas mantidas ou não. Se houver uma mão completa, o valor da aposta é multiplicado de acordo, gerando o prêmio a receber.
As melhores slots do Brasil pagam de acordo com o símbolo revelado na rodada, certo? No caso do Poker, a lógica é a mesma, mas tudo depende da carta final. Mais à frente, você encontra o ranking oficial das combinações de Poker, assim como o prêmio final de cada mão.
Showdown – combinações de Poker frente a frente
O showdown é o momento em que todas as combinações de Poker são reveladas. Nas mesas de Poker no estilo Hold’em, cada apostador deve fazer uma combinação de 5 cartas, combinando as cartas comunitárias mais as cartas da mão. A ideia é vencer o Dealer.
Neste momento, a definição da vitória parte da hierarquia das combinações Poker possíveis. Desta forma, a vitória começa na mão de Royal Flush e desce em: Straight Flush, Quadra, Full House, Flush, Straight, Trinca, Dois Pares, Um Par e por fim Carta Alta.
Em caso de empate, as mesas aplicam critérios de desempate. A lógica funciona da seguinte forma:
- Straight e Straight Flush: vence o mais alto;
- Flush: compara da carta mais alta até a 5ª;
- Full House: primeiro a trinca, depois o par;
- Quadra: valor da quadra, depois kicker;
- Dois Pares: par alto, par baixo, depois kicker;
- Um Par: valor do par, depois kickers;
- Carta Alta: compara da mais alta à quinta.
os usuários funciona com outros momentos. Em casos assim, os confrontos entre os apostadores têm momeVale acrescentar que o showdown em plataformas legalizadas com apostas em Poker entre ntos de Pré-Flop, Pós Flop, River etc. Além disso, a vitória depende do Pot e do all-in dos jogadores.
Ranking oficial das combinações de Poker
Os antigos e novos cassinos online consideram o ranking oficial das combinações Poker para pagar os prêmios. Portanto, independente de onde apostar, a lógica se mantém em: Royal Flush, Straight Flush, Quadra, Full House, Flush, Straight, Trinca, Dois Pares, Um Par e Carta Alta. Abaixo estão mais detalhes!
1. Royal Flush
O Royal Flush é a sequência mais rara e valiosa de qualquer mesa de Poker. Essa combinação exige 10, J, Q, K e A de mesmo naipe para que você tenha o big win. Em termos de probabilidade, essa mão tem 0,005% de chance de aparecer.
Não à toa, ela tem a maior vitória, independente da tabela de pagamento que você escolher. Caso tenha ela no showdown, o prêmio é 800x o valor da aposta.
2. Straight Flush
O Straight Flush é sensivelmente menos raro que o Royal Flush. Esta combinação exige uma sequência de mesmo naipe, como 5, 6, 7, 8 e 9. Em termos de probabilidade implícita, a chance de ter esta mão é 2%, a depender da mesa de aposta.
Felizmente, a vitória é tão boa quanto o Royal Flush e paga 50x o valor da aposta. Ao contrário de outras mãos, o Straight Flush não tem variação de vitória em outras tabelas de pagamento.
3. Poker (Four of a Kind)
O Poker, também chamado de Four of a Kind, é uma mão com quatro cartas do mesmo valor de diferentes naipes, como K, K, K e K. Essa mão fecha o top 3 do ranking oficial e paga 25x. A probabilidade implícita de tê-la é 4%.
4. Full House
O Full House considera 3 cartas iguais e mais um par. Por exemplo, K, K e K mais 9, 9. Essa combinação Poker aparece mais vezes e paga 9x o valor da aposta. Em termos estatísticos, há 11,1% de chance de encontrá-la durante o showdown.
5. Flush
Outra mão que aparece mais vezes, o Flush considera 5 cartas de mesmo naipe, mas não necessariamente em sequência, caso contrário seria um Straight Flush. Então, seria 2, 5, 9, J e K. O prêmio é 6x, com chance de 16,7%.
6. Straight
O Straight é a mão mais comum e nos garante uma vitória de 4x o valor da aposta. Ele considera 5 cartas em sequência apesar do naipe ser diferente, como 4, 5, 6, 7 e 8. Durante cada showdown, a chance de ter um Straight é 25%.
7. Trio (Three of a Kind)
O Trio, também chamado de Three of a Kind ou Trinca, considera 3 cartas de mesmo valor, mas naipes distintos. Um 7, 7 e 7 pode ser considerada uma Trinca. Na rodada seguinte, você pode conseguir um Full House com mais 1 par ou Four of a Kind. O prêmio aqui é 3x, com 33,3% de chance.
8. Dois Pares
Os Dois Pares, como o próprio nome sugere, exigem 2 pares distintos de naipes diferentes. Então, 10, e 10 mais 6 e 6 entra como uma combinação Poker 2 pares. A vitória é de 2x e a chance é 50% durante o showdown.
9. Um Par
Frequentemente chamado de Jacks or Better, o Um Par aparece entre as combinações do Poker mais comum. Ela exige um par de Valetes, Damas, Reis ou Ases, e devolve o valor da aposta.
10. Carta Alta
A Carta Alta não tem nenhuma combinação e garante uma aposta na rodada seguinte se a carta mais alta durante o showdown estiver na sua mão.
Combinações de Poker em jogos mistos
Há diferentes jogos com RTP alto e cada título tem a sua própria variação. Isso também se estende para apostar em Poker, que possui variações exóticas. Essas apostas são populares nos Cassinos brasileiros e as regras são bem parecidas, embora tenham ligeiras alterações.
Os tipos de apostas com combinações no Poker diferentes incluem:
- Texas Hold’em: o jogador tem 2 cartas na mão e mais 5 comunitárias, aumentando as chances de pares e trincas;
- Omaha: são 4 cartas na mão e mais 2 ou 3 na mesa, melhorando a chance de surgir Flush ou Straight;
- Seven Card (Stud): não há cartas comunitárias e maior competitividade com o dealer ou os jogadores;
- Razz: o ranking oficial é invertido em relação às cartas. Então, as menores mãos valem mais.
Os cassinos com bônus para jogar costumam ter versões em vídeo e mesas ao vivo para Texas Hold’em e Omaha na maioria das vezes. Outras mesas exóticas, como Stud, Razz e Five Card, são mais raras, embora possam aparecer de surpresa.
“Dealer’s Choice” - combinando modalidades de Poker
Os slots com jackpot têm prêmios personalizados, com aposta ante, níveis de apostas e outros exemplos. No caso das combinações de Poker, isso também é possível é definido como “Dealer’s Choice”. Na prática, o usuário escolhe a tabela de pagamento.
Há diferentes combinações do Poker e por isso existem mais de uma tabela de pagamento. Geralmente, as mesas de Live Casino com Poker online nos permitem escolher a tabela de prêmios. As opções incluem:
- Jacks or Better: versão mais popular que paga a partir de qualquer par de Valetes;
- Tens or Better: paga com qualquer combinação de 10 ou mais;
- Deuces Wild: todos os 2 passam a ser Curingas e mudam a hierarquia das vitórias;
- Bonus Poker: aumenta a vitória de quadras e Ases;
- Double Bonus Poker: aumenta a vitória de quadras e Ases ainda mais e aplica mais volatilidade aos prêmios.
Essa variação muda o valor das cartas, melhorando uma mão, gerando prêmios maiores ou influenciando as combinações dos baralhos virtuais.
Estratégia com base nas combinações de Poker
A sugestão é sempre manter toda mão com Straight Flush ou superior. Os outros cenários incluem:
- Manter 4 cartas que formem um Flush;
- Manter qualquer par ou combinação mais forte;
- Manter 4 cartas em Sequência e priorizar Sequências com maior carta se houver duas possíveis combinações;
- Escolher a carta maior em comparação ao Valete;
- Não manter carta nos cenários não listados.
Essa sugestão considera a tabela de pagamento de Valetes ou Melhor. Outras tabelas têm uma lógica parecida, como Ten or Better e Jacks or Better. Felizmente, hoje as próprias mesas explicam as regras e reforçam as sugestões acima de acordo com a tabela de pagamento.
Análise de combinações Poker no Texas Hold'em Pós-Flop
Os bônus do cassino Brazino nos ajudam a prever um cashback a receber, a possibilidade de apostar com giros extras, entre outras vantagens. No caso das apostas em Poker, há um pouco mais de lógica em comparação as Slots e apostas em jogos.
A leitura das possibilidades considera o flop, quando o dealer revela as cartas comunitárias. Se houver um Flush Draw, isto é, 2 ou mais cartas de mesmo naipe, um Straight Draw ou um risco de Full House, você fica mais “tentado” a continuar com o flop.
Outra análise útil é considerar o cálculo de combos. Na prática, você calcula as combinações possíveis com base no flop.
Conclusão
As combinações de Poker parecem difíceis quando você se depara pela primeira vez. Mas logo após alguns minutos, as sequências parecem fazer sentido e passam a ser organizadas rapidamente. Desta forma, você aposta, joga e entende os possíveis resultados.
Hoje, sites como Superbet, BetMGM e Novibet, têm apostas em mesas ao vivo e em vídeo Poker. Neste último, você aposta de graça e aprende a jogar sem correr nenhum risco de perda real.
Quando jogar, lembre-se de estar atento e ser responsável. Boa sorte!
Perguntas frequentes
Qual é a ordem das combinações de Poker?
A ordem oficial das combinações de Poker é: Royal Flush, Straight Flush, Quadra, Full House, Flush, Straight, Trinca, Dois Pares, Um Par e Carta Alta. Essa hierarquia define os prêmios pagos.
O que é mais forte: flush ou full house?
No Poker, o Full House é mais forte que o Flush. Ele combina uma trinca com um par e paga 9x, enquanto o Flush considera cinco cartas do mesmo naipe e paga 6x.
O que vale mais: três cartas iguais ou dois pares?
As três cartas iguais, chamadas de Trinca, valem mais que dois pares no Poker. A Trinca paga 3x o valor da aposta, enquanto dois pares pagam apenas 2x durante o showdown.
Recado do autor
