Reuni as melhores casas de apostas que aceitam Mercado Pago no Brasil este ano. Confira o meu ranking e saiba qual site é o melhor para você se cadastrar.

Analisei as melhores casas para apostar com Pix via Mercado Pago no Brasil. Foram 10 sites que se destacaram na minha análise e posso adiantar que a Rivalo foi a melhor opção que encontrei para quem quer apostar com esse método de pagamento.



Fiz toda a minha análise de cada casa de aposta que aceita Pix com Mercado Pago e acabei descobrindo 5 bônus relevantes para quem quer apostar com esse método de pagamento. Sem muita introdução, vamos ao texto que tenho muitas dicas para compartilhar com você.



Lista de sites de apostas com Pix no Mercado Pago - Dezembro 2024







Top 10 casas para apostar com Mercado Pago em 2024



Rivalo - Melhor casa de apostas para iniciantes

Sportingbet - Aproveite as múltiplas melhoradas e cotas aumentadas

Mr.Jack Bet - Plataforma mais descomplicada para apostar

SuperBet - Menor depósito mínimo com Mercado Pago

Betano - Casa de apostas repleta de recursos

Brazino - Saque rápido no Pix do Mercado Pago

bet365 - Aplicativo otimizado para depositar e sacar

EstrelaBet - Jackpot esportivo e Bet Mentor para apostas com Mercado Pago

Betnacional - Uma das maiores confiabilidades do mercado

Luva Bet - Odds altas além das apostas tradicionais



Comparando as melhores casas de apostas que aceitam Mercado Pago no Brasil



1. Rivalo - Melhor casa de apostas para iniciantes



Avaliei a Rivalo como uma das melhores plataformas de apostas do Brasil para apostar com Mercado Pago por esse site contar com Pix para você depositar e sacar. O menor valor que você conseguirá depositar é de R$ 25 e, se preferir, pode utilizar alternativas como PicPay, Pay4Fun, INOVAPAY, Vcreditos, e MuchBetter, boas alternativas ao Mercado Pago.



Como solicitar um saque na Rivalo



Entre na sua conta da Rivalo;

Clique no avatar da sua conta;

Selecione a opção de saque;

Escolha Pix;

Informe sua chave Pix Mercado Pago;

Solicite o saque.



Apostar via Pix com Mercado Pago na Rivalo é seguro?

É seguro apostar via Pix com Mercado Pago na Rivalo por esse site ser legalizado no Brasil. Outro ponto favorável a sua segurança é o fato dessa casa de apostas ser licenciada pelo Governo de Curaçao com o licenciamento número 8048/JAZ.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 25 com Pix Mercado Pago;



Saque entre 24 e 48 horas;



Saque a partir de R$ 25 via Mercado Pago.



2. Sportingbet - Aproveite as múltiplas melhoradas e cotas aumentadas



O que mais me chamou a atenção na Sportingbet é que ela é uma casa de aposta com Mercado Pago que aceita pagamentos com Pix. Esse é o método indicado para quem quer apostar com facilidade e aproveitar as promoções da plataforma.



Como depositar na Sportingbet com Mercado Pago



Entre na sua conta da Sportingbet;

Clique no botão no canto direito da tela para depositar;

Escolha Pix como o método de depósito;

Defina o valor e clique no botão para depositar;

Faça o pagamento do Pix da Sportingbet com Mercado Pago.



Apostar via Pix Mercado Pago na Sportingbet é seguro?



Posso afirmar que é seguro apostar na Sportingbet via Pix com Mercado Pago com base em tudo que encontrei na minha análise. Site legalizado no Brasil, selo da eCOGRA, do Governo de Gibraltar e de outras organizações internacionais de integridade em apostas.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 5 com Pix via Mercado Pago;



Saque em até 72 horas;



Saque a partir de R$ 40 no Mercado Pago.







3. Mr.Jack Bet - Plataforma mais descomplicada para apostar



Coloquei a Mr.Jack Bet como uma das melhores casas de apostas do mundo para apostar com Mercado Pago por ela ser extremamente simples. Este site é indicado para quem não quer promoções e várias funcionalidades que podem mais confundir do que ajudar.

Como fazer um depósito com Pix Mercado Pago na Mr.Jack Bet

Cadastre-se na Mr.Jack Bet e entre em sua conta;

Clique no botão de depósito no canto da tela;

Confirme que quer depositar com Pix;

Clique para gerar o código Pix;

Pague o código Pix com o Mercado Pago.



A Mr.Jack Bet é confiável para apostar com Mercado Pago?

A Mr.Jack Bet está na lista de casas de apostas legalizadas no Brasil e tem uma boa reputação entre os brasileiros. Foi isso que fez com que eu considerasse esse site como confiável e seguro para você se cadastrar e apostar.

Informações importantes



Depósito até R$ 50.000 com Pix no Mercado Pago;



Saque em menos de 24 horas;



Mercado Pago válido para Pix na Mr.Jack Bet.



4. SuperBet - Menor depósito mínimo com Mercado Pago



Recomendo a SuperBet para quem busca depositar a partir de R$ 1 com Pix do Mercado Pago. Aliás, essa é uma das melhores casas de apostas com Pix e permite que você ative as ofertas depositando a partir de 1 real em sua conta.



Como depositar R$ 1 com Mercado Pago na SuperBet



Fiz o meu cadastro na SuperBet para testar o Pix e encontrei este passo a passo para depositar:

Entre na sua conta da SuperBet;

Acesse o campo de depósito no canto da tela;

Informe o valor e confirme o depósito;

Gere o código e pague com Mercado Pago.



A SuperBet é segura para apostar com Mercado Pago?



Considero a SuperBet segura e confiável para apostar com Mercado Pago por esse site ter uma reputação incrível no Reclame Aqui. Além desse site também ser licenciado para operar legalmente no Brasil.



Informações importantes



Depósito a partir de R$ 1 com Pix via Mercado Pago;



Saque muito rápido com Pix;



Ativação de bônus fácil com Mercado Pago.







5. Betano - Casa de apostas repleta de recursos



Avaliei a Betano como uma das melhores plataformas de apostas que aceitam Pix por ter missões com apostas grátis e outras ofertas atrativas, além de odds acima da média. Outros diferenciais desse site são seu app que sincroniza bem como Mercado Pago e sua excelente reputação no Brasil.



Sacando na Betano com Mercado Pago



Acesse a Betano e entre em sua conta;

Selecione o seu avatar no canto superior da tela;

Entre no menu de sua conta e depois vá em transações;

Clique no saque e siga as etapas em tela para sacar.



A Betano é confiável para apostar com Mercado Pago via Pix?



A Betano é confiável por tudo que analisei sobre essa casa de apostas. Patrocinadora do Brasileirão, a primeira a solicitar a licença brasileira e uma reputação elevada confirmaram que esse site é seguro para você apostar com Pix via Mercado Pago.



Informações importantes



Depósito a partir de R$ 20 com Pix via Mercado Pago;



Saque a partir de R$ 50 com Pix;



Bônus e SuperOdds podem ser ativados com Mercado Pago.







6. Brazino - Saque rápido no Pix do Mercado Pago



Foi durante a minha avaliação que descobri que o Brazino é uma das melhores casas de apostas brasileiras para sacar com Pix no Mercado Pago. Pelo que analisei, a retirada é imediata, sendo muito mais rápida do que sites concorrentes.



Passo a passo de depósito com Pix do Mercado Pago no Brazino



Entrar na sua conta no site do Brazino;

Selecionar o botão de depósito no canto da tela;

Escolher o Pix para fazer o depósito;

Fazer o pagamento do Pix com Mercado Pago.



O Brazino é seguro para pagamentos com Mercado Pago?



O site do Brazino cresceu muito em reputação no Brasil. Atualmente, ele é uma das plataformas legalizadas para apostar e percebi que ela paga mesmo quando fiz a minha análise.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 20 com Pix do Mercado Pago;



Bônus acumulador até 125%;



Saque imediato com Pix.







7. bet365 - Aplicativo otimizado para depositar e sacar



Testei o app da bet365 e notei que essa casa de apostas é ótima para apostar pelo celular e depositar com Mercado Pago para a sua aposta. Face ID, notificações e cash out automático são algumas das funcionalidades que você pode ativar pelo aplicativo.



Como sacar com Pix no app da bet365



Abra o aplicativo da bet365;

Selecione o valor do saldo que quer sacar;

Preencha os dados do Pix do Mercado Pago;

Confirme a retirada do valor solicitado.



O site da bet365 é seguro para apostar com Mercado Pago?



Pode apostar na bet365 com Mercado Pago que eu avaliei esse site e percebi que ele é seguro e confiável. Essa casa de apostas faz parte da lista de plataformas autorizadas no Brasil e está no mercado há mais de 20 anos.



Informações importantes



Depósitos a partir de R$ 20 com Pix no Mercado Pago;



Saques a partir de R$ 40 com Pix;



Tempo de processamento de até 4 horas para sacar com Pix na bet365.







8. EstrelaBet - Jackpot esportivo e Bet Mentor para apostas com Mercado Pago



A minha avaliação foi de que a EstrelaBet é uma das melhores casas de aposta com depósito de 1 real com Pix no Mercado Pago. Outras funcionalidades que identifiquei nesse site foram a Bet Mentor e o jackpot da NBA.



Tutorial de depósito com Pix do Mercado Pago na EstrelaBet



Entrar na conta EstrelaBet;

Selecionar o botão de depósito no canto da tela;

Preencher o valor e clicar no botão para pagar;

Fazer o pagamento do depósito com o Pix do Mercado Pago.



É confiável apostar na EstrelaBet com Pix do Mercado Pago?



A EstrelaBet é patrocinadora de mais de 5 equipes do futebol brasileiro e é uma das casas de apostas licenciadas para operar no Brasil. Também avaliei os comentários de alguns brasileiros e vi que eles falaram bem desse site, reforçando sua confiabilidade.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 com Pix do Mercado Pago;



É possível fazer até 3 saques a cada 24 horas;



Saque mínimo de R$ 20 com Pix.







9. Betnacional - Uma das maiores confiabilidades do mercado



Percebi que a Betnacional é um dos melhores sites que aceitam Mercado Pago em 2024 por ele ser extremamente confiável. Vi que ele tem uma campanha de apoio ao jogo responsável e percebi que diversos outros sites não fizeram o mesmo, o que reforçou a confiabilidade da Betnacional.



Sacando na Betnacional com Pix do Mercado Pago



Entre na conta da Betnacional;

Clique no avatar da sua conta;

Escolha o botão de saque;

Informe o valor e os dados para sacar;

Pressione o botão para solicitar o saque.



O Pix do Mercado Pago na Betnacional é confiável?



Toda a segurança do Pix e do Mercado Pago são combinadas com a confiabilidade da Betnacional. Isso garante que as suas transações sejam realizadas com total segurança para depósitos e saques.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 via Pix do Mercado Pago;



Valor mínimo de saque de R$ 19,99;



Sem bônus de boas-vindas.







10. Luva Bet - Odds altas além das apostas tradicionais



As ligas de esportes virtuais do Luva bet permitem que você vá além dos esportes tradicionais. Foi isso que descobri quando analisei esse site de apostas e percebi que o Pix do Mercado Pago também funciona muito bem nele.



Passo a passo de depósito com Pix do Mercado Pago no Luva Bet



Acesse sua conta do Luva Bet;

Clique em depósito;

Complete o valor de depósito;

Pressione o botão para depositar;

Pague com o Pix do Mercado Pago.



Apostar com Pix do Mercado Pago no Luva Bet é confiável?



O Luva bet é confiável para apostar com Pix do Mercado Pago por ser um dos sites legalizados no Brasil e ter boas resenhas de seus apostadores. Também vi que o suporte deste site ajuda mesmo os seus apostadores.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 2 com Pix do Mercado Pago;



Saque mínimo de R$ 10 com Pix;



Só um saque é permitido a cada 24 horas.







3 melhores bônus com depósitos via Mercado Pago



SuperBet - 100% para apostas combinadas;

bet365 - Acumulador aumentado até 100%;

Brazino - Acumuladores até 125%.

Comparando as 3 melhores ofertas com Mercado Pago

Casa de aposta Bônus via pix Min. Odds

Link

SuperBet 100% para apostas combinadas 1.25 Bônus SuperBet bet365 Acumulador aumentado até 100% 1.10 Bônus bet365 Brazino 125% para apostas acumuladas 1.20 a 1.25 Bônus Brazino

Guia de como apostar com Pix Mercado Pago em casas de apostas



Aproveitei para preparar um guia de como apostar com Pix no Mercado Pago para que você saiba quais passos deve seguir para fazer o seu palpite. É preciso depositar e sacar para que a sua aposta esportiva possa ser realizada. Por isso, organizei os passos para cada opção em tópicos separados.



Como depositar com Mercado Pago



Os depósitos com Mercado Pago em casas de apostas podem ser feitos com Pix ou transferência bancária. Afinal, o seu saldo no Mercado Pago pode ser transferido com essas duas opções. Os passos que você deve seguir são estes:

Entre em uma casa de apostas que aceita Pix;

Gere o código Pix para fazer o pagamento;

Copie o código Pix para pagar por ele com Mercado Pago;

Selecione a opção do Pix Copia e Cola no Mercado Pago;

Cole o código Pix e conclua o pagamento.



Como sacar usando o Mercado Pago



Os saques de casas de apostas que aceitam Mercado Pago podem ser feitos com Pix e estes são os passos para conseguir fazer isso:



Cadastre uma chave Pix no Mercado Pago;

Acesse a casa de apostas e entre no menu de retiradas;

Preencha o valor que quer sacar;

Informe sua chave Pix Mercado Pago;

Confirme a retirada.



Qual o valor mínimo de depósito via Pix Mercado Pago?



Descobri que o valor mínimo de depósito via Pix Mercado Pago depende do site que você se cadastrou para apostar. Resumidamente, existem casas de aposta com depósito de 5 reais e outras que permitem depositar a partir de apenas R$ 1.



Quais casas de apostas aceitam depósito mínimo de 1 real?



As casas de apostas que percebi que aceitam depósito mínimo de 1 real são a SuperBet, EstrelaBet, Mr Jack Bet, e Betnacional. Fiz o teste de cada site e percebi que o menor valor que pode ser depositado via Pix é de exatamente R$ 1 em todos eles.



Mercado pago Crédito: Divulgação

Vantagens e desvantagens de apostar com Mercado Pago



Consegui chegar aos prós e contras do Mercado Pago em casas de apostas testando esse método de pagamento na prática. Para facilitar, separei os pontos positivos e negativos dele em uma tabela, a qual compartilho abaixo.



Vantagens

Desvantagens

Pode ser utilizado em várias casas de apostas Só pode ser utilizado em sites com pix Válido para ativar a maioria das ofertas Não é ofertado como Mercado Pago em si Tem limites flexíveis Precisa de conta no Mercado Pago

Escolha o melhor aplicativo para apostar com Mercado Pago



O pagamento do Pix do Mercado Pago em casas de apostas fica muito mais fácil pelo app desta ferramenta de pagamentos. Logo, sugiro que você baixe o aplicativo para fazer o pagamento do Pix.



Os passos para depósito e saque com Pix pelo aplicativo do Mercado Pago são os mesmos que devem ser seguidos pelo computador. Por isso, sugiro que você se familiarize com as etapas para que consiga depositar e sacar sem dificuldades pelos melhores apps de apostas esportivas.



Melhores apps para apostar com Pix via Mercado Pago



Meios de pagamento alternativos ao Pix no Mercado Pago



Pix do Mercado Pago não é o único método de pagamento que encontrei em casas de apostas. Notei que outras opções que esses sites oferecem são transferência bancária, cartões de débito e cartões pré-pagos. Preparei um resumo rápido de outros dois meios que considero como recomendados como alternativas ao Pix.



Apostas com cartão pré-pago



Cartão pré-pago é um dos métodos que você encontra como alternativa quando busca casas de apostas que aceitam cartão de crédito Mercado Pago. A opção pré-paga são as carteiras que você pode recarregar e depois utilizar o saldo para depositar. Alguns exemplos que posso citar são AstroPay, PicPay, e Pay4Fun.



Apostas com transferências bancárias



Transferências bancárias são um dos métodos permitidos pelo Ministério da Fazenda e são recomendados em casas de apostas que pagam rápido para depositar. Já a retirada pode levar alguns dias. Por isso, sempre prefiro o Pix, já que ele é imediato para depositar e leva poucas horas para retirar.



Meu veredicto de Mercado Pago em casas de apostas



Mercado Pago é uma alternativa interessante para casas de apostas com Pix. Achei essa opção interessante pelo seu saldo poder ser utilizado em mais de um site, o que facilita a gestão de banca.



Fora que o Pix é um pagamento rápido em casas de apostas. Assim, o seu depósito ou saque é pago imediatamente. Por fim, os bônus são o último atrativo que considero relevante para você utilizar essa opção para depositar ou sacar da sua conta.



Perguntas frequentes sobre as apostas com Mercado Pago



Qual casa de aposta paga mais rápido pelo Mercado Pago?



A casa de aposta que paga mais rápido pelo Mercado Pago é o Brazino. Pelas minhas análises, esse site faz pagamentos via Pix imediatamente.



Existe algum bônus para quem deposita com Pix no Mercado Pago?



Existem várias ofertas de recarga para quem deposita com Pix do Mercado Pago, ou mesmo bônus como os que trouxe neste artigo. A disponibilidade dessas promoções vai depender do site que você se cadastrou.



Qual o depósito mínimo para depósitos via Pix Mercado Pago?



O depósito mínimo para depósitos via Pix Mercado Pago em casas de apostas é de apenas R$ 1. Mas alguns sites podem exigir que você deposite a partir de R$ 5, R$ 20 ou mais.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente