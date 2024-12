Veja quais são as casas de apostas que aceitam Google Pay no Brasil. Aprenda como depositar e solicitar um saque utilizando GPay em sites confiávei

Fiz uma longa pesquisa para encontrar casas de apostas que aceitam Google Pay. Percebi que existe a possibilidade de utilizar GPay para apostar via Pix. Fora que é possível ativar algumas promoções para apostadores que já são cadastrados e têm saldo depositado com esse método de pagamento.



Os sites que aceitam GPay não vão disponibilizar a Google Pay em si. Mas estará disponível o Pix para que você faça o pagamento do depósito e depois possa apostar. Sem mais delongas, vem comigo que vou mostrar tudo que você precisa saber para utilizar esse método de pagamentos em casas de apostas confiáveis e legalizadas no Brasil.



Lista de sites de apostas com Pix no GPay - Dezembro 2024







Top 10 casas para apostar com GPay em 2024



SportingBet - Apostas com GPay em Combos Mais Apostados

Mr.Jack Bet - Menor depósito mínimo com Pix do Google Pay bet365 - Site confiável e com mais de 20 anos de mercado

SuperBet - Primeira casa de apostas licenciada no Brasil

Betano - Melhores odds para apostar com GPay via app

Brazino - Bônus de 125% para apostas acumuladas

EstrelaBet - Aproveite as odds boost e free bets em futebol

Betnacional - Mais de 20 modalidades para apostar

BetSpeed - Odd relâmpago e transmissão ao vivo com vídeo

Rivalo - Apostas premium em eventos selecionados



Comparando as melhores casas de apostas que aceitam Google Pay no Brasil



1. Sportingbet - Apostas com GPay em Combos Mais Apostados



A Sportingbet era uma das casas de apostas com bônus no registro e agora se adaptou à lei brasileira removendo sua oferta para novos apostadores. Por outro lado, existem promoções frequentes nesse site e ele aceita pagamentos via Pix a partir de R$ 5.



Como solicitar um saque na Sportingbet?



Retiradas na Sportingbet podem ser feitas acessando o menu da sua conta e depois clicando na opção de retirada. A etapa seguinte consiste em preencher o valor que quer sacar e clicar no botão para retirar.



Apostar via Pix com GPay na Sportingbet é seguro?



Apostar com Pix do GPay na Sportingbet é muito seguro por essa casa de apostas ser confiável e licenciada. Sem contar que a Google Pay é uma carteira extremamente confiável para brasileiros.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 5 com Pix;



Saque em até 72 horas;

Saque a partir de R$ 10 no Pix do Google Pay.







2. Mr.Jack Bet - Menor depósito mínimo com Pix do Google Pay

A Mr.Jack Bet chamou a minha atenção por ser uma das casas de apostas que pagam rápido e que aceita depósito mínimo de 1 real. Preciso ser sincero e admitir que não existem grandes recursos nesse site. Mas o básico é oferecido, para quem procura uma experiência mais simples.

Depositando com Google Pay na Mr.Jack Bet

Depositar com Google Pay na Mr.Jack Bet é algo que você pode fazer entrando no menu da sua conta da casa de apostas e gerando o código Pix. A próxima etapa é fazer o pagamento diretamente da sua carteira copiando e colando o código para pagar o depósito.

A Mr.Jack Bet é confiável para apostar com Google Pay?



A Mr.Jack Bet é confiável por ser uma das casas de apostas legalizadas no Brasil. Isso se soma à confiabilidade do Google Pay para pagamentos por depósitos ou recebimento de saques em sites de palpites esportivos.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 com Pix;



Pagamento rápido via Pix GPay;



Saque pode ser feito para chave Pix com telefone, CPF, ou e-mail.







3. bet365 - Site confiável e com mais de 20 anos de mercado



Sugiro que você conheça a bet365 por ela ser uma das melhores casas de apostas para apostar com Pix e oferecer recursos que deixam a sua experiência mais completa. Exemplos disso são suas ofertas frequentes para apostadores já cadastrados e a facilidade de fazer cash out pelo computador ou celular.



Pagamentos com Pix GPay na bet365



Recomendo que você siga este passo a passo para pagar com Pix GPay no bet365:



Entre na sua conta bet365;

Selecione o Pix para depósito;

Abra o Google Pay e escolha o Pix;

Gere o código Pix da bet365 para pagamento;

Pague o Pix da bet365 pelo Google Pay.



Apostar na bet365 com Google Pay é legal?



Essa é uma dúvida bem comum e posso afirmar que é legal sim apostar na bet365 com Google Pay. Esse método de pagamento é confiável e seguro para pagamentos e a casa de apostas também tem um nível elevado de confiabilidade e segurança para você apostar.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 30 com Pix;



Aceita saques com Pix GPay;



Boa variedade de promoções frequentes.







4. SuperBet - Primeira casa de apostas licenciada no Brasil



Posso recomendar o cadastro na SuperBet para quem tem interesse em apostar em uma das melhores casas de apostas novas no Brasil. Esse site chegou com força total e já foi o primeiro a ser licenciado. Fora que o depósito mínimo é extremamente acessível.



Depósito via Pix do Google Pay na SuperBet



O depósito com Pix do Google Pay na SuperBet pode ser feito para valores a partir de R$ 1. Não é nenhum bicho de sete cabeças depositar. É só você se cadastrar, abrir o menu de depósitos e depois gerar o código Pix. Agora basta utilizar o GPay para pagar pelo Pix.



A SuperBet é confiável para apostar com Pix GPay?



Identifiquei que a SuperBet é confiável para apostar com Pix GPay. Esse site é licenciado no Brasil e tem uma ótima reputação entre os brasileiros. Sem contar que o Pix é um pagamento muito seguro para você recarregar seu saldo.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1;



Site com ótima reputação no Brasil;



Permite depósitos rápidos pelo app SuperBet.







5. Betano - Melhores odds para apostar com GPay via app



O site da Betano já foi considerado uma das melhores casas de apostas do mundo pelos seus mais de 3 prêmios ganhos em toda a sua história. No Brasil, ela é referência por ter histórico de patrocínios do Brasileirão Série A, Copa do Brasil, e times do futebol brasileiro.



Pix do GPay na Betano



O Pix do GPay na Betano pode ser feito para valores a partir de R$ 20 para depositar e retiradas precisarão ser a partir de R$ 50. Tudo pode ser realizado no menu de pagamentos da sua conta na casa de apostas.



A Betano é legal e confiável para pagamentos com Google Pay?



Posso dizer que a Betano é legal e confiável para pagamentos com Google Pay por esse site ter uma reputação impecável no Brasil. Fiquei surpreso quando percebi que as avaliações dos apostadores que se cadastraram nele era muito boa e suas premiações só confirmaram a confiabilidade da plataforma.



Informações importantes



Aceita Pix GPay a partir de R$ 20 para depósitos;



Saque mínimo com Pix do Google Pay é de R$ 50;



Casa de apostas premiada e com ótima reputação no Brasil.







6. Brazino - Bônus de 125% para apostas acumuladas



O Brazino entrou na minha lista de melhores casas de apostas brasileiras para apostar com GPay por ser uma plataforma que tem bônus de 125% para apostar em múltiplas. Foi a maior oferta que encontrei para quem aposta em combinadas.



Solicitando um saque com Pix no Brazino



Entre na sua conta do Brazino;

Acesse o menu do seu saldo;

Escolha a opção de retirada;

Selecione Pix e depois informe a sua chave Pix atrelada ao GPay;



Confirme a retirada e aguarde para que ela seja realizada.



Apostar com Google Pay no Brazino é confiável?



O Brazino tem muitos anos de mercado e foi uma das casas de apostas legalizadas para operar no Brasil. Portanto, você pode fazer o seu depósito e saque que o dinheiro cairá na conta se for realizado dentro das regras do site.



Informações importantes



Tempo de saque inferior a 5 minutos;



Tem app para Android para sacar com Pix pelo celular;



Oferece bônus de até 125% para apostas acumuladas.







7. EstrelaBet - Aproveite as odds boost e free bets em futebol



Já analisei as casas de aposta com depósito de 1 real e vi que a EstrelaBet faz parte desse grupo de sites. O que mais me chamou a atenção nela foram suas odds boost, que realmente são acima da média do mercado brasileiro.



Passo a passo de depósito com GPay via Pix na EstrelaBet



Acessar o site da EstrelaBet;

Abrir o Google Pay;

Selecionar o menu de depósitos na EstrelaBet;

Fazer o pagamento do Pix com GPay;

Aguardar o depósito ser liquidado.



A EstrelaBet é licenciada e confiável para pagamentos com Google Pay?



Fiz uma verificação de confiabilidade na EstrelaBet e percebi que esse site é confiável e seguro. Ele é patrocinador de várias equipes do futebol brasileiro e ainda ganhou nomeações e premiações ao longo de sua história.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 com Pix do GPay;



Limite de até 3 saques por dia;



Valor mínimo de saque com Pix é de R$ 20.







8. Betnacional - Mais de 20 modalidades para apostar



Avaliei que a Betnacional é um site que aceita GPay e foca no básico. Não espere encontrar odds aumentadas, promoções para acumuladas, entre outras vantagens. Aqui nessa plataforma será possível utilizar apenas funções básicas.



Limites de pagamentos com Pix GPay na Betnacional



Analisei os limites de pagamentos com Pix GPay na Betnacional e percebi que o depósito mínimo é de apenas R$ 1. Já o menor valor que você pode retirar com esse método de pagamento é de R$ 20.



A Betnacional é segura e confiável para apostas com Google Pay?



Posso afirmar que a Betnacional é um dos sites que aceita GPay mais seguros que você encontrará. A plataforma foi uma das primeiras a promover o jogo responsável e se adaptar às leis brasileiras, mostrando seu compromisso em ser um site legalizado no Brasil.



Informações importantes



Aceita depósitos a partir de R$ 1;



Saque mínimo a partir de R$ 20;



Não tem promoções para apostadores já cadastrados.







9. BetSpeed - Odd relâmpago e transmissão ao vivo com vídeo



Avaliei a BetSpeed e percebi que ela é um dos sites que aceitam Google Play como forma de pagamento via Pix. Mas o que mais me chamou a atenção foi a cobertura ao vivo com vídeo. Sem falar que existem odds relâmpago para quem quer encontrar cotações acima da média.



Etapas de depósito na BetSpeed com Pix GPay



Cadastre-se na BetSpeed e tenha uma conta no GPay;

Navegue até o menu de depósitos da BetSpeed para depositar;

Selecione o valor a ser depositado e clique para fazer o depósito;

Pague pelo Pix da BetSpeed utilizando o Google Pay.



Legalidade das apostas na BetSpeed com GPay



Existe total legalidade para suas apostas na BetSpeed por essa casa de apostas ser legalizada no Brasil. Você também não precisa se preocupar com a confiabilidade do pagamento, já que ele será processado pelo Google Pay.



Informações importantes



Transmissão ao vivo com vídeo grátis;



Depósito mínimo de R$ 10;



Saque mínimo de apenas R$ 1.







10. Rivalo - Apostas premium em eventos selecionados



A última das casas de apostas que aceitam GPay que compõem meu ranking é a Rivalo. O que eu mais gosto nesse site são as apostas premium. Geralmente, essa vantagem aparece logo na tela inicial e para alguns jogos em específico.



Depósitos e saques com Pix do Google Pay na Rivalo



Faça depósitos e saques com Pix Google Pay na Rivalo acessando o menu de pagamentos dessa casa de apostas. Depois é só escolher se quer depositar e sacar e, por fim, selecionar o Pix. Conclua a transação informando os dados adicionais para o pagamento ser realizado.



A Rivalo é confiável para apostas com Pix do Google Pay?



A Rivalo é uma casa de apostas confiável para apostar com Pix do Google Pay. Afirmo isso depois de verificar a licença de operação do site e também por notar que ele consta na lista de bets autorizadas no Brasil.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 25;



Também aceita PicPay e Pay4Fun;



Aposta premium com odds aumentadas.







4 Melhores bônus de apostas via GPay



Toda a minha análise de como apostar com GPay me fez encontrar 4 sites com bônus para apostas com Pix do Google Pay. Separei as 4 ofertas a seguir:



SuperBet - bônus de até 100% para acumuladas;

VBet - cashback semanal de 10%;

bet365 - oferta de pagamento antecipado;

Novibet - boost para criador de apostas.

Comparando as 4 melhores ofertas com Google Pay

Casa de aposta

Bônus via GPay

Min. Odds

Link

SuperBet

Até 100% para acumuladas 1.25 Bônus SuperBet VBet

Cashback semanal de 10% Variável Bônus VBet bet365

Pagamento antecipado Variável Bônus bet365 Novibet

Boost no criador de apostas Variável Bônus Novibet

Guia de como apostar com Pix GPay em casas de apostas



Preparei um guia após analisar muitas casas de apostas que aceitam Google Pay. A minha ideia é facilitar a sua experiência com GPay em sites de palpites esportivos. É só seguir o passo a passo que recomendo nos tópicos a seguir que a tendência é de que a sua experiência seja a melhor possível.



Como depositar com GPay



O que posso recomendar é que você siga este passo a passo para depositar com GPay em uma casa de apostas:



Cadastre-se: escolha um dos sites de apostas que aceita GPay para se cadastrar e agilize sua escolha clicando em alguma das opções que recomendei;

Entre na área de depósitos: acesse a área de depósitos da casa de apostas que se cadastrou e escolha a opção para depositar;

Escolha o Pix: o Pix é um método aceito em casas de apostas e no Google Pay, por isso, selecione ele para fazer o seu depósito;

Gere o código Pix: clique para que o código Pix seja gerado e copie ele para pagar com GPay;

Faça o pagamento: pague pelo Pix com Google Pay e aguarde a transação ser realizada com sucesso.

Note que o GPay exige que você tenha uma conta PicPay ou de outra carteira qualificada para poder fazer o pagamento do Pix. Portanto, certifique-se de que cumpre esse requisito para depositar sem problemas.

Como sacar usando o GPay



Sacar usando o GPay pode ser feito em qualquer casa de apostas se você tiver a conta verificada. Após a verificação, siga estes passos para sacar:



Entre na sua conta: acesse o seu cadastro na casa de apostas que aceita GPay;

Navegue até o menu de saques: entre na seção de retiradas e escolha o Pix para sacar;

Informe a chave Pix: complete a chave Pix da conta vinculada ao Google Pay;

Preencha os dados: informe o valor e as outras informações para sacar;

Solicite a retirada: confirme que quer sacar clicando no botão do saque.

O tempo de processamento de um saque com Google Pay em casas de apostas pode levar alguns minutos ou dias. Tudo vai depender do site que você decidiu se cadastrar.

Qual o valor mínimo de depósito via Pix Google Pay?



O valor mínimo de depósitos via Pix Google Pay é de R$ 1. Mas existem casas de aposta com depósito de 5 reais e outros valores. A minha sugestão é de que você confira os limites dentro do menu de pagamentos no site que se cadastrou.



Quais casas de apostas aceitam depósito mínimo de 1 real?



As casas de apostas que aceitam depósito mínimo de 1 real via GPay são EstrelaBet, SuperBet, Mr. Jack Bet e Betnacional. Então, se você tem apenas R$ 1 para depositar, sugiro que considere se cadastrar em uma dessas opções que citei.



Vantagens e desvantagens de apostar com GPay



Posso dizer que existem vantagens e desvantagens de apostar com Google Pay em casas de apostas. Separei os prós e contras desse método de pagamento para que você consiga avaliar melhor se ele é mesmo a melhor opção para você.



Vantagens

Desvantagens

Método rápido; Precisa configurar o Google Pay; Muito confiável; Alguns sites pagam apenas por chaves Pix com CPF; Maioria dos sites aceita Pix via GPay. Menos prático que Pix do seu banco.

Escolha o melhor aplicativo para apostar com Google Pay



Um bom aplicativo de apostas pode ser muito útil para apostar com Google Pay pelo celular. De acordo com tudo que analisei, os sites que mais se destacam para apps de apostas são:



Todos esses sites disponibilizam aplicativo para Android apenas. E vale a pena baixar o app do site oficial da casa de apostas, já que não existem apps de aposta nas lojas de aplicativos.



Meios de pagamento alternativos ao Pix no GPay



Os meios de pagamentos alternativos ao Pix no GPay dependem do que a casa de apostas oferece para os seus apostadores. Encontrei duas opções que acho que você deve considerar quando decidir fazer a sua aposta com outra opção, além do Google Pay.



Apostas com carteiras digitais



Pay4Fun, PicPay, AstroPay e muitas outras carteiras digitais podem estar disponíveis em sites que aceitam GPay. Elas são boas alternativas para quem quer fazer um depósito rápido e participar de clubes de vantagens ou outros benefícios que a carteira oferece.



Apostas com transferências bancárias



Transferência bancária é o tipo de método de casas de apostas que os brasileiros estão bem acostumados. Para casos em que a sua chave Pix não está cadastrada no formato que o site de apostas exige, a TED pode ser uma alternativa bem interessante.



Meu veredicto sobre apostas com GPay



Cheguei à conclusão de que vale a pena se cadastrar e apostar em casas de apostas que aceitam Google Pay. Mas eu só recomendo isso se você tem uma chave Pix associada ao GPay para depositar e solicitar saques.



Note que o GPay só permite transações via Pix se você tem uma conta cadastrada para fazer o pagamento com essa opção. Agora que você sabe de tudo isso, só precisa configurar seu Google Pay e seguir os passos que recomendei para apostar com esse método confiável.



Perguntas frequentes sobre as apostas com Google Pay



Qual casa de aposta paga mais rápido pelo Google Pay?



A casa de apostas que paga mais rápido pelo Google Pay via Pix é o Brazino. Notei que esse site apresenta um tempo de saque inferior a 5 minutos.



Existe algum bônus para quem deposita com Pix no GPay?



Existem bônus para apostadores frequentes que já se cadastraram em sites que aceitam GPay. As ofertas podem variar entre free bets, vantagens para acumuladas, programa de fidelidade e muito mais.



Qual o depósito mínimo para depósitos via Pix Google Pay?



O depósito mínimo para depósitos via Pix Google Pay é de R$ 1 em algumas casas de apostas que analisei. Mas saiba que podem existir casos em que o site exige ao menos R$ 25 para recarregar sua conta.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

