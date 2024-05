Top 4 casas de apostas que aceitam AstroPay

Conheça as 4 melhores casas para apostar confiáveis com Astropay. Dicas para depositar e sacar seus ganhos rapidamente

Jogue com responsabilidade | 18+

Para facilitar a procura por plataformas de apostas que aceitam AstroPay, fiz uma lista com algumas opções incríveis. O artigo de hoje conta com as melhores casas que aceitam Astropay para quem quer fazer palpites utilizando esse método de pagamento. Vou fazer, também, uma análise rápida de cada um dos sites, para você escolher aquele que achar melhor!



4 sites de apostas que aceitam Astropay



Minha lista de hoje conta com um total de 4 plataformas de apostas. Me cadastrei e testei cada uma delas, para garantir que são sites realmente seguros e confiáveis, nos quais você vai apostar com tranquilidade. Confira as plataformas da minha lista:



bet365 - 50% em bônus no primeiro depósito com Astropay

Betnacional - Melhores Odds para apostar com Astropay em futebol

20Bet - Bônus de primeiro depósito de até R$ 500

PagBet - Depósitos no Astropay a partir de R$ 1



Qual a melhor plataforma para apostar com Astropay?



Considero que a melhor plataforma de apostas que aceita Astropay é a bet365 apostas. Gosto muito dessa plataforma por vários motivos, dentre eles, que o site é muito seguro, tem promoções atrativas, um catálogo de jogos incrível, e serviços de alta qualidade para você aproveitar.



Esse site também tem um excelente renome internacional, não apenas no mercado brasileiro. É um site bem famoso, sendo uma ótima opção para quem quer fazer apostas esportivas.



Comparando as melhores casas de apostas que aceitam Astropay no Brasil



Como mencionei anteriormente, farei uma análise prática dos principais detalhes de cada um dos sites da minha lista. Será uma comparação dinâmica, para você ter uma noção de como esses sites funcionam, e o que esperar se cadastrando em um deles.



Sugiro que visite os sites que aceitam Astropay nos quais estiver interessado, para conferir pessoalmente a experiência de usuário dessas plataformas. Isso permitirá que você consiga tomar uma decisão fundamentada na hora de fazer o seu cadastro.



1. bet365 - 50% em bônus no primeiro depósito com Astropay



Essa é uma das melhores escolhas de plataforma de apostas do mercado. Eu realmente gosto muito desse site, e ele tem tudo o que você precisa para se divertir, além de ser um site com um renome internacional excelente.



Como depositar via Astropay na bet365



Depois de fazer o seu registro no site, é só fazer o login, e depois ir para o setor de pagamento. Nesse setor, você escolhe o AstroPay como forma de depósito, preenche o formulário, e finalize o pagamento.



Quero conhecer o site bet365



Depositar com Astropay na bet365 é seguro?



O renome dessa plataforma diz muito sobre a sua confiabilidade, então pode ficar tranquilo. Fazer qualquer tipo de movimentação financeira dentro dessa plataforma de apostas é totalmente seguro.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 20 com Astropay



Tempo de Processamento de Saque de até 2 dias úteis



Saque a partir de R$ 30 no Astropay



2. Betnacional - Melhores Odds para apostar com Astropay em futebol



Essa é uma plataforma que foi feita exclusivamente para o apostador do Brasil. Isso faz com que o site seja muito interessante, com cobertura completa para todos os principais campeonatos de futebol.



Como apostar com Astropay no Betnacional



Depois de realizar o seu depósito, o processo para apostar é bem simples. É só você fazer o prognóstico de jogo, entrar na plataforma que aceita Astropay, e ir para o setor de palpites esportivos. Escolha a modalidade, a partida, e o mercado de apostas para o palpite.



Apostar agora na Betnacional



É seguro depositar Via Astropay no Betnacional?



Garanto que esse site é totalmente seguro para apostar. A plataforma tem um bom renome, e trata-se de um site licenciado por um órgão renomado internacionalmente.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 com Astropay



Tempo de Processamento de Saque de até 1 hora



Saque a partir de R$ 20 no Astropay



3. 20Bet - Bônus de primeiro depósito de até R$ 500



A 20Bet é uma casa de apostas que aceita Astropay e oferece muitas opções de palpites esportivos ao vivo diferentes. Gostei muito disso, já que tive a oportunidade de conseguir fazer palpites enquanto estava assistindo aos jogos em um site totalmente seguro, e com muitos recursos.



Como solicitar um saque no 20Bet?



Você pode solicitar as suas retiradas dentro da plataforma diretamente no setor de saque. É só escolher o AstroPay como método de pagamento para realizar a sua retirada e preencher o formulário.



Quero aproveitar as ofertas da 20Bet



Apostar via Astropay no 20Bet é seguro?



Como esse é um site licenciado, com um bom renome no mercado, você pode ficar tranquilo. Fazer as suas apostas utilizando AstroPay dentro dessa plataforma é algo totalmente seguro.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 5 com Astropay



Tempo de Processamento de Saque de até 5 dias úteis



Saque a partir de R$ 30 no Astropay



4. PagBet - Depósitos no Astropay a partir de R$ 1



PagBet é uma plataforma que me surpreendeu por ser localizada para o apostador brasileiro. É um site que tem tudo o que você precisa para se divertir, trazendo muitas opções de apostas para aproveitar.



Como apostar com Astropay no PagBet



Faça o seu cadastro na plataforma, e depois do login, pode utilizar o AstroPay como método de pagamento. Assim que o depósito for feito, é só acessar o setor de apostas, e escolher o palpite que você quer fazer.



Visitar o site da PagBet



Apostar via Astropay no PagBet é seguro?



Garanto que essa é uma plataforma totalmente segura para apostar com AstroPay. Além de ser uma plataforma licenciada, a casa tem toda a proteção que precisa para jogar sem preocupação.



Informações Importantes



Depósito mínimo de R$ 30 com Astropay



Tempo de Processamento de Saque de 1 dia útil



Saque a partir de R$ 30 no Astropay



Melhores bônus de boas-vindas com depósitos via Astropay



Todos os sites da minha lista de hoje tem promoções bem atrativas, mas quando o assunto são bônus de boas-vindas, cinco se destacam. Confira agora quais são as melhores promoções que você vai encontrar para os seus depósitos com AstroPay.



20Bet - Bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500

bet365 - Bônus de boas-vindas de 50% até R$ 500



Veja uma comparação dessas ofertas, para entender um pouco mais sobre como elas funcionam. Também deixo claro que cada um desses bônus tem os seus termos e condições únicos, que você tem que respeitar.



Comparando os melhores ofertas de registro com Astropay

Casa de Apostas Bônus Via Pix Min. Odds Bônus 20Bet 100% até R$ 500 1.30 Bônus bet365 50% até R$ 500 1.20

Termos e Condições



Como eu mencionei, cada uma dessas promoções tem regras. Minha recomendação é que fique atento a elas, principalmente aos dados sobre o requerimento de apostas, o prazo da oferta, e em quais jogos você pode utilizar o bônus.



Isso vale também para qualquer outro tipo de promoção que queira utilizar na plataforma na qual se cadastrou. Sugiro também que utilize um bom gerenciamento de banca a seu favor, já que isso facilita bastante na hora de lidar com o requerimento de apostas.

Conheça as 5 melhores casas para apostar confiáveis com Astropay. Dicas para depositar e sacar seus ganhos rapidamente Crédito: Divulgação

Guia de como apostar com Astropay em casas de apostas



Fazer as suas apostas utilizando AstroPay é bem mais fácil do que imagina. Você pode seguir o meu guia abaixo para começar a se divertir utilizando esse método de pagamento.



Como depositar com Astropay



Cadastre-se na Plataforma: primeiramente, é necessário que cadastre-se na plataforma que escolheu;

Acesse a Área de Depósitos: faça o seu login, e depois vá para o setor de depósitos dentro do site;

Selecione a Opção “Astropay”: na aba de pagamentos, escolha o AstroPay como método de depósito;

Preencha os Detalhes do Astropay: agora vai preencher todo o formulário de pagamento com os dados solicitados;

Insira o Valor do Depósito e Confirme: a última coisa a fazer é escolher o valor do depósito, e finalizar o processo.



Dica do autor



Minha dica é que você faça qualquer tipo de movimentação financeira na plataforma sempre de acordo com o seu planejamento financeiro. É muito importante respeitar as suas finanças quando aposta.



Por isso, eu recomendo que também utilize técnicas de gerenciamento de banca a seu favor. Se conseguir aproveitar melhor o seu saldo, terá mais responsabilidade na hora das apostas.



Como sacar usando Astropay



Acesse a página de saques: dentro do site que você escolheu, vá para o setor de retirada;

Escolha a AstroPay: selecione o AstroPay como método de saque para a sua movimentação;

Insira os dados e o valor a ser retirado: preencha todo o formulário de retirada com as informações solicitadas, e o valor do seu saque.



Qual o valor mínimo de depósito com Astropay?



O valor mínimo para os seus depósitos com esse método de pagamento sempre depende do site de apostas que escolheu. Por isso, é importante sempre verificar esse detalhe antes de fazer qualquer tipo de pagamento ou depósito.



5 motivos para apostas online com Astropay



É um método de pagamento muito prático e fácil de usar;



Permite que você consiga fazer depósitos e retiradas rapidamente;



Funciona perfeitamente em muitos sites de apostas;



É extremamente seguro;



Abre oportunidade para utilizar vários tipos de ofertas.



Desvantagens de escolher Astropay para apostar online



A principal desvantagem de escolher essa carteira virtual é o fato de colocar crédito nela para fazer os seus depósitos. Tirando isso, tudo é muito prático, mas lembre-se que nem todas as plataformas de apostas do mercado aceitam esse método de depósito.



Escolha o melhor aplicativo para apostar com Astropay



Se você estiver pretendendo apostar através do seu smartphone, recomendo que escolha um bom aplicativo. Para isso, minha sugestão é avaliar a experiência de usuário do aplicativo em questão, e ver se ele tem todos os recursos necessários para as suas apostas.



Meios de pagamento alternativos ao Astropay



Se você não estiver a fim de utilizar o AstroPay como método de pagamento, tenho algumas sugestões de métodos alternativos que podem ser bem atrativos. Confira um pouco mais sobre eles agora.



Apostas com Pix



O Pix é um dos principais métodos para o apostador brasileiro. Gosto muito dessa opção de depósito, principalmente por ser extremamente rápido, e fácil de utilizar para depósitos e retiradas.



Apostas com cartão de crédito



As plataformas de apostas que aceitam cartão de crédito estão cada vez mais presentes. Afinal esse é um método de pagamento prático e permite que consiga fazer depósitos rápidos. Porém, esse método de pagamento muitas vezes não funciona para realizar as retiradas.



Conclusão



Qualquer uma das casas de apostas que aceitam Astropay que eu sugeri hoje são excelentes opções para o seu momento de diversão. Apenas se lembre de escolher conscientemente em qual desses sites vai se cadastrar. Todas são casas de apostas que aceitam Astropay confiáveis, com todos os recursos para se divertir.



Perguntas frequentes sobre as apostas com Astropay



Respondi algumas das perguntas mais frequentes sobre esse método de pagamento. Confira as respostas abaixo. Dúvidas específicas podem ser resolvidas diretamente com o atendimento ao cliente da plataforma em que escolher.



Como escolher o melhor site de apostas com Astropay?



Para escolher a melhor plataforma, você deve definir as suas prioridades como apostador, e selecionar o site que as atende.



Qual o depósito mínimo para depósitos via Astropay?



O valor de depósito mínimo para utilizar esse método de pagamento vai sempre mudar, de acordo com a plataforma de apostas escolhida.



Qual casa de apostas paga mais rápido com Astropay?



O tempo de processamento varia de site para site, mas algumas plataformas têm depósitos em apenas alguns minutos.



Existe algum bônus para quem deposita com Astropay?



Sim, existem vários tipos de promoções para aproveitar utilizando o AstroPay como forma de depósito.



Quais casas de apostas pagam com Astropay?



Todos os sites de apostas que você vai encontrar na minha lista de hoje aceitam esse método de pagamento.

*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.





Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente