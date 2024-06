Conheça os 5 melhores sites para apostar em esportes com Bitcoin. Aprenda como depositar com a criptomoeda nas casas de apostas

Encontrar boas plataformas de apostas que pagam em Bitcoin pode ser complicado. Mas não se preocupe, eu criei uma lista com algumas das melhores opções de sites para quem quer apostar em Bitcoin!



Top 5 casas de apostas que aceitam Bitcoin



BC.Game - Bônus exclusivos para depósitos com Bitcoin

Betmotion - Até R$ 200 em bônus no primeiro depósito

F12.Bet - Melhores odds para apostar em futebol com Bitcoin

Bet7 - Aproveite até R$ 500 em bônus para novos cadastros

20bet - Bônus de até R$ 500 no primeiro depósito com a criptomoeda



Estas casas apresentam a opção de apostar com Bitcoin. Mas decidir em qual apostar pode ser um pouco difícil, não é mesmo? São muitos pontos a serem avaliados, bônus, promoções, agilidade e muitas outras coisas. Por isso, testei mais de 50 casas e trouxe um breve review da minha experiência nas melhores. Assim você pode escolher em qual dessas casas de apostas com Bitcoin quer se cadastrar.



Qual a melhor casa de apostas que aceita Bitcoin?



Posso afirmar que o melhor site de apostas com Bitcoin é o BC.Game. O site é completo, com tudo o que você precisa para se divertir usando a moeda Bitcoin. Até mesmo o acesso mobile é de qualidade.



Esse site oferece uma experiência de usuário muito atrativa. É fácil utilizar a plataforma, o que a torna indicada até mesmo para quem é iniciante, trazendo muito mais conforto quando você estiver se divertindo.



Melhores sites que aceitam Bitcoin para apostar em 2024







Comparando as melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin no Brasil



Para você escolher qual das plataformas que sugeri é a melhor, é importante compará-las. Essas casas de apostas que aceitam criptomoedas são excelentes escolhas para quem quer ter muito mais segurança na hora de fazer seus palpites.



Abaixo, você pode conferir a minha análise de cada um dos sites. É uma análise breve, apenas com as principais informações sobre cada uma das 5 plataformas que coloquei nesta lista.



1. BC.Game - Bônus exclusivos para depósitos com Bitcoin



Para quem quer fazer palpites utilizando criptomoedas, o BC.Game é um site excelente. Gosto muito dessa plataforma por conta de sua fácil navegação e ela também tem muitas opções de entretenimento para aproveitar.



Como apostar com Bitcoin no BC.Game



Para fazer palpites com Bitcoin dentro dessa plataforma, basta fazer o registro e depois o depósito inicial. Escolha a criptomoeda como forma de pagamento e então comece a se divertir dentro do site.



É seguro depositar via Bitcoin no BC.Game?



Garanto que é totalmente seguro fazer depósitos utilizando o Bitcoin na casa BC.Game. O site é moderno e funciona em uma blockchain, além de criptografar todos os dados e informações dos usuários.



Informações importantes



Depósito mínimo de 0.000000001 BTC.



Tempo de processamento de saque é imediato.



Saque a partir de 0.001173 BTC.



2. Betmotion - Até R$ 200 em bônus no primeiro depósito



Se você procura por um site completo, o Betmotion é a minha sugestão. O site é muito fácil de utilizar e conta com uma cobertura ampla para muitos tipos de apostas esportivas. Encontrei na plataforma todos os campeonatos que estava procurando para dar meus palpites.



Como solicitar um saque no Betmotion?



Solicitar um saque na plataforma é bem simples. É só você acessar o seu perfil dentro do site e então ir para o setor de retiradas. Depois, você precisa escolher o método de retirada que deseja utilizar e fazer a sua movimentação.



Apostar via Bitcoin no Betmotion é seguro?



Como essa é uma plataforma licenciada e renomada internacionalmente, é muito segura. Você pode ficar tranquilo quando a estiver utilizando para fazer as suas apostas.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 400 em Bitcoin.



O tempo de processamento de saque é de até 3 dias úteis.



Saque a partir de R$ 20 em Bitcoin.







3. F12.Bet - Melhores odds para apostar em futebol com Bitcoin



Essa é outra opção de site focada em criptomoedas que gosto muito de utilizar para apostar. A plataforma é bem moderna e conta com um atendimento ao cliente dedicado e rápido.



Como depositar via Bitcoin no F12.Bet



Para depositar com criptomoedas na plataforma, basta você fazer o seu registro, o seu login na casa e depois acessar o setor de depósitos. Nele, você escolhe o Bitcoin como o método de depósito e depois seleciona o valor que quer colocar no site.



Depositar com Bitcoin no F12.Bet é seguro?



Fazer os seus depósitos utilizando ativos como o Bitcoin nessa plataforma é totalmente seguro. Esse site é confiável e protege as suas informações através de uma malha de criptografia moderna.



Informações importantes



Depósito mínimo de 0.000003061 BTC.



Tempo de processamento de saque de até 3 dias úteis.



Saque exclusivamente com Pix.







4. Bet7 - Aproveite até R$ 500 em bônus para novos cadastros



Se você procura por uma boa promoção de boas-vindas, a Bet7 pode ser a casa de apostas ideal. Gostei muito da oferta inicial do site e a plataforma também conta com uma cobertura ampla para quem quer apostar em futebol.



Como depositar no Bet7 com Bitcoin



Faça o seu cadastro dentro da plataforma e depois o seu login no site. Agora é só você acessar o seu perfil e escolher a opção de depósito. O próximo passo é selecionar o Bitcoin como método de pagamento, preencher o formulário com os dados solicitados e o valor do depósito.



Apostar via Bitcoin no Bet7 é seguro?



Essa plataforma tem uma licença emitida pelo governo de Curaçao e é um site respeitado pela qualidade dos seus serviços e da sua segurança. Fazer os seus depósitos de apostas na plataforma é totalmente seguro, então pode ficar tranquilo.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 200 em Bitcoin.



Tempo de processamento de saque de até 3 dias úteis.



Saque a partir de R$ 200 em Bitcoin.







5. 20Bet - Bônus de até R$ 500 no primeiro depósito com a criptomoeda



A 20Bet é uma excelente escolha de plataforma de apostas para quem quer fazer palpites em jogos de futebol. O site é bem completo e tem uma ampla cobertura, principalmente em palpites ao vivo.



Como fazer o primeiro depósito com Bitcoin no 20Bet



Acesse a sua conta na plataforma 20Bet e depois vá para o setor de pagamentos. Você pode selecionar o Bitcoin como método de depósito e depois escolher o valor do pagamento.



É seguro depositar via Bitcoin no 20Bet?



Como essa é uma plataforma totalmente segura e confiável, fazer os seus depósitos com Bitcoin no site é tranquilo. Apenas lembre-se de estar conectado a uma rede de internet segura na hora das suas movimentações.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 65 com Bitcoin.



O tempo de processamento de saque é imediato.



Saque a partir de R$ 12 com Bitcoin.







3 melhores bônus de boas-vindas com depósitos via Bitcoin



Encontrei, em cada uma dessas plataformas da lista de hoje, promoções e ofertas bem atrativas. Mas três dessas promoções chamaram mais a minha atenção e é exatamente sobre elas que eu vou falar abaixo.



São sites de apostas com bônus de registro vantajosos, que permitiram que eu pudesse ter uma experiência ainda mais proveitosa.



Cada promoção tem regras bem específicas a serem seguidas e você terá que fazer o mesmo se estiver pretendendo utilizar essas ofertas. Confira as três melhores ofertas:



20Bet - Pacote de boas-vindas de até R$ 1.100 nos primeiros dois depósitos;

Betmotion - Bônus de boas-vindas de até R$ 200.

Bet7 - Bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500.



Comparando as 3 melhores ofertas de registro com Bitcoin

Casa de apostas Bônus Min. Odds Link 20Bet Até 150% até R$ 1.100 1.30 Bônus 20Bet Betmotion 150% até R$ 200 1.80 Bônus Betmotion Bet7 100% até R$ 500 1.4 Bônus Bet7

Termos e condições



Não importa se quer utilizar uma promoção de boas-vindas ou qualquer outro tipo de oferta, conhecer as regras é essencial. Assim, você fica por dentro do que recebe e também do que precisa para utilizar a promoção.



Leio sempre atentamente os bônus e os termos, para poder aproveitá-los da melhor maneira.

Minha recomendação é que você fique atento a dados como o requerimento de apostas e também ao prazo para utilizar o bônus.



Guia de como utilizar Bitcoin em casas de apostas



O processo para utilizar Bitcoin em uma plataforma de apostas é bem simples. É preciso que você tenha um conhecimento prévio de como funciona o setor de criptomoedas para poder aproveitar esse método de pagamento da melhor forma.



Indico plataformas que usam Bitcoin como método de pagamento para aqueles apostadores que já têm esse conhecimento. Mas se você é iniciante, não se preocupe, aprender a utilizar ativos digitais não é tão difícil.



Aprender a usá-los dentro de um site é uma ótima porta de entrada para quem quer ter esse tipo de investimento. Confira como fazer os seus depósitos e movimentações com Bitcoin.



Como depositar com Bitcoin



Cadastre-se na plataforma: a primeira coisa que você precisa fazer é realizar o seu registro no site. O processo de cadastro é bem simples, basta clicar no botão de registro e preencher o formulário.

Acesse a área de depósitos: depois do seu cadastro, faça login na plataforma com o usuário e senha que criou. No site, acesse o seu perfil e vá para o setor de depósitos.

Selecione a opção de pagamento Bitcoin: no setor de depósitos, escolha como método de pagamento o Bitcoin. É muito importante que você tenha a moeda à sua disposição para fazer o pagamento, então certifique-se antes de continuar o processo.

Preencha as informações: coloque todas as informações solicitadas no formulário de depósito e verifique se todos os dados estão realmente corretos antes de prosseguir.

Insira o valor do depósito e confirme: o último passo é simplesmente escolher o valor do seu pagamento e finalizar o procedimento.



Dica do autor:



Recomendo que utilize uma boa estratégia de gerenciamento de banca a seu favor. Respeitar o seu planejamento financeiro também é essencial para que consiga apostar com responsabilidade.



Sempre que você fizer um novo depósito, verifique se realmente é necessário e se está dentro do limite de gastos que determinou para as suas apostas. Indico que se atenha a esses limites, já que eles servem como uma rede de segurança.

Como sacar usando Bitcoin em 3 passos



Acesse a página de saques: dentro da plataforma de apostas, acesse o seu perfil e vá para o setor de retiradas.

Escolha a opção Bitcoin: selecione o Bitcoin como o método de saque para a sua movimentação.

Insira os dados e confirme: preencha o formulário de retirada com as informações solicitadas.



Qual o valor mínimo de depósito com Bitcoin?



O valor de retirada dentro de uma plataforma de apostas com Bitcoin depende do site escolhido. Nestas casas que apresentei, os saques começam a partir de R$ 12 equivalente na moeda.



É importante sempre conferir isso no setor de depósitos antes de realizar qualquer movimentação com Bitcoin.



5 motivos para apostas online com Bitcoin



Trata-se de um método rápido e prático disponível nas melhores plataformas de apostas.



Permite que você consiga ter acesso ao seu dinheiro em poucos minutos.



É uma forma de pagamento extremamente segura para apostas.



Permite que tenha acesso a algumas ofertas exclusivas.



Introduz apostadores ao setor de criptomoedas.



Desvantagens de escolher Bitcoin para apostar online



É um ativo que tem uma volatilidade muito elevada.



É necessário ter um conhecimento prévio para utilizar esse método de pagamento.



Nem todos os sites de apostas aceitam Bitcoin.



Escolha o melhor aplicativo para apostar com Bitcoin



Se quiser dar palpites no seu dispositivo móvel, é importante ter um bom aplicativo com criptomoedas. Sempre que você avaliar um aplicativo, confira a experiência de usuário e os recursos que ele oferece para escolher a melhor opção.



A F12.Bet ainda está se programando para lançar seu app, enquanto isso você pode aproveitar outras opções como a Betmotion, Bet7, 20Bet e BC.Game.



Meios de pagamento alternativos ao Bitcoin



Caso você não esteja pretendendo utilizar o Bitcoin e jogos de aposta, tenho algumas sugestões de métodos de pagamento que podem ser atrativos. São opções bem eficientes e voltadas exclusivamente para o apostador do Brasil.



Apostas com Pix



O Pix é uma das formas mais práticas de depósito que eu conheço. Para o apostador brasileiro, ela acaba sendo uma escolha incrível, principalmente por oferecer depósitos e retiradas rápidas.



Apostas com PicPay



Para quem quer uma carteira virtual prática e voltada para o apostador brasileiro, essa é a minha sugestão. Ele permite que você consiga movimentar o seu dinheiro de uma maneira bem prática e eficiente.



Apostas com cartão de débito



Plataformas de apostas que aceitam cartões de débito também são opções bem interessantes, na minha opinião. Esse é um meio prático para fazer depósitos, mas infelizmente muitas vezes você não pode fazer retiradas utilizando esse método.



Conclusão



Apostar com Bitcoin é muito divertido e, utilizando as plataformas que sugeri, não se arrependerá! Na hora de escolher algum dos sites mencionados, lembre-se de visitar as plataformas e escolher conforme as suas preferências.



Perguntas frequentes sobre apostas com Bitcoin



Abaixo, você pode ver um pouco mais sobre os sites de apostas com Bitcoin. Vou responder algumas das perguntas feitas sobre essas plataformas, para tirar as suas dúvidas.



Como escolher o melhor site de apostas com Bitcoin?



Para escolher o melhor site, você deve considerar se a plataforma é segura, se tem uma ampla cobertura para palpites esportivos do seu interesse e promoções atraentes.



Qual o valor mínimo para depósitos via Bitcoin?



O valor de depósito mínimo para pagamentos com Bitcoin depende do site que você escolheu para as suas apostas. Hoje vimos que existem sites que aceitam depósitos a partir de 0.000000001 BTC, como a BC.Game.



Qual casa de apostas paga mais rápido no Bitcoin?



O tempo de processamento sempre varia conforme o site, mas é comum que o pagamento de Bitcoin seja imediato, como na 20Bet.



Existe algum bônus para quem deposita com Bitcoin?



Sim, sites de apostas geralmente oferecem promoções que podem ser aproveitadas utilizando Bitcoin. A BC.Game é uma casa em que é possível usufruir de um bônus generoso de boas vindas de até 360% do primeiro depósito.



Quais casas de apostas pagam com Bitcoin?



Todos os sites listados hoje são excelentes escolhas para quem quer apostar em plataformas que pagam com Bitcoin.

*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



**As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que o jogo está afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

