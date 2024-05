Conheça os melhores sites para apostar com cartão de débito em 2024. Saiba como depositar, sacar e começar uma aposta no cartão

Jogue com responsabilidade | 18+

Com a recente decisão do Ministério da Fazenda, os métodos de pagamento em casas de apostas que operam no Brasil foram limitados. O intuito é garantir uma maior segurança, facilitando o acesso à origem dos recursos.

A partir de então as plataformas têm um prazo de 6 meses para implementarem mecanismos para depósitos e saques dentro do solicitado pelo Governo Federal.

Um dos métodos mais conhecidos aprovados pela diretriz é o uso de cartão de débito para apostar. Pensando em facilitar a sua busca, criei uma lista com as melhores casas de apostas que aceitam cartão de débito.

Testando cada uma delas, consegui trazer os principais pontos e ainda um ranking dos melhores sites para apostar com o cartão. Confira a análise completa e escolha o melhor site para você.

Top 9 casas de apostas que aceitam cartão de débito

1. bet365 - Bônus no cadastro de até R$ 500

2. 22Bet - Dobre o valor do seu primeiro depósito em até R$ 650

3. 1xbet - Pacote de boas-vindas de até R$ 9500

4. BC.Game - 180% em bônus no 1° depósito com cartão de débito

5. Dafabet - 100% de cashback no primeiro dia

6. Novibet - Super Odds todos os dias



7. Betano - Até R$ 500 para aproveitar em esportes no registro



8. 20Bet - Bônus de aposta grátis de R$ 25 em esportes



9. LeoVegas - Apostas grátis igualadas até 100%



Qual a melhor casa de apostas que aceita cartão de débito?



Todas essas plataformas citadas são licenciadas, com excelente renome no mercado, ótimas para apostadores veteranos e iniciantes também. Mesmo assim, considero que a melhor casa de apostas que aceita cartão de débito é a plataforma bet365.

Esse é um site famoso internacionalmente pela qualidade dos seus serviços e por conter tudo o que é necessário para se divertir com segurança. O site está totalmente traduzido para o português brasileiro e o atendimento ao cliente da plataforma é bem dedicado, na minha opinião.

Comparando as melhores casas de apostas que aceitam cartão de débito no Brasil

Todos os sites que testei e coloquei na minha lista são excelentes. Cada um tem as suas vantagens, e é importante que você os conheça para escolher em quais desses sites vai se cadastrar.



Veja abaixo os principais detalhes de cada uma dessas plataformas. Indico sempre analisar, considerando as suas prioridades e também necessidades na hora das apostas.

1. bet365 - Bônus no cadastro de até R$ 500

A bet365 é um site completo, e oferece tudo o que precisa para a sua diversão. O bônus de boas-vindas do site foi muito importante para mim, principalmente pelo fato de que tem termos e condições bem aceitáveis.

Como apostar com cartão de débito na bet365

O processo de apostar com cartão de débito na plataforma é bem simples. Eu apenas tive que fazer o meu cadastro, fazer o pagamento com o meu cartão de débito, e depois escolher a modalidade e o mercado para a minha diversão.

Essa é uma das plataformas de apostas com pagamento rápido, é só preencher o formulário de depósito com as informações do seu cartão de débito. Lembre-se sempre de conferir os dados antes de fazer o pagamento.

É seguro depositar via cartão de débito na bet365?

Você pode ficar tranquilo quanto a isso, fazer depósitos utilizando o seu cartão de débito é totalmente seguro na bet365. Esse também é um site de apostas que aceita Pix, o que traz mais flexibilidade para os usuários.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 20 com Cartão de Débito

Tempo de Processamento de Saque de 1 a 5 dias úteis

Saque a partir de R$ 20 no Cartão de Débito





2. 22Bet - Dobre o valor do seu primeiro depósito em até R$ 650

Com uma promoção de boas-vindas que dobra o seu primeiro depósito, a 22Bet se destacou na minha análise de sites que aceitam débito. A experiência de usuário dentro da plataforma é bem confortável, e o site trabalha com muitas opções de entretenimento.

Como solicitar um saque na 22Bet?

Para solicitar uma retirada dentro dessa plataforma de apostas, você deve acessar o seu perfil dentro do site, e ir para o setor de pagamentos. Agora é só escolher a opção de retirada, o método de movimentação, e o valor do saque que deseja realizar. Considerei o processo muito prático.

Apostar via cartão de débito na 22Bet é seguro?

Como essa é uma plataforma licenciada, você pode ficar tranquilo na hora de fazer os seus palpites. O site é totalmente seguro, e sempre respeita o resultado dos palpites que foram feitos.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 7 com Cartão de Débito

Tempo de Processamento de Saque de até 3 dias úteis

Saque a partir de R$ 7 no Cartão de Débito







3. 1xbet - Pacote de boas-vindas de até R$ 9500

A promoção de boas-vindas desse site é dividida em um pacote que pode conceder mais de R$ 9000. Adorei essa oferta e também gostei muito dos serviços da plataforma, que até mesmo tem aplicativos para facilitar o acesso móvel.

Como depositar com cartão de débito na 1xbet

O processo de depósito com cartões de débito nessa plataforma é o mesmo que você encontra em vários outros sites. É só acessar o seu perfil, ir para o setor de pagamentos, escolher cartões de débito como a forma de movimentação, e preencher o formulário de depósito. Quando fiz o meu depósito, o processo foi de apenas alguns minutos.

É seguro depositar via cartão de débito na 1xbet?

Essa é uma das plataformas de apostas mais seguras do mercado. O site até mesmo tem parceria com o Barcelona Futebol Clube, além de ser um site licenciado pelo governo de Curaçao, então fique tranquilo na hora das apostas.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 55,11 com Cartão de Débito

Tempo de Processamento de Saque de até 7 dias úteis

Saque a partir de R$ 7 no Cartão de Débito





4. BC.Game - 180% em bônus no 1° depósito com cartão de débito

Eu gosto muito de apostar com débito, e a BC Game é a melhor plataforma para fazer isso! O site também tem um bônus de boas-vindas excelente, que você pode aproveitar da melhor maneira em palpites no site.

Como depositar na BC.Game com cartão de débito

Você não fará um depósito direto com o seu cartão de débito. Precisa cadastrá-lo em uma carteira virtual e vinculá-lo na casa utilizando a sua conta.

O site oferece esse serviço integrado, o que considero como uma grande vantagem, já que facilita muito para quem quer apostar com cartão de débito. Para fazer a compra, é só clicar no botão roxo de depósito e escolher o método de carteira digital. Depois é só preencher o formulário e decidir o valor da compra.

Apostar via cartão de débito na BC.Game é seguro?

Como esse é um site que funciona em uma blockchain, tudo é muito seguro e todas as movimentações são registradas. Isso faz com que ele seja bem tranquilo de utilizar na hora de fazer pagamentos.

Informações importantes

O tempo de processamento pode variar entre 24h a 5 dias a depender do método.

Não é possível fazer saques na plataforma com Cartão de Débito.







5. Dafabet - 100% de cashback no primeiro dia

Com muitas promoções diferentes para quem quer fazer depósitos com cartões de débito, o Dafabet foi um site que me chamou a atenção. A casa é bem completa, com direito a cobertura ampla para grandes competições esportivas.

Como apostar com cartão de débito no Dafabet

Depois de ter feito o seu depósito com cartão de débito na plataforma, o processo de apostas é bem simples. É só você escolher em qual partida deseja apostar, selecionar o seu mercado preferido, conferir as cotações, e então escolher o valor do seu palpite!

Apostar via cartão de débito no Dafabet é seguro?

Como essa é uma plataforma licenciada pelo governo de Curaçao, e tem parceria com muitos órgãos reguladores de apostas ao redor do mundo, o site é totalmente confiável. A plataforma também tem um bom renome no mercado brasileiro, fazendo toda a diferença.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 30 com Cartão de Débito

Tempo de Processamento de Saque de 3 dias úteis

Saque a partir de R$ 30 no Cartão de Débito





6. Novibet - Super odds todos os dias

As cotações desta plataforma de apostas realmente me surpreenderam. O site tem condições melhoradas todos os dias para você aproveitar, em várias modalidades esportivas. Isso abre muitas oportunidades, principalmente para apostadores veteranos!

Como apostar com cartão de débito na Novibet

Depois de fazer o seu depósito utilizando o cartão de débito, é só acessar a plataforma, e ir para o setor de apostas que deseja. Para apostas esportivas, eu recomendo que tenha um prognóstico. Depois disso, é só selecionar o jogo, o mercado de apostas, e conferir as cotações antes de fazer o seu palpite.

Quanto tempo leva para sacar com cartão de débito na Novibet?

Por mais que essa plataforma não permita que você faça retiradas com esse método de movimentação, o tempo de processamento para o saque é bem rápido. Em 24 horas já recebi o dinheiro na minha conta, o que trouxe mais praticidade para o meu planejamento financeiro.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 30 com Cartão de Débito

Tempo de Processamento de Saque de 1 dia útil

Para retiradas, a plataforma aceita apenas movimentações com Pix







7. Betano - Até R$ 500 para aproveitar em esportes no registro

Betano é um dos sites de apostas mais populares entre os brasileiros, e eu entendi o motivo depois do meu cadastro. Além de oferecer uma promoção ótima para quem quer fazer apostas esportivas, o site também tem muitos recursos extras, que você vai aproveitar durante a sua diversão.

Como fazer o primeiro depósito com cartão de débito na Betano

Para entender como depositar com cartão de débito na Betano, você terá que fazer o seu cadastro na plataforma. O processo de registro no site é bem rápido, e depois dele, é só clicar no botão de depósito que está no seu perfil. Escolha o cartão de débito como método de movimentação, e preencha o formulário.

É seguro depositar via cartão de débito na Betano?

Quanto a isso, você não precisa nem se preocupar, já que o site é totalmente confiável. Essa é uma plataforma de apostas adorada pelo apostador brasileiro, e eu garanto que vai poder usá-la com tranquilidade e conforto.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 20 com Cartão de Débito

Tempo de Processamento de Saque de até 2 dias úteis

Saque a partir de R$ 20 no Cartão de Débito







8. 20Bet - Bônus de aposta grátis de R$ 25 em esportes

Para quem gosta de apostas esportivas, eu recomendo essa plataforma de apostas como uma das melhores escolhas. Considerei esse site muito fácil de navegar, e ele tem cobertura ampla para todos os grandes campeonatos esportivos do mundo, incluindo opções de apostas ao vivo.

Como apostar com cartão de débito na 20Bet

Realize o seu depósito dentro da plataforma de apostas, e assim que o saldo estiver disponível, já pode acessar o setor de apostas esportivas do site. Dentro dele, você vai escolher o esporte, a partida, e o mercado de apostas para o seu palpite. Confira as cotações antes de realizar as apostas!

Apostar via cartão de débito na 20Bet é seguro?

Essa é uma plataforma de apostas internacional, que tem se destacado muito no mercado brasileiro. O site é realmente seguro, e é uma plataforma com um excelente renome, o que garante que as suas apostas vão ser sempre respeitadas.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 16 com Cartão de Débito

Tempo de Processamento de Saque de até 3 dias úteis

Saque a partir de R$ 12 no Cartão de Débito







9. LeoVegas - Apostas grátis igualadas até 100%

A LeoVegas é uma casa de apostas que aceita cartão de débito com excelentes ofertas. Gostei muito das promoções do site, e encontrei nele um setor de apostas esportivas ótimo, com odds acima da média para aproveitar.

Como apostar com cartão de débito no LeoVegas

O processo para fazer as suas apostas utilizando o seu cartão de débito é o mesmo que você encontra na grande maioria dos sites de apostas. Faça o seu depósito, espere o saldo cair na sua conta, e depois escolha qual tipo de entretenimento quer utilizar dentro do site.

É seguro depositar via cartão de débito no LeoVegas?

Esse site é extremamente seguro. Não apenas ele é licenciado pela Autoridade de Jogos de Malta, mas o site recebeu vários prêmios em 2024 como um dos melhores sites online do mercado. Então fique tranquilo na hora de utilizar o site para fazer os seus depósitos e retiradas.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 25 com Cartão de Débito

Tempo de Processamento de Saque de até 1 dia útil

Saque a partir de R$ 50 no Cartão de Débito







5 Melhores bônus de boas-vindas com depósitos via cartão de débito

Já que você conhece um pouco mais sobre os sites, eu trouxe informações pertinentes aos cinco melhores bônus de boas-vindas da lista. Todas essas ofertas são excelentes. Elas vão trazer muito mais retorno nos seus primeiros pagamentos dentro do site, o que abre oportunidade para apostar ainda mais na plataforma. Confira os bônus.

1. bet365 - Bônus de boas-vindas de até R$ 500 no primeiro depósito

2. 1xBet - Bônus de boas-vindas de até R$ 1200 no primeiro depósito

3. 22Bet - Bônus de boas-vindas de até R$ 650 no primeiro depósito

4. Dafabet - Bônus de 100% no primeiro depósito até R$ 750

5. Betano - Bônus de boas-vindas de até R$ 500 no primeiro depósito

Comparando As 5 Melhores Ofertas De Registro Cartão De Débito



Casa de Aposta Bônus No 1º Depósito Min. Odds Depósito Min.

Bônus bet365 Até R$ 500 1.20 R$ 30 Bônus 1xBet Até R$ 1200 1.4

R$ 5 Bônus 22Bet Até R$ 650 1.40 R$ 6 Bônus Dafabet Até R$ 750 1.5

R$ 30 Bônus Betano Até R$ 500 1.65 R$ 50

Guia de como utilizar cartão de débito em casas de apostas



Agora que já sabe todos os principais detalhes sobre as plataformas de apostas que eu escolhi para a lista, é hora de saber a melhor maneira de utilizar o seu cartão de débito para apostas.

Criei um guia simples e rápido que você pode seguir na hora de fazer as suas movimentações com esse método de pagamento. É só segui-lo para conseguir realizar as suas movimentações, utilizando o seu cartão em sites que aceitam cartão de débito.

Como depositar com cartão de débito

1. Cadastre-se na plataforma: a primeira coisa é simplesmente realizar o seu registro dentro do site de apostas escolhido. O processo de cadastro sempre é rápido, é só preencher o formulário de registro.



2. Acesse a área de depósitos: depois do seu cadastro, acesse a sua conta no site, e entre no seu perfil, para conseguir localizar a área de depósitos da plataforma.

3. Selecione a opção “Cartão de Débito”: o próximo passo é escolher o cartão de débito como método de pagamento para a sua movimentação. Sempre confira as especificidades da opção de pagamento.



4. Preencha os detalhes do cartão de débito: agora é necessário preencher todo o formulário de pagamento utilizando os dados do seu cartão de débito.

5. Insira o valor do depósito e confirme: o último passo é definir o valor do seu pagamento, de acordo com o seu planejamento.

Dica do autor

Quando fizer o seu depósito na plataforma de apostas que escolheu, lembre-se sempre de respeitar a sua saúde financeira. É muito importante definir um saldo exclusivo para a sua diversão com apostas, e limite-se a ele.

Recomendo também utilizar uma boa estratégia de gerenciamento de banca quando apostar. Assim, você terá um controle muito maior sobre os valores que está utilizando para as suas apostas, e poderá aproveitar o seu saldo da melhor maneira.

Melhores casas de apostas que aceitam cartão de débito no Brasil em 2024 Crédito: DIVULGAÇÃO

Como sacar usando cartão de débito

1. Acesse a página de saques: dentro do seu perfil, na plataforma de apostas que escolheu, acesse o setor de pagamentos, e depois vá para a página de saques.



2. Escolha a bandeira do seu cartão: escolha o seu cartão de débito como método de retirada, conforme a bandeira dele (Visa ou MasterCard).



3. Insira os dados do seu cartão e o valor a ser retirado: agora, é só preencher o formulário de retirada com os dados adequados, e escolher qual será o valor do saque.

Qual o valor mínimo de depósito com cartão de débito?

O valor mínimo para o seu depósito utilizando o cartão de débito vai sempre variar, de acordo com o site de apostas escolhido. Recomendo que você selecione uma plataforma de apostas que ofereça um depósito conforme as suas necessidades e preferências.

Plataformas com valores de depósitos menores geralmente são atrativas para apostadores iniciantes. Eu gosto desse tipo de site porque ele permite que eu possa utilizar valores pequenos do meu orçamento para me divertir com palpites na plataforma.

5 Motivos para apostas online com cartão de débito

É um método de pagamento extremamente prático e rápido;

É uma forma de depósito aceita em vários sites de apostas;

Permite ter um controle muito maior em cima dos valores que está usando para apostas;

Também funciona como método de retirada para alguns sites de apostas;

As movimentações são feitas diretamente com o dinheiro da sua conta bancária.

Desvantagens de escolher cartão de débito para apostar online

A maior desvantagem de utilizar os cartões de débito como método de pagamento, na minha opinião, é o fato de inserir os seus dados bancários na hora da movimentação. Casas de apostas que aceitam cartão de débito são confiáveis, mas ainda assim eu prefiro manter as minhas informações protegidas.

Essa é uma forma de depósito que mexe diretamente com o seu dinheiro. Cartões de crédito permitem você fazer um “empréstimo” para as suas apostas, mas, os cartões de débito vão tirar o dinheiro da sua conta. Então é importante usar esse método de pagamento sempre de forma calculada.

Escolha o melhor aplicativo para apostar com cartão de débito

Para quem gosta de apostar no smartphone, sugiro também que escolha um site de apostas que tenha aplicativo. Opções de casas de apostas como a bet365 são uma boa escolha para quem deseja aproveitar esse tipo de aposta. Aplicativos são extremamente práticos, e trazem mais conforto na hora das suas apostas mobile.

Meios de pagamento alternativos ao cartão de débito

Para quem não quer utilizar cartões de débito, existem alguns métodos de pagamento que eu indico. São métodos de depósito bem simples, e muito eficientes, principalmente para o apostador brasileiro.

Apostas Com Pix

Os sites que aceitam Pix para apostar oferecem um meio rápido e prático para seus apostadores. Esse é o método mais utilizado no Brasil e permite fazer retiradas dentro de prazos pequenos.

Apostas Com Transferência Bancária

Assim como o Pix, apostas via transferência bancária também podem ser feitas. Geralmente essa opção é utilizada por usuários que não são adeptos ao Pix. É importante saber que esse tipo de transação geralmente tem um prazo maior para liberação.

Conclusão

Após ter testado todas essas plataformas de apostas, o site que eu mais gostei foi a bet365. Mas isso não quer dizer que as outras plataformas sejam ruins: pelo contrário, todas elas têm as suas vantagens. Sugiro que escolha o site que tenha aquilo necessário para você se divertir com as suas apostas!

Perguntas frequentes sobre apostas com cartão de débito

Confira agora as respostas para algumas das perguntas mais frequentes sobre apostas com cartão de débito. Dúvidas sobre sites específicos podem ser tiradas direto com o atendimento ao cliente dessas plataformas.

Como escolher o melhor site de apostas com cartão de débito?

Para poder escolher o melhor site de apostas é necessário que você saiba o que está procurando, e o que precisa para as suas apostas. Depois avalie as plataformas que estão à sua disposição.

Qual o depósito mínimo via cartão de débito?

O depósito mínimo para quem usa cartão de débito não é fixo em todos os sites. Entre as plataformas listadas neste artigo, as apostas com cartão começam a partir de 7 reais, mas cada plataforma tem um valor específico para a movimentação. É importante conferir esse detalhe antes de solicitar a sua retirada.

Qual casa de apostas paga mais rápido no cartão de débito?

O tempo de processamento mais rápido que você encontrará para essa movimentação é de 24 horas, e existem vários sites de apostas que oferecem esse prazo para saques com cartão de débito.

Existe algum bônus para quem deposita com cartão de débito?

Você pode aproveitar várias ofertas na hora de fazer os seus depósitos com cartão de débito. Essas promoções vão desde ofertas de boas-vindas até bônus de recarga, trazendo muitas oportunidades.

Quais casas de apostas pagam com cartão de débito?

Nesta lista, com exceção para a BC Game e a Novibet, todos os sites permitem retiradas com cartão de débito. Muitos sites aceitam cartões de débito como método de pagamento, mas nem todos permitem saques com esse método de movimentação.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que o jogo está afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

