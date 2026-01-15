Apostas Campeonato Cearense 2026: Palpites, Odds e Favoritos

Apostas Campeonato Cearense 2026: veja como chegam Ceará e Fortaleza para o campeonato estadual, com as melhores odds e dicas de aposta

A nova temporada do futebol brasileiro já começou, e com ela as apostas no Campeonato Cearense 2026, um dos principais estaduais do país.

Ceará e Fortaleza querem seguir como as grandes potências da competição, mas começam 2026 em crise após os rebaixamentos na temporada anterior. A tendência é que entrem com tudo no Cearense para dar um primeiro passo rumo à recuperação, mas as mudanças profundas abrem brechas para zebras.

Neste guia de como apostar no Campeonato Cearense de 2026, vamos mostrar a situação dos favoritos, os melhores mercados de apostas e as principais informações para acompanhar o campeonato estadual.

Como apostar no Campeonato Cearense 2026: Como será a competição?

Uma questão que afeta muito as apostas no Campeonato Cearense é que o formato do torneio foi alterado após três anos consecutivos com o mesmo modelo.

Em 2026, a competição começa como nos anos anteriores. As equipes são divididas em dois grupos de cinco, se enfrentando dentro dele em turno único. Avançam para a próxima fase os três primeiros de cada grupo.

Ao contrário das edições anteriores, a segunda fase não será em mata-mata. Serão criados outros dois grupos, agora com três equipes. Os jogos serão contra os adversários do outro grupo. Os dois melhores clubes de casa avançam para a semifinal.

Favoritos do Campeonato Cearense: Como chegam Ceará e Fortaleza

Quando falamos em apostas no Campeonato Cearense 2026, é impossível não se concentrar em Ceará e Fortaleza.

As duas equipes somam 93 títulos na competição, sendo automaticamente os grandes favoritos do Campeonato Cearense

A questão é que ambas precisam sair da crise, abrindo uma brecha para uma zebra histórica.

Palpite Ceará: Vozão conquista o tri estadual?

Espere um Ceará bem diferente do visto nas campanhas do bicampeonato estadual. A diretoria promoveu uma mudança profunda no elenco após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2025.

Para começar, Léo Condé deixou o comando do Vozão. Para o seu lugar, foi contratado Mozart. O movimento mostra que o foco será voltar para a Série A do Brasileirão. Afinal, o novo comandante conquistou o acesso com a equipe que treinou nas últimas duas edições da Série B.

Resta saber qual será o time que ele terá em campo. Nomes importantes do bicampeonato cearense deixaram o clube, como Pedro Raul, Lucas Mugni e Galeano. Já as contratações ainda estão tímidas, com destaque para o atacante Alano, ex-Internacional, e o lateral Fernando, ex-Athletico.

Independentemente disso, a certeza é que o Vozão ainda segue como uma das principais equipes do Estado, e tem tudo para conquistar o terceiro título consecutivo.

Palpite Fortaleza: Laion começa a reestruturação encerrando tabu?

O Fortaleza é um dos principais clubes brasileiros desta década, mas espere um ano de 2026 bem diferente para o Laion.

O tricolor promoveu uma reformulação completa dentro e fora de campo após o rebaixamento na Série A na última temporada. Palermo deixou o comando da equipe. O CEO Marcelo Paz trocou o clube pelo Corinthians. Em campo, nomes importantes, como Yago Pikachu, Tinga e Breno Lopes foram negociados.

Agora cabe ao técnico Thiago Carpini colocar o Fortaleza novamente entre as melhores equipes do Brasil. Para isso, o Campeonato Cearense é fundamental. O Laion não vence a competição desde 2023. Começar o ano encerrando este tabu é um bom modo de mostrar que o rebaixamento foi apenas um acidente.

Outros favoritos do Campeonato Cearense

Apostar em uma terceira equipe campeã é sempre difícil, mas com os gigantes do Estado em reformulação, o ano de 2026 pode reservar uma zebra.

A terceira equipe com melhores odds no Campeonato Cearense 2026 é o Ferroviário. A equipe chegou até a semifinal da última edição, e fez jogo duro contra o Fortaleza. Na Série D, a campanha foi um pouco pior: acabou derrotada pelo ASA na segunda fase.

A equipe chega embalada após uma ótima Série C, em que terminou na quinta colocação. O clube ficou a um gol de se juntar a Ceará e Fortaleza na Série B de 2026.

Odds Campeonato Cearense 2026: Quem será o campeão?

Casas de apostas Fortaleza Ceará Ferroviário Betano 2.10 2.15 8.00

Odds compiladas no dia 05/01/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Apostar no Campeonato Cearense 2026: Mercados populares

Os mercados mais populares no Campeonato Cearense envolvem as duas potências do Estado. Zebras acontecem, mas a tendência é sempre de vitórias de Ceará e Fortaleza. Exemplo disso é que o Vozão foi campeão invicto na última edição.

A melhor opção é focar em mercados que utilizam esta vantagem ao seu favor. Handicaps costumam ser uma solução interessante para melhorar as odds de vitória.

Dado o peso das duas camisas, é normal os adversários jogarem mais recuados. Isso gera opções interessantes nos mercados de apostas over/under em estatísticas específicas, como escanteios e finalizações certas.

Um cuidado necessário nesta edição é evitar o mercado de artilheiro, pelo menos no começo. Ceará e Fortaleza passaram por mudanças profundas, dificultando saber quem será o homem-gol das equipes.

Dicas de como apostar no Campeonato Cearense 2026

A primeira dica para apostas no Campeonato Cearense 2026 é a mesma para qualquer outra: avalie bem as equipes envolvidas antes de fazer qualquer palpite. Busque o histórico recente, o momento atual e o contexto do jogo.

De forma mais específica, Ceará e Fortaleza seguem como favoritos no Campeonato Cearense 2026, mesmo em crise. Colocar derrotas para eles no mercado moneyline não é recomendado, pelo menos na primeira fase.

Ao mesmo tempo, este talvez seja o torneio mais indicado para uma aposta mais arriscada em uma zebra campeã. As duas potências do Estado estão em reconstrução, e isso pode acabar fazendo uma diferença enorme no mata-mata. Só que ainda é necessário cuidado: são vinte anos sem uma terceira equipe erguendo a taça.

Apostas Campeonato Cearense 2026: Onde assistir

O Campeonato Cearense 2026 terá transmissão da TV Verdes Mares e TV Ceará na TV aberta. Pela página do GE online e no Youtube nos canais GOAT, FCF TV e TVC Esporte.

Todos os campeões cearenses

Equipe Títulos Última conquista Ceará 47 2025 Fortaleza 46 2023 Ferroviário 9 1995 Maguari-CE 4 1944 América-CE 2 1966 Icasa EC 1 1992 Orion 1 1930 Tiradentes 1 1992 Tramways 1 1940 Calouros do Ar 1 1955 Gentilândia 1 1956

Conclusão sobre apostas Campeonato Cearense 2026

As apostas no Campeonato Cearense 2026 são as mais incertas dos últimos tempos. Ceará e Fortaleza seguem como as potências do Estado, mas chegam em seu momento mais frágil em anos.

A dupla ainda deve dominar a competição, mas vale ficar de olho em oportunidades de zebras em algumas partidas, como duelos com o Ferroviário e Floresta.

A certeza é que o ano marca uma profunda mudança no futebol do Estado, resta saber para qual lado.

Para aproveitar as melhores odds do Campeonato Cearense 2026, é necessário acompanhar como Ceará e Fortaleza se comportarão nesta nova fase. Para isso, siga a nossa cobertura, com as melhores dicas de apostas.

Perguntas frequentes - Apostas Campeonato Cearense 2026

Quais são as equipes do Campeonato Cearense 2026?

Jogarão a edição de 2026 Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Maracanã, Maranguape, Quixadá, Tirol.

Quem é o maior campeão da história do Campeonato Cearense?

É o Ceará, com 47 títulos, seguido pelo Fortaleza, com 46 e Ferroviário, com nove.

Qual foi a última vez que o Campeonato Cearense não teve nem Ceará e nem Fortaleza campeões?

Foi em 1995. O Ferroviário conquistou o bicampeonato após bater o Icasa na final.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

