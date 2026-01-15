Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apostas Campeonato Cearense 2026: Palpites, Odds e Favoritos

Apostas Campeonato Cearense 2026: Dicas, Palpites, Odds e Favoritos

Apostas Campeonato Cearense 2026: veja como chegam Ceará e Fortaleza para o campeonato estadual, com as melhores odds e dicas de aposta
A nova temporada do futebol brasileiro já começou, e com ela as apostas no Campeonato Cearense 2026, um dos principais estaduais do país. 

Ceará e Fortaleza querem seguir como as grandes potências da competição, mas começam 2026 em crise após os rebaixamentos na temporada anterior. A tendência é que entrem com tudo no Cearense para dar um primeiro passo rumo à recuperação, mas as mudanças profundas abrem brechas para zebras. 

Neste guia de como apostar no Campeonato Cearense de 2026, vamos mostrar a situação dos favoritos, os melhores mercados de apostas e as principais informações para acompanhar o campeonato estadual. 

Como apostar no Campeonato Cearense 2026: Como será a competição? 

Uma questão que afeta muito as apostas no Campeonato Cearense é que o formato do torneio foi alterado após três anos consecutivos com o mesmo modelo. 

Em 2026, a competição começa como nos anos anteriores. As equipes são divididas em dois grupos de cinco, se enfrentando dentro dele em turno único. Avançam para a próxima fase os três primeiros de cada grupo. 

Ao contrário das edições anteriores, a segunda fase não será em mata-mata. Serão criados outros dois grupos, agora com três equipes. Os jogos serão contra os adversários do outro grupo. Os dois melhores clubes de casa avançam para a semifinal. 

Favoritos do Campeonato Cearense: Como chegam Ceará e Fortaleza

Quando falamos em apostas no Campeonato Cearense 2026, é impossível não se concentrar em Ceará e Fortaleza. 

As duas equipes somam 93 títulos na competição, sendo automaticamente os grandes favoritos do Campeonato Cearense 

A questão é que ambas precisam sair da crise, abrindo uma brecha para uma zebra histórica. 

Palpite Ceará: Vozão conquista o tri estadual?

Espere um Ceará bem diferente do visto nas campanhas do bicampeonato estadual. A diretoria promoveu uma mudança profunda no elenco após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2025. 

Para começar, Léo Condé deixou o comando do Vozão. Para o seu lugar, foi contratado Mozart. O movimento mostra que o foco será voltar para a Série A do Brasileirão. Afinal, o novo comandante conquistou o acesso com a equipe que treinou nas últimas duas edições da Série B. 

Resta saber qual será o time que ele terá em campo. Nomes importantes do bicampeonato cearense deixaram o clube, como Pedro Raul, Lucas Mugni e Galeano. Já as contratações ainda estão tímidas, com destaque para o atacante Alano, ex-Internacional, e o lateral Fernando, ex-Athletico. 

Independentemente disso, a certeza é que o Vozão ainda segue como uma das principais equipes do Estado, e tem tudo para conquistar o terceiro título consecutivo.

Palpite Fortaleza: Laion começa a reestruturação encerrando tabu?

O Fortaleza é um dos principais clubes brasileiros desta década, mas espere um ano de 2026 bem diferente para o Laion. 

O tricolor promoveu uma reformulação completa dentro e fora de campo após o rebaixamento na Série A na última temporada. Palermo deixou o comando da equipe. O CEO Marcelo Paz trocou o clube pelo Corinthians. Em campo, nomes importantes, como Yago Pikachu, Tinga e Breno Lopes foram negociados. 

Agora cabe ao técnico Thiago Carpini colocar o Fortaleza novamente entre as melhores equipes do Brasil. Para isso, o Campeonato Cearense é fundamental. O Laion não vence a competição desde 2023. Começar o ano encerrando este tabu é um bom modo de mostrar que o rebaixamento foi apenas um acidente. 

Outros favoritos do Campeonato Cearense

Apostar em uma terceira equipe campeã é sempre difícil, mas com os gigantes do Estado em reformulação, o ano de 2026 pode reservar uma zebra. 

A terceira equipe com melhores odds no Campeonato Cearense 2026 é o Ferroviário. A equipe chegou até a semifinal da última edição, e fez jogo duro contra o Fortaleza. Na Série D, a campanha foi um pouco pior: acabou derrotada pelo ASA na segunda fase. 

A equipe chega embalada após uma ótima Série C, em que terminou na quinta colocação. O clube ficou a um gol de se juntar a Ceará e Fortaleza na Série B de 2026. 

Odds Campeonato Cearense 2026: Quem será o campeão?

Casas de apostasFortalezaCearáFerroviário
Betano2.102.158.00

Odds compiladas no dia 05/01/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18 

Apostar no Campeonato Cearense 2026: Mercados populares

Os mercados mais populares no Campeonato Cearense envolvem as duas potências do Estado. Zebras acontecem, mas a tendência é sempre de vitórias de Ceará e Fortaleza. Exemplo disso é que o Vozão foi campeão invicto na última edição. 

A melhor opção é focar em mercados que utilizam esta vantagem ao seu favor. Handicaps costumam ser uma solução interessante para melhorar as odds de vitória. 

Dado o peso das duas camisas, é normal os adversários jogarem mais recuados. Isso gera opções interessantes nos mercados de apostas over/under em estatísticas específicas, como escanteios e finalizações certas. 

Um cuidado necessário nesta edição é evitar o mercado de artilheiro, pelo menos no começo. Ceará e Fortaleza passaram por mudanças profundas, dificultando saber quem será o homem-gol das equipes. 

Dicas de como apostar no Campeonato Cearense 2026

A primeira dica para apostas no Campeonato Cearense 2026 é a mesma para qualquer outra: avalie bem as equipes envolvidas antes de fazer qualquer palpite. Busque o histórico recente, o momento atual e o contexto do jogo. 

De forma mais específica, Ceará e Fortaleza seguem como favoritos no Campeonato Cearense 2026, mesmo em crise. Colocar derrotas para eles no mercado moneyline não é recomendado, pelo menos na primeira fase. 

Ao mesmo tempo, este talvez seja o torneio mais indicado para uma aposta mais arriscada em uma zebra campeã. As duas potências do Estado estão em reconstrução, e isso pode acabar fazendo uma diferença enorme no mata-mata. Só que ainda é necessário cuidado: são vinte anos sem uma terceira equipe erguendo a taça. 

Apostas Campeonato Cearense 2026: Onde assistir

O Campeonato Cearense 2026 terá transmissão da TV Verdes Mares e TV Ceará na TV aberta. Pela página do GE online e no Youtube nos canais GOAT, FCF TV e TVC Esporte.

Todos os campeões cearenses

EquipeTítulosÚltima conquista
Ceará472025
Fortaleza462023
Ferroviário91995
Maguari-CE41944
América-CE21966
Icasa EC11992
Orion11930
Tiradentes11992
Tramways11940
Calouros do Ar11955
Gentilândia11956

Melhores casas de apostas no Campeonato Cearense 2026

Conclusão sobre apostas Campeonato Cearense 2026

As apostas no Campeonato Cearense 2026 são as mais incertas dos últimos tempos. Ceará e Fortaleza seguem como as potências do Estado, mas chegam em seu momento mais frágil em anos. 

A dupla ainda deve dominar a competição, mas vale ficar de olho em oportunidades de zebras em algumas partidas, como duelos com o Ferroviário e Floresta. 

A certeza é que o ano marca uma profunda mudança no futebol do Estado, resta saber para qual lado. 

Para aproveitar as melhores odds do Campeonato Cearense 2026, é necessário acompanhar como Ceará e Fortaleza se comportarão nesta nova fase. Para isso, siga a nossa cobertura, com as melhores dicas de apostas. 

Perguntas frequentes - Apostas Campeonato Cearense 2026

Quais são as equipes do Campeonato Cearense 2026?

Jogarão a edição de 2026 Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Maracanã, Maranguape, Quixadá, Tirol.

Quem é o maior campeão da história do Campeonato Cearense?

É o Ceará, com 47 títulos, seguido pelo Fortaleza, com 46 e Ferroviário, com nove. 

Qual foi a última vez que o Campeonato Cearense não teve nem Ceará e nem Fortaleza campeões?

Foi em 1995. O Ferroviário conquistou o bicampeonato após bater o Icasa na final. 

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

