Multibet Bônus 2025: Apostas Turbinadas Sem Rollover

Aproveite o bônus Multibet 2025 com odds turbinadas, cash out e Pix instantâneo. Saiba como funcionam as promoções de apostas esportivas no site

Se você gosta de dar aquela fezinha com emoção, a Multibet tem bônus de apostas esportivas em 2025 que merecem sua atenção. Todos os dias, o site libera ofertas inéditas com odds turbinadas, cash out, apostas personalizadas e muito mais. E o melhor: sem código promocional obrigatório, sem rollover e com pagamento instantâneo via Pix.



As promoções acompanham o ritmo do torcedor brasileiro, sempre alinhadas aos grandes jogos do calendário. Com uma conta verificada, você já pode aproveitar tudo isso, seja no navegador ou direto pelo app gratuito.



Quer saber como funcionam os bônus da Multibet, como usá-los e o que realmente vale a pena? Então vem comigo, nas próximas linhas, eu te mostro todos os detalhes para você apostar melhor e com mais vantagens.







Melhores bônus de apostas esportivas Multibet no Brasil em 2025



A casa de apostas Multibet não oferece apostas grátis fixas nem múltiplas turbinadas. Em vez disso, a plataforma disponibiliza ferramentas que aumentam as chances de vitória. Assim, cada palpite pode valer mais e gerar melhores recompensas em caso de green.





Breve Descrição Como Participar Por que participar Odds Turbinadas Cotações aumentadas com prêmios maiores em caso de vitória. Acesse a página principal e selecione as odds aumentadas do dia. Vitórias com margens reduzidas e pagamentos mais altos que o padrão. Criador de Aposta Ferramenta para criar apostas personalizadas em eventos esportivos populares. Selecione dois ou mais mercados de um mesmo evento esportivo. Combine mercados relacionados e ganhe mais por palpites específicos. Cash Out Retirada parcial disponível em mercados selecionados. Durante a partida, aproveite a opção para retirar parte do prêmio. Melhor garantir um valor parcial do que correr risco total.

Bônus de boas-vindas Multibet esportes: está disponível?



Atualmente, o bônus de boas-vindas da Multibet Esportes não está disponível. Isso acontece porque a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) publicou a Portaria nº 1.231/24, que proibiu bonificações vinculadas a depósitos em sites de apostas.



Por ser uma operadora regulamentada, a Multibet segue a nova regra e não oferece bônus antecipados. Ainda assim, outras promoções legais e ativas continuam disponíveis para jogadores com conta verificada.







Apostas grátis Multibet



No momento, a Multibet não distribui apostas grátis (freebets) diretamente em sua plataforma.



Entretanto, é possível que algum bônus em valor modesto seja adicionado automaticamente à conta. Nesses casos, não é necessário fazer depósito nem usar código promocional, basta ficar atento à página de mensagens do site e resgatar o que estiver disponível.



Como resgatar o Bônus?



Acesse o site oficial da Multibet Esportes;

Crie sua conta e conclua o cadastro;

Verifique os dados, incluindo e-mail, telefone e documento pessoal;

Vá até a página de mensagens da sua conta;

Se houver alguma oferta ativa, clique para resgatar.







Bônus de primeiro depósito Multibet Esportes



As melhores plataformas com bônus para apostar autorizadas no Brasil não têm promoções de primeiro depósito. Isso porque essa oferta é proibida no país. Ainda assim, outras campanhas tão boas ou até melhores estão disponíveis normalmente. Conheça as principais bonificações a seguir!



Odds Aumentadas



. Crédito: Divulgação

Apostar com Odds Turbinadas na Multibet

A oferta de Odds Aumentadas está disponível todos os dias. Essa promoção aumenta as cotações para pagar prêmios maiores. Todos os eventos mais populares ficam disponíveis para apostar ou usar a oferta para aumentar fezinhas múltiplas!



Como resgatar o Bônus?



Acesse a Multibet Esportes;

Crie a sua conta de apostas;

Verifique-a para conseguir depositar e sacar os futuros acertos;

Deposite a partir de R$ 5 via Pix;

Selecione um mercado com odds turbinadas!



Bet Builder (Criador de Aposta)



A promoção Bet Builder (Criador de Apostas) fica disponível em qualquer mercado com o ícone ‘BB’. Isso significa que dá para entrar na aba “criar aposta” e selecionar 2 ou mais mercados de um mesmo evento esportivo. Assim, o jogador relaciona mercados e alcança odds maiores!



Como resgatar o bônus?



Vá para a Multibet;

Realize o seu login normalmente;

Procure por um evento esportivo com o ícone ‘BB’;

Acesse a aba “Criar Aposta” e selecione 2 ou mais mercados do mesmo evento;

Confirme a fezinha no cupom de aposta!







Cashback nas apostas Multibet



Sim, o cashback nas apostas Multibet está ativo. No entanto, a marca disponibiliza esse benefício apenas aos jogadores VIP.



A entrada no clube de fidelidade é restrita apenas a convite, sendo que o usuário precisa movimentar um valor mínimo que só a marca conhece.



. Crédito: Divulgação

Código promocional Multibet para apostas



As melhores casas de apostas do mundo costumam trabalhar com cupons promocionais. Antes, esses promocodes desbloqueavam condições especiais para apostas. Hoje, eles não liberam nenhuma vantagem exclusiva. Na Multibet, estes códigos servem apenas como rastreio de indicação. Você pode inserir um ao se cadastrar, mas isso não afeta os bônus disponíveis.



Multibet tem uma aposta sem risco?



Um dos pontos negativos da Multibet é a ausência de aposta sem risco. Atualmente, a casa não oferece promoções que protegem o valor apostado em caso de erro.



Além disso, a Substituição Segura, recurso comum em outras operadoras, também não está disponível por aqui.



Programa VIP ou clube de apostas Multibet



Sim, a Multibet tem um programa VIP, mas ele é restrito apenas por convite da própria plataforma.



Além disso, existe uma loja de código promocional, acessível através da moeda virtual Multi$, que você acumula ao apostar e completar missões. Esses pontos podem ser trocados por prêmios, e não é pouca coisa: iPhone 15, PS5 e mais estão disponíveis!



Como resgatar o Bônus?



Acesse o site da Multibet;

Abra o menu da sua conta;

Confira as missões disponíveis;

Cumpra os desafios, respeitando os termos e condições; Troque suas Multi$ por prêmios ou acumule para promoções futuras!

Outras ofertas e promoções Multibet para esportes



As promoções esportivas da Multibet não param nas ofertas fixas. A casa também libera campanhas sazonais na Loja de Bônus, onde dá para cumprir missões e acumular Multi$ até surgir aquela freebet tão esperada.



Além disso, os apostadores ainda encontram sorteios de banca nas redes sociais, com prêmios que podem chegar a R$ 1.000!



Loja Promocional



Ao apostar e cumprir missões simples , como fazer login ou verificar a conta , o usuário acumula Multi$. Essa moeda virtual permite resgatar freebets para esportes (quando disponíveis) ou até trocar por prêmios maiores, como iPhone 15 ou PS5.



Como resgatar o Bônus?



Acesse o site da Multibet;

Vá até o menu da sua conta;

Veja as missões disponíveis;

Complete as tarefas;

Troque seus Multi$ ou acumule!



Sorteio de Banca



Outra promoção da Multibet Esportes acontece no Instagram oficial da marca. Quem acompanha os perfis da operadora pode participar de sorteios-relâmpago de R$ 1.000 em banca, com valor para apostar no site. Todo lucro líquido é liberado para saque via Pix.



Os sorteios são aleatórios, então é bom ficar de olho nos stories!



Como resgatar o Bônus?



Siga a Multibet no Instagram;

Fique atento aos stories e publicações promocionais;

Cumpra os termos e condições da ação;

Participe dentro do prazo;

Torça para ser o vencedor!



Como fazer o saque dos bônus de esportes na Multibet?



Os bônus de esportes na Multibet não acompanham requisitos de apostas, também conhecidos como rollover. Portanto, toda vitória com aposta grátis aparece como dinheiro real. O valor líquido do prêmio (prêmio menos o valor da aposta) fica disponível para retirada instantânea com o Pix.



O pagamento com Multibet Pix é feito na hora. Dá para fazer levantamentos a partir de R$ 1, enquanto os depósitos mínimos no site são R$ 5. Para receber, basta informar uma chave Pix que coincida com a conta bancária utilizada na hora da recarga.



A Multibet não realiza bloqueios de contas e nem recusas de pagamento, segundo os próprios jogadores. Para evitar eventuais problemas, recomendo que use uma única conta de aposta. Se fizer a esposa, irmão, amigo etc, cadastrarem-se para reivindicar bônus, com certeza vai dar ruim!







Como resolver problemas com os bônus de apostas?



Dúvidas sobre termos e condições de uso dos bônus podem ser solucionadas pelo suporte Multibet. O atendimento ao cliente funciona todos os dias e dá para acioná-lo a qualquer momento pelo site. Além disso, o jogador encontra uma central de ajuda com informações sobre as promoções.



Suporte Multibet



Chat ao vivo 24 horas pelo site;



SAC 0800 5803 593.



Top 3 dicas para apostar com os bônus na Multibet Esportes



O bônus Multibet para esportes não traz nenhuma regra extravagante. Porém, é necessário tomar certos cuidados para aproveitar melhor. Com isso em mente, preparei 3 dicas que certamente vão te ajudar a fazer boas apostas no site. Veja todos os detalhes abaixo!



Confira as missões Multibet



As missões Multibet devem ser concluídas sempre que possível. Essas tarefas liberam as moedas Multi$, que nos ajudam a reivindicar apostas grátis e outras condições especiais de apostas. Além disso, essas missões nos ajudam a receber um convite VIP.



Muita coisa depende dessas missões e elas são bem simples. A exemplo, as primeiras missões exigem verificar de conta e entrar no site por 3 dias seguidos. Outras tarefas podem exigir apostas em partidas selecionadas etc. Todos os termos ficam em destaque na página de missões.



Siga a Multibet no Instagram



A Multibet compartilha as melhores odds de apostas e ainda traz ofertas relâmpagos exclusivas para os seguidores. Esses bônus mais raros são divulgados sem aviso-prévio e liberam bancas gratuitas. Os valores promocionais podem ser sacados ao apostar e vencer ao menos 1 vez.



Use o app Multibet



O Multibet app está disponível para Android e dá para baixá-lo rapidamente. O jogador só precisa entrar na versão mobile e selecionar “instalar” no pop-up que aparece na tela. O aplicativo traz todas as mesmas funções e promoções, destacando-se por ser mais prático.



Vale a pena usar os bônus de apostas Multibet?



Os bônus de apostas esportivas Multibet são bons, mas não valem tanto a pena. Ferramentas úteis em apostas esportivas não estão presentes, assim como certos tipos de promoções populares. Embora exista uma chance de aparecer, elas não são fixas, ao contrário das casas rivais.



Quem busca uma casa de apostas com boas promoções, vale a pena escolher outras marcas. Inclusive, abaixo listo as alternativas mais úteis ao bônus esportivo Multibet!



Alternativas aos bônus de apostas Multibet







Termos e condições gerais dos bônus esportivos Multibet



Veja os termos e condições gerais dos bônus esportivos Multibet resumidos abaixo.



Verificar a conta;



1x de requisito (ganho líquido);



Apostar com uma única aposta aumentada.



Jogue de maneira responsável



Aposta esportiva não depende de conhecer ou não esportes. Todos os resultados são aleatórios e não há como prever nada. Por isso, aposte com responsabilidade. Caso sinta que as apostas se tornaram uma necessidade para “recuperar o prejuízo”, busque ajuda.



Hoje, você encontra apoio gratuito realizado por diferentes entidades. Entre as mais prestigiadas estão:



Jogadores Anônimos;



APAJ;



IAA;



UBS e CAPS pelo SUS;



PRO-AMJO em São Paulo.



Perguntas frequentes sobre os bônus da Multibet Esportes



A hora de responder às perguntas mais comuns é agora. Os detalhes estão a seguir!



O que é o bônus Multibet em esportes?



O bônus esportivo Multibet são promoções diárias com odds aumentadas, apostas personalizadas e cash out. Não exigem rollover e pagam prêmios pelos palpites vencedores, com saques instantâneos via Pix. As ofertas reivindicadas pela loja de pontos também aplicam as mesmas condições.



Como sacar o bônus da Multibet de esportes?



Para sacar bônus da Multibet, vença a aposta normalmente. O valor líquido é liberado na hora via Pix, sem exigência de rollover. Basta usar uma conta bancária verificada com CPF correspondente.



O bônus de esporte Multibet paga mesmo?



Sim, a Multibet paga prêmios de bônus esportivos sem requisitos extras. As vitórias são sacadas com Pix instantâneo, desde que o jogador aposte de acordo com os termos e condições gerais da oferta.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



