Dentre as opções de sites que aceitam Pix para apostar, uma que sempre chamou a minha atenção foi a Esportes da Sorte. Percebi que essa é uma plataforma moderna, com muitas opções de entretenimento disponíveis.



Pensando nisso, resolvi testar os serviços da casa e também o aplicativo, para matar a minha curiosidade o quanto antes. Sem mais delongas, confira como foi a minha experiência utilizando o app e apostando na Esportes da Sorte.







Passo a passo para baixar o aplicativo Esportes da Sorte no celular



Notei que o aplicativo da Esportes da Sorte está disponível apenas para Android. Procurei bastante para saber se existia um aplicativo para iOS, já que costumo apostar do meu iPhone. Como não encontrei nenhuma informação sobre isso, escolhi baixar Esporte da Sorte no meu tablet Android, o que foi bem simples. Confira:



Como baixar o app Esporte da Sorte no Android



Entrei na Play Store do meu tablet e usei a barra de busca para pesquisar pela Esporte da Sorte;

O aplicativo foi o primeiro que apareceu na lista de busca. Toquei em cima dele para ir para a próxima página; Foi só clicar em “Baixar”, e pronto, em menos de um minuto o aplicativo já tinha sido instalado;

Abri o aplicativo e depois coloquei o meu usuário e senha para fazer o login. O processo todo levou só 2 minutos, e fiz isso durante uma pausa do seriado que eu estava assistindo com a minha esposa na Netflix, porque estava muito ansioso para explorar o app.



Como funciona o app Esportes da Sorte



Nessa plataforma encontrei muitas opções para me divertir. Baixar o app Esporte da Sorte foi bem fácil, e nele aproveitei palpites esportivos, promoções, e outros recursos de entretenimento muito tops. O app funciona de forma parecida com o site.



A plataforma me surpreendeu bastante, principalmente porque costumo apostar no final do dia, após voltar do escritório, e o atendimento ao cliente do site é 24 horas. Tudo isso fez muita diferença para o meu momento de diversão, já que chego em casa cansado, e só quero relaxar.



Estrutura e funcionalidades - o que mais se destacou na página



Como essa é uma casa de apostas que tem muitos recursos, resolvi falar em detalhes sobre aqueles que mais chamaram a minha atenção. Assim facilita para você, caso seja um dos apostadores que estão empolgados com a Esporte da Sorte, assim como eu. Vamos lá!



Bônus e promoções



A promoção de boas-vindas da plataforma é bem atrativa, mas gostei mesmo foi das Freebets da Esportes da Sorte. Ganhei uma dessas ofertas fazendo uma aposta na Libertadores da América, em um palpite único, com cotação acima de 1.9. O valor da Freebet é de R$10. Essa promoção se aplica para vários campeonatos, então recomendo ficar de olho.







Mercados e Odds



Depois de baixar o aplicativo Esporte da Sorte, a plataforma me ofereceu cotações bem atrativas. Acessei mercados de apostas variados, em modalidades esportivas como o futebol, algo que faz os meus olhos brilharem.



Por exemplo, no jogo entre Bragantino e Juventude, a cotação para o mercado “Ambas Marcam -> Sim” estava em 2.41. Aproveitei a cotação para fazer uma boa aposta, sempre seguindo o meu prognóstico.



Transmissão ao vivo



A ausência de um sistema de transmissão ao vivo no aplicativo me fez bastante falta, considerando que é um recurso que realmente me auxilia muito na hora de apostar ao vivo. Sem ele, tive que assistir às partidas na televisão da minha sala.



Recursos especiais



O melhor recurso especial da plataforma, pra mim, foi o setor de apostas em E-Sports. Gosto muito de jogar League of Legends desde que era mais novo, e acompanho todos os principais campeonatos nacionais e internacionais.



No setor de E-Sports da casa de apostas Esportes da Sorte, encontrei opções de palpites em vários jogos muito interessantes, como na partida entre a T1 e a G2. Bateu uma grande nostalgia, porque lembrei da época que jogava com os meus amigos.







O app Esportes da Sorte é confiável?



Essa é uma plataforma bem confiável. É um site licenciado pelo governo de Curaçao, com a licença 8048/JAZ2022-056. Esse licenciamento comprova que os serviços do site são de qualidade, e que as apostas são seguras, o que me tranquilizou bastante.



A plataforma tem um certificado SSL para proteger os dados dos apostadores. Mas, na hora do meu cadastro, fiz questão de criar uma senha bem complexa, com números, caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, para proteger ainda mais a minha conta e o meu dinheiro, e não ficar ansioso e preocupado.

Confira como baixar o aplicativo Esportes da Sorte e como apostar diretamente pelo celular. Passo a passo completo para sacar e depositar na plataforma

Site oficial do Esportes da Sorte



Como fazer a primeira aposta no app Esportes da Sorte Brasil?



O processo para fazer a minha primeira aposta no app foi bem simples e até mais rápido do que eu esperava. Fiz um passo a passo com o procedimento, para explicar em detalhes como funciona o sistema de palpites da Esporte da Sorte.



A primeira coisa que fiz foi escolher em qual jogo apostaria, que no caso foi a partida entre Juventude e Bragantino, pelo Brasileirão Série A.

Fiz o meu prognóstico para o jogo, com algumas dicas que encontrei em canais do YouTube que sigo, já que não tenho tanto tempo para fazer a análise.

Entrei no app e utilizando a barra de busca procurei pelo jogo, o que foi bem rápido.

Selecionando a partida, escolhi o mercado “Ambas Marcam -> Sim”, que estava com cotações de 2.41.

Depois, eu coloquei o valor da minha aposta, de R$ 200, e finalizei o meu boletim de palpite.



Recomendo para apostadores de todos os níveis sempre fazer palpites seguindo um prognóstico. Antigamente, eu tinha o hábito de apostar apenas usando a minha intuição, mas notei que, com as análises, os meus resultados melhoraram bastante, por isso sugiro esse tipo de recurso para palpites esportivos.







Métodos de pagamentos disponíveis - depósitos e saques com Pix



O único método de pagamento que encontrei para depósitos e retiradas foi o Pix. A ausência de outras opções, como carteiras virtuais, é algo que me fez falta, principalmente porque gosto de apostar com cartão de débito.



Posso sacar pelo app Esportes da Sorte?



É possível fazer as retiradas diretamente através do aplicativo Esporte da Sorte. Sempre que faço os meus saques, leva em torno de duas horas para o depósito ser realizado na minha conta. Como a movimentação é através do Pix, tudo é bem simples e prático, sem enrolação.



Todas as minhas retiradas na plataforma são feitas segundo o meu planejamento financeiro. Utilizo estratégias de gerenciamento de banca para aproveitar o meu saldo ao máximo e para proteger as minhas finanças.

Recomendo o app Esportes da Sorte? É realmente um aplicativo bom?



Recomendo o aplicativo da Esportes da Sorte, que está entre as melhores casas de apostas brasileiras. É um aplicativo bem fácil de instalar, principalmente porque o processo é feito na própria Play Store Android.



O que mais me agradou no aplicativo foi a facilidade de fazer palpites por ele. É o tipo de app que indico para apostadores de todos os níveis, até mesmo quem tem dificuldade de usar o celular para essas coisas. Minha principal dica é apostar com responsabilidade, fazendo as escolhas de forma consciente.



Visão geral do aplicativo Esportes da Sorte



Por mais que o Esporte da Sorte mobile seja um aplicativo atrativo, é importante deixar claro os pontos positivos e negativos dele. Abaixo, eu fiz uma análise rápida dos prós e contras utilizando o app durante a minha diversão com apostas. Pode ser que o ajude também!



Prós



Fiz apostas esportivas em todas as modalidades que me interessam, incluindo o basquete.



Através do app, eu acessei algumas das principais ofertas da Esporte da Sorte, como a Aposta Grátis, que usei logo no começo.



Por meio do aplicativo, realizei os meus saques com tranquilidade, utilizando o Pix para as minhas movimentações, que sempre faço às sextas-feiras.



Contras



Não utilizei o aplicativo no meu iPhone porque ele está disponível só para Android;



Baixei o aplicativo diretamente pela Play Store, já que não encontrei um link para o download no site da Esporte da Sorte;



Gostaria de poder apostar usando cartão de débito, mas a casa oferece apenas uma alternativa, o Pix.







Perguntas frequentes



Abaixo, responderei algumas perguntas frequentes sobre a casa de apostas Esporte da Sorte. Esclarecerei as dúvidas segundo a minha experiência utilizando o aplicativo, para não restar dúvidas sobre como ele funciona. Espero que seja útil!



O app Esportes da Sorte está disponível para iOS e Android?



Aproveitei o aplicativo da Esporte da Sorte apenas no meu Tablet Android, já que o aplicativo não está disponível para iOS.



Posso apostar usando bônus pelo aplicativo Esportes da Sorte?



No aplicativo, eu utilizei algumas promoções, como a Aposta Grátis em esportes, e outras ofertas atrativas, como torneios e o bônus de boas-vindas. Gosto muito desse tipo de vantagem, me deixa mais animado.



Posso assistir às partidas pelo app Esportes da Sorte ao vivo?



Eu não encontrei um serviço de transmissão ao vivo de jogos no aplicativo, então os assisti na minha televisão de casa mesmo.



O que preciso para apostar pelo Esportes da Sorte app?



Para fazer as minhas apostas no aplicativo, me cadastrei, fiz o meu depósito inicial, instalei o aplicativo, e me diverti muito depois disso. Valeu muito a pena!



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

