A Esportes da Sorte online é uma casa de apostas já consolidada no mercado brasileiro. Em funcionamento desde 2017, a empresa oferece diversos serviços aos seus usuários de apostas esportivas com diversos mercados, odds acima da média, potencializando a margem de lucro.

Além disso, na plataforma é possível realizar apostas ao vivo e acompanhar as partidas através do livestreaming disponível para a maioria dos eventos. Outro recurso interessante da casa de apostas Esporte da Sorte, é o Cash Out. Esse sistema permite que o apostador retire sua aposta antes do fim de um jogo, reduzindo as chances de perda.

A Esportes da Sorte é confiável?



Sim, a Esporte da Sorte é confiável e opera conforme as regras da indústria de apostas esportivas. O site é licenciado e autorizado pelo General Governo de Curaçao, sob o nº 8048/JAZ2021-170.



Todas as informações confidenciais fornecidas para a Esportes da Sorte são criptografadas e protegidas usando a tecnologia Secure Socket Layer (SSL), certificadas por autoridades renomadas.



Encontrei essas e outras informações sobre segurança facilmente no site, demonstrando a preocupação da plataforma em deixar claro o seu funcionamento e transparência das informações.



A casa de apostas Esporte da Sorte paga mesmo?



Sim, a Esporte da Sorte faz seus pagamentos corretamente conforme os prêmios anunciados. É importante ler atentamente os termos e condições das apostas e também dos bônus caso queira usar algum dos muitos oferecidos pela casa. Dessa forma, terá um proveito maior e garantirá o pagamento das apostas vencedoras.

Pontos positivos



- Odds acima da média do mercado;

- Bônus aposta grátis;

- Site de fácil navegação e disponível para qualquer navegador.



Pontos negativos



- Não possui bônus de boas-vindas exclusivo para esportes;

- Aplicativo para Android não funciona corretamente;

- Alguns eventos Ao Vivo mostraram odds baixas.



Comprometimento com o Jogo Responsável



Assim como as melhores casas de apostas brasileiras, a Esportes da Sorte é comprometida com o Jogo Responsável.



Essa é uma ação estabelecida conforme a Instrução Normativa do Ministério da Fazenda nº 1.330/2023, que tem como intuito prevenir o transtorno de jogo compulsivo, assim como a indução ao endividamento e proteção a pessoas vulneráveis, como idosos e menores de 18 anos.



Confira as medidas que a casa toma para garantir o jogo responsável:



Limite de depósito Sim Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Sim Pausa/intervalo (acesso) Sim Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Sim

Bônus Esporte da Sorte para aproveitar



Ao navegar na Esportes da Sorte encontrei diversas promoções para aproveitar, como apostas grátis, bônus de depósito e outras ofertas.

Os bônus são uma ótima forma de explorar o site e conhecer os mercados, principalmente em casas de apostas com bônus no cadastro. Confira as principais promoções da Esportes da Sorte:



Bônus freebets - Jogue 10 Ganhe 10



As freebets (apostas grátis) são sempre bem-vindas, não é mesmo? Afinal, quem não quer ter a chance de ganhar dinheiro de graça?



Para participar da promoção Ganhe 10 é necessário fazer uma aposta de no mínimo R$ 10 com odds mínimas de 1.7 a 1.8 a depender do evento escolhido para a promoção. É possível apostar no Brasileirão Série A e B, Copa do Brasil ou UEFA.



Termos e condições



A Freebet é disponibilizada para o mesmo tipo de evento escolhido, se você apostou na Copa do Brasil para ativar o bônus, a aposta grátis poderá ser usada apenas no mesmo campeonato.



Para Brasileirão Série A e B e Copa do Brasil, o bônus de R$10 deverá ser utilizado em um bilhete único com múltipla de no mínimo 3 jogos com odds de seleção individual acima de 1.80 no prazo máximo de 3 dias até o prêmio máximo de R$ 500.

Para UEFA (Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga das Nações e Euro Copa) o bônus funciona da mesma forma, com a diferença de que as apostas podem ser em bilhete único com cotação superior a 2,10 ou múltipla de 2.1 no prazo de até 5 dias e prêmio máximo R$ 100.



Freebet - Campeonatos estaduais



Assim como a oferta anterior, esta é uma promoção que também presenteia os jogadores com R$ 10 para apostar grátis. Mas este é um bônus periódico, válido para jogos específicos em Campeonatos Estaduais. No momento em que acessei a plataforma, a promoção estava válida para Santa Cruz PE x Náutico.



Termos e condições



Para conseguir a freebet Esportes da Sorte o usuário deve fazer uma aposta no jogo selecionado de no mínimo R$10 e odds minima de 2.0 ou múltipla de 1.8 (total de 3.0). O bônus deverá ser utilizado em até 3 dias, e o prêmio máximo é de R$ 500.



Bonificação extra: aposta turbinada nos esportes



Essa é uma bonificação que mais gostei na Esporte da Sorte, a chance de turbinar as apostas e ganhar ainda mais. Quanto mais jogos apostar nas múltiplas, maior é o lucro, chegando a 20% do valor do bilhete.



Prêmios no clube da sorte



Nos Esportes na Sorte é possível concorrer a bancas, ingressos para os melhores shows, jogos do seu time do coração, prêmios incríveis e benefícios exclusivos para usar no site. Participar do Clube Esportes da Sorte pode render muitas vantagens, essa é uma vantagem exclusiva para os usuários já cadastrados na Esportes da Sorte.



Como criar uma conta na Esportes da Sorte?



1. Acesse o site oficial



Acesse o Esportes da Sorte através do link oficial no seu computador, tablet ou smartphone.



2. Preencha os dados pessoais



Na área principal, no canto superior direito, clique no botão verde com azul “Cadastre-se”. Isso abrirá um formulário de registro, preencha algumas informações como nome, CPF, telefone e e-mail.



3. Selecione os dados da conta



Escolha seu login e senha para acessar o site posteriormente no Esporte da Sorte apostas.



4. Faça o login



O último passo é acessar sua conta através do login escolhido e conferir as diversas opções para apostar.



Dica do autor:



Lembre-se de garantir que os dados informados estão corretos, pois erros na hora do cadastro podem levar problemas para sacar seus prêmios.



5 passos para apostar na Esportes da Sorte



1. Efetue o primeiro depósito



O primeiro depósito é muito importante, pois além de ser seu primeiro investimento na casa, é a chance de aproveitar o bônus de boas-vindas.



Montei um passo a passo simples de como depositar na Esportes da Sorte, mas em breve trarei informações mais detalhadas sobre o processo de depósito.

Como depositar na Esporte da Sorte

- No menu principal, na parte superior, clique no botão “Deposite Aqui”.

- Escolha o método de pagamento desejado e clique na opção.

- Preencha o valor que deseja depositar, é possível depositar a partir de 1 real e fazer apostas de 50 centavos na Esportes da Sorte.

- Finalize o pagamento no app do seu banco ou carteira digital com QR Code, ou código disponibilizado pela plataforma.



2. Escolha uma modalidade esportiva



Com o seu depósito aprovado, escolha onde quer dar o seu palpite. São diversas modalidades para apostar, como a Esporte da Sorte Futebol, Vôlei, UFC, Basquete e muitos outros.



3. Selecione os mercados de apostas



Quando decidir em qual esporte quer dar o seu palpite, é hora de escolher o mercado, handicap, total de gols, resultados, são muitas formas de apostar em um mesmo evento. Veja as odds e estude as possibilidades.



4. Confira dicas e estratégias de apostas



Procure dicas sobre a partida e os times (ou atletas), acompanhe quem são os favoritos, contratações e notícias. Busque a melhor estratégia para ir conhecendo melhor os mercados e apostar com ainda mais chance.



5. Conclua sua aposta



Assim que seu bilhete estiver pronto, finalize a aposta e acompanhe as partidas. Boa sorte!



Dica do autor:



Recomendo passar pelo processo de KYC antes de realizar um depósito, isso reduz a chance de erros e acelera o processo de saque. O KYC é um processo para identificar o cliente e verificar sua identidade usando documentos, dados ou informações confiáveis e independentes.

Apostas esportivas na Esportes da Sorte — A casa do Paulistão



Futebol na Esportes da Sorte



Um dos eventos mais disputados nas plataformas de apostas é o futebol, principalmente em sites brasileiros. O esporte mais amado do Brasil sempre é o campeão em apostas, e na Esportes da Sorte não é diferente.



As odds nos mercados do futebol são altas e competitivas, fazendo com que os palpites fiquem ainda mais atraentes. Além disso, é possível acompanhar o streaming dos lances em tempo real.



Confira os principais campeonatos cobertos pela plataforma no Brasil:



- Brasileirão Série A e B

- Copa do Brasil

- UEFA - Qualificação Euro 2024

- Premier League

- La Liga



Dica: Apostar em mercados, ou seja, tipo de apostas, diferentes pode ser uma ótima alternativa para sair do óbvio e aprender ainda mais sobre o esporte, além de aumentar suas chances de acertar o palpite.



E-Sports — Jogos com transmissão ao vivo



Outra modalidade famosa no Esporte da Sorte são os E-Sports. As competições de jogos eletrônicos ganharam muita atenção nos últimos anos, tornando este uma oportunidade de ganhar dinheiro com ótimos mercados.



São diversos campeonatos famosos no mundo todo, como Call of Duty, Dota 2, World of Warcraft, Counter Strike 2, League of Legends. A melhor parte, é que esses eventos são transmitidos em tempo real, e você pode apostar ao vivo.



Tênis — Centenas de mercados de apostas



Vencedor de sets, total de pontos e handicaps, são muitos mercados para explorar estratégias e apostar nos Grand Slams, os 4 maiores torneios anuais de tênis. A Esportes da Sorte tem uma das melhores coberturas em tênis no Brasil, mercados não irão faltar para escolher.



UFC



A Esporte da Sorte UFC é uma das páginas mais procuradas da plataforma. São diversos mercados para apostar, moneyline, método de vitória, número de rounds, pontuação total e muitos outros.



Os maiores campeonatos do MMA estão na Esportes da Sorte com as principais estrelas do UFC. Lembre-se de montar seu bilhete com responsabilidade, estude as probabilidades.



Big Brother Brasil



O BBB está entre as apostas especiais do Esportes da Sorte. Se você gosta de assistir e comentar sobre o reality mais famoso do Brasil, apostar no Esportes da Sorte BBB é uma ótima oportunidade.



No site é possível dar o palpite do vencedor do programa, quem entrará no paredão e quem será o eliminado da semana.



Dica: Analise o comportamento dos participantes, como o reality é por votação popular, entender quem são os preferidos da galera pode aumentar suas chances de ganhar.

Foto: Reprodução Tela da Esportes da Sorte



Os métodos de pagamento na Esportes da Sorte são confiáveis?



Sim, a Esportes da Sorte é licenciada e suas transações são totalmente seguras.



Ao acessar a plataforma notei que há apenas um método de pagamento disponibilizado, o Pix. Essa é uma opção prática e a mais acessível, pela sua rapidez, segurança e isenção de tarifas. Uma forma de depositar dinheiro de forma imediada nas casas de apostas, sem pagar a mais por isso.



Os depósitos podem ser feitos a partir de 1 real, com processamento imediato. Esse é um valor bem abaixo do mercado, possibilitando que apostadores que preferem menores riscos possam apostar com valores baixos.



Mesmo com a facilidade do Pix, senti falta de mais opções para os brasileiros, como cartões de crédito, criptomoedas ou mesmo a vinculação com outras carteiras de pagamentos digitais. Sabemos como os apostadores do Brasil gostam de opções acessível e conhecidas, facilitando e melhorando ainda mais a experiência na hora de apostar.



Opções de depósito na Esportes da Sorte



- Pix



Opções de saque na Esportes da Sorte



- Pix



Quanto tempo a Esporte da Sorte demora para pagar?



Os pagamentos são realizados de forma imediata na Esportes da Sorte. Confira se os dados fornecidos para o pagamento estão corretos, evitando possíveis erros e frustrações.

Como fazer saques na Esportes da Sorte?



1. O valor mínimo para saque é de R$ 10, assim que tiver o valor em sua carteira, já poderá acessar o menu “Transferências” na parte superior do site.

2. Na área de transferências, clique na opção “Saque” na coluna ao lado esquerdo da página.





3. Escolha a carteira pela qual deseja receber seu Pix e determine o valor que quer sacar.



4. Preencha as suas informações para o pagamento e confirme a transação.



5. É só esperar alguns instantes e o dinheiro estará na sua conta.



Apostas ao vivo na Esportes da Sorte



As apostas ao vivo proporcionam uma maior emoção, para apostadores que gostam de correr riscos. Apostar ao vivo significa que você pode fazer palpites enquanto o evento esportivo acontece, instantaneamente.



É uma oportunidade para quem gosta de sentir a emoção de acompanhar um jogo e fazer seu palpite na hora. Há muitas outras vantagens em apostar ao vivo, como a chance de ganhos maiores, mais opções para apostar, além do envolvimento e emoção.



Mesmo assim, é importante lembrar que o risco de perda também é maior, devido à imprevisibilidade dos resultados em tempo real, menos tempo para analisar as tendências e tomada de decisões rápidas.



Transmissão ao vivo em E-Sports



Na Esportes da Sorte é possível acompanhar os torneios mais famosos do E-Sports através de uma transmissão ao vivo da Twitch. Enquanto você aposta, pode assistir em tempo real os principais games como Call of Duty, Dota 2, World of Warcraft, Counter Strike 2, League of Legends.



Boletim de aposta com Cash Out



Um dos recursos de maior procura quando falamos em palpites esportivos, é o Cash Out. Você pode se perguntar “Mas porque ele é tão procurado?” Te respondo que ele é um “porto seguro” nas apostas.



O Cash Out permite que você retire a sua aposta enquanto as partidas ainda estão acontecendo, caso veja que o palpite que deu não tem chance de ganhar. Dessa forma é possível ter um controle maior sobre os ganhos e perdas em uma aposta.



Existem 3 tipos de Cash Out: Total, Parcial e Automático:



- Cash Out Total: esse é o tipo mais oferecido pelas casas, permitindo que você retire a aposta total. É importante dizer que o valor a ser retirado é reduzido. Por exemplo: Você está assistindo jogo em que apostou R$10 na vitória do Internacional contra o Grêmio aos 40’ do segundo tempo. O clube tricolor está ganhando de 2x1, considerando o tempo de jogo, é o favorito a ganhar. Você pode retirar sua aposta total no valor de R$8, evitando a perca do valor total apostado.



- Cash Out Parcial: De forma simples, assim como o anterior, ao escolher o cash out parcial, a casa devolve uma parte do dinheiro ao apostador, enquanto o restante do valor continua na aposta até o final do jogo.



- Cash Out Automático: esse é o tipo de reembolso mais difícil de ser disponibilizado pelas plataformas. Com o cash out automático, a aposta é desativada ao chegar em um valor de ganho pré-determinado, sem a necessidade de acompanhar a partida.



Serviços esportivos da Esporte da Sorte



Como falei, a Esporte da Sorte é uma casa que oferece um serviço esportivo completo, muitas opções em modalidades esportivas, mercados variados, odds acima da média na maioria das categorias e serviços de streaming e cash out.

Atendimento ao cliente na Esportes da Sorte Brasil



Em minhas pesquisas sobre a Esportes da Sorte consegui visualizar sua boa reputação, não apenas pelo número de famosos que fazem propagandas para a casa, mas pela avaliação dos usuários e mesmo pela minha própria experiência.



Ao contatar o serviço ao cliente, o atendimento foi rápido e prático. Mesmo não sendo um atendimento humano, todas as dúvidas foram solucionadas. Mesmo porque, a grande maioria está respondida na própria página do site, e é possível encontrar muitas informações na parte inferior da página.

Esportes da Sorte no Reclame Aqui



Um bom indicador de satisfação é o Reclame Aqui, onde os usuários vão demonstrar algum problema com o uso da plataforma, e cabe a empresa responder e atender aos chamados. Pelo site da Reclame Aqui é possível ter as estatísticas de atendimento e satisfação dos usuários, mesmo que tenham tido algum problema no site e tenham recebido suporte.



A nota do Esportes da Sorte nos últimos 6 meses é de 7.8, avaliada como uma Boa empresa. 99,5% das reclamações foram respondidas, com índice de solução de 79%.



Estatísticas, gráficos e calendário



Pude ver que o Esportes da Sorte leva a sério as apostas esportivas, e por isso conta com ferramentas importantes para auxiliar os apostadores a darem os melhores palpites sobre jogadores e times.



As estatísticas mostram como o time vem ao longo do campeonato, ou antes de um jogo importante, apresentando o desempenho dos atletas através dos gráficos bem desenvolvidos.



O calendário facilita ainda mais para os usuários acompanharem as partidas que estão acontecendo, e o Esportes da Sorte tem um calendário semanal organizado com os horários dos principais eventos esportivos do mundo.

É Legal apostar na Esportes da Sorte no Brasil?



Sim, apostar na Esportes da Sorte é legal. Para que a casa seja legalizada, ela deve ser confiável e atuar conforme as exigências da legislação brasileira, como a Esportes da Sorte.



Recomendo apostar na Esportes da Sorte?



Com certeza, a Esporte da Sorte passou na nossa avaliação com pontuações acima da média, boa reputação online e grande esforço para expandir a marca com fortes patrocínios no Brasil.



Essa plataforma oferece diversas vantagens para seus usuários, tanto nas apostas esportivas, como métodos de pagamento com depósito a partir de 1 real, e também no seu atendimento prestativo e bem avaliado pelos próprios usuários.



Para quem gosta de apostar sem gastar, a Esportes da Sorte também oferece FreeBets e outras promoções generosas que podem aumentar ainda mais o lucro dos apostadores.



Alternativas à Esportes da Sorte — Conheça outras opções para apostar



Como uma das melhores casas brasileiras, é possível aproveitar um bônus de até R$6.000 para apostas esportivas na Bet77.



A Betnacional é uma grande marca entre as casas, com depósitos a partir de 1 real e ótimas odds, vem conquistando o seu lugar no mercado de apostas esportivas.



A Betsat é outra plataforma que também traz métodos de pagamentos conhecidos e transações rápidas. Além de oferecer um ótimo bônus de boas-vindas de 100% do primeiro depósito até R$1700 para apostar grátis.



Outra plataforma com funcionamento parecido com a Esportes da Sorte é a Bet7K. Nessa plataforma é possível depositar a partir de 5 reais e realizar saques rápidos através do Pix, facilitando a experiência dos apostadores.



Esportes da Sorte App para Android e iOS — Dê seus palpites no celular



Para acessar a Esporte da Sorte no celular não é preciso baixar um app. Você pode acessar o site na versão móvel e ter uma experiência muito boa. O site para celular é responsivo e se adapta a qualquer tamanho de tela, de forma totalmente organizada e um layout de fácil acesso.



Mesmo assim, se preferir, pode baixar a versão disponível para Android e realizar seus palpites quando e de onde estiver.

Como baixar o Esportes da Sorte para Android (apk)?



1. Para baixar o app Esportes da Sorte, acesse o link no navegador do seu celular ou tablet.



2. Clique na opção “Download”, e clique em “Permitir Fontes Desconhecidas” (não se preocupe, o link é seguro)



3. Instale o app Esportes da Sorte e acesse a sua conta ou faça seu cadastro e aproveite as promoções da casa.



Como baixar o App da Esportes da Sorte no iOS?



A Esportes da Sorte ainda não possui um app disponível para iOS.



Perguntas frequentes sobre a Esportes da Sorte Brasil



A plataforma de apostas Esportes da Sorte é confiável?



Sim, a Esportes da Sorte é uma casa licenciada, isso significa que opera conforme as regras da indústria de apostas e leva a sério a segurança dos seus usuários. A Esportes da Sorte adota diversas políticas como forma de segurança, como a Política de Cookies, Privacidade, AML e KYC, além do Jogo Responsável.



O site Esporte da Sorte paga os apostadores?



Sim, como falei, a plataforma é licenciada, o que significa que passa por regulações, comprovando o seu compromisso com uma operação responsável e segura. A Esportes da Sorte realiza o pagamento dos prêmios de forma justa.



Quanto tempo leva para sacar meus ganhos?



Para sacar na Esportes da Sorte é simples e rápido. Sem muitas complicações é só acessar a carteira e solicitar seu saque via Pix, e após aprovação da casa, o pagamento cai em poucos instantes.



Quem é o dono da Esporte da Sorte?



A Esportesdasorte.com é administrada pela HSF Gaming N.V, registrada em Curaçao sob o nº 160747 desde 2018 com sede em Suikertuintjeweg z/n , Curaçao. Seu funcionamento é autorizado pelo Governo de Curaçao, sob o número de licença de jogo 8048/JAZ2021-170.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que o jogo está afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente