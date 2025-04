Final do BBB 25 ao vivo: acompanhe em tempo real a grande finalíssima

A final do BBB 25 ocorre hoje, 22, com shows, emoção e R$ 2,7 milhões em jogo entre Guilherme, João Pedro e Renata

Guilherme – garantiu a vaga após vencer uma prova de resistência que durou mais de 12 horas.

João Pedro – escapou de diversos paredões e construiu alianças importantes.

Renata – destacou-se nas provas e nas estratégias de jogo.

A votação segue aberta no site oficial do BBB, e o resultado será revelado ao vivo por Tadeu Schmidt.

Final do BBB 25 ao vivo: prêmio milionário



O prêmio inicial de R$ 2,5 milhões aumentou durante a dinâmica "Pegar ou Guardar", quando os participantes que eram eliminados escolhiam outro para aumentar o prêmio final ou ficar com o valor para si. O valor final é de R$ 2,7 milhões.

Enquete BBB 25 ao vivo: quem deve ganhar a final?

Segundo as enquetes do O POVO e do Uol, Renata será a grande campeão da edição. Confira as porcentagens.

Enquete BBB 25 ao vivo: acompanhe a final em tempo real