Solange Almeida celebra final do BBB 25: 'Renata já é campeã por tudo que construiu'

Durante a festa na Praia de Iracema para acompanhar a final do BBB 25, a cantora Solange Almeida falou ao O POVO sobre o orgulho de ver uma cearense entre os finalistas do reality. Para ela, Renata representa força, garra e dignidade.

A ex-vocalista do Aviões do Forró destacou que Renata fez história ao chegar à final, sendo a primeira cearense a conquistar esse feito.

“Eu tô muito feliz e orgulhosa da trajetória da Renata. Sempre achei ela muito coerente nas decisões" afirmou. Solange também destacou as dificuldades que a sister encarou no começo do reality.

“Ela está lá pra mostrar que pode sim conseguir a vitória com dignidade. Foi resiliente, se entregou nas provas, deu sempre o melhor. Só de estar ali, ela já é uma campeã.”

BBB 25: Solange Almeida fala sobre a identificação de Renata com o público

A artista finalizou comentando sobre a identificação do público com a trajetória de Renata e com a dupla Team Ballet, formada com Eva.

“O cearense por si só já é uma festa. Ver uma conterrânea numa vitrine tão grande, com tanta representatividade, é emocionante. O povo está aqui para ovacionar, aplaudir e dizer que está todo mundo com ela.”