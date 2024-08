Acompanhe ao vivo: Medina e Tatiana disputam semifinais do surfe na Olimpíada

Após uma série de adiamentos por conta da condição do mar, as semifinais do surfe, que terão a participação dos brasileiros Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb, serão realizadas nesta segunda-feira, 5, a partir das 17h30min (horário de Fortaleza), em Teahupoo, no Taiti. As baterias seguirão até a disputa das finais no masculino e no feminino.

Medina entrará no mar na segunda bateria da semifinal masculina para encarar o australiano Jack Robinson. Já Tatiana disputará a quarta e última bateria das semis contra a costa-riquenha Brisa Hennessy.