Ginástica artística ao vivo: veja final por equipes nas Olimpíadas

Pontuação geral

EUA fechou a primeira metade da disputa em 1º lugar com 87.432 pontos; Itália em 2º com 84.330; e China em 3º com 83.466. Na sequência vem Reino Unido, com 81.931; Romênia, com 81.592 e Brasil, com 81.165. Time Brasil deve se destacar mais nas próximas