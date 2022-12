Brasil x Coreia do Sul na Copa: reação em Fortaleza | AO VIVO

Veja ao vivo e em tempo real cobertura completa do jogo do Brasil contra Coreia do Sul na Copa do Mundo em Fortaleza (Ceará), no País e até direto do Catar

A seleção brasileira encara a Coreia do Sul hoje, segunda-feira, 5 de dezembro (05/12), às 16 horas (horário de Fortaleza), pelas oitvas de final da Copa do Mundo 2022.

Acompanhe a partir das 14 horas, ao vivo e em tempo real, todas as notícias do segundo jogo Brasil, em Fortaleza (Ceará), no País e até direto do Catar.

Brasil x Coreia do Sul: últimos jogos das seleções - retrospecto

As duas seleções competiram em junho deste ano no amistoso da Seleção Brasileira, em Seul.

A seleção venceu o time coreano com um placar de 5 a 1, os jogadores Richarlison, Neymar, Coutinho e Gabriel Jesus foram os responsáveis pela vitória brasileira em território coreano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Coreia do Sul 0x1 Brasil - 12/8/199

Coreia do Sul 1x2 Brasil - 10/8/1997

Coreia do Sul 1x0 Brasil - 28/3/1999

Coreia do Sul 2x3 Brasil - 20/11/2002

Coreia do Sul 0x2 Brasil - 12/10/2013

Brasil 3x0 Coreia do Sul - 19/11/2019

Coreia do Sul 1x5 Brasil - 2/6/2022



Brasil x Coreia do Sul na Copa do Mundo: onde assistir ao vivo

Globo: canal aberto

SporTV: canal por assinatura

GloboPlay: serviço de streaming

FIFA+: site e aplicativo com transmissão

CazéTV

Bares e restaurantes em Fortaleza para assistir ao Brasil na Copa

A Copa do Mundo 2022começa neste fim de semana e os torcedores que querem se reunir com os amigos e assistir aos jogos do Brasil e outras seleções em Fortaleza-CE têm a opção de ver em um Futebar, apelido dado para espaços que oferecem transmissões de partidas ao vivo. CONFIRA lista.



Copa do Mundo 2022: Brasil x Coreia do Sul

Data: 5 de dezembro (05/12)

Horário: 16 horas (horário de Fortaleza)

Tags